 У Дніпрі відкрилась школа водіїв трамваїв і тролейбусів

Упродовж наступних 5,5 місяців профільну підготовку здобуватимуть 50 учнів

Без нових фахівців залишався не лише Дніпро, а й Запоріжжя, Кам’янське, Кропивницький і Полтава.

"Відкриття такого центру у Дніпрі — крок до вирішення складної структурної та інфраструктурної проблеми, котра існувала в місті. Ми можемо випускати близько ста водіїв щороку. Після того, як місто закриє свою потребу, цей центр більш активно надаватиме послуги з навчання водіїв із інших обласних центрів. Я задоволений тим, що відбувається", — заявив міський голова Дніпра Борис Філатов під час візиту до навчального центру 8 жовтня. Мер також випробував тренувальну кабіну водія трамвая.

Загалом у Дніпрі нестача щонайменше 200 водіїв трамваїв і тролейбусів. При цьому у місті нині системно оновлюється рухомий склад електротранспорту та відкриваються нові маршрути. Водночас середній вік водіїв становить 45 років. Тож молоді фахівці у цій галузі вкрай необхідні.

Усе обладнання та техніку для школи придбали коштом комунального підприємства. В аудиторіях є чинні макети рухомого складу, а теорію та практику викладають досвідчені інструктори. Навчання передбачає індивідуальний підхід до кожного учня.

Пан Сергій навчається на водія тролейбуса. Чоловік уже має досвід кондуктора, однак він із дитинства мріяв водити таку машину.

"Мене завжди вабили великі, довгі машини. Коли виріс, зважив для себе плюси та мінуси професії. Плюсів було більше. Перевозити людей, допомагати їм діставатися потрібного місця. Тим паче нині тут нормальні зарплати, а тепер ще й підприємство саме навчає", — розповів майбутній водій.

Від початку навчання зі студентами укладають трудові договори. Тож, опановуючи фах, претенденти на професію здобувають одразу і трудовий стаж. Передбачено і стипендії.

Мерія Дніпра всіляко сприяє підвищенню престижу професії, зокрема, водіїв трамваїв і тролейбусів. У місті підняли зарплати комунальним працівникам. Зокрема, найвправніші водії електротранспорту можуть отримувати близько 20 тис. грн.

Вступати до цієї школи можна з 21 року. Після завершення навчання студенти складають іспити тут і в Сервісному центрі МВС України. Вони повинні отримати категорії "Tm" для трамвая та "Tr" для тролейбуса. Перш ніж вийти на міські маршрути, водії також проходитимуть стажування — щоб вивчити їхню специфіку.

Охочі зареєструватися на курси можуть звертатися до відділу кадрів КП "Дніпровський електротранспорт" за телефонами: 373-92-13, 093-459-54-83.