 У Раді зареєстрували три законопроєкти про видобуток бурштину

На даний момент тексти проєктів ще не опубліковано сайті ВР, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, на сайті парламенту зареєстровано такі проєкти законів: №2240 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання видобутку бурштину", №2241 "Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо впорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину", №2242 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розподілу рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину".
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Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак розповів, що в результаті розведення військ на Донбасі українські військові відійдуть на позиції, які займали три роки тому.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Хомчака під час робочої поїздки в район проведення операції Об'єднаних сил.
Пряма мова: "Нові позиції українських військових будуть там, де вони були в 2016 році, коли вперше відбулося розведення сил в згаданому районі. Підрозділи ЗСУ і надалі будуть повністю контролювати ситуацію"
https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/8/7228470/
Был бы он Офицером...он бы застрелился...
Він ще за Іловайськ не відсидів.