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Все про:корупція (2599) Латвія (249) Рінкевич Едгар (28)

 Латвія закликає Україну виконувати зобов'язання у сфері правосуддя і боротьби з корупцією, - МЗС

Міністерство закордонних справ Латвії підбило підсумки візиту глави Едгара Рінкевича в Україну.

Серед іншого у пресслужбі відомства зазначають, що Україну закликали виконувати зобов'язання, передає Цензор.НЕТ.

"На зустрічі з прем'єр-міністром Гончаруком офіційні особи відмітили хороше ділове співробітництво. Водночас, міністр закордонних справ Латвії закликав українську сторону виконати свої зобов'язання з оптимізації ділового клімату в країні, особливо у сфері правосуддя і боротьби з корупцією", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, візит глави МЗС Латвії Едгара Рінкевича в Україну відбувся 7 жовтня. Тоді ж міністр закордонних справ України Вадим Пристайко анонсував візит Володимира Зеленського в Латвію.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152819
 
   
 Топ коментарі
 
Таки доведеться Україні садити сивочолого, і садити надовго.. Латвия призывает Украину выполнять обязательства в области правосудия и борьбы с коррупцией, - МИД - Цензор.НЕТ 9419
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Да забудьте, деолигархизация закончилась, роттердам теперь кошерный, суды как работали по звонку, так и работают. А, армию хотят на позиции 2016 года отвести, вот это новость.
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Таки доведеться Україні садити сивочолого, і садити надовго..
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Це чергова зрада продажної кримлю Європи!
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Это однофамилец того Кислина, который банкир русской мафии, который спонсировал и продвигал Джулиани в мэры вместе с русской общиной и который в тесных отношениях с Трампом с тех пор, как Кислин ему впервые дал кредит?
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Ніколи Моніка ЗЕленскі Беня нікого не рейдерив, - і ось знову... Латвия призывает Украину выполнять обязательства в области правосудия и борьбы с коррупцией, - МИД - Цензор.НЕТ 9091

Латвия призывает Украину выполнять обязательства в области правосудия и борьбы с коррупцией, - МИД - Цензор.НЕТ 9522
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Когда не каждой встрече "новые лица" не забывают говорить про коррупцию и папярэнiкау, то это неудивительно...
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ЗЕленский ничего Латвии не должен . Разве что выступит в Юрмале и расскажет про акрису из немецкого фильма для взрослых .
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Да забудьте, деолигархизация закончилась, роттердам теперь кошерный, суды как работали по звонку, так и работают. А, армию хотят на позиции 2016 года отвести, вот это новость.
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Тю, а чем вашим вчерашнее решение суда по Пашинскому не понравилось тогда?Визгу на весь форум было...
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Да странно как то, сепаров, врагов Украины отпускают под домашний арест, убийц отдают врагу по обмену, а Пашинского закрыли на два месяца за превышение самообороны. А ты радуешься этому? А ведь земля круглая...
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А что странного, например, в том, что пресловутого Януковича сняли с интерполовского розыска в связи с неостаточными доказательствами от ГПУ?
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Ну так все рыги возвращаются, а Богдан с Разумковым на вершине власти, рыги недолюстрированные, сейчас их время, ничего удивительного.
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Самое смешное, что они и не уходили. Да, можно сколько угодно говорить про возвращение Портнова и кого угодно. А если взять тех, кто и не уходил вовсе, всяких там Шуфричей и прочих Бойко?
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А с ними невозможно было что то сделать в той ситуации, они и остались на своих местах, это сейчас у ЗЕ монобольшинство, а Пороху приходилось со всеми договариваться, особенно когда власть шаталась и все было на грни краха страны. По Кремлевским планам Украины к 2015 му. году уже не должно было быть. Никто про это теперь не вспоминает. А теперь реванш полным ходом.
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Хер вам за щечку а не снижение тарифов-дефективные
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Больше. Больше картинок. И призови на помощь ещё вашего Volvo нумерного, тот умеет смайликами общаться, правда, бедолагу никто не понимает, но то таке Латвія закликає Україну виконувати зобов'язання у сфері правосуддя і боротьби з корупцією, - МЗС - Цензор.НЕТ 9849
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На Порошенко тебе нравились, а когда на тебя и остальных зебов то - не нравятся? :D
P.S. На Зелемойского даже с натяжкой чего-то придумывать не надо - он сам справляется так, что даже приходится что-то более цензурно говорить.
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Всё-таки пресмешной ты человек, понахватался чего-то по верхам, прочёл о некоторых политиках, и рассуждаешь с уверенностью Шарикова. Твой сегодняшний перл про предательницу Йулю, предавшую Ющенко, от души сегодня меня особо повеселил. Пеши есчо, это лучше любых, самых изысканных фотожаб.
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Не мог бы ты, зеб, ещё что-нибудь для зебов написать из того, что я говорил, а то ты не цитируешь того, что я написал, но они всё-равно поверят.
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Да что там ещё можно писать, ты же просто ходячий анекдот, пишешь вроде всерьёз, но смех вызываешь у меня вполне искренний. Мне даже жаль будет наверное, если ты прекратишь посещать форум.
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А что же ты можешь ещё ответить, если не подтверждаешь своих слов цитатами? На этой страничке нет моих постов? Может тебе google воспользоваться, чтобы найти мои посты и прокомментировать, а не как баба рязанская меня обсуждать?
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Что я могу тебе подтверждать?Мой смех, когда читаю твои сообщения?Тебе его записать что ли? Латвія закликає Україну виконувати зобов'язання у сфері правосуддя і боротьби з корупцією, - МЗС - Цензор.НЕТ 247
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Слив засчитан, только ты не задерживайся в унитазе, а то следующий зеб у тебя будет на голове.
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Ты ещё картинку какую-нибудь запостил бы, ну типа как окончательное доказательство своей правоты, ваши любят их постить по поводу и без
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Ну же, так интересно всё излагал, мне было смешно, всё шло к тому, чтобы закончить наш небольшой диалог какой-нибудь очередной порохоботной картинкой, а тут какие-то намёки на унитазные темы. Ты меня разочаровываешь.
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Латвия призывает Украину выполнять обязательства в области правосудия и борьбы с коррупцией

Порохоботы.
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Вот Придолбались Латвия призывает Украину выполнять обязательства в области правосудия и борьбы с коррупцией, - МИД - Цензор.НЕТ 4055 , да не победима она в Украине, отвяньте Латвия призывает Украину выполнять обязательства в области правосудия и борьбы с коррупцией, - МИД - Цензор.НЕТ 8386
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было бы желание - вон рашка тоже типа непобедима - и ниче
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Призывать то несложно. Проблема в том, что НИКТО не знает как это сделать. Порохоботы например, взятки носят? Может Порошенко лично? Ну давайте посмеемся... Допустим, Зеля прикажет... уже смешно- может наоборот? ну допустим- своим головам. Покумекают и родят проект закона. Любого- так, моделирую для смеху, например повысить на 3% удой с каждой курки на душу населения. Их большинство- протолкнут в зраде. Что дальше? Ну, спустят министерствам. Министры будут это делать? Те распедалят хозяевам предприятий. Хозяева посмеются и забьют. Ну или подрежут зряплату работникам чтобы покрыть эти проценты. Или они дураки линять на прибыль? Укажут директорам куродойных предприятий, те начальникам цехов, дальше мастерам, те бригадирам. И опять, что дальше? Та хрен с ним, вопрос такой- на какой стадии, какой ступеньке перечисленного случится 75 процентный, который скажет: а нахрен оно мне нужно, я Зелю выбрал пусть теперь он и парится... Ведь 75% таких везде, во всех сферах. Или зелебобы тут же рванут исполнять указ высочайшего? Ага, уже, не для того они его выбирали, чтобы самим вкалывать... А теперь, как говорил покойный Задрон, чтоб ему и на том свете раком болеть "Тихо!!! Ой, я не знаю, что с вами сейчас будет"- выходит этот самый "забивший" зелебоб и есть порохобот наипервейший... И остальные, нежелающие потерпеть, полинять, перебиться во имя Зе- порохоботы. О как... Ну и как Зеле исполнять неисполнимое?
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И конкретно механизм известен? Кто, как и за чей счет?
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я знаю механізм, він досить простий і недорогий.
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"Трактор тебе надо, однако"... Надеюсь, знаешь и этот анекдот.
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1. Негайне виведення всіх суддів та прокурорів за штат, лишити лише частину, яка виконуватиме функції слідчих суддів.
2. Негайне введення в кримінальний кодекс статті про відповідальність за порушення проведення конкурсів на посади суддів, прокурорів та слідчих. За витік питань винесених на конкурс відповідальність 25 років позбавлення волі з конфіскацією. Питання не публікувати. На скільки здали - на стільки здали, кращих - на посади.
3. Негайне введення в кримінальний кодекс статті про відповідальність за неформальні контакти з суддями та прокурорами щодо справ, які знаходяться в їх провадженнях - суддям від 10 років позбавлення волі, іншим від 7 (з конфіскацією).
4. Екзамени на суддів та прокурорів - декілька професійних тестів, психологічних, які впливають на результати - відмінити,лише перевірка психіки.
5. Комісії лише фіксують результати професійних тестів, а не оцінюють конкурсанта, лише машинні професійні тести - 3-4-5 по законодавству.
6. Слідчим платню 10 тис грн, а за кожний розкритий корупційний злочин премія - 100 тис грн (каждому!)
і тд.
Через пів-року країна стане іншою....
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Только это все хорошо в идеале. Гладко было на бумаге... Пример: не забывай- взятки платят при любой власти при любом наказании, и чем оно строже, тем больше сумма "за риск". А самое главное- казалось бы, не платите и взятели отомрут, но ведь несут и несут. И несунов гораздо больше чем берущих. И те, кто берет- они кормятся от зла, те же кто несут- кормят зло, так кто виновен больше? Сколько таких в стране? Все. КАЖДЫЙ в том или ином виде участвовал в этом деянии. Всю страну пересажать? А взяточничеством вся коррупция ещё толком и не начинается.
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:D
И кто будет контролировать всё это? Кто принимать экзамены? В Трусковце все сдали экзамены. Кто докажет, что контакт неформальный? У Коломойского с Зелемойским, как и у Трампа с Зелемойским - личные разговоры. Осталось больше, чем три месяца, чтобы победить коррупцию только по одному разговору!?
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"вам не понять, вы не военный" - из ответа Тухачевского Сталину в фильме. .
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А в сказках за пол-года победили коррупцию? Например в сказке про Ли Куан Ю, который позавтракав и чтобы не успеть на обед победил коррупцию? :D
Только ребёнку непонятно, что сначала надо создать контролирующие органы, которые будут все это проверять и они должны быть выбраны из идеальных людей в Украине.
Только ребёнку непонятно, что специалистов не так просто найти.
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это уже моё : вам не понять - вы не специалист
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Ну, конечно, зато ты специалист больше, чем Бальцерович, который бы над твоими большевистскими решениями только бы посмеялся!
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ну то скажіть ви, що неправильно?
що стосується Бальцерович, то наскільки я пам'ятаю в нього був економічний напрямок...
так ви нічого не знаєте.
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Специалист-предсказатель, что Бальцерович говорил о борьбе с коррупцией. За одно вспомни - что он говорил об украинцах (подсказка - завышенные).
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то ж лишаємося в болоті і чекаємо повернення Порошенківщини?
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Великий специалист, ты можешь сказать что-то о Бальцеровиче или будешь бла-бла-бла?
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тема про інше про Бальцеровича прочитайте в Вікіпедії.
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Тема про то, что ты выставляешь себя великим законодателем, однако ничего не знаешь о том, что Бальцерович говорил о коррупции и о том, что он говорил об украинцах, а ты юлебот вместе с зебами именно это и представляешь и твои "реформаторские" проекты из то же оперы.
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Если вы его поняли, перетлумачьте пожалуйста в двух словах, я такие словечки уже разучился понимать. Заранее благодарю.
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таке..він підтримує Президента Зеленського...я так зрозумів
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"Порохоботы-то понимают, что коррупцию не победить выпустив президентский указ, на это требуется время и длительное. Могу, правда, дать шаблон указа:

Указ
Коррупция запрещена и больше не будет.
Зелемойский.
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Какая борьба с коррупцией, я вас умоляю, как же беня-кукловод Моники жить то будет?
Они сейчас изменения в налоговый кодекс вносят по новым налогам для лохтората, а то они слишком хорошо живут.
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Зеля, где обещанные посадки..!? Пашинский не в счёт..))))))))))))))))))
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Главный коррупционер Пашинский арестован, чего вы еще хотите!!!
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петюня боротся с корупцией не смог
ибо пришлось бы сажать самого себя )))
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Зеб, а за что? За то, что наговорил Сэм Кислин, банкир русской мафии, на Порошенко? :D
И ты ставишь диагноз - пебилы!? Воистину ты зеб... надеюсь, что окончание ты угадаешь
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да пеб - и шо там батька уже продался или как? Латвія закликає Україну виконувати зобов'язання у сфері правосуддя і боротьби з корупцією, - МЗС - Цензор.НЕТ 9740 Латвія закликає Україну виконувати зобов'язання у сфері правосуддя і боротьби з корупцією, - МЗС - Цензор.НЕТ 9740
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Зеб, а это как-то связано с обсуждением коррупции в Украине? Если ты забыл - какая статья обсуждается, то я дам тебе ссылку
https://censor.net.ua/news/3152819/latviya_prizyvaet_ukrainu_vypolnyat_obyazatelstva_v_oblasti_pravosudiya_i_borby_s_korruptsieyi_mid/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_71696863

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Тут слова Шевченко в тему куме.
Якi?
-Боритесь та поборите.
-Так.А жити на що? Латвія закликає Україну виконувати зобов'язання у сфері правосуддя і боротьби з корупцією, - МЗС - Цензор.НЕТ 6059
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плохой звонок для сегодняшней власти Украины, приблизительно так думал - ведь это не типично, ведь в принципе должно было так что Литва двигает дальше проект поддержки Украины и мы доверяем им и поддерживаем во всех сверах. Выглядит что Литва сказала - ну и нахрен, мало что идиота выбрали президентом, так и в парламент тех же - вот и последствие - с начало Эстония, теперь Латвия поехали убедиться, ну может Литва сгущает краски, но таки наверно нет, Литва права. Плохой звоночек для Украины, плохой.
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