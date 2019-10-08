 Суд у Вінниці заарештував американського добровольця Ленґа, підозрюваного у вбивстві двох осіб у США

Зараз правоохоронні органи Сполучених Штатів вимагають його екстрадиції, адвокати американця виступають категорично проти видачі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Повідомляється, що суд скасував рішення попередньої інстанції, за яким американець перебував під домашнім арештом. Суддя оголосив, що рішення не може бути оскаржене в касаційній інстанції.
Адвокат Ленґа Дмитро Моргун назвав рішення суду несправедливим. "Нас не почули, не почули наші твердження про порушення міжнародних договорів, про відсутність запиту на екстрадиційну перевірку… Ми не можемо оскаржувати це рішення в касаційній інстанції, хоча спробуємо", – сказав захисник.
За словами Моргуна, його підзахисний виконував всі вимоги суду першої інстанції щодо домашнього арешту.
Представник прокуратури, клопотання якої задовольнив суд, рішення не коментував.
Ленґ – колишній американський військовий. Брав участь у бойових діях в Іраку і Афганістані. В Україну вперше потрапив у 2015-му. Приєднався до "Правого сектору". Із добровольцями на фронті він провів понад рік.
Коли з’явилася легальна можливість, Ленґ разом з бійцями "Грузинського легіону" підписав контракт із ЗСУ (після змін законодавства у квітні 2016 року перші іноземці отримують українські військові квитки). Служив на передовій в районі Світлодарської дуги. Через кілька місяців військовий припинив службу в ЗСУ.
У вересні 2019-го в міському суді Вінниці прокурор клопотав про арешт Крейґа Ленґа для можливої подальшої екстрадиції військового на територію США, але суд помістив американця під домашній арешт. З’ясувалося, що він оголошений у міжнародний розшук. В українській прокуратурі заявили: вже отримали запит від правоохоронних органів США про екстрадицію американця.
Згідно з опублікованими матеріалами кримінальної справи, Ленґа підозрюють у тому, що він разом із поплічником розмістив в інтернеті оголошення про продаж декількох одиниць зброї. У квітні 2018-го на пропозицію відгукнулася літня пара. Операцію домовилися провести в невеликому містечку у Флориді. Після того, як подружжя прибуло в домовлене місце, Ленґ з товаришем, за версією слідства, застрелили покупців. Правоохоронці припускають, вбивство сталося з метою грабежу. З собою у загиблих було три тисячі доларів.
За даними ФБР, їм потрібні були ці три тисячі доларів для того, щоб оплатити поїздку до Венесуели, де вони планували взяти участь в бойових діях на боці сил, які протистоять уряду країни.
За словами адвоката, американець відкидає інкриміновані йому обвинувачення. Він упевнений, що Україна не повинна видавати Ленґа США, оскільки там йому може загрожувати страта.
И третье, ребята с подорванными пуканами: я понимаю, что у вас бомбит, но бомбит до тех пор, пока очередной "доброволец" типа этого или какого-нибудь урода из "Торнадо" не изнасилует или убьет кого-то из ваших родственников. Тогда разговоры о том, что "Зеля сливает добробаты" сразу прекратятся. И да, на всякий случай уточню - я Порохобот!
Ведь ничего, кроме суда над Торнадовцами, не известно людям...
шо их требования о его выдаче обоснованы, а не просто - отдайте нам вооон того...
гражданин США - не собственность государства США,
ето тока кацапы - личная собственность *****.
и шо за зверек етo вашe рф, да еще и заглавными буквами?
кацапляндию знаю, козломордию знаю - рф нет.
Не отдавать американцам, тем более пока там кацапская подстилка Трамп правит. Отпустить/организовать побег...
и все же убийство (если доказанное!) - это криминальное правонарушение...
и если перед законом все равны...то Герой или простой человек, должны в суде защищать свою честь и достоинство... а геройская служба в любом легионе - это плюс (или минус) при защите, но совсем не индульгенция...
(это мое мнение... )
в условиях войны должна быть отсрочка выдачи преступников на время службы. а в случае если он принесет значительную пользу, например подтверждено понизит популяцию кацапского рогатого скота на несколько десятков голов, тогда предоставить гражданство.
и вообще гражданство всем мужчинам-иностранцам предоставлять только после подтвержденной ликвидации хотя бы одного козломордого оккупанта.
«27 марта 2019 года ФБР получило данные по пользователю сети Facebook ID100000714556127 - аккаунт принадлежал Джарретту Уильяму Смиту. ФБР обладало информацией о том, что Смит распространяет инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ) и заявляет о готовность выехать в Украину для участия в боевых действиях в рядах базирующейся в Украине воинствующей ультраправой военизированной группировки «Азов».
«Через социальные сети (Facebook) Джарретт Смит связан с Крейгом Лэнгом, причем однажды они встречались лично в Техасе. Лэнг уже побывал в Украине, где в 2015-2016 годах воевал в рядах «Правого сектора» - еще одной украинской группировки, аналогичной «Азов». Переписка в сети Facebook, находящаяся в распоряжении ФБР, свидетельствует о том, что Лэнг выступал в роли наставника Смита, и готовил его к вступлению в ряды боевиков в Украине. 23 июня 2016 года Смит и Лэнг обсуждали в социальной сети желание Смита воевать в Украине», - сообщается в обвинительном заключении ФБР.
«Смит заявил: «Опыта боевых действий у меня нет, но, если до октября мне не удастся найти местечко в Украине, я пойду в армию. Воевать - это все, чего я хочу. Я готов слушать, учиться и тренироваться. Но могу довольствоваться и другой работой с оружием».
«Лэнг ответил: «Хорошо, я свяжу тебя с парнем, отвечающим за отбор людей. Скорее всего, он скоро займется тобой. Но для начала должен тебя предупредить, если ты попадешь в это подразделение, и правительство вздумает распустить его, тебя попросят воевать. Тебя также могут попросить убить определенных людей, вступающих в серьезные конфликты с определенными группами», - зафиксировано в обвинительном заключении ФБР.