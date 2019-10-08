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 Поправка до законопроєкту про єдиний рахунок для сплати податків і зборів може спровокувати зростання нелегальної торгівлі і позбавити бюджет України майже 8 млрд грн, - Воротін

Поправка до законопроєкту №1049 про єдиний рахунок для сплати податків і зборів, запропонована 3 жовтня на засіданні комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики нардепом від "Слуги народу" Олександром Дубинським і надалі ухвалена 4 жовтня в законі у другому і остаточному читанні може спровокувати зростання нелегальної торгівлі і позбавити бюджет України майже 8 млрд грн.

 Про це заявив у коментарі виданню Gazeta.ua професор Київського національного університету імені Шевченка Валерій Воротін., передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що згідно з поправкою, компанії-виробники повинні будуть продавати сигарети оптовим компаніям за ціною не вище 80% від максимальної роздрібної ціни, а оптові торговці зможуть продавати сигарети роздрібним компаніям за ціною не вище 87% від неї. Експерт вважає, що такі зміни в законодавство можуть привести до інвестиційного скандалу.

"Серед виробників тютюнової продукції - міжнародні компанії з британськими, американськими, швейцарськими, японськими коренями. Зараз їм по суті говорять, що їм потрібно працювати на збиток. Справа в тому, що на даний момент акцизи, ПДВ та інші податки становлять близько 65% від ціни сигарет. Якщо сюди ще додати собівартість продукції, вартість виробництва, зарплати і т.п. - в 80% від МРЦ вкластися неможливо", - заявив професор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укртютюн" просить ВР відхилити поправку до законопроєкту 1049 про введення торгових націнок на тютюнові вироби

Він допускає, що нововведення призведе до падіння легального виробництва і податкових надходжень. У разі прийняття поправки Радою ціни на сигарети можуть вирости на 7-10 грн за пачку, а загальний обсяг переплати може становити до $300 млн на рік.

"При цьому ці гроші підуть не до держбюджету, а в кишеню низки структур. Серед них учасники оптово-роздрібного ринку називають компанію "Т-Кіоск", близьку до народного депутата Андрія Холодова", - пише Gazeta.ua.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152794
 
   
 Топ коментарі
 
професор знає, шо каже.. куди не плюнь професор на професорі і три ікспьорда поруч Поправка в законопроект о едином счете для уплаты налогов и сборов может спровоцировать рост нелегальной торговли и лишить бюджет Украины почти 8 млрд грн, - Воротин - Цензор.НЕТ 4812
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Говорится о правке в законопроект о едином счете для уплаты налогов и сборов, а не о счёте...
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"Там правят делитанты." - 100 процентов! Поправка в законопроект о едином счете для уплаты налогов и сборов может спровоцировать рост нелегальной торговли и лишить бюджет Украины почти 8 млрд грн, - Воротин - Цензор.НЕТ 2521 Поправка в законопроект о едином счете для уплаты налогов и сборов может спровоцировать рост нелегальной торговли и лишить бюджет Украины почти 8 млрд грн, - Воротин - Цензор.НЕТ 2521 Поправка в законопроект о едином счете для уплаты налогов и сборов может спровоцировать рост нелегальной торговли и лишить бюджет Украины почти 8 млрд грн, - Воротин - Цензор.НЕТ 2521
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Причём тут единый налоговый счёт к наценке на табак? Может кто-то пояснит
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професор знає, шо каже.. куди не плюнь професор на професорі і три ікспьорда поруч Поправка в законопроект о едином счете для уплаты налогов и сборов может спровоцировать рост нелегальной торговли и лишить бюджет Украины почти 8 млрд грн, - Воротин - Цензор.НЕТ 4812
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Видимо при том, что по сути, устанавливают гос регулирование цен для производителей и торговцев. А эта совковщина всегда приводила к дефициту и коррупции. Про имидж государства уже и не вспоминают.
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Ну доводят на уровень европейских стран по сути табачную продукцию. В европе\сша при большей зарплатах и акцизах, как то крутят сигареты.
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Скорее они пытаются защититься от снижения поступлений в бюджет от БАТ Украина, после того, как последние решили перенести центральный офис в Восточной Европе из Киева в Румынию. Переживают, что останется только производство БАТ и оно будет по заниженным ценам передавать товар своему торговому офису в Румынии. А так и будет. Хотели урвать слишком много, а получат шиш с кукишем.
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Говорится о правке в законопроект о едином счете для уплаты налогов и сборов, а не о счёте...
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"Дьявол кроется в поправках." Поправка в законопроект о едином счете для уплаты налогов и сборов может спровоцировать рост нелегальной торговли и лишить бюджет Украины почти 8 млрд грн, - Воротин - Цензор.НЕТ 5865 У нас и при Яныке было так - самые одиозные нормы протягивались, как поправки к совершенно не связанным с ними законам.
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не ну судьи конечно святые - их просто бес попутал)))))
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Интересно, в военное время не хотят платить налоги в казну страны. А ти были преценденты в мировой истории?
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Не хотят работать в убыток. Вот гады. Остановят производство и але. Ищите налоги в другом месте.
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Я так понимаю, что статья не о (не)легальном табаке, не о едином счете для вся и всего, не о 8 млрд, и не о фактически ручном регулировании цен. Статья о центре мироздания, бл...ть, Дубинском.
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Рада не понимает что делает. Там правят делитанты. Специалистов они не слушают, а делают то, что им сверху прикажут. Короче, пустое место.
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"Там правят делитанты." - 100 процентов! Поправка в законопроект о едином счете для уплаты налогов и сборов может спровоцировать рост нелегальной торговли и лишить бюджет Украины почти 8 млрд грн, - Воротин - Цензор.НЕТ 2521 Поправка в законопроект о едином счете для уплаты налогов и сборов может спровоцировать рост нелегальной торговли и лишить бюджет Украины почти 8 млрд грн, - Воротин - Цензор.НЕТ 2521 Поправка в законопроект о едином счете для уплаты налогов и сборов может спровоцировать рост нелегальной торговли и лишить бюджет Украины почти 8 млрд грн, - Воротин - Цензор.НЕТ 2521
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