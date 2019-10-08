 Латвія закликає Україну виконувати зобов'язання у сфері правосуддя і боротьби з корупцією, - МЗС

Серед іншого у пресслужбі відомства зазначають, що Україну закликали виконувати зобов'язання, передає Цензор.НЕТ.
"На зустрічі з прем'єр-міністром Гончаруком офіційні особи відмітили хороше ділове співробітництво. Водночас, міністр закордонних справ Латвії закликав українську сторону виконати свої зобов'язання з оптимізації ділового клімату в країні, особливо у сфері правосуддя і боротьби з корупцією", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, візит глави МЗС Латвії Едгара Рінкевича в Україну відбувся 7 жовтня. Тоді ж міністр закордонних справ України Вадим Пристайко анонсував візит Володимира Зеленського в Латвію.
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Прошли две встречи: одна официальная - непосредственно в гостинице, другая - в соседнем здании, в ресторане Русская чайная.
P.S. На Зелемойского даже с натяжкой чего-то придумывать не надо - он сам справляется так, что даже приходится что-то более цензурно говорить.
Порохоботы.
2. Негайне введення в кримінальний кодекс статті про відповідальність за порушення проведення конкурсів на посади суддів, прокурорів та слідчих. За витік питань винесених на конкурс відповідальність 25 років позбавлення волі з конфіскацією. Питання не публікувати. На скільки здали - на стільки здали, кращих - на посади.
3. Негайне введення в кримінальний кодекс статті про відповідальність за неформальні контакти з суддями та прокурорами щодо справ, які знаходяться в їх провадженнях - суддям від 10 років позбавлення волі, іншим від 7 (з конфіскацією).
4. Екзамени на суддів та прокурорів - декілька професійних тестів, психологічних, які впливають на результати - відмінити,лише перевірка психіки.
5. Комісії лише фіксують результати професійних тестів, а не оцінюють конкурсанта, лише машинні професійні тести - 3-4-5 по законодавству.
6. Слідчим платню 10 тис грн, а за кожний розкритий корупційний злочин премія - 100 тис грн (каждому!)
і тд.
Через пів-року країна стане іншою....
И кто будет контролировать всё это? Кто принимать экзамены? В Трусковце все сдали экзамены. Кто докажет, что контакт неформальный? У Коломойского с Зелемойским, как и у Трампа с Зелемойским - личные разговоры. Осталось больше, чем три месяца, чтобы победить коррупцию только по одному разговору!?
Только ребёнку непонятно, что сначала надо создать контролирующие органы, которые будут все это проверять и они должны быть выбраны из идеальных людей в Украине.
Только ребёнку непонятно, что специалистов не так просто найти.
що стосується Бальцерович, то наскільки я пам'ятаю в нього був економічний напрямок...
так ви нічого не знаєте.
Указ
Коррупция запрещена и больше не будет.
Зелемойский.
Они сейчас изменения в налоговый кодекс вносят по новым налогам для лохтората, а то они слишком хорошо живут.
ибо пришлось бы сажать самого себя )))
И ты ставишь диагноз - пебилы!? Воистину ты зеб... надеюсь, что окончание ты угадаешь
https://censor.net.ua/news/3152819/latviya_prizyvaet_ukrainu_vypolnyat_obyazatelstva_v_oblasti_pravosudiya_i_borby_s_korruptsieyi_mid/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_71696863
Якi?
-Боритесь та поборите.
-Так.А жити на що?