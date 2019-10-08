 У кінці жовтня керівництво НАТО відвідає Україну, - глава Представництва Вінніков

Про це заявив глава Представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков під час брифінгу у Сєверодонецьку Луганської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Це досить потужний сигнал підтримки суверенітету та територіальної цілісності України з боку НАТО. Водночас в одеський порт увійдуть кораблі постійної військово-морської групи НАТО", — повідомив голова Представництва НАТО в Україні.

За словами Олександра Віннікова, під час візиту Генеральний секретар альянсу проведе комісію Україна – НАТО у Києві, в якій візьме участь президент Володимир Зеленський.

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Також представники керівного органу НАТО зустрінуться з новообраними депутатами, новим складом уряду та представниками громадянського суспільства.

"Цей візит є дуже важливим, і він підкреслить всі пункти цьогорічного порядку денного, які є у відносинах між НАТО та Україною", — вважає Олександр Вінніков.

Нагадаємо, представництво НАТО в Україні підтримало "формулу Штайнмаєра". "НАТО повністю підтримує виконання Мінських угод усіма сторонами. Також ми відзначили, що минулого тижня відбулося узгодження "формули Штайнмаєра" в Тристоронній контактній групі. Це може привести до повної імплементації Мінських угод", - заявив голова Представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков.