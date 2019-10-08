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Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
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 У кінці жовтня керівництво НАТО відвідає Україну, - глава Представництва Вінніков

Представники керівного органу НАТО - Північноатлантичної ради планують відвідати Україну, зокрема Одесу і Київ, 30-31 жовтня.

Про це заявив глава Представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков під час брифінгу у Сєверодонецьку Луганської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Це досить потужний сигнал підтримки суверенітету та територіальної цілісності України з боку НАТО. Водночас в одеський порт увійдуть кораблі постійної військово-морської групи НАТО", — повідомив голова Представництва НАТО в Україні.

За словами Олександра Віннікова, під час візиту Генеральний секретар альянсу проведе комісію Україна – НАТО у Києві, в якій візьме участь президент Володимир Зеленський.

Також читайте: Узгодження "формули Штайнмаєра" може привести до повної імплементації мінських угод, - Представництво НАТО в Україні

Також представники керівного органу НАТО зустрінуться з новообраними депутатами, новим складом уряду та представниками громадянського суспільства.

"Цей візит є дуже важливим, і він підкреслить всі пункти цьогорічного порядку денного, які є у відносинах між НАТО та Україною", — вважає Олександр Вінніков.

Нагадаємо, представництво НАТО в Україні підтримало "формулу Штайнмаєра". "НАТО повністю підтримує виконання Мінських угод усіма сторонами. Також ми відзначили, що минулого тижня відбулося узгодження "формули Штайнмаєра" в Тристоронній контактній групі. Це може привести до повної імплементації Мінських угод", - заявив голова Представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152789
 
   
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Вот здесь и оставайтесь,вам должности министров нужны?А то что-то наши все какие-то не украинские.
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Представительство НАТО в Украине поддержало так называемую "формулу Штайнмайера", сообщает Громадське.
"НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами. Также мы заметили, что на прошлой неделе состоялось согласование "формулы Штайнмайера" в Трехсторонний контактной группе. Это может привести к полной имплементации Минских соглашений", - заявил председатель представительства Альянса в Украине Александр Винников.
По словам главы представительства, в НАТО призывают Россию выполнить свою часть взятых на себя обязательств.
"Мы поддерживаем все усилия, направленные на уменьшение напряженности, которые могут способствовать полному выполнению соглашений, поскольку это единственный путь к политическому урегулированию", - добавил Винников.
Отметим, "формула Штайнмайера" предусматривает параллельное введение мер по безопасности (разведение техники и живой силы вдоль линии разграничения) и принятие Украиной политической части Минских соглашений. Речь идет о проведении на неподконтрольных территориях местных выборов под контролем ОБСЕ, после чего Рада должна предоставить оккупированному сейчас Донбассу особый статус.
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А почему только руководство? Приезжайте все!
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будуть тиснути на Україну на догоду ***** . Хотів би помилитись .
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Ти народився таким або курси в Трускавці пройшов?
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Точно Вінніков прізвище того прес-секретаря НАТО?
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Вінніков, а ти відвідаєш Лукянівсьек СІЗО.
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