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Все про:Конгрес США (298) США (5598) Трамп (2125) Сондленд (5)

 Трамп визнав, що заборонив послу Сондленду свідчити перед Конгресом

Президент США Дональд Трамп визнав, що заборонив послу Гордону Сондленду свідчити в Палаті представників.

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Я із задоволенням хотів би, щоб посол Сондленд - справді хороша людина і великий американець - свідчив би, але, на жаль, він свідчитиме перед повністю скомпрометованим інсценованим судом, який позбавив республіканців прав, і не оприлюднює для громадськості правдивих фактів", - підкреслив Трамп.

Він додав, що Сондленд вважав наміри президента Трампа "кришталево чистими, без всяких "послуга за послугу".

Трамп визнав, що заборонив послу Сондленду свідчити перед Конгресом 01

Читайте також: Держдепартамент США заборонив послу Сондленду свідчити у справі про імпічмент Трампу

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Посол США в ЄС Гордон Сондленд мав свідчити в Конгресі у справі про тиск американського президента Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського 8 жовтня.

Читайте також: Під час телефонної розмови Трамп запросив Зеленського в Білий дім, - посол США в ЄС Сондланд

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152841
 
 
 Топ коментарі
 
Трамп собственноручно роет могилу под собой
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а ведь могли и больше, эх, накатили бы ещё за дидов.
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Что за жизнь у чувака... Постоянные суды, наезды, оправдания, разборки. Когда он ещё страной ухитряется управлять? И при всём этом геморрое ему второй срок хочется...
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Трамп собственноручно роет могилу под собой
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именно. препятствие правосудию. там это серьезно.
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Трампу просто нужно сдать кремлёвского Фюрера,мужик вроде он ничего,но что общего он нашёл в этом мордовце? Трамп визнав, що заборонив послу Сондленду свідчити перед Конгресом - Цензор.НЕТ 4687
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он не мужик,а баба твиторная)))и эго у него зашкаливает
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@newkc14
Потери сравнимы с активными и ожесточенными военными действиями.

Почти 50 тысяч жителей #России умерли в 2018 году от алкогольного отравления
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а ведь могли и больше, эх, накатили бы ещё за дидов.
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тогда рыжику трудновато будет отмыться
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Что за жизнь у чувака... Постоянные суды, наезды, оправдания, разборки. Когда он ещё страной ухитряется управлять? И при всём этом геморрое ему второй срок хочется...
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Заец с энерджайзером в попке по сравнению с Трампом-паралитик после двойной дозы успокоительного.
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Вот тут все разложено по полочкам.

"Чтобы понять, что импичмент - это не о Трампе, нужно только посмотреть на заголовок Вашингтон Пост в день инаугурации: "Кампания за импичмент президента Трампа началась."
...
В конце концов, мы должны понимать мотивацию нашего врага. Конечно, демократы ненавидят Трампа, но это не то, что ведет их. Им придает сил ненависть к вашей свободе, вашей вере, вашему оружию, вашему достатку, вашей семье, вашим вещам, и в самой глубине, ненависть к вам.
Демократы не преследуют Трампа, они преследуют вас. Он просто стоит у них на пути."

https://townhall.com/columnists/jakehoffman/2019/10/05/impeachment-isnt-about-democrats-hating-trump-its-about-democrats-hating-you-n2554219
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Сковорода "Трамп"- жарит без огня! (реклама)
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https://www.obzor.lt/news/n53722.html?fbclid=IwAR0GZDEht5Po029I7PKzRSQMrIv-*******************************
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Ты брэшишь... ...или давай -- я тебе немецкие линки дам -- а ты меня уличишь во лжи?
Токо всё будет по-немецки. Согласен?
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Ты китайский тоже знаешь? -- какое из наречий...*)
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Серый! -- если ты пишешь о ведущем немецком политике -- то давай прямую речь! ...сами преведём...
А ты пукаешь по-русски... Шайнмайер его не знает. Тем более, украинского -- как и ты, впрочем -- ни того, ни другого ...*)
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Они ссылаются на ББС, Штайнмайер дал интервью

Відповідаючи на питання кореспондентки ВВС Ніни Ахметелі, якою була роль Росії у створенні цієї формули і чи є правдивими слова Петра Порошенка, що вона "написана" у Кремлі, президент Німеччини сказав "ніякою" і зазначив: "По-перше, я не розумію ваше питання".
Але далі він розповів, як виникла "формула".
"Була ситуація на перемовинах у Парижі три роки тому, які проводилися на зустрічі нормандської контактної групи на найвищому рівні. Перемовини не просувалися, тому що насправді проєкти, які мали бути імплементовані після мінських угод, стали відомими... Але кроки, які мали бути зроблені обома сторонами, були занадто великими. Саме тому формула не містить нічого більше, ніж спробу зробити з великих кроків (запропонованих в угодах. - Ред.), які учасники конфлікту не хотіли робити, низку менших кроків, які, попри їх сутність та наслідки, досі треба узгодити", - сказав пан Штайнмаєр.
"Таким чином аргумент (про російський вплив. - Ред.) мене дивує, оскільки був присутній тодішній президент (Порошенко. - Ред.)", - додав він.

https://www.bbc.com/ukrainian/news-49962679
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Ой, и снова Лялька возникла -- сыльно рад! -- аж соскучился... *)
...ну ладно -- где там про брэхню Прошенко в твоей ссылке? Где там слова: "Порошенко врёт!"
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...шо-то Лялька свою баляляйку потеряла... -- молчит, как рояль в кустах и скелет в шкафу...*)
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Ты нервничаешь и ругаешься, Погремушка? -- это хорошо...*)
...но про Пороха -- ты сбрэхамши! -- это плохо...*(
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Російська пропаганда. Сайт кісєльовщини.
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А ти,шо не знав,шо усі сайти,які пишуть про свиночолого ГЕТЬмана правду є "пропагандиськи"?
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И хто развязал войну НА дамбасе тебе лучше знать. Я не знаю
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😂😂😂😂даже щтанмаеру нет покоя от Пороха даже спустя пол года как тот покинул пост президента
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Штайнмаєр:
- А я чесна людина і не хто не докажи, що Путін купив мене , мій гонор і честь!))
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а уж как Сондленд свободно вздохнул - и свидетельствовать не надо и сам вроде нe причем, он в рыжего плюйте, он запретил
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********, Бродвэй, Манхэттен, ЦРУ и Пентагон -- на слуху -- от Балашихи до Надыма... (с) *)
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В телефонной беседе с экс-главой правительства Британии Терезой Мэй , Трамп заявил , что к отравлению Сергея Скрипаля «Новичком» причастно NATO
Трамп визнав, що заборонив послу Сондленду свідчити перед Конгресом - Цензор.НЕТ 5092
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Карл Айкан: «Скоро нами будут руководить одни идиоты»
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Не одни идиоты -- а ещё проверенные, наши товарищи! *)
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Трамп , «языком метёт, как метлой машет, зараза». (с)
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