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 Політика України, Суспільство
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Все про:ВР (5871) законопроект (792) бурштин (348)

 У Раді зареєстрували три законопроєкти про видобуток бурштину

Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді три законопроєкти про видобуток бурштину. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

На даний момент тексти проєктів ще не опубліковано сайті ВР, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, на сайті парламенту зареєстровано такі проєкти законів: №2240 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання видобутку бурштину", №2241 "Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо впорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину", №2242 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розподілу рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Головний задум - одночасно комплексно криміналізувати нелегальне вивезення з України, - Гончарук про боротьбу з нелегальним видобутком бурштину

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152793
 
 
 Топ коментарі
 
Що не день то веселіше!
- Перша політична посадка, закрили Пашинського
- Найбільш стабільна будівельна компанія "Укрбуд" віджата Богданом
- Медіаблядь Коломойського іде в мери.

В Раде зарегистрировали три законопроекта о добыче янтаря - Цензор.НЕТ 6825
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Из него офицер...как из гавна пуля...
Был бы он Офицером...он бы застрелился...
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А закон о восстановлении земли и лесов после этих копателей янтаря будет？
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А песок и щебень, тоже ведь гребут, вещь для любой стройки нужная.
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Що не день то веселіше!
- Перша політична посадка, закрили Пашинського
- Найбільш стабільна будівельна компанія "Укрбуд" віджата Богданом
- ********** Коломойського іде в мери.

В Раде зарегистрировали три законопроекта о добыче янтаря - Цензор.НЕТ 6825
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новини від пречесної влади:
Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак розповів, що в результаті розведення військ на Донбасі українські військові відійдуть на позиції, які займали три роки тому.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Хомчака під час робочої поїздки в район проведення операції Об'єднаних сил.
Пряма мова: "Нові позиції українських військових будуть там, де вони були в 2016 році, коли вперше відбулося розведення сил в згаданому районі. Підрозділи ЗСУ і надалі будуть повністю контролювати ситуацію"
https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/8/7228470/
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Хомчак, як офіцер, усвідомлюючи що виконання наказу Верх.головнокоманд. про розведення військ, призведе до втрати українських територій, позбавлення громадян захисту, деморалізації військових та виведення їх з захищених позицій в чисте поле,повинен добровільно подати у відставку
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Из него офицер...как из гавна пуля...
Был бы он Офицером...он бы застрелился...
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Згоден він не офіцер і не генерал. Його звання - "на 100% мой человек".
Він ще за Іловайськ не відсидів.
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И раньше находили в янтаре разных насекомых . А теперь и навозная муха зе-зе решила увековечиться .
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А закон о восстановлении земли и лесов после этих копателей янтаря будет？
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