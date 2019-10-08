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 Суд у Вінниці заарештував американського добровольця Ленґа, підозрюваного у вбивстві двох осіб у США

Вінницький апеляційний суд арештував на 60 діб громадянина США, колишнього американського військовослужбовця Крейґа Ленґа, який у 2015 році приїхав в Україну, щоб воювати на боці ЗСУ на Донбасі.

Зараз правоохоронні органи Сполучених Штатів вимагають його екстрадиції, адвокати американця виступають категорично проти видачі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Повідомляється, що суд скасував рішення попередньої інстанції, за яким американець перебував під домашнім арештом. Суддя оголосив, що рішення не може бути оскаржене в касаційній інстанції.

Адвокат Ленґа Дмитро Моргун назвав рішення суду несправедливим. "Нас не почули, не почули наші твердження про порушення міжнародних договорів, про відсутність запиту на екстрадиційну перевірку… Ми не можемо оскаржувати це рішення в касаційній інстанції, хоча спробуємо", – сказав захисник.

За словами Моргуна, його підзахисний виконував всі вимоги суду першої інстанції щодо домашнього арешту.

Представник прокуратури, клопотання якої задовольнив суд, рішення не коментував.

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Ленґ – колишній американський військовий. Брав участь у бойових діях в Іраку і Афганістані. В Україну вперше потрапив у 2015-му. Приєднався до "Правого сектору". Із добровольцями на фронті він провів понад рік.

Коли з’явилася легальна можливість, Ленґ разом з бійцями "Грузинського легіону" підписав контракт із ЗСУ (після змін законодавства у квітні 2016 року перші іноземці отримують українські військові квитки). Служив на передовій в районі Світлодарської дуги. Через кілька місяців військовий припинив службу в ЗСУ.

У вересні 2019-го в міському суді Вінниці прокурор клопотав про арешт Крейґа Ленґа для можливої подальшої екстрадиції військового на територію США, але суд помістив американця під домашній арешт. З’ясувалося, що він оголошений у міжнародний розшук. В українській прокуратурі заявили: вже отримали запит від правоохоронних органів США про екстрадицію американця.

Згідно з опублікованими матеріалами кримінальної справи, Ленґа підозрюють у тому, що він разом із поплічником розмістив в інтернеті оголошення про продаж декількох одиниць зброї. У квітні 2018-го на пропозицію відгукнулася літня пара. Операцію домовилися провести в невеликому містечку у Флориді. Після того, як подружжя прибуло в домовлене місце, Ленґ з товаришем, за версією слідства, застрелили покупців. Правоохоронці припускають, вбивство сталося з метою грабежу. З собою у загиблих було три тисячі доларів.

За даними ФБР, їм потрібні були ці три тисячі доларів для того, щоб оплатити поїздку до Венесуели, де вони планували взяти участь в бойових діях на боці сил, які протистоять уряду країни.

За словами адвоката, американець відкидає інкриміновані йому обвинувачення. Він упевнений, що Україна не повинна видавати Ленґа США, оскільки там йому може загрожувати страта.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152832
 
 
 Топ коментарі
 
Оце так віраж. Ну що, Зеленський видасть добровольця, чи ні?
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Угу. На Беню в ФБР на сегодня уже аж 6 дел заведено. Будете выдавать своего хозяина в США, когда запрос получите?
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Оце так віраж. Ну що, Зеленський видасть добровольця, чи ні?
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вашему хозяину понравится на тюряжке ))
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Угу. На Беню в ФБР на сегодня уже аж 6 дел заведено. Будете выдавать своего хозяина в США, когда запрос получите?
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Угу. Не чиновник. Просто хозяин ручной обезьянки Моники.
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Та оно скоро ВСУшників віддавати почнуть..
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Панікер, тобто, якщо Брейвік втіче з тюрми і під чужим іменем піде добровольцем воювати проти "шахтьорів Домбасу", то він автоматично стає непідсудним?
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было бы не плохо,а если бы был еще и таким же результативным в случае с сепарней,можно сразу давать гражданство,а своих граждан Украина не выдает.(кроме Цемаха конечно но там сам ***** попросило,нельзя было отказать)
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Взагалi треба видавати. Якще его звинувачувають тут в важких злочинах, то тре видать.
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Он искупил. И стал хорошим гражданином.
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Гражданином какой страны он при этом стал?
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за 3т. баксов?!пару человек!? пздежом попахивает
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А якщо від дійсно винен у вбивстві? Хіба те, що він доброволець може спокутувати злочин?
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продолжают сажать добровольцев - нашим мудам это нравится
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Якщо він дійсно за пару 💵 вбив двох людей, то я не вважаю ,що йому місце у ВСУ і взагалі на волі.
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на идиота на похож - а вот контракт на 20 лет ему мона дать
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за три тыщи и тут мало кто убьет двоих людей. потом бегай как мышка и обсерайся при виде каждого мусора.
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может правда, а может нет. Опрос такая штука... \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\инициируют опрос, нагоняют кучу ботов и делают процентный результат..
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Я смотрю, тут у многих пукан рвет от того, что "добровольца" экстрадируют. Я вам напомню, что суды и прокуратура в США - это не украинское "печерское правосудие". И если чувака подозревают в убийствах, то это на пустом месте. К тому же явно у него с головой непорядок: постоянно ищет где бы повоевать (то в Венесуэле, то в Украине) - такие люди не могут адаптироваться после войны, им постоянно нужна война.
И третье, ребята с подорванными пуканами: я понимаю, что у вас бомбит, но бомбит до тех пор, пока очередной "доброволец" типа этого или какого-нибудь урода из "Торнадо" не изнасилует или убьет кого-то из ваших родственников. Тогда разговоры о том, что "Зеля сливает добробаты" сразу прекратятся. И да, на всякий случай уточню - я Порохобот!
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так, але скільки тут воні "Порох попепресаджав добробатчиків"? І навіть за згаданого тут тобою (нехай непрямо, нехай згадкою "Торнадо") Пугачова волали, мовляв, безневино сидить. Я вже не кажу про тих, хто організовував та здійснював напад на Гандзюк.
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Складне питання, але нагадайте чи видали нам Павла Лазаренка?
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Не впевнений, але зверталися. А взагалі його треба депортувати без запиту, бо нема закону про взаємну видачу злочинців.
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Так його випустять у нас, як всіх попередніх злодюг... Нехай там сидить!
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это какой то пипец - 8 тысяч добровольцев уже сидит и 20 тысяч находятся в делопроизводстве - вот вот сядут !!! *********** - да Мы вывезли в 2014 - м всю это байду и спасли в первую очередь ваши жопы... благодарочка Нас преследует уже ПЯТЬ лет !!! сцуки вы..
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Так не молчите - вы же организованней - кидайте клич по каждому такому случаю - народ придет под сепарские суды в поддержку, чем можем - поможем.
Ведь ничего, кроме суда над Торнадовцами, не известно людям...
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ви обидва сволочі, парашисти з параші!
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Только ПС способен отбирать самых выдающихся защитников Нации! А если они отдельных людишек мочат, так то пустяки, отдельный человек - ничто, Нация - все!
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если то сепарские людишки мона и пару десятков ))
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Да, те, кого он замочил в США, были сепарами, это вытекает из того, что он их замочил.
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Да, каждый серийный убийца, воюющий с фраерами, должен иметь возможность убивать, пока не надоест, главное, чтоб не забыл сказать, что сражается за Нацию.
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это были ангелы. не могли огнестрел в магазине купить, пришлось нелегальные каналы искать. зато теперь они дома! Суд в Виннице арестовал американского добровольца Ленга, подозреваемого в убийстве двух человек в США - Цензор.НЕТ 5283
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Стоять, Зорька!!!" Теперь делаем "раскладку" ... Человек, совершивший в иной стране, двойное убийство", приехал в иную страну... Что он там делал - иное дело... Вопрос в ином: "криминал" в Америке, за "геройство", снят? Нет? ... В чём проблема?...
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хренотінь якась.... а може ввін не вбивав нікого в США, а все підстроїли кацаби, для того щоб був гарний матеріал для пропаганди.... Ой не знаю... Треба вимагати від США 100% доказів його вини.
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Подкупили судей в США? Это уже вообще бред из бредов.
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Маркива осудили на офигенный срок в Италии по притянутым за уши, дутым "доказательствам". в Италии, как цивилизованной стране, судьям можно доверять? почему в Америке должно быть иначе?
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Маркива - гражданин Италии. Был осужден на родине по родным законам.
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я в курсе. это примерно, как я скажу, что вы развращали малолетних снимая порно с пытками и убийствами для darknet. какие законы запрещают посадить вас за это на оооочень приличный срок? доказательства? ну, так darknet же...
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ради интереса посмотри сколько в америке осужденных по ошибке. они сейчас все дела по новой перепроверяют
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Это их внутренние дела. При чем тут Украина?
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уже ведь написали 100% доказательства его вины должны предоставить да и то насколько помню запрещено выдавать если по статье может вышка светить.
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сторона, требующая его выдчи, должна каким то образом документально доказать,
шо их требования о его выдаче обоснованы, а не просто - отдайте нам вооон того...
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Они требуют выдачи ГРАЖДАНИНА США и не обязаны ничего доказывать Украине.
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для етого нужны быть основания.
гражданин США - не собственность государства США,
ето тока кацапы - личная собственность *****.
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Есть решение американского суда по экстрадиции данного гражданина на родину. Если Украина не выдаст, то Украину обвинят в насильственном удержании гражданина США. Хотите дать еще козырей РФ?
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от тока передергивать не надо "козырей рф".
и шо за зверек етo вашe рф, да еще и заглавными буквами?
кацапляндию знаю, козломордию знаю - рф нет.
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Прекратите истерику. Если по сути ответить нечего, то лучше молчите - за умного сойдете.
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фемида в штатах это не украинский суд-самый продажный суд в мире.Там без конкретной доказательной базы судья не даст добро на арест и задержание.за этого парня ни кто ничего не знает толком.Вот луц в свое время выдал какого то дагестанца кацапне,вот это реально жопа.
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вы прямо американские суды считаете за око господне . да там садят как и у нас за мимо проходил
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Не знаю кого он там застрелил, и застрелил ли вообще - но то что он воевал против кацапов, и их *********, в Украине, а потом хотел уехать воевать против кацапов, и их *********, в Венесуэле - лишь делает ему честь.
Не отдавать американцам, тем более пока там кацапская подстилка Трамп правит. Отпустить/организовать побег...
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А в америке все бывшие военные нищие и готовы убить за 3 тыс $ на билет на самолёт?
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неизвестно, есть ли у него пенсия. А вообще, в армию в США такое берут бывает, что потом не знают, как оправдаться.
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вот это винегрет...
и все же убийство (если доказанное!) - это криминальное правонарушение...
и если перед законом все равны...то Герой или простой человек, должны в суде защищать свою честь и достоинство... а геройская служба в любом легионе - это плюс (или минус) при защите, но совсем не индульгенция...
(это мое мнение... )
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Преступников надо выдавать всем странам, кроме России.
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подумав-подумав, і отут мушу з тобою погодитися...
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похоже на бред. за 3000 двойное убийство? точно бред.
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Дах рвануло. Хлопцю треба на примусове в дурку.
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Не , не выдавать! Подождём пока он здесь кого то грохнет! И тогда с чистой совестью выдадим!
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преступникам можно дать шанс исправится и принести пользу в борьбе с кацапофашизмом.

в условиях войны должна быть отсрочка выдачи преступников на время службы. а в случае если он принесет значительную пользу, например подтверждено понизит популяцию кацапского рогатого скота на несколько десятков голов, тогда предоставить гражданство.
и вообще гражданство всем мужчинам-иностранцам предоставлять только после подтвержденной ликвидации хотя бы одного козломордого оккупанта.
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Надо Брейкьявика отправить на борьбу с ИГИЛ в Сирию! Во!
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Цензор забыл выделеным шрифтом это обозначить всё таки зрада и межгалактический скандал, Зе даже Венесуеллу сюда приплел, и в торговлю оружием оказался замешан...все на майдан...рошенки хавать!!!
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Грузинские воры уже все у нас, давайте еще соберем американских психопатов. Суд в Виннице арестовал американского добровольца Ленга, подозреваемого в убийстве двух человек в США - Цензор.НЕТ 8387
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Человек валил русню на Донбасе.Это должно быть смягчающее обстоятельство-минимум скостить пол срока
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Там пожизненное получит, значит отсидит половину пожизненного.
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Уже писали ,что это левые обвинения , он в настоящее время защищал Украину.Нефиг не разобравшись здавать бойцов.
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Ленг - бывший американский военный - участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане. В Украину прилетел в 2015 году и сразу вступил в ряды «Правого сектора», а через некоторое время подписал контракт с 54-й бригадой ВСУ вместе с боевиками «Грузинского легиона», в котором прослужил до 2016 года. Ленг планировал устроиться в Минобороны Украины инструктором, но что-то не срослось, поэтому в 2016 году покинул ряды ВСУ.
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Не вірю , схоже на кацапську підставу ! То як з Віталієм Марківою судилище ((
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21-го сентября агенты ФБР задержали 24-летнего военнослужащего Уильяма Смита, с июля 2017 года проходившего службу на военной базе Форт-Райли в штате Канзас. 23 сентября арест Смита санкционирован федеральным судом в г. Топик.

«27 марта 2019 года ФБР получило данные по пользователю сети Facebook ID100000714556127 - аккаунт принадлежал Джарретту Уильяму Смиту. ФБР обладало информацией о том, что Смит распространяет инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ) и заявляет о готовность выехать в Украину для участия в боевых действиях в рядах базирующейся в Украине воинствующей ультраправой военизированной группировки «Азов».
«Через социальные сети (Facebook) Джарретт Смит связан с Крейгом Лэнгом, причем однажды они встречались лично в Техасе. Лэнг уже побывал в Украине, где в 2015-2016 годах воевал в рядах «Правого сектора» - еще одной украинской группировки, аналогичной «Азов». Переписка в сети Facebook, находящаяся в распоряжении ФБР, свидетельствует о том, что Лэнг выступал в роли наставника Смита, и готовил его к вступлению в ряды боевиков в Украине. 23 июня 2016 года Смит и Лэнг обсуждали в социальной сети желание Смита воевать в Украине», - сообщается в обвинительном заключении ФБР.
«Смит заявил: «Опыта боевых действий у меня нет, но, если до октября мне не удастся найти местечко в Украине, я пойду в армию. Воевать - это все, чего я хочу. Я готов слушать, учиться и тренироваться. Но могу довольствоваться и другой работой с оружием».
«Лэнг ответил: «Хорошо, я свяжу тебя с парнем, отвечающим за отбор людей. Скорее всего, он скоро займется тобой. Но для начала должен тебя предупредить, если ты попадешь в это подразделение, и правительство вздумает распустить его, тебя попросят воевать. Тебя также могут попросить убить определенных людей, вступающих в серьезные конфликты с определенными группами», - зафиксировано в обвинительном заключении ФБР.
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Порохоботня постоянно защищает всякой отребье - как в случае с теми убийцами водителя Тараса Позднякова.
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Якось дивно заарештовують тільки тих хто воював за Україну, а зі списків італійців,сербів, французів, німців і данців я не чув щоб когось інтерпол чи ще хтось за щось затримував і ще не дай Боже садив.
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Говнокомандующий легко выдаст своего солдата
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