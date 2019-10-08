 Нідерланди проведуть додаткове розслідування у справі МН17

Про це повідомив у Twitter депутат від ХДЗ Кріс ван Дам, передає Цензор.НЕТ
"Пропозицію щодо подальшого розслідування факту, що не було закрито повітряний простір над Україною, щойно прийнято одноголосно", - написав він.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.
У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.
Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.
24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.
(и пусть я ошибусь!!!)
Почему он выжил в ОРДЛО после всех таких приключений? Почему не был ликвидирован и не был вывезен в РФ в закрытый город или в тюрьму?
Раскручивание истории с Цемахом - было не лучшей идеей.
Кто то же должен изображать народное восмтание и сопротивление для прикрытия армии федерации.
Что бы можно было заявлять про внутренний конфликт.
1 липня 2014 року документом NOTAM A1383/14 Україна закрила повітряний простір над зоною конфлікту для цивільної авіації до висоти 7900 м (ешелон FL260).[9]
14 липня в Луганській області, у п'яти кілометрах від російсько-українського кордону, збитий транспортний літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ на висоті 6500 м.
У відповідь на це, 14 липня Україна ще підвищила межу закриття повітряного простору документом NOTAM A1492/14, піднявши обмеження до 9750 м (ешелон FL320).[9] Згідно норм ICAO, на той час не існувало чіткого регламенту щодо безумовного закриття повітряного простору над зонами конфлікту. Так, повітряний простір над зонами конфліктів у Малі, Судані, Лівії, Іраку, Сирії та інших не закривався для цивільної авіації.[10]
16 липня збитий Су-25[11] та обстріляний із ПЗРК другий Су-25.[12]
В ніч з 16 на 17 липня 2014 Росія ввела у дію документ NOTAM UUUUV6158/14, заборонивши ним польоти цивільної авіації у прилеглих до України областях на висотах до 16000 м (ешелон FL530).[10][13]
Бук - 22 - 35 км в зависимости от типа
С75 - 22 - 27 км
С125 - самый базовый вариант 1961 г - 10 км, модернизированные - от 14 до 20 км
С200 - от 27 до 40 км
С300 - 27 км
С400 - 30 - 35 км.
ПЗРК, Тор, Стрела 10, Тунгуска - не достанут до 6500 м.
Комплекс "Панцирь-С1" (образец 1995 г.) оснащен 12 ЗУР 9М335, внешне и по компоновке похожими на ракеты 9М311 ЗРПК "Тунгуска" (дальность пуска возросла до 12 км, высота поражаемых целей - до 8 км.) Это уже более новые модификации стали доставать до 15 км.
2. На ЗРК , что могут достать до 10 тыс м ставят аппаратуру "свой-чужой". Кроме того, излучение РЛС от серьезных комплексов зафиксировано не было.
Серьёзный довод не перекрывать эшелоны выше 10 тыс м
... нажаль.
Я про це ще 07.09.2019 писав - не треба було Цемаха кацапам вiддавати. Ой не треба...
Почему жертва пошла по этому переулку?
Менты ж предполагали шо там может быть опасно.
Почему не перекрыли дорогу?
Или почему пешехода пустили по этому пешеходному переходу и его сбили?
Там же могла ехать машина и не соблюдать пдд. Виновато гаи"
Ну и т д.
Вот ссылка на это интервью, про Боинг в последние 4-5 минут.
https://youtu.be/JlsY433KJuM
обмен говорите?
так что компенсации родственникам заплатят зебенята ))))
молодцы, правильный выбор )))))))))))
підставили тупих мавп.
так ?
Украина могла бы закрыть воздушное пространство над зоной АТО, но, строго говоря, не обязана была это делать.
Если срочно не принять мер, сольют в ...
Украина сбивала самолет буком при кучме, было такое?
Малайзия - ну послушай дебил бутусов что тебе през малайзии скажет?))) ты точно идиот
- нет там никаких доказательств, все фейки с инета. поэтому ни украину ни рф никто не может точно обвинить... погибла азиатчина... ну и х с ней... таков лейтмотив этой пьесы.
Украина могла бы закрыть воздушное пространство над зоной АТО, но, строго говоря, не обязана была это делать. В этом смысле ответственность Украины за незакрытие воздушного пространства не является безусловной или каким-либо образом наказуемой виной.
СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ НУЖНО ПРАВОСУДИЕ, НО ИХ ЖДЕТ РАЗОЧАРОВАНИЕ! СКАМЕЙКА ПОДСУДИМЫХ БУДЕТ ПУСТА! ПУСТЬ ПОЧУВСТВУЮТ КАКИЕ ИМПОТЕНТЫ ИХ ЛИДЕРЫ И ЧЕГО СТОИТ В 21 ВЕКЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО! А УКРАИНЕ НАСРАТЬ ВООБЩЕ
Справедливо, чего уж там . . .
При Порошенко такое поведение европейцев было бы невозможным.
Искренне советую тем 8% населения которые голосовали за Пороха: как можно быстрее, любыми способами уезжайте. В США, Канаду, Британию, Австралию - ищите возможности, и родителей престарелых заберите. Сильные Мира Сего официально признали власть и население этой страны невменяемыми, и приговорили проект к списанию.
А то что голландцы позволили чтобы им так плюнули в рожу те кто сбил самолёт - то их проблемы. По их земле ещё не ходил кирзач воина-асвабадителя. Пройдётся, безусловно; никуда не денутся, чемберлены х*ровы.