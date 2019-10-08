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 Політика України
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Все про:Донбас (13240) мінські угоди (1637) Брок Елмар (14)

 Повернення Україні контролю над кордоном є вирішальним пунктом мінських угод, - радник президента Єврокомісії Брок

Встановлення контролю України над всією ділянкою українсько-російського кордону на Донбасі є ключовим пунктом мінських угод.

Про це заявив спеціальний радник президента Єврокомісії щодо відносин з Україною, ексдепутат Європарламенту від Німеччини Елмар Брок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо є умова, що Україна поверне контроль над кордоном, то тоді це - вирішальний пункт. Тому що якщо це так, то росіяни не зможуть доставляти війська та озброєння, як вони роблять це досі", - сказав Брок.

Він зазначив, що ситуація з виконанням мінських угод за 5 минулих років не пішла, оскільки обидві сторони наполягають на першочерговому виконанні зобов'язань опонентами, що є неправильним.

"За останні п'ять років не відбулося жодних змін. Нам потрібно знайти рішення, яке передбачає покрокову стратегію: одна сторона робить цей крок, інша сторона - інший і так далі для того, щоб досягти прогресу. Якщо ніхто не хоче робити кроків, нічого не відбуватиметься взагалі", - сказав радник президента Єврокомісії щодо відносин з Україною.

При цьому Брок підкреслив важливість для уряду України контролю над кожною стадією виконання досягнутих угод.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152833
 
   
 Топ коментарі
 
Осталось только узнать, как Моника Зеленски это может обеспечить, отступая по всей линии фронта.

Неужели просто залижет Хуйло досмерти?
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Ты как маленький, какой донбасс? Они за палку колбасы имбабве присоединятся. Путину нужно, что бы здесь бардак длился вечно, вот и все.
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та и банят конкретно, НО для справедливости алежка просто обязан запостить фото бухого сыньоноса
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о, уже удалили, а ересь соевая останится
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Российская сторона категорически отрицает договоренности о передаче контроля за границей даже после проведения выборов.
Об этом Дмитрий Козак проинформировал представителей ОРДЛО в телефонном разговоре. .

показательно что зебилы это приветствуют...
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так ничего и не поменялось, сыньоносик реванширует, купил же всех
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Ага, с какого перепугу я под этим ником?
Почитай сф, там все подряд мое, два удаленного, за то и бан
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А соя визжит, шо это плохо.
Шож такое?
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Выборы без контроля над границей это хорошо?
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идиот, выборы после того, когда граница контролируется.
Сколько ща платят, урезали, или добавили вашей ферме?
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Идиот, приведи пример,когда слова вашего вождя зеленокожих совпадали с делом?
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идиот, приведи пример 144 рэформ и прочего, чем кичился диабетик
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Ну, если тебе, погань зеленая смешно с диагноза "диабет", тогда ты тварь последняя. Видно, очень сильно Порох тебе в карман насрал, что никак не можешь забыть. А тут вообще-то обсуждаются деяния (в том числе и будущие) нынешнего преЗЮдента.
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отменил неприкосновенность. принял закон Украины про импичмент Президента Украины???
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Неприкосновенность фактически не отменена. Пока следственные действия по отношению к депутату будут производиться только с разрешения ВР, ни о каком фактическом снятии неприкосновенности речи быть не может. А закон об импичменте- это закон о невозможности импичмента. Лучше бы он подписал закон о следственных комиссиях, принятый предыдущей радой, где была описанапроцедура импичмента. Так что и то и другое - это галочки для ни в чем не разбирающихся зелебобиков.
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Песик я приведу пример. Зеленский обещал вернуть украинских военнопленных и политзаключенных с России вот он показал на деле.
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Пуйло сказал больше года назад, что Пороху пленных не отдаст, а отдаст новой власти, и так и сделал, причем тут твой ЗЕе? А в замен, получил отведение войск с нашей стороны, вот и вся сермяжная правда про дурачков...
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А, да. ОНИЖЕДЕТИ, их нужно было возвращать ЛЮБОЙЦЕНОЙ, даже прикрывая жопу ***** и подставляя Украинупод дальнейшее расследование по боингу.
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Причем кацапы отдали нам журналистов и писателей, а мы им бандитов и убийц, причем не только урюков но и граждан Украины.
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отменил касту. импичмент.закон о выборах. новый цик.
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Вы неправы. В Петиных Минских написано: сначала - выборы, потом - контроль над границей.
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Это всем понятно, может кроме руководства Украины, а как это сделать то?
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Отведением войск на позиции 2016 го. года точно не получится.
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Осталось только узнать, как Моника Зеленски это может обеспечить, отступая по всей линии фронта.

Неужели просто залижет ***** досмерти?
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на самолетах...аваков заказывает у антонова 13шт ан178
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На самолетах будут газовые и светошумовые гранаты из Роиси завозить для разгона Майдана, как в 2014-м.
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Теоретически и зеленую вакханалию Коломойского могут за одну ночь прекратить, а утром просто трупы убрать. Но...
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не все однозначно в армии, полиции и нацгвардии, чтобы брать под козырек...плюс внесистемные добровольцы...
и все вместе понимают, что россия может счесть подобный внутренний конфликт поводом для, например, защиты русскоязычных
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А зачем дамбасу статус?Зачем?Они что,без статуса с нами жить не будут?Или без статуса они нас возненавидят?Зачем?если они считают себя другим народом с российскими паспортами,то зачем нам такая выгода?Их кормить,отстраивать,разминировать?А они со статусом будут против ЕС и НАТО?Поши они на й.
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Ты как маленький, какой донбасс? Они за палку колбасы имбабве присоединятся. Путину нужно, что бы здесь бардак длился вечно, вот и все.
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Э нее..., а два миллиона беженцев на большой Украине, они ведь хотят вернуться домой, почему про них ничего не говорят? Нужно действовать первым номером, ставить задачи кремлю, что бы они искали решения, а не плестись в хвосте. Добиваться продления и усиления санкций, укреплять ВСУ, продвигаться вперед по линии фронта. Это наша земля.
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Эти миллионы уже адаптировались и туда не вернуться.Они про статус вообще молчат.Да и мы знаем,что статус нужен путину,чтобы додушить Украину.
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Это пораженчество, потому мы всегда были и будем угнетаемы, а московиты оттяпали себе 1/5 суши и 40% всех полезных ископаемых мира, им всегда мало, они лезут вперед. Но при нынешних шмарклях я решения не вижу.
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Мантра про "нарот Домбаса" лопнула, коли в ЛиНиРи "лєгітімнава" Плотницького зкинула "хунта Кларнета" - "нарот Домбаса" сидів на куні по під столами і боявся пукнуть, а не те щоб "васстать".
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нет. мантра эта лопнула тогда когда высокие гости попросили нарот донбасса станцевать их нац. танец. картина маслом, - эх яблочко... цыганочка с выходом в стиле(пьяного) - шалтай балтай, барыня - раз на ногу раз на заД и какие то замысловатые шаманские пляски(банальное кривляние)... на что гости не совсем ожидаемо среагировали- вызвали наряд и санитаров... умчав немедленно за моря. Повернення Україні контролю над кордоном є вирішальним пунктом мінських угод, - радник президента Єврокомісії Брок - Цензор.НЕТ 7068
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министр освиты уже с 2020 года прикроет все русские школы - это к вечному бардаку
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тебе тоді не слухали...будто зараз хтось тебе почув)))
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Я тоже не понимаю зачем донбассу статус??? Он что особенные??? В Украине вроде по морде не бьют за русский язык
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Моника Зеленски все делает чтобы с России сняли санкции, тем самым спасает Россию от развала . Есть Россия , и есть война , нет России и нет войны !
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Понятное дело это один из главных ключевых пунктов минских соглашений. А именно Украина берет контроль над своей государственной границей сопряженной с РФ
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но это гвоздик в гробик для дыныры...
поэтому на это.. ни рашка ни младонедорецпублики никогда не согласятся.... ибо они хотят выборов и статуса... а все остальное их устраивает... какая граница? что вы???
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А этот лебил хотя бя читал, то о чем он лопочет??? И второе, под этим Минским дерьмом подписи Украины как то не наблюдается....
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