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 Військова прокуратура реагуватиме на будь-які правопорушення, які можуть бути здійснені в Золотому, - Чумак

Головний військовий прокурор України Віктор Чумак обіцяє належну правову реакцію на будь-які правопорушення, які можуть бути здійснені в Золотому на Луганщині як прибулими туди цивільними щодо українських військових, так і військовослужбовцями стосовно демонстрантів.

Про це він заявив в ефірі радіо НВ, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Чумак прокоментував можливий розвиток ситуації в Золотому, куди прибула група ветеранів війни на Донбасі, які вважають розведення військ від лінії зіткнення сторін неправильним кроком: "Якщо протидія здійснюватиметься громадянами України мирним способом шляхом проведення мітингів і демонстрацій, якщо не буде застосовуватися сила, це абсолютно нормально. Поки вони не будуть вчиняти дії, що стосуються кримінальних правопорушень, це їхнє право - говорити, з чим вони згодні або ні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почати розведення сил у Золотому не дозволяють обстріли, - міністр оборони Загороднюк

Разом з тим, головний військовий прокурор підкреслив: "Якщо якісь дії кримінального характеру будуть відбуватися військовими щодо цих людей, на це теж буде реагування, якщо ці люди будуть здійснювати якісь дії стосовно військовослужбовців, і (дії - ред) потраплятимуть під ознаки правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом, тут теж треба буде реагувати".

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ в с.Петрівському і м.Золотому. Тоді ж спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що 7 жовтня розпочнеться розведення сил і засобів в Золотому і Петрівському, що було визначено на засіданні ТКГ.

6 жовтня лідер "Нацкорпусу" Білецький разом з ветеранами російсько-української війни прибули в Золоте, де заявили про готовність захищати селище в разі відведення українських військ. У відеозверненні, опублікованому на сторінці "Нацкорпусу" в YouTube, він заявив: "Сьогодні ми тут, усього кілометр залишився до Золотого. Тут сотні молодих хлопців, літніх жінок з Золотого, Сєвєродонецька, всієї Луганщини, які запросили нас. І ми сьогодні організували великий автопробіг на підтримку українського Золотого", - розповів політик.

При цьому він підкреслив, що ветерани, які в 2014 р взяли в руки зброю для того, щоб боротися за країну, приїхали сьогодні в Золоте і залишаться тут "навіть якщо влада кине їх напризволяще, навіть якщо будуть виведені війська".

Разом з тим, 7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що розведення сил і засобів в Золотому і Петрівському (Луганська обл.) не розпочалося, оскільки кілька днів тому ці населені пункти зазнали обстрілу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152846
 
 
 Топ коментарі
 
слуги крємля працюють в турборежимі.
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О УЖЕ ПОШЛИ ПУГАЛКИ слышь вуенный..гхм... сам приедь в Золотое .....
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А ти вже в Золотому? І капсом пишеш, щоб вороги тебе боялися сильніше?
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Дурила из дурил, а как заговорил...Почуял снова власть. Может все-же нет смысла ругаться с добробатами?
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Чумак буде піднімати кримінальні справи проти сєпарів , які будуть полосувати укрополіцейських із із снайперок калібру 12, 7 мл та Утьосів?
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Давай, Чума, поедь в Золотое и лично прореагируй)))))
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После проводов Зели пешком в Луганск бред Чумака даже не смешон.
Военная прокуратура будет реагировать на любые правонарушения, которые могут быть совершены в Золотом, - Чумак - Цензор.НЕТ 8708
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И как оно будет реагировать - обосрётся? В руководстве страны клуб идиотов... на какой свалке понабирали эти отбросы?
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Лично прокурорские приедут в зону АТО ? Фантазеры...
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это мы уже слышали. рыговские псы три месяца стращали - а зе-макаки решили повторить?

Военная прокуратура будет реагировать на любые правонарушения, которые могут быть совершены в Золотом, - Чумак - Цензор.НЕТ 7208
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Тепер шо Білецького і добробатів будуть арештовувати?
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все можливо.
справдяться слова зрадоботів про переслідування патріотв.
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Бєлєцкій просто заробляє собі політичні дивіденди. Не думаю що він дійсно лишиться в Золотому. Ми дивимося шоу.
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Так недавно ж нацжоны были и предатели у сои.Сколько можно перекрашиваться Военная прокуратура будет реагировать на любые правонарушения, которые могут быть совершены в Золотом, - Чумак - Цензор.НЕТ 3516.Ксения тоже в теме.Днище какое то просто.
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Ага ещё в воскресенье «нельзя верить Билецкому, он агентыкремля, специально внедрённый»

А теперь оказывается мессия и спаситель
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Ні. Як відомо, якщо ти не можеш зупинити Майдан- то можна хоча б спробувати очолити його і звести нанівець. Чим Бєлєцкій зараз і займається.
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Ксенія за добробатів , а не Білецького .
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То бишь военная прокуратура как и прижде - при потрохе будет репрессировать добровольцев, националистов, патриотов и волонтёров - как записные враги Украины. Вот и вскрылась кремлёвская консерва - чумак.
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такі чумакі просрали би країну якби їх послали воювати..
де ви були в 2014 ????
чому не стали на місце добровольців ? влада вони... допоки вам дозволили.
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Тоді їм просрати не вдалось. А зараз спроба №2.
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Отвод сил на Донбассе сорван: Украину устроит только один вариант

https://www.youtube.com/watch?v=jrHnOtK4BmE
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Живут за счет народа и гнобят этот народ!
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а на обстрелы и разрушение инфраструктуры, на диверсантов и ополченцев как реагировать?
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Чумак: "...тут тоже надо будет реагировать".

Как правильно -- реагитор, реагаст, или реакционер?
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Скоро почнуть такі Чумаки саджати за те що ВСУ стрілятиме по озброєних сєпарах і бурятах ... Дожились !
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«Кто угодно, только не Порошенко !»
Ну, от.
Не Порошенко.
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ЗЕбанда упорно тащит страну к гражданской войне. Что же вы наделали 73%...
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Чумак вонючая консерва. Короче, похоже, что все кто больше всего обсирал Пороха являются консервами
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Быть патриотом непросто, всегда найдется более патриотичный, приходится соответствовать.
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"и шо?" - ответят сепары... дело заведешь на них общее?
если убьют семье помогавшую ЗСУ ты как отреагируешь? запостишь шото в фейсбуке?
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чумакам патріотів не злякать, вони москалю клятому хребет зломили, а зачуханим чумакам око на......натягнуть, щоб краще бачив порушення суверенітету України "Формулою Штанмайєра"
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Та ты сам отреагируй -припрись)))) какая жалкая зешобла... И этот уже не жилец, а как дышал...
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