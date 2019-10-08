 Проти "формули Штайнмаєра" виступили облради Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Хмельницької та Рівненської областей, а також міськради Сум, Кропивницького та Херсона

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Першою своє ставлення висловила Львівська облрада, яка 2 жовтня ухвалила колективне рішення про те, що "Формула Штайнмаєра" - це неприхована здача національних інтересів і початок капітуляції,
Також із заявою про те, що це "початок капітуляції" виступила 3 жовтня Тернопільська облрада.
Того ж дня 3 жовтня облрада Івано-Франківської області ухвалила звернення до Зеленського, в якому говорилося, що "Формула Штайнмаєра" в даний момент "є прихованою здачею національних інтересів України, загрожує безпеці і територіальній цілісності нашої держави".
5 жовтня Хмельницька облрада ухвалила звернення до Зеленського, де назвала "формулу Штайнмаєра" "відвертою капітуляцією".
8 жовтня на позачерговій сесії Рівненської облради було прийнято звернення до президента, де йдеться про недопущення реалізації "Формули Штайнмаєра".
Крім того, 4 жовтня проти "Формули Штайнмаєра" виступили депутати міської ради Кропивницького і подібне рішення ухвалили депутати міськради Сум.
8 жовтня міськрада Херсона підтримала звернення до президента проти "формули Штайнмаєра"
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".
6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбуваються в інших містах України та за кордоном.
От скажи, ти читав ту бісову "формулу" із за якої Петро країною колотить? І чого ще в 16-му Петро радів від тої формули, а нині вона - "капітуляція"?
Що в третьму абзаці тої формули написано?
насправді - так і є !
Протести допоможуть Зеленському уникнути всіляких угод з Кацапстаном і ЄС нічого з цим не зробить !
А скільки було втрачено при ***** від мінську-1 до мінську-2 ..?
Коли Ви їх будете пиз....ти? ?????????????7
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Три сценария по "золотым"...
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У Луцьку відбулась зустріч представників Волинського комітету протидії капітуляції з головою Волинської обласної ради Іриною Вахович з приводу необхідності зібрання позачергової сесії та прийняття звернення до центральних органів влади з вимогою не впроваджувати різні капітуляційні формули. Про це у Фейсбуці пише Павло Данильчук, передають Патріоти України.
"Голова обласної ради відмовилась таку сесію збирати (після погодження з партійними босами), мовляв було вже звернення президента, де він гарантував не здавати інтереси країни і взагалі йому треба довіритись, адже за нього проголосувала більшість громадян. Всі ми, хто протестує, нагнітаємо ситуацію, є провокаторами-популістами і взагалі війна почалася через Майдан, а не збройну агресію РФ", - йдеться у повідомленні.
Под Вашим постом не могу поставить «лайк»=>такие сообщения тревожны........поэтому
no comment.........😡
Судьба Донецка днепровским пролетариям ни на что не намекает...
Так что тем кто решение принял, респект. А Николаев гребанное днище!
Дибилы ...ля...
Україна прокидається
Люди против отступления войск с украинской территории , а зебил все трепещет что под Зелей трон качается ,подопри его своей задницей, лакей.
Аналогічно дороги ремонтувались невідомо як, що знову не поремонтовані. Децентралізація, ти де?
Звісно, краще язиками ляпати і приймати рішення, які не відносяться до компетенції міськради, ніж займатись своїми прямими обов'язками