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 Військовослужбовця, який намагався зґвалтувати двох жінок, затримано в Запоріжжі, - Нацполіція

У Запоріжжі поліцейські затримали військовослужбовця, який упродовж декількох годин вчинив дві спроби зґвалтування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

8 жовтня близько 6:30 в поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Привокзальній, неподалік від "Дитячої залізниці" на жінку напав невідомий чоловік. Зловмисник напав на жінку, схопив її і, погрожуючи фізичною розправою, почав тягнути в кущі. Його злякав перехожий і він втік у сторону Південного мікрорайону. Потерпіла дала правоохоронцям прикмети нападника.

Близько 9:45 в службу "102" надійшло аналогічне звернення від потерпілої 1967 року народження. Чоловік, схожий за прикметами, біля лісосмуги неподалік одного з будинків по вулиці Водограйній напав на жінку і, погрожуючи фізичною розправою, намагався зґвалтувати. У цей час повз місце злочину проходив громадянин, який налякав нападаючого і той утік.

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Поліцейські під час відпрацювання району виявили громадянина схожого за прикметами. Зловмисником виявився військовослужбовець 1994 року народження. Під процесуальним керівництвом військової прокуратури, чоловіка затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152845
 
 
 Топ коментарі
 
в такую холодрыгу 50-летнюю бабушку... как таких в армию берут?
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в такую холодрыгу 50-летнюю бабушку... как таких в армию берут?
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94-го года рождения, срочка по призыву очевидно. Туда всех берут
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ну и приспичило дурика, самому 25 и давай насиловать женщину 52-летнию, она в маму ему по возросту годиться.
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этому всего 25 годика, совсем ещё молодой, но может сослуживцы пошутили и подлили в чаёк что то и понесло жеребца - глаза заплыли кровью или спермой и всё, потерял контроль.
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ой...как всегда анекдотец... почти в тему (подлили)
***
поссорилась с мужем... взяла и кинула в борщ виагры...
ох, как же он бегал за мной, как извинялся..
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Бордели должны быть, как во все времена. Солдату разгрузиться надо.
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Какой-то анекдот ,пытался-пугался ,пугался-пытался ... в итоге так никого и не изнасиловал ..
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как в анекдоте!
Вчера шла вечером через парк так меня там изнасиловали!
- Оо Боже! Какой ужас...
Да! Завтра опять тудой пойду!
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Какой-то он маньяк несексуальный. Только на жалкие попытки силенок и хватило.
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только женщин перепугал... придурок!
(хорошо, что только испугом у них все кончилось... но срок реальный может получить... маньяк несексуальный...)
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Мало того что идиот, так ещё и скупердяй.
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Они обиделись что он такой пугливый! Особенно 1967 года рождения ...
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Бабуля вышла из лесу с ружьишком и говорит ему.- Вы меня наверное изнасиловать хотите? Он.- Нет? Что Вы бабушка! Она, щёлкая затвором.-А придется!
Но он был военным и попытался разоружить её)
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Давно надо легализовать проституцию, тогда и волки сыты были и овцы целы.
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Как можно насиловать бабку 52 лет? Там же даже не встанет.
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Є сенс взяти на озброєння німецький досвід організації дозвілля в військах. Німці в часи Другої Світової возили за військом борделі, воякам видавалося 6 квитків на відвідування на місяць. Це було чудовим засобом підтримки дисципліни. Наприклад в Донецьку (тоді Сталіно) працювало одразу два військових борделі: "Італійське казино" та "Великобританія". Зарплати місцевих служниць були в два рази більше за зарплату врача, вони зараховувались на держслужбу, з відпусткою, соціалкою, і таке інше, тому від бажаючих попрацювати не було відбою, але брали не всіх. І ніяких інцидентів з згвалтуваннями місцевих.


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О, я-я, дасис фантастишь!
Не скрепно энто на немцев равняться, савецкий человек должен страдать, ну или насиловать бабулек.
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Мадам рассказывает подруге:
-Позавчера шла вечером темным переулком, какой-то маньяк напал на меня и изнасиловал.
-Вчера вечером шла тем же переулком, маньяк напал на меня и снова изнасиловал.
Подруга удивленно говорит:
-Я тебе могу только посочувствовать. И что ты теперь будешь делать?
-Я-я-я-я! Завтра вечером пойду тем же переулком.
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Как жетак? Он жеж военный, а порохосвиньи говорят что военные все святые и обязательно герои
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digital idalgo подивись Г+Г, на дворі ЗЕосінь, а ти "порохосвиньми" брєдиш (мариш)
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Полицейские во время отработки района обнаружили гражданина похожего по приметам...
ПОХОЖ , это не значит , что это был именно этот военнослужащий .
Может просто схватили первого кто подошёл по описанию, а на самом деле был совсем другой маньяк .
Тут надо разобраться... и доказать .
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