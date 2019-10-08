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 Ворог від початку доби 4 рази порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 1 обстріл: поблизу Водяного з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв:

поблизу Луганського з ручного протитанкового гранатомета;

неподалік Світлодарська - з гранатометів різних систем;

поблизу Травневого - з міномета калібру 82 мм.

Упродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152827
 
 
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У Представництві НАТО в Україні підтримали зусилля, спрямовані на виконання Мінських угод, включно з розведенням військ та погодженням "формули Штайнмаєра".

https://prm.ua/u-nato-prokomentuvali-rozvedennya-viysk-i-pogodzhennya-formuli-shtaynmayera-na-donbasi/
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Враг с начала суток 4 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4698

тихої ночки, синочки...
(косоокого ворога та дальноглядних командирів)
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