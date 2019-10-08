 Повернення Україні контролю над кордоном є вирішальним пунктом мінських угод, - радник президента Єврокомісії Брок

Про це заявив спеціальний радник президента Єврокомісії щодо відносин з Україною, ексдепутат Європарламенту від Німеччини Елмар Брок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо є умова, що Україна поверне контроль над кордоном, то тоді це - вирішальний пункт. Тому що якщо це так, то росіяни не зможуть доставляти війська та озброєння, як вони роблять це досі", - сказав Брок.

Він зазначив, що ситуація з виконанням мінських угод за 5 минулих років не пішла, оскільки обидві сторони наполягають на першочерговому виконанні зобов'язань опонентами, що є неправильним.

"За останні п'ять років не відбулося жодних змін. Нам потрібно знайти рішення, яке передбачає покрокову стратегію: одна сторона робить цей крок, інша сторона - інший і так далі для того, щоб досягти прогресу. Якщо ніхто не хоче робити кроків, нічого не відбуватиметься взагалі", - сказав радник президента Єврокомісії щодо відносин з Україною.

При цьому Брок підкреслив важливість для уряду України контролю над кожною стадією виконання досягнутих угод.

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