 У кінці жовтня керівництво НАТО відвідає Україну, - глава Представництва Вінніков

Про це заявив глава Представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков під час брифінгу у Сєверодонецьку Луганської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
"Це досить потужний сигнал підтримки суверенітету та територіальної цілісності України з боку НАТО. Водночас в одеський порт увійдуть кораблі постійної військово-морської групи НАТО", — повідомив голова Представництва НАТО в Україні.
За словами Олександра Віннікова, під час візиту Генеральний секретар альянсу проведе комісію Україна – НАТО у Києві, в якій візьме участь президент Володимир Зеленський.
Також представники керівного органу НАТО зустрінуться з новообраними депутатами, новим складом уряду та представниками громадянського суспільства.
"Цей візит є дуже важливим, і він підкреслить всі пункти цьогорічного порядку денного, які є у відносинах між НАТО та Україною", — вважає Олександр Вінніков.
Нагадаємо, представництво НАТО в Україні підтримало "формулу Штайнмаєра". "НАТО повністю підтримує виконання Мінських угод усіма сторонами. Також ми відзначили, що минулого тижня відбулося узгодження "формули Штайнмаєра" в Тристоронній контактній групі. Це може привести до повної імплементації Мінських угод", - заявив голова Представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков.
"НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами. Также мы заметили, что на прошлой неделе состоялось согласование "формулы Штайнмайера" в Трехсторонний контактной группе. Это может привести к полной имплементации Минских соглашений", - заявил председатель представительства Альянса в Украине Александр Винников.
По словам главы представительства, в НАТО призывают Россию выполнить свою часть взятых на себя обязательств.
"Мы поддерживаем все усилия, направленные на уменьшение напряженности, которые могут способствовать полному выполнению соглашений, поскольку это единственный путь к политическому урегулированию", - добавил Винников.
Отметим, "формула Штайнмайера" предусматривает параллельное введение мер по безопасности (разведение техники и живой силы вдоль линии разграничения) и принятие Украиной политической части Минских соглашений. Речь идет о проведении на неподконтрольных территориях местных выборов под контролем ОБСЕ, после чего Рада должна предоставить оккупированному сейчас Донбассу особый статус.