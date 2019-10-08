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 Київські новини, Авто
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 З вечора 12 жовтня до ранку 14 жовтня в Києві буде перекрито проспект Перемоги для монтажу фрагмента Шулявського мосту, - КМДА

З вечора 12 жовтня до ранку 14 жовтня в Києві буде перекрито рух проспектом Перемоги у зв'язку з монтажем фрагмента Шулявського шляхопроводу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Зведення Шулявського шляхопроводу переходить в активну фазу. У зв'язку з цим 12 жовтня о 22:00 рух проспектом Перемоги буде перекрито до 5:00 14 жовтня. У цей час над проїзною частиною проспекту встановлюватимуть прогін нового мосту", - йдеться в повідомленні.

На час закриття руху транспорту проспектом Перемоги змінюється порядок роботи громадського транспорту. Так, закривається рух тролейбусів маршрутів №№5, 7, 92н, 93н, 94н на ділянці від станції метро "Нивки" до Повітрофлотського шляхопроводу. Натомість буде організовано тимчасові маршрути.

У КМДА зазначають, що робиться все, щоб рух оновленим Шулявським мостом відкрився наприкінці грудня 2019 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152818
 
 
 Топ коментарі
 
В Киев понаехало быдло, превратили город быдлячую помойку
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а ти наче кієвлянін? ти сволота кацапська.
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а от і брехня! ви постійно обманюєте!
наш двір заасфальтували - красота!
але є і багато недоліків - курява іноді стовбом, особливо, весною і біля будівництв.
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Ого! Завелся с пол-оборота, Адвокосратик! С вечера 12 октября до утра 14 октября в Киеве будет перекрыт проспект Победы для монтажа фрагмента Шулявского моста, - КГГА - Цензор.НЕТ 7328 За Клячу голосовать будешь?
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хотя кого я спрашиваю.. это ж сначала надо стать киевлянином, что бы иметь право голосовать..
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а ти наче кієвлянін? ти сволота кацапська.
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маршу вояків УПА хочуть завадити кляті запроданці кацапські
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В Киев понаехало быдло, превратили город быдлячую помойку
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