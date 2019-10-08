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Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:міськрада (247) облрада (118) Формула Штайнмаєра (90)

 Проти "формули Штайнмаєра" виступили 5 облрад і 4 міськради

Із засудженням можливої імплементації "формули Штайнмаєра" виступили облради Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Хмельницької та Рівненської областей, а також міськради Сум, Кропивницького, Рівного та Херсона

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Першою своє ставлення висловила Львівська облрада, яка 2 жовтня ухвалила колективне рішення про те, що "Формула Штайнмаєра" - це неприхована здача національних інтересів і початок капітуляції,

Також із заявою про те, що це "початок капітуляції" виступила 3 жовтня Тернопільська облрада.

Того ж дня 3 жовтня облрада Івано-Франківської області ухвалила звернення до Зеленського, в якому говорилося, що "Формула Штайнмаєра" в даний момент "є прихованою здачею національних інтересів України, загрожує безпеці і територіальній цілісності нашої держави".

5 жовтня Хмельницька облрада ухвалила звернення до Зеленського, де назвала "формулу Штайнмаєра" "відвертою капітуляцією".

8 жовтня на позачерговій сесії Рівненської облради було прийнято звернення до президента, де йдеться про недопущення реалізації "Формули Штайнмаєра".

Крім того, 4 жовтня проти "Формули Штайнмаєра" виступили депутати міської ради Кропивницького і подібне рішення ухвалили депутати міськради Сум.

8 жовтня міськрада Херсона підтримала звернення до президента проти "формули Штайнмаєра"

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбуваються в інших містах України та за кордоном.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152822
 
   
 Топ коментарі
 
Порошенко не підписував формулу Штайнмайера, тому ви збрехали.
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Осень пришла, пора вьікапьвать зелень)
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На мой взгляд ситуация с "формулой Штаймаера" носит сугубо пиаровский характер. Зеленский и его советники затеяли эту акцию намереваясь поводить за нос ЕС обещая идти на уступки, но в обмен хотели чтобы Зеленский засветился в норманском формате. Это как они надеялись добавит Зленскому политические очки и рейтинг.
Но как любая власть они не учитывали общественное настроение части народа Украины (поэтому и держали все эти договоренности в тайне и ничего не говорили даже СМИ).
Но РФ сами опубликовали бумаги которые подписал Кучма и это стало известно в Украине. Поднялся скандал и протест патриотов.
На самом деле команде ЗЕ ничего не собиралась сдавать Донбассу. Они думали просто сделать пиаровское разведение сил в 2-3 точках фронта, а потом сказать что сепары сами не хотят примирения. И все.
Но теперь команда ЗЕ влипла! И вместо подъема рейтинга Зеленского ни получили обрушение его рейтинга в лице значительной части населения Украины.
Хотели надурить всех, а в итоге надурили себя.
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треба терміново проводити місцеві вибори бо порохоботва вже забембала
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Простерете ви клоуни вибори. І не ці вибори головні. Головні вибори були в 14-15. Коли кожна людина вибирала чи йти добровольцем на фронт чи волонтером чи на дивані як ти сидіти. І зараз ці люди організовані, обстріляні і злі на таких як ти. І ніякими виборами ти це змінити не можеш. Так що засохни плєсєнь. Твоє клоунівське місце коло параші.
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Черкаськрада теж одноголосно висловилась проти формули
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пам'ятаємо, про хитрі вуха жида сподобалось особливо. Вас свинарчуків треба..ізолювати від суспільства.
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Саме смішне - Херсонська рада, де хотіли руського миру.
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В Херсоне, так же, как и в Лугандоне только бандитские группировки хотели, да и те, когда бандитам соседних областей дали по рукам, всё поняли.
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,,Против "формулы Штайнмайера" выступили 5 облсоветов и три горсовета."
-- Да. И, еще три бабушки с деменцией возле подъезда, вечно пьяный слесарь дядя Вася, и два гопника с соседнего раЁна.
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Проблема не лише з формулою Штанмайера, а з Мінськими угодами. Їх реалізація знищить Україну. Нам не потрібний особливий статус Донбасу та вибори. Там треба запровадити військову адміністрацію мінімум на 10 років і ніяких виборів.
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Всі інші облради за капітуляцію, так треба розуміти?
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