 Трамп визнав, що заборонив послу Сондленду свідчити перед Конгресом

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Я із задоволенням хотів би, щоб посол Сондленд - справді хороша людина і великий американець - свідчив би, але, на жаль, він свідчитиме перед повністю скомпрометованим інсценованим судом, який позбавив республіканців прав, і не оприлюднює для громадськості правдивих фактів", - підкреслив Трамп.
Він додав, що Сондленд вважав наміри президента Трампа "кришталево чистими, без всяких "послуга за послугу".
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.
25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
Посол США в ЄС Гордон Сондленд мав свідчити в Конгресі у справі про тиск американського президента Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського 8 жовтня.
Потери сравнимы с активными и ожесточенными военными действиями.
Почти 50 тысяч жителей #России умерли в 2018 году от алкогольного отравления
"Чтобы понять, что импичмент - это не о Трампе, нужно только посмотреть на заголовок Вашингтон Пост в день инаугурации: "Кампания за импичмент президента Трампа началась."
...
В конце концов, мы должны понимать мотивацию нашего врага. Конечно, демократы ненавидят Трампа, но это не то, что ведет их. Им придает сил ненависть к вашей свободе, вашей вере, вашему оружию, вашему достатку, вашей семье, вашим вещам, и в самой глубине, ненависть к вам.
Демократы не преследуют Трампа, они преследуют вас. Он просто стоит у них на пути."
https://townhall.com/columnists/jakehoffman/2019/10/05/impeachment-isnt-about-democrats-hating-trump-its-about-democrats-hating-you-n2554219
Токо всё будет по-немецки. Согласен?
А ты пукаешь по-русски... Шайнмайер его не знает. Тем более, украинского -- как и ты, впрочем -- ни того, ни другого ...*)
Відповідаючи на питання кореспондентки ВВС Ніни Ахметелі, якою була роль Росії у створенні цієї формули і чи є правдивими слова Петра Порошенка, що вона "написана" у Кремлі, президент Німеччини сказав "ніякою" і зазначив: "По-перше, я не розумію ваше питання".
Але далі він розповів, як виникла "формула".
"Була ситуація на перемовинах у Парижі три роки тому, які проводилися на зустрічі нормандської контактної групи на найвищому рівні. Перемовини не просувалися, тому що насправді проєкти, які мали бути імплементовані після мінських угод, стали відомими... Але кроки, які мали бути зроблені обома сторонами, були занадто великими. Саме тому формула не містить нічого більше, ніж спробу зробити з великих кроків (запропонованих в угодах. - Ред.), які учасники конфлікту не хотіли робити, низку менших кроків, які, попри їх сутність та наслідки, досі треба узгодити", - сказав пан Штайнмаєр.
"Таким чином аргумент (про російський вплив. - Ред.) мене дивує, оскільки був присутній тодішній президент (Порошенко. - Ред.)", - додав він.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-49962679
...ну ладно -- где там про брэхню Прошенко в твоей ссылке? Где там слова: "Порошенко врёт!"
...но про Пороха -- ты сбрэхамши! -- это плохо...*(
08.10.2019 22:05
ниже мой пост
- А я чесна людина і не хто не докажи, що Путін купив мене , мій гонор і честь!))