 Держдепартамент США заборонив послу Сондленду свідчити у справі про імпічмент Трампу

Адвокат дипломата Роберт Лускін заявив, що Сондланд змушений виконувати наказ Державного департаменту, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. За його словами, американське зовнішньополітичне відомство не уточнило причину свого рішення.

Лускін стверджує, що Сондланд "сильно розчарований, що не зможе давати свідчення", оскільки "твердо вірить, що він діяв у будь-який час в інтересах Сполучених Штатів".

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Посол США в ЄС Гордон Сондленд мав свідчити в Конгресі у справі про тиск американського президента Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського 8 жовтня.

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