EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  1826  14
Матеріали за темою:
Все про:Держдепартамент США (512) імпічмент (118) США (5598) Трамп (2125) Сондленд (5)

 Держдепартамент США заборонив послу Сондленду свідчити у справі про імпічмент Трампу

Посол США в Євросоюзі Гордон Сондланд отримав від Державного департаменту США наказ не свідчити в Палаті представників у справі про імпічмент президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу.

Адвокат дипломата Роберт Лускін заявив, що Сондланд змушений виконувати наказ Державного департаменту,  пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. За його словами, американське зовнішньополітичне відомство не уточнило причину свого рішення.

Лускін стверджує, що Сондланд "сильно розчарований, що не зможе давати свідчення", оскільки "твердо вірить, що він діяв у будь-який час в інтересах Сполучених Штатів".

Читайте також: Посол США в ЄС Сондленд дасть свідчення в Конгресі у справі тиску Трампа на Зеленського

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Посол США в ЄС Гордон Сондленд мав свідчити в Конгресі у справі про тиск американського президента Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського 8 жовтня.

Читайте також: Під час телефонної розмови Трамп запросив Зеленського в Білий дім, - посол США в ЄС Сондланд

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152807
 
 
 Топ коментарі
 
Нє,ну я завжди знав, шо воно недолуге, але вже, шоб до такого рівня..
 показати весь коментар
 
Столько лет пытался всех убедить, что он не гей.
А оказался ватным п&расом.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Нагадало...
Олег Вінник вимагає виключити фрагмент з ним з пропагандистсього кліпу, і задля цього написав пісню "Удолі"

Госдепартамент США запретил послу Сондленду свидетельствовать по делу об импичменте Трампу - Цензор.НЕТ 800
 показати весь коментар
 
 
Нє,ну я завжди знав, шо воно недолуге, але вже, шоб до такого рівня..
 показати весь коментар
 
 
Він жеж сказав, його розвели, обіцяли кліп з зірками голівуду, а виявилось, що з зірок там тіки мірей матьє))

Анжеліну Джолі обіцяли :D

А зараз вкакався...
 показати весь коментар
 
 
Столько лет пытался всех убедить, что он не гей.
А оказался ватным п&расом.
 показати весь коментар
 
 
на собственой шкуре испытал "мы за мир" ?
просто ему не сказали какой мир... что он должен быть рузьким
 показати весь коментар
 
Капец... и эти люди нас учат не ковыряться в носу.. но как у них хорошо)
 показати весь коментар
 
Трамп все делает правильно.

В нормальном суде свидетеля имеют право допрашивать и обвинитель, и защитник. Но демократы же очень хитро сделанные. На допросе Волкера распубликанцам не дали задать ни одного вопроса, они могли только присутствовать. И полную стенограмму до сих пор не опубликовали, потому что он не сказал ничего такого, что могло быть основанием для импичмента.

Так кому это надо? Или официально голосуйте за процедуру импичмента, и ведите допрос по установленным правилам, или идите нафиг.
 показати весь коментар
 
Трампист, да?
Мы уже знаем, что Джулиани продвигал интересы Трампа, не будучи официальным лицом. Если Трамп приказал Волкеру заниматься налаживанием контактов Джулиани с украинской властью, то разве это не использование госресурсов для личных нужд?
Не тебе решать, сказал ли Вокер что-то, ведущее к импичменту.
 показати весь коментар
 
 
Ну естественно, что не мне это решать. Но Трамп прав на 100%. Расследование вмешательства Украины в выборы-2016, и вмешательства Байдена во внутренни дела Украины никак не являются личными нуждами Трампа. Есть подписанный еще в 1999 году договор между США и Украиной о взаимной помощи в расследованиях преступлений.

https://www.bizpacreview.com/2019/09/28/watters-presents-bill-clinton-signed-treaty-allowing-trump-to-request-assistance-from-ukraine-on-biden-831563
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору