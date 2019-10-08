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 Україна хоче оновити Угоду про асоціацію з ЄС і підписати "промисловий безвіз", - Качка

Україна хоче оновити Угоду про асоціацію із Європейським союзом.

Про це заявив у Брюсселі заступник міністра з розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, низка положень в Угоді про асоціацію передбачають її періодичний перегляд, і Київ зацікавлений у поглиблені відносин.

"Нам дуже цікаво зрозуміти позицію Європейського союзу, наскільки вони налаштовані на цю роботу, і наскільки вони готові її пришвидшити. Те, що ми бачимо сьогодні – це дуже конструктивне ставлення до того, що ми будемо активно говорити про модальності, про умови, про календар оновлення угоди вже цієї осені", – розповів Тарас Качка після зустрічей в Європейській комісії.

Україна хоче пришвидшити інтеграцію за рахунок укладання Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції АСАА, яку ще називають "промисловим безвізом".

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За словами Качки, йдеться про уніфікацію стандартів: "Нам треба систему, яка виросла з радянської системи, зробити такою ж, як працює в ЄС. Це справді стосується стандартів і технічного регулювання. Якщо ми це зробимо, це означає, що національне українське законодавство сприяє тому, що деталі автомобілів, виготовлені в Україні, відповідають усім нормам, вони входять у пази нормально в автомобілі, які збираються в Європейському союзі, те саме стосується вагонів, те саме стосується іграшок, іншої промислової продукції, будь якої".

Угода про асоціацію України та ЄС передбачає перспективу укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (ACAA). Потенційно ACAA може охопити до п’ятої частини українського експорту до ЄС, передусім продукцію машинобудування, полегшивши торгівлю і піднявши імідж української продукції на глобальних ринках.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152804
 
 
 Топ коментарі
 
а для этого "нужно срочно вернуть Приватбанк - бене коломойше... Иначе обновления не будет"(с)узеленских... Украина хочет обновить Соглашение об ассоциации с ЕС и подписать "промышленный безвиз",- Качка - Цензор.НЕТ 6991
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турборежим по проебыванию достижений последних пяти лет
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турборежим по *********** достижений последних пяти лет
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Слуги в турборежиме уже напринимали законов, от которых в ЕС плюются...
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Достижения за пять лет, ты чо ********, страна в камне-для тебя это достижение?
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Так тобі ЄСесовці з ь Європи і дадуть. З радістю побавлять нас статусу колонії.
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неее, Украине только европейские цены и тарифы
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а для этого "нужно срочно вернуть Приватбанк - бене коломойше... Иначе обновления не будет"(с)узеленских... Украина хочет обновить Соглашение об ассоциации с ЕС и подписать "промышленный безвиз",- Качка - Цензор.НЕТ 6991
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Если бі Качка осознавал бюрократическую машину ЕС, то не выступал бы с такими глупыми инициативами.
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Особенно важно пересмотреть экономическую часть ассоциации, которая для Украины не особенно выгодна. Нужно убрать ограничения для экспорта в ЕС.
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они защищают свои рынки и рабочие места, их можно понять
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Понять то можно, но нужно отстаивать свою выгоду в любом случае.
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у нас пока нет альтернативы европейскому рынку, сеня еще в 15м зазывал всех завоевывать азиатский рынок но пока ничего не получилось. у нас очень плохо работает торгово- промышленная палата, государство должно не пропускать ни одной выставки, организовывать всякие форумы. послы должны задницами трясти а не сидеть в посольствах
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при чем тут послы? инвесторы не открывают свой бизнес в странах где не работает судовая система и правила игры постоянно меняются.
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Беня с вами бы не согласился. Для него судебная система очччень даже хорошо работает.
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Я хочу, чтобы Украина экспортировала в ЕС не только мед и зерно и то по квотам, которые они сами устанавливают.
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ты даже не представляешь сколько всего ес импортирует из украины помимо меда и зерна , кстати зерна мало импортируют . только то что есть в магазинах : курица , яйца , яблоки , огурцы , конфеты , всякие кондитерские изделия
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Да это все понятно, но это не продукция с высокой добавочной стоимостью, это позорище.
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это понятно , новых технологий нет . я просто перечисли то что есть в магазинах , не считая одежды , тоже есть.
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Как только в ЕС увидят того Качку сразу всё подпишут и всё будет хорошо ... Украина хочет обновить Соглашение об ассоциации с ЕС и подписать "промышленный безвиз",- Качка - Цензор.НЕТ 9275или нет ,но тогда всё будет очень плохо ...
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"то же касается вагонов"
А наші вагони розраховані на ширшу колію.
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если так произойдет то будет очень хорошо, если ес не откроет рынки то намекнуть что мы тоже перейдем на квоты
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сейчас все заняты брекзит и тарифным майданом америки))
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Рада сделала шаг к "промышленному безвизу" с ЕС
ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ 2019, 15:10

За принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации актов законодательства ЕС в сфере технического регулирования" проголосовал 261 депутат.
После этого нардепы сделали попытку принять законопроект во втором чтении, но им не хватило голосов.
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Асоциация ес,это морковка для ослов.
Запрягают,тянешь,тебе перед мордой желанная морковка и ты ху... в нужном направлении.
Потом когда осёл на эту морковку уже слабо реагирует.
Морковку меняют на другую.
Вот и вся суть нового соглашения для ослов...
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Потому товарооборот с ЕС возрос, а с паРашей упал, что морковкой манят?
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ВВП і товарооборот - суть різні речі, зебіл.
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Это взаимосвязанные вещи, а ВВП вообще теперь на западе не котируется - главное индекс человеческого благополучия.
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В Украине, у зебов и юлеботов, не котируется, что часть предприятий из-за агрессии паРаши не производят в Украине ВВП...
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ага это когда по 500$ ,баксов покупали газ, а населению продавали в 3 раза дешевлее, что б компенсировать разницу брали кредиты.
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Зеб, ты, очевидно, из юлеботов, если для вас ***** не напало, что не оккупирована часть территорий, на которых производился ВВП, не была разрушена экономика...
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краще нічого не робити а сидіти гордим і голодним. чи ти натякаеш на таможений союз ? там моркву в сраку засунут і так будут підганяти
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А вы сами безвиз для Европы и ее товаров сделали или думаете что самые хитрожопые? Если нам не нужны евробляхи то зачем Европе ваши укрогонд*ны?
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У нас на заводе было много украинских станков. Надеюсь и в ЕС они будут востебованны.
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У нас на заводе было много украинских станков.. .в ЕС они будут....

Gutte Trolling??
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Нда? А вот сейчас выйдет еще три зебила и скажут, что нет... зебильо, ваша схема больше не работает)
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Сам стараюсь не покупать украинские товары. Даже лампочки и спички не умеют делать. Неужели еропейцы тупее и будут набрасываться на наши говнотовары особенно если в Европе товары дешевле чем украинские даже продукты. Дожили мля
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а в европе есть и украинские продукты и товары .
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ЄС з такими новими законами, "новими обличчями" у владі і новими посадками - пошле нахрен зебіла і Україну разом з 73/43%зебілів. І, можливо, анулює і Асоціацію, і безвіз.
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Ага, вчера посадили Пашинского, завтра осталось посадить Пороха (например за приказ украинским морякам плыть из одного украинского порта в другой, через украинско-российский пролив).
И тогда можно смело подписывать Таёжный Союз с х*лом.
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новое лицо со старым целлюлитом заявил о хотелках Украина хочет обновить Соглашение об ассоциации с ЕС и подписать "промышленный безвиз",- Качка - Цензор.НЕТ 3439
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Ще трохи і це буде єдиний Безвіз, що є в Україні)
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В ЕС, да и в мире, развитая Украина никому не нужна, более того опасна - им свои товары девать некуда. Поэтому никто и никогда не будет на западе способствовать экономическому подъему Украины и вкладывать в развитие ее высокотехнологических отраслей свои инвестиции - она ему нужна только как рынок для сбыта своих товаров. Читайте, для ликбеза, последние програмные выступления Трампа и Макрона.
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А если не будет денег на покупку европейских товаров, то зачем такой рынок сбыта нужен?
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ты это не у трампа услышал а у путина это их конек при чем слово в слово ?
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Эх, попалился юный тролик Александро, а он то уже подумал, что почти убедил вас дружить со своим х*лостаном, которому, конечно же, нужна развитая Украина.
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Надо быстрее любой безвиз и бежать из этого бреда
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Украине для сельского хозяйства достаточно 10 миллионов.
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В роботизированном мире будет нужно еще меньше.
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Даже сбежав, Вы никогда не будете полноценным гражданином в новой стране - будете иметь больший достаток, но навсегда останетесь там чужаком и конкурентом за рабочее место. Исключение - принадлежность к международному " клубу" миллионеров или криминала, где изначальное гражданство не имеет значения, главное - соответствующий счет в банке.
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У вас на расии что там уже, политинформации времён СССР возродили, сынок?
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сигареты с бензом выровняются с гейропцами в цене?
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яка ж це "качка"???Це жирний боров...Тьху..."зєльониє нєдоєдающіє"..Що їм зєлєбєня на хліб маже?
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Эта харя все безвизовые харчи сожрет.
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ЗЕ же сказал что нахер ту Эуропу скуперадлу - нет времени на шашни, да и помогают мало и еще срочно надо договорится с хорошим парнем Хйулом. Сами знаете раша ведь тоже типа эуропа вот у нее как у эуропы вы уже начали енергию покупать - разве эта не прарыф?!
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