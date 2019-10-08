 Військовослужбовця, який намагався зґвалтувати двох жінок, затримано в Запоріжжі, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

8 жовтня близько 6:30 в поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Привокзальній, неподалік від "Дитячої залізниці" на жінку напав невідомий чоловік. Зловмисник напав на жінку, схопив її і, погрожуючи фізичною розправою, почав тягнути в кущі. Його злякав перехожий і він втік у сторону Південного мікрорайону. Потерпіла дала правоохоронцям прикмети нападника.

Близько 9:45 в службу "102" надійшло аналогічне звернення від потерпілої 1967 року народження. Чоловік, схожий за прикметами, біля лісосмуги неподалік одного з будинків по вулиці Водограйній напав на жінку і, погрожуючи фізичною розправою, намагався зґвалтувати. У цей час повз місце злочину проходив громадянин, який налякав нападаючого і той утік.

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Поліцейські під час відпрацювання району виявили громадянина схожого за прикметами. Зловмисником виявився військовослужбовець 1994 року народження. Під процесуальним керівництвом військової прокуратури, чоловіка затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.