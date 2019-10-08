 РФ не пускає в окупований Крим моніторингову місію ООН, - прокуратура АРК

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт прокуратури АР Крим.

Нова, 27-ма, доповідь місії охоплює період з 16 травня по 15 серпня 2019 року. У ній зазначають, що кількість обшуків і рейдів проти кримських татар в окупованому Криму за перше півріччя подвоїлась, порівняно з першим півріччям 2018 року. Російська влада продовжує вивозити затриманих осіб на територію РФ і звинувачує людей в екстремізмі за пости в соцмережах, оприлюднені ще до окупації півострова.

Новопризначена голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер зазначила, що місія не може належним чином працювати на окупованих територіях, оскільки "Російська Федерація як окупаційна влада досі не надала Місії доступу до півострова, як це передбачено резолюціями Генеральної Асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України".

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