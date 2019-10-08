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 РФ не пускає в окупований Крим моніторингову місію ООН, - прокуратура АРК

Моніторингова місія ООН продовжує документувати порушення міжнародного гуманітарного права і порушення прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, тимчасово окупованих Російською Федерацією.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт прокуратури АР Крим.

Нова, 27-ма, доповідь місії охоплює період з 16 травня по 15 серпня 2019 року. У ній зазначають, що кількість обшуків і рейдів проти кримських татар в окупованому Криму за перше півріччя подвоїлась, порівняно з першим півріччям 2018 року. Російська влада продовжує вивозити затриманих осіб на територію РФ і звинувачує людей в екстремізмі за пости в соцмережах, оприлюднені ще до окупації півострова.

Новопризначена голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер зазначила, що місія не може належним чином працювати на окупованих територіях, оскільки "Російська Федерація як окупаційна влада досі не надала Місії доступу до півострова, як це передбачено резолюціями Генеральної Асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України".

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РФ не пускає в окупований Крим моніторингову місію ООН, - прокуратура АРК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152839
 
 
 Топ коментарі
 
Человек потерял ноги на войне и был вчера на майдане РФ не пускает в оккупированный Крым Мониторинговую миссию ООН, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 7446 РФ не пускает в оккупированный Крым Мониторинговую миссию ООН, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 7738
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А в ответ кацапское коронное "И че?". Как обычно словом.
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и какие последствия?????????? выразят озабоченность??????????
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А в ответ кацапское коронное "И че?". Как обычно словом.
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А на что еще они способны?

После Чечни, Грузии и Украины, рашка все еще является постоянным членом совбеза ООН и имеет право вето. Это все, что нужно знать об организации объединенных импотентов.
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Почему, кстати, за оккупацию Грузии так и не ввели никаких санкций против рашки ?
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Человек потерял ноги на войне и был вчера на майдане РФ не пускает в оккупированный Крым Мониторинговую миссию ООН, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 7738
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ты то против, и все мы против, но беда в том, что от нашего против ничего не зависит..
всё зависит от воли путина, если он хочет то война будет и дальше в любом объёме
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Единственный вариант закончить войну - идти в наступление
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Ты из Германии пойдёш в наступление? Я из Украины , но если мой Президент пойдёт за здачу интересов моей Страны - Я молчать не буду!
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Єдина можливість миру на даний момент- це капітуляція. Ти за те щоб здатися кацапам?
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Анаконда..Шо непанятна??
Загоняють рашистів в глухий кут..
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А ви їх в пасе, без умов! Умиротворення агресора, все сходить з рук, а тут і ще наші могучі миротворці з зе-команди
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от так будет и с разведение...разводом войск... и с выборами... и с границей....и т.д.
и устойчивое перемирие - тому наглядное подтверждение
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А зачем? Чтобы показать военно морскую базу?СЕКРЕТ ДЛЯ ВСЕГО МИРА?... а может быть и ре для всего????
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Это организация - основным аукционером - является *****
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Значит нужно немедленно выгнать пинком под зад РФ из этой организации НАХ!
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Зам МО сказала - "якщо у вас немає родичів на лінії розмежування, я не розумію, чому вас торкається війна". "Ви пропонуєте Воювать до останнього українця"?.

Це мантри москалів.Вони ці слова ******* повторювати.
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А с како6о перепугу они должны в Крым кого то пускать?????
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кацапы срут на все законы и международные договора.
заТо как визжат чтоб их Украина выполняла их! в стила 'а нас ЗА ЧТО'
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і шо ? ...поцілуйте ***** в ***** ...те ж саме буде з "формулою" трахмахера ...пошлють вас найух ...і підете шмарклі ЗЕлені облизувати ...
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Вот тот Украинский Политик, кто скажет: У нас нет сил воевать, но у нас должно быть терпение и силы готовиться к Войне! Собрались, отгородились -- пашем, вооружаемся, терпим -- побеждаем!
...так уже в украинском народе такие не родятся... ...разве шо, среди евреев, да и то, в Израиле... -- Голда Меир -- Буревестник! И прочие достойные Лица...
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