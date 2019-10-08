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Все про:кадри (158) Мінінфраструктури (330) Криклій (27)

 Криклій звільнив голів Дунайського пароплавства та філії АМПУ в Одесі

Міністр інфраструктури Владислав Криклій припинив повноваження Дмитра Чалого на посаді голови правління ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" та начальника Одеського філіалу Адміністрації морських портів України Ігоря Ткачука.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Мінінфраструктури 8 жовтня.

"Сьогодні, 8 жовтня, міністр інфраструктури Владислав Криклій підписав накази про припинення повноважень Дмитра Чалого на посаді голови правління ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство та про припинення повноважень Ігоря Ткачука на посаді начальника Одеської філії державного підприємства "Адміністрація морських портів України"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Чалого і Ткачука звільнено з роботи 8 жовтня 2019 року. Підстава для звільнення - пункт 5 частини 1 статті 41 Кодексу законів про працю (припинення повноважень посадових осіб).

Криклій заявив, що розпочате ним оновлення менеджменту в українських портах триватиме до повного перезавантаження.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152797
 
   
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Пока лежбище упырей-экологов не ликвидируют в реформу не поверю
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белые приходять - граблют - зеленые приходят - граблют - куда бедному украинцу деваться)))
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Через суд відновляться на посаді, та ще й компенсацію затребують.
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