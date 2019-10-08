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Все про:Луценко (2668) США (5598) Джуліані (43)

 Джуліані цікавили Байден і втручання у вибори, - Луценко про зустрічі з юристом Трампа

Колишній генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що його спілкування з Рудольфом Джуліані, другом і юристом президента США Дональдом Трампом, відбувалося впродовж трьох днів. Ініціатором зустрічі, за словами Луценка, був Джуліані. Його цікавили перспективи розслідування українськими правоохоронними органами втручання в американські вибори 2016 року і зловживань газовидобувної компанії Burisma, членом ради директорів якої був Хантер Байден.

Як передає Цензор.НЕТ, в інтерв'ю "Радіо НВ", опублікованому у вівторок, 8 жовтня, Луценко розповів, що пропозицію про зустріч із Джуліані йому передав один зі співробітників Генеральної прокуратури наприкінці 2017 року.

"Чому я погодився? Це було, з мого погляду, єдиним шляхом спробувати домогтися спільного слідства над грошима організованого злочинного угруповання Януковича, величезна частина з яких, за нашими даними, знаходиться в США" , — повідомив колишній керівник ГПУ.

За словами Луценка, він намагався з'ясувати у Джуліані, "в які двері можна стукати", аби спільно з американськими органами заарештувати 7 млрд доларів — суму, на яку урядом Януковича були розміщені українські облігації зовнішньої позики із зобов’язанням по виплаті одному з хедж-фондів США.

"Ми розмовляли три дні, десь по дві-три години кожного дня", - розповів екс-генпрокурор.

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Серед іншого, Джуліані розпитував його про ймовірне втручання українських політиків і посадових осіб у вибори президента США 2016 року. Очевидно, мова йшлося про публікацію депутатом Сергієм Лещенком уривків із так званої "чорної бухгалтерії" "Партії регіонів", в якій фігурував Пол Манафорт - колишній глава виборчого штабу Трампа, який раніше працював на Віктора Януковича і "регіоналів".

За словами Луценка, він запевнив юриста Трампа в готовності ГПУ сприяти американському слідству, вказавши на неможливість розслідування цих фактів українськими правоохоронними органами самостійно.

"Мені здається, що ці дії є очевидними, але вони не підпадають під український Кримінальний кодекс. "Якщо раптом вони підпадають під американський — починайте розслідування, і ми, згідно міжнародних норм, надамо вам або відповіді на ваші запити, або навіть можемо створити спільну слідчу групу", — переказав Луценко слова, сказані ним Джуліані.

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Другий день зустрічі з ексмером Нью-Йорка, за словами Луценка, був присвячений справам щодо компанії Burisma Миколи Злочевського та зв'язках з нею Хантера і Джо Байденів.

"Компанія Burisma була власністю колишнього міністра уряду Януковича, який, ймовірно, примушував підлеглих видавати ліцензії у невстановлений законом спосіб для власної фірми... Членом правління цієї компанії став спочатку екс-президент Польщі Квасневський, а невдовзі і син віце-президента Сполучених Штатів Америки Хантер Байден. Щомісяця вони ... отримували достатньо значні кошти… Загальні виплати синові віце-президента Сполучених Штатів становили майже мільйон доларів", — нагадав Луценко.

На запитання Джуліані про перспективи розслідування щодо Байденів Луценко, за його словами, дав аналогічну відповідь: розслідування дій екс-віце-президента США і його сина поза юрисдикцією українських правоохоронців. Але Україна готова посприяти США в рамках процедур міжнародної правової допомоги. Почувши це, Джуліані, як стверджує Луценко, озвучив ідею про організацію його візиту до майбутнього міністра юстиції США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152837
 
 
 Топ коментарі
 
Офигеть, какая концентрация зеленых придурков на одной странице. Джулиани интересовали Байден и вмешательство в выборы, - Луценко о встречах с юристом Трампа - Цензор.НЕТ 4189
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Да шо американцы выбрали долбодятла шо украинцы впрочем как и французы походу настало время ипан@тых людей
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а сразу про это сказать было стремно или как? Джулиани интересовали Байден и вмешательство в выборы, - Луценко о встречах с юристом Трампа - Цензор.НЕТ 8422
дятла мы выбрали в 14-м
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Да шо американцы выбрали долбодятла шо украинцы впрочем как и французы походу настало время ипан@тых людей
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Потому, что основной властью стала четвёртая власть, которая ничем не ограничена, особенно - совесть. Видимо необходимо и её избирать, чтобы ограничить во лжи.
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а сразу про это сказать было стремно или как? Джулиани интересовали Байден и вмешательство в выборы, - Луценко о встречах с юристом Трампа - Цензор.НЕТ 8422
дятла мы выбрали в 14-м
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во, проспался, алкаш конченый, ща гадить будет.
Нужно ему бутылку послать, посылку откроет и опять в запой, главное, шоб сам открыл посылку
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странно,а в cnn сегодня саквар-зе в интервью амеру гнал только на луценко))) источник зинаиды не ясно виден))что за канал??
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т.е. пахан "второго центра коррупции НФ" Авакян сейчас пригрет Зелей или все таки Зеля возглавил этот центр коррупции?
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Так, я не понял ,почему этот пидарок картавый ещё ни на нарах ... Джулиани интересовали Байден и вмешательство в выборы, - Луценко о встречах с юристом Трампа - Цензор.НЕТ 1251непорядок ...
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А вторая, это такая носатая ,неизвестной породы ? Джулиани интересовали Байден и вмешательство в выборы, - Луценко о встречах с юристом Трампа - Цензор.НЕТ 859
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Так у неё бешенство, Джулиани интересовали Байден и вмешательство в выборы, - Луценко о встречах с юристом Трампа - Цензор.НЕТ 4179наверное он её усыплять повёз... Джулиани интересовали Байден и вмешательство в выборы, - Луценко о встречах с юристом Трампа - Цензор.НЕТ 2227
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Переобулся на ходу,как хозяин петруся
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козёл блеющий на поляне , вызывает большее доверие , чем бывший соевый рупор справедливости
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Джулиани интересовали Байден и вмешательство в выборы, - Луценко о встречах с юристом Трампа - Цензор.НЕТ 9309
СМИ: Зеленский в США встретился с мафиози, который хочет забрать арестованные деньги Януковича

InfoResist

Джулиани интересовали Байден и вмешательство в выборы, - Луценко о встречах с юристом Трампа - Цензор.НЕТ 9309Читать материал на украинском

Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский встречался с одиозным бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным, который претендует на арестованные активы Януковича. Об этом сообщает российское издание «the Insider».
Всего было две встречи: первая состоялась в рамках общения Зеленского с представителями еврейских организаций США, а вторая в более узком кругу, при посредничестве главы Офиса президента Андрея Богдана.
Отмечается, что визави Зеленского Кислин спонсирует Рудольфа Джулиани - адвоката Дональда Трампа, а также связан с украинскими и российскими ОПГ. Не последняя роль Кислина и в «телефонном скандале», который может привести к импичменту Трампа. Конгресс США даже вызвал его для дачи показаний вместе со Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Их подозревают в организации встречи Джулиани с высокопоставленными чиновниками ГПУ для начала расследования против сына Джо Байдена.
По данным издания, Кислин признает, что именно он убедил Джулиани посоветовать Трампу раскрутить историю о коррупции в Украине. Возможным мотивом одиозного бизнесмена является получение арестованных денег Януковича с помощью влиятельных покровителей в окружении Трампа.Джулиани интересовали Байден и вмешательство в выборы, - Луценко о встречах с юристом Трампа - Цензор.НЕТ 9309Кислин
В 2014 году Кислин за $8 млн купил кипрскую компанию Opalcore Ltd, которая владела ценными бумагами в размере $20 млн. Однако эти активы были заморожены по решению суда в деле о деньгах Януковича.
Отмечается, что пока Порошенко был при власти, Кислин не проявлял инициативу. Однако теперь он наладил связь с Зеленским по линии украинской диаспоры. В августе 2019 года бизнесмен даже приехал в Украину, где позиционировал себя в качестве борца с коррупцией и лично с Порошенко.
Напомним, в США начата процедура импичмента президента Дональда Трампа. Толчком для возможного отстранения от власти стали переговоры Трампа с Владимиром Зеленским, в ходе которых он просил возобновить расследование деятельности своего оппонента Джо Байдена и его сына в Украине.
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Офигеть, какая концентрация зеленых придурков на одной странице.
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А ты этот человеческий мусор просто отправляй в спам. ЗЕбанутым ботам там самое место
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Кгупный палитицкий деятель в ожидании заслуженного срока
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Срок-то он заслужил, но взять Югика будет сложно: ведь у него сейчас учебный отпуск: учит английский в Лондоне методом прямого погружения в языковую среду...

Выехал в Англию вместе со своими двумя любимыми дорогими собаками.
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И "Радио НВ" и Луценко, - не морочьте людям головы, польза от вас обществу 0,0.
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Не, ну ка же, а пустая тара уже не в счет? Джулиани интересовали Байден и вмешательство в выборы, - Луценко о встречах с юристом Трампа - Цензор.НЕТ 6540
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Давай, Юра, в Конгрес, на Капітолій, в якості свідка по імпічменту.
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Оо! ця ***** вже до джуліані добралась,трамп лох
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