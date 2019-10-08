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 Політика України
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Все про:Пашинський (270) Федур (7)

 Прокурор не надав нових доказів у справі про стрілянину за участю Пашинського, - адвокат Федур

Адвокат колишнього депутата Сергія Пашинського Андрій Федур заявив про те, що прокурор не надав нових доказів у справі про стрілянину після поновлення провадження у 2019 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Громадського ТВ.

"З моменту закриття справи у 2017 році за відсутності складу злочину до поновлення провадження та оголошення підозри у 2019 році, жодних нових доказів проти Пашинського не здобули", —зазначив Федур.

Він додав, що 9 жовтня має відбутися судове засідання, на якому оголосять повний текст судового рішення.

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"Тільки завтра я дізнаюся, чому суд визнав обґрунтованою підозру, чому визнав наявність якихось ризиків. При тому, що прокурор жодних доказів не подавав. Тоді ми будемо бачити, що є в рішенні суду", — зазначив захисник Пашинського.

Федур запевнив, що подаватиме апеляцію на рішення суду щодо взяття Пашинського під варту на два місяці, до 4 грудня без права внесення застави.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.

Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

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Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.

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7 жовтня 2019 року суд почав повторний розгляд цієї справи і прийняв рішення про взяття Сергія Пашинського під варту.

За словами адвоката Сергія Пашинського, рішення, яке виніс суд щодо утримання під вартою С. Пашинського, є абсолютно свавільним.

"Рішення є таким, яке переслідує нелегітимну мету. Суд виніс рішення без наявності обґрунтованої підозри і відсутності будь-яких доказів наявності ризиків", - заявив Федур.

Справа була розслідувана і закрита, після чого в жовтні цього року ДБР відновило його розслідування, яке адвокат Андрій Федур назвав "правовим свавіллям".

Сам Пашинський називає "необґрунтований повторний розгляд цієї справи" помстою заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152840
 
 
 Топ коментарі
 
А потом тебе в ГУЛАГє, на 25 років.
Так воно завжди спочатку.
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Так про «воровства» тільки один вещьдок це рот «журналіста» який це сказав в тєлєвізорє...
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А бутылка может применяться для самообороны? Я тоже так думаю!
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не может . бутылка была первична . пистолет вторичен да и вообще не пойму бред про предупредительный выстрел он не нужен если уже пошли прямые действия угрожающие жизни и здоровью . предупреждается до активных действий . пашинский неприятен конечно до омерзения но насколько помню именно он хотел закон о свободном владении оружием который порох зарубил .
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Суд разберется, что было первычное, а что вторичное, особенно когда Пашинский начал врать, что он стрелял лежа, тогда как экспертиза установила совсем другое...
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Покушения на убийство не было- он даже помощь оказал раненному в ногу.
Похоже- что все обвинения против Пашинского построены на глупом вранье.
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та это не враньё это открытое - плевать хотели на законы
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Вот-вот- сейчас как раз можно всё это выяснить- и привести в порядок! Сами понимаете- Зелёнкин кроме Трампа ни с кем не повязан- ему по барабану. В том что касается политики вы на него повлиять не сможете.

А порядок навести требуют сами США! И Еуропа тоже. Единственный кто топорщится порядку- это вы сами!

Но прикиньте к носу и то- что за справедливость и порядок тоже приходится платить. Иногда надо и собственным интересом тоже поступиться.

А иначе получится стадо, самый настоящий совок.

Попали звери в яму. День проходит 2 проходит- хочется жрать. Решили съесть самого молодого.
- Волк, тебе сколько лет? - 6.

- Лиса, тебе сколько лет? - 5.

- Зайчик? - Мне 2 годика.
Съели зайца.
Проходит ещё 2 дня- опять хочется жрать.
- Волк, тебе сколько лет? - 6.
- Рыжая ****? -5.
Съели лису.

Проходит ещё 3 дня- опять голод!

- Волк, тебе сколько лет? - 6.- Мишка?
- Мне-то 5. Но я могу и в глаз дать!
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как бы ****,извиняюсь за мат, сделать так как Батька-бульбаш, он когда пришел к власти, понял, что ни суды ни прокуратура ему быстро не помогут, он потихоньку удавил физически всех авторитетов и воров в законе, всем с корочками ментов, прокуроров, судей, пропонував поделится награбленым, не согласным и "немощным" предложил покинуть страну, и вы знаете, и дело пошло! еще как пошло! 90% всех стратегических предприятий и ресурсов в Белоруссии принадлежит Государству! автобаны- Германия отдыхает! Батьку боится и уважает даже это маленькое ***** из самого оргомного по територии болота...
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идиот?)))) вся ваша экономика держится на раша нефти и бацка это понимает
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"А не поменять ли этого Федура? За такие деньги и я сказал бы такое!"
Прокурор не предоставил новых доказательств в деле о стрельбе с участием Пашинского, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 8997
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Пока зеленые сопли будут обсасывать Пашинского Беня будет обдирать зеленых баранов
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Очкастая крыса должна страдать.
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ну зачем они спасали украину от рашистов в 14м? хохлы это те же кацапы, не получилось воссоедениться в 14м сделают это в 20. только тюрьмы позарабатывали. хохол и кацап одна мерзота
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А ты ейный казначей?Шо,с лесом видимо поприжали, так ты тут копеечку скребёшь.
Спаситель Украины "черниговский партизан". Прокурор не предоставил новых доказательств в деле о стрельбе с участием Пашинского, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 4267
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Діло не в Пашинському, справа в тому, що на даний час правосуддя в Україні- портнов? Портнов зрадник, який після Майдану втік в кацапію, а тепер повернувся тупо мстити . Зеботи ви підтримуєте портнова , ви такі ж зрадники, як і він, але життя, як бумеранг
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вот . вот возбуждайте за воровство или коррупцию . а такой беспредел по кацапски ещё аукнется всем дебилам подгавкивающим когда их за лайки или карикатуры садить начнут
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Так предводитель реформированного правосудия в ВР. Все вопросы к нему.
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5050, таким як ви завжди хтось заважає попробуйте самі хоч щось зробити, хоч лампочку в під' їді замінити , а то все ждете місію та ниєте
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Так так и старых хватает,чтобы посадить по закону
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По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.

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Ему дали бутылкой по голове,а он в воздух предупредительный давал. Прокурор не предоставил новых доказательств в деле о стрельбе с участием Пашинского, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 3574
Врёт сучий сын. Прокурор не предоставил новых доказательств в деле о стрельбе с участием Пашинского, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 3134
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Прийдётся извиниться и выпустить. Прослеживается глобальная рукожопость у зекодлы.
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Не думаю, кацапське замовлення виконують , а зеботи так радіють аж піщать
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Не забывайте что в зебильных 73% находятся 13% мертвечуковцев-рабиновичцев, 3% гепо-мураевцев, 3% шариковцев - это всё и есть передовой отряд Зебилов!
Они пять лет зубами скрежещут еще с того времени как их погнали в антимайдана, вот зейчас воспряли при ЗЕлёночном вожде!
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Так Пашинський не однозначна особа , але закон не дишло ,а портнов не бог Зевс
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Помнится, для самозащиты у Пашинского был и джип с охраной, так что нефиг ему было оголять ствол.
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