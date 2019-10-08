 "Формула Штайнмаєра" могла б стати відправною точкою в реалізації мінських домовленостей, - глава ПА ОБСЄ Церетелі

Про це йдеться у заяві президента Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгія Церетелі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Конфлікт не може бути врегульований військовими засобами. Єдиним способом полегшити людські страждання на Сході України, особливо на тлі наближення зими, є покроковий підхід. Попри потребу деяких подальших роз'яснень та уточнень, так звана формула Штайнмаєра могла б стати реальною відправною точкою в досягненні прогресу з реалізації Мінських домовленостей", - заявив Церетелі.
За його словами, слід опиратися на цей імпульс, який надає затвердження тексту "формули Штайнмаєра", та забезпечити повне виконання Мінських угод.
Церетелі також додав, що ПА ОБСЄ готова, в разі необхідності, зробити свій внесок у проведення виборів на Донбасі, в разі досягнення домовленості щодо їх проведення.
А тепер дорогенькі мої, віддаємося зручненько,
...
и дальше по тексту.
БУДАПЕШТА НЕБОСЬ ЗАБЫЛИ СУКИ И ТВАРИ.... прямо носятся с Минском и Формулой как
дурни в навозе.. А был бы Порошенко послал бы … уху ели... и на русском и на
украинском и на английском…а этот елозит
по руялю… прости Господи все как свечка для лечения геморрою..
а ще носив портфелі за махровою кремлекурвою шредером.
Це не Єропа вже, а якесь збіговисько повій.
...тоже мне, теорема Каши...
Георгий Церетели с 2008 года участвует в парламентской дипломатии в рамках ОБСЕ в составе грузинской делегации.
а первый пункт - полное и безоговорочное прекращение огня!!!
а его как не было так и нет... посидите в окопах - проверьте!!!
Украинцы просят перенести Офис президента из Киева в поселок городского типа Золотое, Луганской области. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте президента Украины.
Автором петиции является Игорь Гончаренко. Он предлагает перенести Офис президента в Золотое, причем сделать это до отвода Вооруженных сил Украины из поселка в рамках так называемой «формулы Штайнмайера».
По состоянию на 8 октября петиция набрала почти 2 тысячи голосов. Она будет рассмотрена в том случае, если ее подпишут минимум 25 тысяч украинцев.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском на Донбассе, намеченное в соответствии с достигнутыми в Минске соглашениями на 7 октября, не начнется, так как указанные населенные пункты подверглись обстрелам.
Слава Перуну -- добробаты ещё никто не отменил! ...и Национальное Сопротивление во всех тылах и на всех фронтах.
Шо сябры бают?
Жить будет, или как? -- *)
+ пишуть, що є секретна частина, яка не опублікована.
зе-виродки реанімували і витягли на Божий світ цидулку німчури і підписали на прохання москалів, а тепер вся погань вважає за необхідне підтримати це гидоття під соусом "турботи" про =страждусчєє насєлєніє= і =мір любой ценой=.
А чому жодна тварюка не згадує ні про перший, ні про другий пункт тих же МУ, до яких Ш. прив*язав свою ахінею ?
Чому жодна падла не наголошує про всеосяжне припинення вогню ? відведення важкого озброєння ? Ми-то відвели.
Про відновлення нашого контролю над кордоном сказав там сьогодні хтось один ...
Для чого і кому (перепрошую) вперлися ці вибори ? От для чого ?
Тут і відповідь. І притомні люди про це вже давно написали. Легітимізувати терорюг за будь-яку ціну і впихнути розграбований даунбас в Україну на москальських умовах з подальшою дестабілізацією і т.п. + закріпити конституційно федералізацію.
Ще й строки блазню і зе-ко поставили, от вони і скачуть, як оглашені, щоб встигнути, бо тоді явно фсб перейде до інших засобів.
Во все стороны равны. (народная мудрость)
Значит, фуфло еврогеи парят, уровня Будапештского Меморандума, если не хуже. В потные ладошки вся ОБСЕшная сволочь хлопала, когда в Чечне провели выборы Масхадова. Потом Масхадова убили, в Чечне забили на эту демократическую фигню, стали в Грузии рулить, таперича к нам пожаловали.
Для международных дел он ещё совсем зелёный.
Пусть не лезет куда не просят, и не будит лихо.