 Військовослужбовця, який намагався зґвалтувати двох жінок, затримано в Запоріжжі, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
8 жовтня близько 6:30 в поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Привокзальній, неподалік від "Дитячої залізниці" на жінку напав невідомий чоловік. Зловмисник напав на жінку, схопив її і, погрожуючи фізичною розправою, почав тягнути в кущі. Його злякав перехожий і він втік у сторону Південного мікрорайону. Потерпіла дала правоохоронцям прикмети нападника.
Близько 9:45 в службу "102" надійшло аналогічне звернення від потерпілої 1967 року народження. Чоловік, схожий за прикметами, біля лісосмуги неподалік одного з будинків по вулиці Водограйній напав на жінку і, погрожуючи фізичною розправою, намагався зґвалтувати. У цей час повз місце злочину проходив громадянин, який налякав нападаючого і той утік.
Поліцейські під час відпрацювання району виявили громадянина схожого за прикметами. Зловмисником виявився військовослужбовець 1994 року народження. Під процесуальним керівництвом військової прокуратури, чоловіка затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.
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поссорилась с мужем... взяла и кинула в борщ виагры...
ох, как же он бегал за мной, как извинялся..
Вчера шла вечером через парк так меня там изнасиловали!
- Оо Боже! Какой ужас...
Да! Завтра опять тудой пойду!
(хорошо, что только испугом у них все кончилось... но срок реальный может получить... маньяк несексуальный...)
Но он был военным и попытался разоружить её)
Не скрепно энто на немцев равняться, савецкий человек должен страдать, ну или насиловать бабулек.
-Позавчера шла вечером темным переулком, какой-то маньяк напал на меня и изнасиловал.
-Вчера вечером шла тем же переулком, маньяк напал на меня и снова изнасиловал.
Подруга удивленно говорит:
-Я тебе могу только посочувствовать. И что ты теперь будешь делать?
-Я-я-я-я! Завтра вечером пойду тем же переулком.
ПОХОЖ , это не значит , что это был именно этот военнослужащий .
Может просто схватили первого кто подошёл по описанию, а на самом деле был совсем другой маньяк .
Тут надо разобраться... и доказать .