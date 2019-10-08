 З вечора 12 жовтня до ранку 14 жовтня в Києві буде перекрито проспект Перемоги для монтажу фрагмента Шулявського мосту, - КМДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Зведення Шулявського шляхопроводу переходить в активну фазу. У зв'язку з цим 12 жовтня о 22:00 рух проспектом Перемоги буде перекрито до 5:00 14 жовтня. У цей час над проїзною частиною проспекту встановлюватимуть прогін нового мосту", - йдеться в повідомленні.

На час закриття руху транспорту проспектом Перемоги змінюється порядок роботи громадського транспорту. Так, закривається рух тролейбусів маршрутів №№5, 7, 92н, 93н, 94н на ділянці від станції метро "Нивки" до Повітрофлотського шляхопроводу. Натомість буде організовано тимчасові маршрути.

У КМДА зазначають, що робиться все, щоб рух оновленим Шулявським мостом відкрився наприкінці грудня 2019 року.

Читайте також: Капітально відремонтований Новий міст у Дніпрі став локацією для зйомок кліпу відомої української групи. ВIДЕО