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Все про:США (5598) Сенат США (115) Грем (7) Джуліані (43)

 Сенатор Грем запросив Джуліані свідчити про корупцію в Україні

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що запросив особистого адвоката президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Руді Джуліані свідчити про корупцію в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Джуліані був включений у скаргу співробітника розвідки США, а також лобіював обвинувачення в скоєнні правопорушень проти Байдена.

У відповідь на запрошення свідчити у справі корупції в Україні Джуліані зазначив, що може це зробити, не розкриваючи конфіденційної інформації.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

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26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152824
 
 
 Топ коментарі
 
вы бы лучше пороха пригласили)
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іграшки закінчились - починається серйозне полювання.
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його не будуть запрошувати - його викличуть повісткою !
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іграшки закінчились - починається серйозне полювання.
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Замість того, щоб боротися з корупцією, зебілоферма перемикає всі корупційні схеми на беню.
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Какая такая коррупция? О ней на канале Г+Г больше ни слова. Видимо уже победили. Сенатор Грэм пригласил Джулиани дать показания о коррупции в Украине - Цензор.НЕТ 4885
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Коррупция в Украине, а страдают американцы. Вот как так?
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джуліані як політик в сша є великий нуль. таке враження що америка їба.....ся повністю.
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Яка корупція? Грося давно вже її пабєділ...
Сенатор Грэм пригласил Джулиани дать показания о коррупции в Украине - Цензор.НЕТ 6744
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Он прав ., не преувеличивайте ,

не то прийдЁть Авякянец , и обьяснить ваМ .....
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А кто такой Джулиани и откуда у него информация о коррупции в Украйне?
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руди сильно постарел и сдал.
то ли до етого искусно маскировался, то ли безуспешно борется с деменцией,
но пурга от него конкретная - с рыжым может легко потягаться, кто из них первый в етом деле.
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главное в этом противостоянии-это чтоб Украина не только крайней не вышла,а выиграла.
это-взагали.
ну в частностях-я хз кто враг,кто друг...
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