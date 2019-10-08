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Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:міськрада (247) облрада (118) Формула Штайнмаєра (90)

 Проти "формули Штайнмаєра" виступили облради Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Хмельницької та Рівненської областей, а також міськради Сум, Кропивницького та Херсона

Із засудженням можливої ​​імплементації "формули Штайнмаєра" виступило п'ять обласних рад і дві міські ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Першою своє ставлення висловила Львівська облрада, яка 2 жовтня ухвалила колективне рішення про те, що "Формула Штайнмаєра" - це неприхована здача національних інтересів і початок капітуляції,

Також із заявою про те, що це "початок капітуляції" виступила 3 жовтня Тернопільська облрада.

Того ж дня 3 жовтня облрада Івано-Франківської області ухвалила звернення до Зеленського, в якому говорилося, що "Формула Штайнмаєра" в даний момент "є прихованою здачею національних інтересів України, загрожує безпеці і територіальній цілісності нашої держави".

5 жовтня Хмельницька облрада ухвалила звернення до Зеленського, де назвала "формулу Штайнмаєра" "відвертою капітуляцією".

8 жовтня на позачерговій сесії Рівненської облради було прийнято звернення до президента, де йдеться про недопущення реалізації "Формули Штайнмаєра".

Крім того, 4 жовтня проти "Формули Штайнмаєра" виступили депутати міської ради Кропивницького і подібне рішення ухвалили депутати міськради Сум.

8 жовтня міськрада Херсона підтримала звернення до президента проти "формули Штайнмаєра"

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбуваються в інших містах України та за кордоном.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152822
 
   
 Топ коментарі
 
Осень пришла, пора вьікапьвать зелень)
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Порошенко не підписував формулу Штайнмайера, тому ви збрехали.
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вы бы дороги с детсадками строили..без вас в с формулами разберутся!)
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Тобто формулою Штайнмайера нова влада розколює Україну на частини, що нагадує дії партії регіонів.
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Тобто це "нова влада" соємайдан затіяла?
От скажи, ти читав ту бісову "формулу" із за якої Петро країною колотить? І чого ще в 16-му Петро радів від тої формули, а нині вона - "капітуляція"?
Що в третьму абзаці тої формули написано?
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Так, нові протести спровокувала нова влада. Петро не підписував цю формулу. Цю формулу не прийняли у ВР, тому вона не є юридичним документом. Тепер у мене питання особисто до тебе: ти раніше голосував за партію регіонів і віктора януковича?
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Я ніколи не голосував ні за Порошенко, ні за Януковича, ні за Зеленського. Я голосував і голосую виключно за українських націоналістів.
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За націоналістів? Я тобі не вірю, бо я особисто знаю деяких націоналістів, які мають протилежні від тебе політичні погляди.
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нові протести спровокувала нова влада.

насправді - так і є !
Протести допоможуть Зеленському уникнути всіляких угод з Кацапстаном і ЄС нічого з цим не зробить !
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Це лише у тому випадку, якщо б він дійсно цього хотів. Поки ми бачимо лише втрату української території.
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як завжди - брехня соєвих ... скільки української території вже втрачено ?
А скільки було втрачено при ***** від мінську-1 до мінську-2 ..?
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Це тоді коли повернули багато територій? Давайте говоріть правду, бо вже відбувався відвід військ.
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Падла!!! где Киев!!!! Жить надоело !!! Жиром заплыли? Россия не враг??? Уроды!!! В Киеве лекарство быстро найдется!!!
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В Киеве теперь новый хозяин,"отзеленского",разве могет он супротив кормильца пойтить?
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Кияни!
Коли Ви їх будете пиз....ти? ?????????????7

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а коли вони самі когось п****ли? чайок принесуть людям и то спасибі
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Что ж они молчали, когда Порошенко её подписал :D

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Порошенко не підписував формулу Штайнмайера, тому ви збрехали.
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А с чего бы это кацапу говорить правду?
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Дійсно, що він веде тут російську брехливу пропаганду!
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А за баригу Мінські хто підписував? .. Против "формулы Штайнмайера" выступили облсоветы Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Ривненской областей, а также горсоветы Сум, Кропивницкого и Херсона - Цензор.НЕТ 9077

..
Против "формулы Штайнмайера" выступили облсоветы Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Ривненской областей, а также горсоветы Сум, Кропивницкого и Херсона - Цензор.НЕТ 5474 ...
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Якісь дебіли. Вже сто раз сказали, що Порошенко нічого не підписував. Якщо він підписав, то на хєра ще кучмо підписало? Нафіга по сто зелений мараз постити
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Мало , но пристайкин все понял и дал Крымлю отворот поворот . Нужно слышать народ .
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Ага, респект йому і уважуха нев... бенному дипломату.
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да нет ! для меня дипломат в такое время это - пуууутин ***** !!! Помнишь ? Вот то дядка . а это все мусор .что Климка , что Пристайка .
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він повинен це розуміти з початку каденції клоуна
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Якщо хтось забув, так починався Майдан. Януковичу на то треба було 4 роки, молодим талантам вистачило трохи більше 100 днів. Все б нічого, але цього разу буде вже без фанерних щитів... Ох і потопить та зелена мерзота Україну в крові, ох і нап`ється воно нашої кровиці...
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A Крижо́піль - селіще міського типу в Україні, чому мовчить?
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Есть альтернатива формуле штаймайера - автомат Шмайсера ..
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Як та в нього з басами. Юзика потрібно в дуєт?
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"Активісти - провокатори, а війна почалася через Майдан": Голова Волинської облради відмовилась скликати сесію через "формулу Штайнмаєра"

У Луцьку відбулась зустріч представників Волинського комітету протидії капітуляції з головою Волинської обласної ради Іриною Вахович з приводу необхідності зібрання позачергової сесії та прийняття звернення до центральних органів влади з вимогою не впроваджувати різні капітуляційні формули. Про це у Фейсбуці пише Павло Данильчук, передають Патріоти України.
"Голова обласної ради відмовилась таку сесію збирати (після погодження з партійними босами), мовляв було вже звернення президента, де він гарантував не здавати інтереси країни і взагалі йому треба довіритись, адже за нього проголосувала більшість громадян. Всі ми, хто протестує, нагнітаємо ситуацію, є провокаторами-популістами і взагалі війна почалася через Майдан, а не збройну агресію РФ", - йдеться у повідомленні.
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Andrea,
Под Вашим постом не могу поставить «лайк»=>такие сообщения тревожны........поэтому
no comment.........😡
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Під цією новиною немає лайків від зе зброда. Ось ваший патріотизм. Ще вас в гімно вмочити малоросня **************? Поцріоти ви, а не Патріоти.
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так они и не украинцы вовсе. Под украинскими флагами сидит Лахта чтобы расколоть украинцев на 2 лагеря. россия всегда так делала, и 300 лет назад и 100 и сейчас
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Днепр видимо уверовал в своего бога Беню, как Донецк когда-то в Ахметова.

Судьба Донецка днепровским пролетариям ни на что не намекает...
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Советы, в которых соевое большинство? Кого-то это должно удивить?
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завтра йдеш у військомат?
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27 років відслужив від лейтенанта до майора а в 2015 під Попасною отримав важку контузію . Радий би знову піти але признаний не стройовим і якраз працюю в райвійськоматі.
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А мой ватный Николаев в лице депутата Киселёвой, ответил что нельзя нарушать регламент, нужны комиссии, заседания, и на следующей сессии может рассмотрим.. и при чем она не из оппоблока...
Так что тем кто решение принял, респект. А Николаев гребанное днище!
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Мобилизацию в этих областях пора объявлять
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Для Украины лучше вас кусками на Роисю отправить?
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Против только те, где Петина партия не хочет местных выборов.
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Тада. Остальные за то, чтобы сдаться врагу.
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остальне хотят просто работать без казнокрадов
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просто только кошки родятся.Это ты кормилец всей Украины?Это ты кричало "улыштебамбас"?
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У Яроша выдвинули ультиматум Зеленскому: если отведешь войска - мы заведем тысячи своих!

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.Голова Київської обласної ради Стариченко Микола Анатолійович. Фракція "Радикальна партія Олега Ляшка". Чого мовчимо?
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Шарий выступил за формулу Штанмаера, теперь я точно уверен что это плохая формула для Украины.
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"Парад" пленных в Донецке никто не забыл? - Нет людей подлее, чем "верные"…Проти "формули Штайнмаєра" виступили облради Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Хмельницької та Рівненської областей, а також міськради Сум, Кропивницького та Херсона - Цензор.НЕТ 8076
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на цій світлині праворуч від Пеці у чорній куртці його охоронець, позаду Пеці - також охоронець. А соєві верещали, що Пеця пішов у народ без охорони, просто мужик йшов поруч, шоб парасольку тримати. Щось не видно парасольки.....
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Узбагойтесь парахаботики, даже если в новой серой зоне будет беспредел, никто об этом не узнает, потому что все новостные каналы в руках олигархов. А ОБСЕ буде молчать. Так что это никак не повлияет на рейтинг Зеленского. А если все получится - рейтинг вырастет. Шах и мат, барыга!
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Кто про что, а вшивый все про баню.
Люди против отступления войск с украинской территории , а зебил все трепещет что под Зелей трон качается ,подопри его своей задницей, лакей.
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Моніка Зелінські готова прийняти ЛНР і ДНР з любої сторони і в любій кількості.
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От під Зеленським захиталося крісло..... Якщо Зелі буде імпічмент, то Портнова, Розумкова і Богдана треба до кримінальної відповідальності притягати за зраду національних інтересів!!!
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бузина зачекався веселої компанії
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соромлюсь запитати - а наша Міськрада Херсона не хоче зайнятись питаннями міста, а то дощі пройшли, і півміста схожі на океан були на минулих вихідних.
Аналогічно дороги ремонтувались невідомо як, що знову не поремонтовані. Децентралізація, ти де?
Звісно, краще язиками ляпати і приймати рішення, які не відносяться до компетенції міськради, ніж займатись своїми прямими обов'язками
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Франк-Вальтер Штайнмаєр, Порошенко та Жан-Марк Еро, в Києві ще у вересні 2016-го, обмізковували ту формулу. https://www.bbc.com/ukrainian/news-49962679

Проти "формули Штайнмаєра" виступили облради Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Хмельницької та Рівненської областей, а також міськради Сум, Кропивницького та Херсона - Цензор.НЕТ 2210
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Советы -то ещё прахоботские.Там людей нет.Одни мздоимцы
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