 Проти "формули Штайнмаєра" виступили 5 облрад і 4 міськради

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Першою своє ставлення висловила Львівська облрада, яка 2 жовтня ухвалила колективне рішення про те, що "Формула Штайнмаєра" - це неприхована здача національних інтересів і початок капітуляції,

Також із заявою про те, що це "початок капітуляції" виступила 3 жовтня Тернопільська облрада.

Того ж дня 3 жовтня облрада Івано-Франківської області ухвалила звернення до Зеленського, в якому говорилося, що "Формула Штайнмаєра" в даний момент "є прихованою здачею національних інтересів України, загрожує безпеці і територіальній цілісності нашої держави".

5 жовтня Хмельницька облрада ухвалила звернення до Зеленського, де назвала "формулу Штайнмаєра" "відвертою капітуляцією".

8 жовтня на позачерговій сесії Рівненської облради було прийнято звернення до президента, де йдеться про недопущення реалізації "Формули Штайнмаєра".

Крім того, 4 жовтня проти "Формули Штайнмаєра" виступили депутати міської ради Кропивницького і подібне рішення ухвалили депутати міськради Сум.

8 жовтня міськрада Херсона підтримала звернення до президента проти "формули Штайнмаєра"

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбуваються в інших містах України та за кордоном.

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