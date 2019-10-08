 РФ не пускає в окупований Крим моніторингову місію ООН, - прокуратура АРК

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт прокуратури АР Крим.
Нова, 27-ма, доповідь місії охоплює період з 16 травня по 15 серпня 2019 року. У ній зазначають, що кількість обшуків і рейдів проти кримських татар в окупованому Криму за перше півріччя подвоїлась, порівняно з першим півріччям 2018 року. Російська влада продовжує вивозити затриманих осіб на територію РФ і звинувачує людей в екстремізмі за пости в соцмережах, оприлюднені ще до окупації півострова.
Новопризначена голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер зазначила, що місія не може належним чином працювати на окупованих територіях, оскільки "Російська Федерація як окупаційна влада досі не надала Місії доступу до півострова, як це передбачено резолюціями Генеральної Асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України".
После Чечни, Грузии и Украины, рашка все еще является постоянным членом совбеза ООН и имеет право вето. Это все, что нужно знать об организации объединенных импотентов.
всё зависит от воли путина, если он хочет то война будет и дальше в любом объёме
Від ЗСУ
Загоняють рашистів в глухий кут..
разведение...разводом войск... и с выборами... и с границей....и т.д.
и устойчивое перемирие - тому наглядное подтверждение
Це мантри москалів.Вони ці слова ******* повторювати.
заТо как визжат чтоб их Украина выполняла их! в стила 'а нас ЗА ЧТО'
...так уже в украинском народе такие не родятся... ...разве шо, среди евреев, да и то, в Израиле... -- Голда Меир -- Буревестник! И прочие достойные Лица...