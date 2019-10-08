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Все про:Нідерланди (453) розслідування (1549) Боїнг-777 Malasia Airli... (395)

 Нідерланди проведуть додаткове розслідування у справі МН17

Парламент Нідерландів підтримав пропозицію партії "Християнсько-демократичний заклик" про додаткове розслідування.

Про це повідомив у Twitter депутат від ХДЗ Кріс ван Дам, передає Цензор.НЕТ

"Пропозицію щодо подальшого розслідування факту, що не було закрито повітряний простір над Україною, щойно прийнято одноголосно", - написав він.

Нідерланди проведуть додаткове розслідування у справі МН17 01

Читайте також: Депутати парламенту Нідерландів хочуть прояснити питання закриття повітряного простору над Україною в момент катастрофи "Боїнга"

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

Читайте також: На мешканців Нідерландів маніпуляції Росії щодо катастрофи MH-17 вже не діють, - Зеркаль

У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152836
 
 
 Топ коментарі
 
Скоро зебил признает, что МН17 сбил летчик ВСУ на НЛО. Главное - перестать стрелять!
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а з чого було закривати? із того, що хтось пуляє з автомата?
так тоді треба весь простір над США закрити - кожний день буває стрілянина.
наче Україна знала, що бук завезуть....
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Беручи до уваги всі ;успіхи; команди Зеленського як у внутрішній, так і у зовнішній політиці, мимоволі починаю нервувати.
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ментальность разная))ну, они такие...добрые и суд очень гуманный,даже чересчур)) мигранты меняют мир потихоньку,история вавилона повторяется))
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Да, глобализация есть суть новое великое переселение народов. Когда заробитчанил в Польше, так со мной вместе в квартире проживали несколько непальцев, от занесло же людей с востока на запад, весёлые ребята были, ничего плохого не скажу.
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...и опять воссияет звезда рашки, омытая слезами раскаяния наших бывших партнеров...

(и пусть я ошибусь!!!)
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бред полный ищут не того кто сбил а почему не было закрыто небо и поэтому людоед сбил европа давно превратилась в шлюху((((((
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обиженные голландцы, решили Украине отомстить за цемаха..!? Они ещё ***** оправдают.., не удивлюсь.
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я разовью вашу мысль: они еще признают Украину виноватой в том, что сбили самолет, потому что она не закрыла небо. Все очень просто. И штраф нам на триллионы долларов. С*ки голландские
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Голландцы подтвердили в очередной раз, что мозги свои они давно прокурили. Так сцаться перед ******, имея все доказательства его вины-это нужно уметь.
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ты наверное не понял о чем идет речь? пока слуги каломыйского положили большой и толстый на европейский вектор внешней политики встречаясь с куйловским посипакой бацькой лукой и строят мосты для удобства сепарской сволоты в лугандоне и улучшеные погранпереходы доя крымских предателей, путлер скупил на корню всех голандских ********* из их парламента. а вот теперь слуги, я не удивлюсь, что из за вашей бездеятельности в Европе, Украина еще окажеться виноватой в сбитии боинга... сейчас вспомнят и этого цимуса которого путлеру отдали и диспечера карлоса и летчика волошина и другие ништяки. а вы слуги продолжайте целовать сепаров и крысчан в жопу и кричать о едином украинском народе.... короче говоря, все хреново... зеля ваш теряет вообще все досягнення....
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История с Цемахом выглядит очень странно. Типа он сопровождал БУК до места, потом его куда-то вывозил. Он что Сусанин что ли и провёл БУК через леса и болота волчьими тропами? Я думаю он там ни для чего не был нужен. И карты есть и спутники.

Почему он выжил в ОРДЛО после всех таких приключений? Почему не был ликвидирован и не был вывезен в РФ в закрытый город или в тюрьму?

Раскручивание истории с Цемахом - было не лучшей идеей.
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Он кукольный повстанец.
Кто то же должен изображать народное восмтание и сопротивление для прикрытия армии федерации.
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Кто бы допустил "кукольного повстанца" сопровождать БУК? И нахер он там нужен, если в ОРДЛО и так всем командует офицеры РФ? Или он такой "повстанец" что где-то сам украл БУК, подговорил расчёт установки, их куда-то вёл?.. Ну это же бред.
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Для спектаклю в помощь мировому сообществу.
Что бы можно было заявлять про внутренний конфликт.
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Ну с тобой, я понял, рассуждать бессмысленно.
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а ты не понял? этот цимус бывший советский офицер ПВОшник в отставке, майор или подполковник точно не помню, его назначили командовать противовоздушной обороной именно в том районе. вот именно поэтому он и сопровождал это самый бук в своем районе с привезшего его трейлера до определенной ему позиции, организоавывал охрану и оборону установки и размещение экипажа. поэтому много видел и много знает, а его зеля взял и отдал путлеру... голаандцы конечно образились и поняли что с нашей непредсказуемой страной дел иметь нельзя! ура зеле! не удивлюсь если нас виноватыми теперь сделают!
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Это ты не понял моих постов. Кому он нафиг нужен "бывший советский офицер ПВО в отставке"? Ещё один такой твой ответ и я перестану тебе отвечать. Просто перечитай мои посты. И подумай.
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ох ты меня как напугал !!! а то я бы без твоих ответов просто бы офигел? не много ли на себя берешь антоша? еще раз попробую тебе объяснить почему этого цимуса назначили начальником ПВО целого района обороны. он пошел воевать за луганду добровольно, он командир, офицер и спец в ПВО, других подготовленных кадров у изи гиркина просто не было
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Ну ладно в последний раз, но точно в последний, если не одумаешься. Может ты поймёшь. БУК - крайне сложное и мощное оружие. Если оно доставлялось из РФ, то его сопровождали российские офицеры. Которые не подчинялись Гиркину, которым не нужны никакие украинские отставники и прочие проводники. Теперь ты понял, почему Цемах там был не нужен?
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антоша ты что ж думаешь что я в армии не разу не служил? комплекс бук мощный сложный но и ему уже более 40 лет отроду. и в членах экипажа уже не офицеры а солдаты и сержанты (командир конечно офицер). если ты читал, то этот бук из курской бригады выпросил в лугандон именно гиркин. он и убедил росийского куратора в том что уинего из средств пво только ПЗРК иглы и стрелы, зсу24 и дшк и что мол укропские литаки ему не достать... а этот цимес ничего особого и не делал, он же не стрелял, просто как начальник пво встретил проводил на позицию организовал охрану установки разместил экипаж в казарме организовал питание.... что было дальше можно только догадываться - думали что этотукропский ил76, стрельнули, сбили, когда разобрались , испугались и срочно эвакуировались в родные курские пенаты. что при этом делал этот цимус я не знаю... что то видел что то знает. надо было его не возвращать а сразу к голандцам везти.... тут зеля конечно фигню спорол...
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А-а-а, ну да-а-а, давайте ещё на Украину прилепите рашистский Бук.
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Та тягнуть котика за фаберже_ще не переозброїлися..
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Відповідь проста - до цього не було преценденту його закривати. Над Іраком та Сирією закривали?
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О! Скоро кацапню отмажут. А **ли, бабло ********** не пахнет...
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У червні проросійськими бойовиками збито літак Іл-76, що заходив на посадку до Луганського аеропорту[8].
1 липня 2014 року документом NOTAM A1383/14 Україна закрила повітряний простір над зоною конфлікту для цивільної авіації до висоти 7900 м (ешелон FL260).[9]
14 липня в Луганській області, у п'яти кілометрах від російсько-українського кордону, збитий транспортний літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ на висоті 6500 м.
У відповідь на це, 14 липня Україна ще підвищила межу закриття повітряного простору документом NOTAM A1492/14, піднявши обмеження до 9750 м (ешелон FL320).[9] Згідно норм ICAO, на той час не існувало чіткого регламенту щодо безумовного закриття повітряного простору над зонами конфлікту. Так, повітряний простір над зонами конфліктів у Малі, Судані, Лівії, Іраку, Сирії та інших не закривався для цивільної авіації.[10]
16 липня збитий Су-25[11] та обстріляний із ПЗРК другий Су-25.[12]
В ніч з 16 на 17 липня 2014 Росія ввела у дію документ NOTAM UUUUV6158/14, заборонивши ним польоти цивільної авіації у прилеглих до України областях на висотах до 16000 м (ешелон FL530).[10][13]
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Посмотрев в справочник параметров систем ПВО производства СССР - РФ, мы можем увидеть что ЛЮБАЯ система ПВО которая достаёт до 6 500 м, достанет и до 11 000 м. То есть с 14 июля было прекрасно известно что по эшелону 9750 - 16000 м (как минимум до 12 000) - есть чему стрелять. Нідерланди проведуть додаткове розслідування у справі МН17 - Цензор.НЕТ 1095
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Панцирь С - 15 км
Бук - 22 - 35 км в зависимости от типа
С75 - 22 - 27 км
С125 - самый базовый вариант 1961 г - 10 км, модернизированные - от 14 до 20 км
С200 - от 27 до 40 км
С300 - 27 км
С400 - 30 - 35 км.

ПЗРК, Тор, Стрела 10, Тунгуска - не достанут до 6500 м.
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Вы вводите людей в заблуждение.
Комплекс "Панцирь-С1" (образец 1995 г.) оснащен 12 ЗУР 9М335, внешне и по компоновке похожими на ракеты 9М311 ЗРПК "Тунгуска" (дальность пуска возросла до 12 км, высота поражаемых целей - до 8 км.) Это уже более новые модификации стали доставать до 15 км.
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Ага... Ну да... Из 11 комплексов которые я припомнил, некоторые модификации одного таки могут достать до 6500, но не могут до 10000+ (при том этот комплекс один из самых палевных, ибо Украина его ни в каком виде не покупала). Серьёзный довод не перекрывать... Нідерланди проведуть додаткове розслідування у справі МН17 - Цензор.НЕТ 3793
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1. Вы выше писали "Посмотрев в справочник параметров систем ПВО производства СССР - РФ", а не из комплексов, что "были в Украине" или "покупала Украина".
2. На ЗРК , что могут достать до 10 тыс м ставят аппаратуру "свой-чужой". Кроме того, излучение РЛС от серьезных комплексов зафиксировано не было.
Серьёзный довод не перекрывать эшелоны выше 10 тыс м
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Ну з додатковим розслідуванням зрозуміло, їх можна навідкривати ще мільйон. Що ці ************* скажуть за головне розслідування?
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Ось и скажуть шо на пiдстави нових обставин, що вiдкрилися при додадковому розслiдуваннi, параша "нi причєм". А вся провина лежить виключно на Украiнi.
... нажаль.
Я про це ще 07.09.2019 писав - не треба було Цемаха кацапам вiддавати. Ой не треба...
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величайший ***** европы докеруется что мы будем всем должны, скоро газпрому будем опять должны 50 лярдов
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самое интересное в этой истории то, что спутниковые снимки ни американцев ни русских не опубликованы, хотя на 100% их спутники там висели. и если их так и не опубликуют, то платить родственникам погибших заставят Украину . доказать, что небо не закрыли намного легче чем найти тот бук или не бук ?
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Кацапчики вже свої публікували із СУ-25))Не треба так переоцінювати США з Росією, тоді конфлікт тільки розгорався і навряд США відправило свої супутники туди.
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Ну что бы ты знал. Тут не кинофильм Star Wars где космические корабли летают как хотят. Спутники летают по заданным траекториям и только слегка корректируют свои орбиты. И, кстати, все знают где находятся вражеские спутники и какую территорию могут контролировать.
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ну так й і маю на увазі що поки на задану орбіту вивести і щоб знаходився супутник там декілька годин маскимум дуже не просто.
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Правда может оказаться не такой, как все хотят услышать.
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Якби такі знімки були, їх би кацапи давно опублікували би, а не кліпали фейків купу.
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Александр Шеремет, ты на сайте газеты "Звезда" перегрелся? Думаешь американцы будут публиковать снимки со своих развед.спутников, чтобы удовлетворить твоё любопытство?
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хотят на нашу страну возложить вину, дополнительное давление не просто так именно сейчас возникло.
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Ну чё, логично.
Почему жертва пошла по этому переулку?
Менты ж предполагали шо там может быть опасно.
Почему не перекрыли дорогу?
Или почему пешехода пустили по этому пешеходному переходу и его сбили?
Там же могла ехать машина и не соблюдать пдд. Виновато гаи"
Ну и т д.
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Тут другой смысл. Террорист засел на балконе и стрелял из пистолета по прохожим. Почему полиция не оцепила район? А он вытащил винтовку и убил жертву которая просто мимо проходила? Потому что из пистолета по ней попасть было нереально?
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Здулись Нидерланды, всралась Европа, теперь будет виновата Украина, что не закрыла воздушное пространство.Путин и россия празднуют победу.
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ну кричи теперь ,что зелябох , а его "слуги каломыйского" - апостолы... просрали европейский вектор внешней политики, бацьку вам подавай или мосты сепарские в луганде? на фига этого цимеса куйлу отдали? а путлер тем временем втихаря скупил голандских геев из парламента. ну слуги хлопайте в ладоши, теперь точно Украину еще и виноватой сделают....
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Не...не так. Моника с Дональдом, на кухне, посплетничали про Европу, та обиделась и нашла утешение на груди (и в кармане и ширинке) у *****! Слабость моники почуяли и теперь Украине достанется и со стороны США и всех кому ни лень.Это не сцена 95 квартала, а международной политики! И это только начало.Нас ждет полный провал как внутри так и внешне!
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Это ответочка за Цемеха,если кто не понял...100 дней Зеленскому удались:антиррссийская коалиция развалилась,клин между Украиной и Нидерландами,внутриполитический кризис,возвращение рыгов,начало репрессий против антироссийских политиков(?).И это только начало???Эксперемент удался)))
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Вчера на Ukrlife созванивались с российским политологом Соловьем, известным своими инсайдами из Кремля. Он много рассказывал о том, что Путин дожимает Зе, и о том, что Зе должен был понимать, что идя просителем (мне нужен мир), он ставит себя в плохое положение и т.д., а под конец сказал, что вскоре прозвучит и еще одно требование: разделить ответственность за MH17. И, скорее всего, оно прозвучит даже не от России.
Вот ссылка на это интервью, про Боинг в последние 4-5 минут.
https://youtu.be/JlsY433KJuM
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это потому что и гарантику и пристайке и другим слугам каломыйского надо из Европ не вылазить, а они вместо этого мосты в лугандон для сепарской ваты строят и улучшают погранпереходы для крысчан....
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Ну вот, процесс потихоньку пошел в обратную сторону. Последствия выдачи Цемаха дают уже результат. Скоро Украину обвинят в сбитии Боинга. При этой власти международная поддержка уходит в ноль.При всех недостатках Пороха во внутренних делах внешняя политика у него была на высоте, а при этих похоже не будет ничего. Провал полный.
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вот итя том же! ни внутри ни снаружи! вова на яух ты во власть сунулся? смелый? ну не получаеться у тебя... имей смелость отказаться и уйти! сделай это по мужски, заслужишь уважение....
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вот так оплачиваются подарки пукину в формате цемаха...
обмен говорите?
так что компенсации родственникам заплатят зебенята ))))
молодцы, правильный выбор )))))))))))
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налоги можно конечно не платить, но акцизы и прочие сборы не обойти, это точно
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чекали коли москальня бук підвезе і зіб'є ним боінг.
підставили тупих мавп.
так ?
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)(уйло бабла не жаліє..щоб привязати Україну винуватою..перщий крик і звинувачення про повітряний простір...якщо ще і там "формулу штамаєра" привяжуть ..то піпец ...навяжуть Україні виплачувати
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Ну шо, зебильо?) а вы еще значки теперь носить не согласны...
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Вполне ожидаемая реакция-тянуть время,боясь "рассердить путина".тем более,что Нидерланды-одна из тех стран,которые не стремятся к продлению санкций к РФ.Нидерланды-одна из стран,заинтересованых в "Северный поток-2".Их даже не смущает,что сбила таки российская ракета с российской военной части.Их уже интересует сегодня решение Украины по тому воздушному пространству,как вроде бы Украина должна была знать о кровавом террористическом акте,готовящемся ИЗ РОССИИ...Завтра будет искаться причина вквалификации диспетчеров ,послезавтра- погоде над зоной беды...короче всё,что возможно,чтолбы не рассматривать уже срок начала судеьного процесса над Российской Федерацией как субъекта международного терроризма.
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Для чого?нідерланди вже продали своїх дітей ***** мордорському
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ну расследует и что? к чему кипишь, ведь если нет вины то и нечего волноваться.
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депутат от ХДП Крис ван Дам тайный порохобот
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Нас потихоньку прижимают со всех сторон.
Если срочно не принять мер, сольют в ...
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Взагалі-то в цьому випадку зганьбилась не Україна, зганьбились і втратили обличчя саме Нідерланди, які за гроші (!!!) від торговлі з Росією зрадили пам'ять свої громадян. Але якщо глянути історично, то для Нідерландів це не дивина, на протязі усієї своєї історії ця країна "відзначалась" відсутністю будь-яких людських цінностей і продажністю. А в період колоніалізму поневолені народи, попри загальновідому жорстокість іспанців, на перше місце по нелюдському відношенню до себе ставили все ж таки на сумне перше місце саме голандців - а це про дещо каже.
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Откровенно говоря причем тут Австралия?
Украина сбивала самолет буком при кучме, было такое?
Малайзия - ну послушай дебил бутусов что тебе през малайзии скажет?))) ты точно идиот
- нет там никаких доказательств, все фейки с инета. поэтому ни украину ни рф никто не может точно обвинить... погибла азиатчина... ну и х с ней... таков лейтмотив этой пьесы.
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Ответственность Украины за незакрытие полностью воздушного пространства над зоной АТО для полетов гражданской авиации есть, но она лежит в моральной плоскости, стал очевидной только после случившейся трагедии.

Украина могла бы закрыть воздушное пространство над зоной АТО, но, строго говоря, не обязана была это делать. В этом смысле ответственность Украины за незакрытие воздушного пространства не является безусловной или каким-либо образом наказуемой виной.

СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ НУЖНО ПРАВОСУДИЕ, НО ИХ ЖДЕТ РАЗОЧАРОВАНИЕ! СКАМЕЙКА ПОДСУДИМЫХ БУДЕТ ПУСТА! ПУСТЬ ПОЧУВСТВУЮТ КАКИЕ ИМПОТЕНТЫ ИХ ЛИДЕРЫ И ЧЕГО СТОИТ В 21 ВЕКЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО! А УКРАИНЕ НАСРАТЬ ВООБЩЕ
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Напевно усе іде до того , що ВП готуть до відсторонення від влади , але з гарантією недоторканості.
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я именно об тут и писал, что после Цемеха так и будет.
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нехитрая, понятная широким массам политика Зеленского ведет именно к такому.
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Ну да, комбинат по производству кухонных ножей должен нести ответственность за то, что убийца кого-то зарезал . . .
Справедливо, чего уж там . . .

При Порошенко такое поведение европейцев было бы невозможным.
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ПОВТОРЯЮ ДЛЯ ДОДИКОВ ОРУЩИХ О ВИНЕ УКРАИНЫ. УКРАИНА МОГЛА НО НЕ ЗАКРЫЛА ПОЛНОСТЬЮ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО! И НИКАКИХ ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ТАКОЕ РЕШЕНИЕ НЕ НЕСЕТ! ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТКУ ЗА БУДАПЕШТСКИЙ МЕМОРАНДУМ, ОН ВЕДЬ ТОЖЕ ЧИСТО ДЕКЛАРАТИВНЫЙ!
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Когда в Голландии начнутся массовые беспорядки посмотрим закроют они воздушное пространство или нет.
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А чего голландцы тогда рейс пустили по маршруту где идут боевые действия?Хитрожопые сильно хотят рашку отмазать?Пусть идут нах.
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на росію та путіна їм сцикотно справу в гаазі відкривати тому влаштовують політичні гейігри.
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Ну теперь на Украину и самолет повесят а потом и санкции а российского оккупанта объявят миротворцем в Крыму и на Донбассе.
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Ну конечно, Украина виновата ! Она вовремя не застрелилась, и не позволила Москве воссоздать империю в границах Катьки Второй. За это и будет наказана уважаемыми европейскими партнёрами.
Искренне советую тем 8% населения которые голосовали за Пороха: как можно быстрее, любыми способами уезжайте. В США, Канаду, Британию, Австралию - ищите возможности, и родителей престарелых заберите. Сильные Мира Сего официально признали власть и население этой страны невменяемыми, и приговорили проект к списанию.
А то что голландцы позволили чтобы им так плюнули в рожу те кто сбил самолёт - то их проблемы. По их земле ещё не ходил кирзач воина-асвабадителя. Пройдётся, безусловно; никуда не денутся, чемберлены х*ровы.
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