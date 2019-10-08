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 Подальші поспішні і необдумані закони приведуть до згортання підприємницької діяльності в Україні, - Ляпіна

Поспішне прийняття законів новим складів парламенту без аналізу їх впливу на бізнес-середовище та прогнозування наслідків призводить до втрати довіри бізнесу до влади, що в свою чергу призведе до згортання підприємницької діяльності в Україні.

Про це заявила голова державної податкової служби Ксенья Ляпіна, передає 112, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Бізнес не відчуває, в якому напрямку власне рухаються зміни. Вони будуть приносити позитив чи ні. І виною тому є хаотична непрогнозована діяльність нової Верховної Ради, тобто прийняття цих фіскальних законів. Після заяв про те, що ми розуміємо, що не треба чіпати дрібних підприємців, почалася якраз навпаки якась ФОПофобия. Тобто ненависть до ФОП, знищення всіх правил діяльності цієї категорії дрібного бізнесу", - заявила Ляпіна.

При цьому, Ляпіна зазначила, що основною проблемою сьогодні є недовіру бізнесу до влади.

"Брак довіри – найбільший недолік в українській політиці та економіці. Розвивати економіку з колосальним недоліком довіри неможливо. Тобто завдання нового уряду, нової влади - створити довіру, а не її зруйнувати. Тому ну ось такі тривожні тенденції ми зараз спостерігаємо", - заявила Ляпіна.

Крім того, Ляпіна заявила, що ГРС вдалося спрогнозувати і показати потенційний негативний вплив законів 1210 і 1210-1, які передбачають значне зростання вартості видобутку та переробки залізної руди в Україні, що зробить її дорожче ніж в РФ майже в 10 разів. За даними експертів, такий стан справ призведе до негайного виходу України зі світового ринку з продажу желео-рудної сировини, при цьому місце України займе Росія, Китай, Бразилія та інші країни, де видобуток руди буде значно дешевше.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152792
 
   
 Топ коментарі
 
Це хитрий план Клопомойського.
1. Приймають закони, піднімають ренту, копальні зупиняються. Десятки тис. нових безробітних виходять шукати роботу і через зростання пропозиції на ринку праці падають зарплати. Через зменшення експорту та зростання імпорту руд на міжбанку стає менше вілюти, гривня падає, ціни ростуть, .
2. Г+Г і інши журнашлюхи Клопомойського піднімають гвалт про саботаж, Дубінські-Мосійчучки-Менделі вищать про необхідність націоналізації.
3. Проводять відповідні закони, копальні стають державними, а менеджмент ставлять туди від Коломойського. Іцик приватизує прибутки і залишає державі збитки.
4. З часом, піднімають нову хвилю, що копальні збиткові і треба їх приватизувати знов, та за копійки віддають їх Коломойському.
План розраховано на 4 роки.
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І цих, шо надумали, достатнньо, тіки зєбілам не кажіть.
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В усякому разі при Петрі Олексійовичі перевірки було заборонено, мєнти та податківці смоктали лапу.
Тепер у них настав кінець епохи бідностіі. А у тебе?
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Це хитрий план Клопомойського.
1. Приймають закони, піднімають ренту, копальні зупиняються. Десятки тис. нових безробітних виходять шукати роботу і через зростання пропозиції на ринку праці падають зарплати. Через зменшення експорту та зростання імпорту руд на міжбанку стає менше вілюти, гривня падає, ціни ростуть, .
2. Г+Г і інши журнашлюхи Клопомойського піднімають гвалт про саботаж, Дубінські-Мосійчучки-Менделі вищать про необхідність націоналізації.
3. Проводять відповідні закони, копальні стають державними, а менеджмент ставлять туди від Коломойського. Іцик приватизує прибутки і залишає державі збитки.
4. З часом, піднімають нову хвилю, що копальні збиткові і треба їх приватизувати знов, та за копійки віддають їх Коломойському.
План розраховано на 4 роки.
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До сих пор мыслит базарной экономикой.
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коментар відмічено як спам  
 
Кацап в спам как обычно. Дольше десяти секунд кацапские высеры тут не живут
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Очень много Ляпиной на одном форуме - вредно для здоровья.
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Это только для тех кто, не понимает с первого раза-налоги никто не хочет платить.
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В воскресенье, 6 октября, на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция протеста "Нет капитуляции!". Митингующие выступали против согласования властями Украины так называемой формулы Штайнмайера. На акции присутствовал и пятый президент Украины Петр Порошенко. Уже после акции, по пути от Европейской площади к Кабинету Министров, он, по всей видимости, хотел воспользоваться услугами такси. В социальных сетях пишут, что водитель отказал Порошенко якобы по политическим мотивам.
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Любому киевскому таксисту известна паталогическая жадность соевого мародера. Не только чаевых не даст, еще и будет торговаться за каждую гривну Подальші поспішні і необдумані закони приведуть до згортання підприємницької діяльності в Україні, - Ляпіна - Цензор.НЕТ 3607
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чем беднее украинцы тем дешевле продадут свою землю гражданину Израиля мародёру Коломойскому./глава государственной налоговой службы Ксения Ляпина-глава это не надолго.
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а у зебилов есть чем думать? Их депутатов в Трускавце неделю учили кнопки нажимать, а министров из "СН" и этому не учили .

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За ФОПов полностью согласен. У нас и так заниматься небольшим бизнесов в стране не сахар. Все от тебя что-то хотят. Поэтому любые ухудшения климата могут привести к закрытую многих ФОПов. А за железную руду не согласен. Крупные бизнесы единственные кто себя хорошо чувствуют в этой стране. Особенно те что связаны с ресурсами. Такие заявления больше похожи на лоббистские.
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Ну так ішо???
Бізнєсмени-спекулянти також на виборах голосували за зелебенських, ну так тепер і хай згортаються!!!
А то хай і клоун аби не Поршенко!!!
Майте, ще ось і касові будете ставить!
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Новий рекорд для зе-команди. У Ющенка було просрати все за 5 років, а ці придурки умудрились за 5 місяців
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Хороше слово - "все"...тобто Ющенко просрав всі надбання свого попередника Кучми і тому ти обрав Януковича...ще жодного разу тут не читав, щоб Янукович щось просрав...просирали лише Ющенко та Порошенко...
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Ні чого ти не зрозумів Ющенко просрав очікування, а ти мені свого яника тичеш
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Януковощ просрал вообще все. Свой пост, свою страну, свою семью, бизнес, Крым, и свой родной Донецк.

Дебил.
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А хто не просрав? Який Президент України, по твоєму, був найкращим?
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Ксения хороший экономист. Зря она ушла в тень.
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Когда и лагеря выкинутых на помойку прекратятся эти апокалиптические сценарии.Мож хватит уже.Сразу говорите,верните пьетю или солнце не взойдет Подальші поспішні і необдумані закони приведуть до згортання підприємницької діяльності в Україні, - Ляпіна - Цензор.НЕТ 6301.Хочу просто увидеть даже как та же розетка закроется.Верю.
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