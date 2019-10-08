 Прокурор не надав нових доказів у справі про стрілянину за участю Пашинського, - адвокат Федур

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Громадського ТВ.
"З моменту закриття справи у 2017 році за відсутності складу злочину до поновлення провадження та оголошення підозри у 2019 році, жодних нових доказів проти Пашинського не здобули", —зазначив Федур.
Він додав, що 9 жовтня має відбутися судове засідання, на якому оголосять повний текст судового рішення.
"Тільки завтра я дізнаюся, чому суд визнав обґрунтованою підозру, чому визнав наявність якихось ризиків. При тому, що прокурор жодних доказів не подавав. Тоді ми будемо бачити, що є в рішенні суду", — зазначив захисник Пашинського.
Федур запевнив, що подаватиме апеляцію на рішення суду щодо взяття Пашинського під варту на два місяці, до 4 грудня без права внесення застави.
Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.
Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.
Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.
7 жовтня 2019 року суд почав повторний розгляд цієї справи і прийняв рішення про взяття Сергія Пашинського під варту.
За словами адвоката Сергія Пашинського, рішення, яке виніс суд щодо утримання під вартою С. Пашинського, є абсолютно свавільним.
"Рішення є таким, яке переслідує нелегітимну мету. Суд виніс рішення без наявності обґрунтованої підозри і відсутності будь-яких доказів наявності ризиків", - заявив Федур.
Справа була розслідувана і закрита, після чого в жовтні цього року ДБР відновило його розслідування, яке адвокат Андрій Федур назвав "правовим свавіллям".
Сам Пашинський називає "необґрунтований повторний розгляд цієї справи" помстою заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.
Похоже- что все обвинения против Пашинского построены на глупом вранье.
А порядок навести требуют сами США! И Еуропа тоже. Единственный кто топорщится порядку- это вы сами!
Но прикиньте к носу и то- что за справедливость и порядок тоже приходится платить. Иногда надо и собственным интересом тоже поступиться.
А иначе получится стадо, самый настоящий совок.
Попали звери в яму. День проходит 2 проходит- хочется жрать. Решили съесть самого молодого.
- Волк, тебе сколько лет? - 6.
- Лиса, тебе сколько лет? - 5.
- Зайчик? - Мне 2 годика.
Съели зайца.
Проходит ещё 2 дня- опять хочется жрать.
- Волк, тебе сколько лет? - 6.
- Рыжая ****? -5.
Съели лису.
Проходит ещё 3 дня- опять голод!
- Волк, тебе сколько лет? - 6.- Мишка?
- Мне-то 5. Но я могу и в глаз дать!
Спаситель Украины "черниговский партизан".
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Ему дали бутылкой по голове,а он в воздух предупредительный давал.
Врёт сучий сын.
Они пять лет зубами скрежещут еще с того времени как их погнали в антимайдана, вот зейчас воспряли при ЗЕлёночном вожде!