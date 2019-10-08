 Криклій звільнив голів Дунайського пароплавства та філії АМПУ в Одесі

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Мінінфраструктури 8 жовтня.

"Сьогодні, 8 жовтня, міністр інфраструктури Владислав Криклій підписав накази про припинення повноважень Дмитра Чалого на посаді голови правління ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство та про припинення повноважень Ігоря Ткачука на посаді начальника Одеської філії державного підприємства "Адміністрація морських портів України"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Чалого і Ткачука звільнено з роботи 8 жовтня 2019 року. Підстава для звільнення - пункт 5 частини 1 статті 41 Кодексу законів про працю (припинення повноважень посадових осіб).

Криклій заявив, що розпочате ним оновлення менеджменту в українських портах триватиме до повного перезавантаження.

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