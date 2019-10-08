 "Імена замовників всім відомі", - політики і активісти відреагували на арешт Пашинського

Як передає Цензор.НЕТ, зокрема екснардеп Єгор Соболєв написав:
"Продовжуючи тему відсутності правосуддя.
Про моє ставлення до багатьох дій Сергія Пашинського краще знає він сам. Тому після Майдану 2014 ми весь час були на протилежних позиціях.
Але ув'язнення будь-якої людини "по бєспрєдєлу" означає збереження "бєспрєдєлу". Натомість Україні потрібна справедливість".
Антикорупційний активіст Віталій Шабунін на своїй сторінці в Facebook написав таке:
"Обпікшись із незалежним НАБУ, БПП Порошенка і Нарфронт Яценюка/Авакова вирішили зробити ДБР максимально ручним органом.
Три роки ми послідовно повторювали їм, що це помилка і вони ж перші стануть жертвою ДБР після зміни влади. Три роки у відповідь ми чули про зрадофілів.
П'ять років ми послідовно повторювали Порошенкові/Авакову/Яценюку і Ко про необхідність судової реформи. Наполягали, що вони ж першими стануть її жертвами після зміни влади. П'ять років нам кричали не розхитувати човен.
Відгрібайте, шановні. На своїх шкурах відчуйте незахищеність звичайних людей перед свавіллям правоохоронної і судової систем.
Ми вас попереджали. Майте гідність нести відповідальність за просраний вами ж історичний шанс на судову і правоохоронну реформи. Шанс подарований вам Революцією Гідності.
Ну і, шановні депутати зі "Слуги народу", зробіть висновки з помилок попередників. Влада завжди тимчасова. Залиште після себе інститути, які керуватимуться законом, а не політичною доцільністю.
І ще, нагадаю, що Пашинський і Ко першими кричали про "сталінське НАБУ". Останнє наздоганяє цю компашку в суворій відповідності з нормами закону. Нехай дякують Богові (нам, МВФ, ЗМІ та міжнародникам), що не мають на чолі НАБУ якогось ручного Трубу.
Екснардеп Борислав Береза також прокоментував рішення суду щодо Пашинського.
"Язик мій ворог. Я знаю, що краще було би промовчати, але потім буде соромно перед самим собою. Розумію, що більшість мене не зрозуміють. Особливо ті, хто знають моє ставлення до Пашинського. У нас старий і затяжний конфлікт. Ми один одного на дух не переносимо. Я його дуже не люблю, але запобіжний захід стосовно нього - це похорон верховенства права та порушення всіх стандартів юриспруденції. І це зараз розуміють усі юристи й адвокати. Розуміють, але мовчать. Навіщо йти проти тріумфуючого натовпу, якщо такий одіозний персонаж потрапив під роздачу? Але я все ж скажу.
Запобіжний захід утримання під вартою (обмеження волі), який було застосовано до Пашинського, застосовується виключно у трьох випадках, згідно з Європейською конвенцією захисту прав людини
- Якщо особа є соціально небезпечною, вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин. (Вбивця, насильник, терорист, скоїв розбій)
- Якщо є достовірна інформація, що особа планує втекти від слідства. (Намагалася втекти, переховувалася від слідства)
- Якщо він впливає на свідків або іншим методом впливає на правосуддя. (Саме не може, а впливає на них - підкуповує, залякує, погрожує їм або намагається знищити докази).
У разі якщо все ж такий захід вживається в порушення цих трьох пунктів, то це є грубим порушенням 5 статті Конвенції (права на свободу).
Пашинський проходить по перевищенню самооборони. Цей пункт не підпадає під жодну з норм, яка виправдовує утримання під вартою. Але кого це хвилює сьогодні, якщо є запит суспільства, який можна задовольнити. Адже жоден із нас не думає про те, що порушення залишається порушенням. І якщо його допустили стосовно когось, то можуть і стосовно кожного з нас. Правосуддя, воно таке. Особливо наше. Дуже цікаво, як це обґрунтує суддя.
Тепер можете починати кидати в мене каміння. Але я все ж хочу бачити в Україні європейські стандарти права, а не стандарти Баришівського чи Печерського суду".
Ексспікер Верховної Ради Андрій Парубій написав так: "Іноді видається, що перебуваєш у якійсь паралельній реальності, де добро і зло, вчинок і підлість помінялися місцями.
Ті самі суди, які відпускають з-під варти підозрюваних у тяжких злочинах проти України, арештовують Сергія Пашинського, який сам повідомив своє місцезнаходження, не ухилявся від слідчих дій і надалі готовий тісно співпрацювати зі слідством.
Переконаний, що сам Сергій Пашинський найбільш зацікавлений поставити остаточну крапку у справі нападу на його дружину.
Це не що інше, як спроба політичної розправи над Сергієм Пашинським. Імена замовників усім відомі – це агенти Росії і ми знаємо їхню ціль: знищити всіх, хто організовував опір Кремлю, починаючи з 2014 року.
Характерно, що при новій владі на такі замовлення знаходяться виконавці.
Впевнений, що правда переможе!
Тримайся, ми з тобою!"
Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.
Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.
Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.
Крім того, за словами адвоката Сергія Пашинського, рішення, яке виніс суд щодо утримання під вартою С. Пашинського, є абсолютно свавільним.
"Рішення є таким, яке переслідує нелегітимну мету. Суд виніс рішення без наявності обґрунтованої підозри і відсутності будь-яких доказів наявності ризиків", - заявив Федур.
Справа була розслідувана і закрита, після чого в жовтні цього року ДБР відновило його розслідування, яке адвокат Андрій Федур назвав "правовим свавіллям".
Сам Пашинський називає "необґрунтований повторний розгляд цієї справи" помстою заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.
ги
«Пока Лукашенко посещает Украину, где клянётся Зеленскому в братской любви и вечной верности, белорусская армия сконцентрировалась неподалёку от украинской границы. При этом ни о каких учениях Минобороны не сообщает (последние, «Shit Союза» на российской территории, уже давно закончились), и выглядит всё это очень странно.
Наши читатели заметили огромные колонны военной техники на трассах Осиповичи - Бобруйск и Гомель - Ветка. Также значительное скопление бронемашин и личного состава удалось заснять на железнодорожных станциях в Речице и возле гомельского «Гомсельмаша». А вблизи деревни Антоновка Ветковского района местный лес буквально напичкан бронетехникой - наши читатели насчитали около 50 единиц, а ближе военные не подпускают», - пишет Nexta.
такое очень высокое о себе мнения, безнаказанность и высокое положение у плешивой выхухоли и спровоцировало "превышение самообороны" по отношению к обычному... нетрезвому Химикусу, одной рукой державшему бутылку и плечом толкающего бус (безвозмездно!!! помогая застрявшему в предновогоднюю ночь незнакомому водиле)...
ну просто обматюкал бы Химикуса...(и не получил бы бутылкой)))...так нет же - "Стоять! Лежать мордой в асфальт!" - шоу захотелось.?...и дальше? заставил бы на коленях просить прощения??? .... а если бы у водилы было ружжо? и он с перепугу шмальнул бы по неадеквату, подстрелившему его... "техпомощь" ??? (более 3 часов ни один проезжающий не помог застрявшему 31 декабря...мужику)...и тут такое "счастье" в образе всклокоченной выхухли...
но и это не все! то что нашли повод (а скелеты в шкафу у политиков есть) прицепиться к этой "бытовухе" а не стали чего-то раскручивать его коррупционные "делишки"... это факт...
жаль... жаль что именно пашинский будет теперь еще и жертвой политической возни...
Химикусу не позавидуешь...ибо адвокаты у пашинского - звери!!!
Філіпов, де на цій фотці ти?
вопрос всегда в цене...
хотя плюс есть-хоть закрыли.(но ненадолго-откупится и от суда,попомните)
НЕ ,,ПОЛИТИКИ И АКТИВИСТЫ, А ПО СТРАННОМ СОВПДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЫ НАГРАДНЫХ И ПОДАРОЧНЫХ КОРОТКОСТВОЛОВ ОГНЕСТРЕЛОВ ИМЕЮЩИЕ БАЗОВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО НА ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕД ДРУГИМИ ГРАЖДАНАМИ. А ЭТО УЖЕ СОВСЕМ ДРУГАЯ ,,СОВЕСТЬ". 😂😅😂
И ПОСТРАННОМУ СОВПАДЕНИЮ ЭТИ ВЛАДЕЛЬЦЫ ПОДАРОЧНЫХ И НАГРАДНЫХ КОРОТКОСТВОЛЬНЫХ
ОГНЕСТРЕЛОВ СОВСЕМ НЕУПОМИНАЮТ О КОНСТИТУЦИОННОМ РАВЕНСТВЕ ВСЕХ ГРАЖДАН УКРАИНЫ, И ЯВЛЯЮТСЯ ОДНОВРЕМЕННО И ВЛАДЕЛЬЦАМИ, И ПРОТИВНИКАМИ ВЛАДЕНИЯ КОРОТКОСТВОЛЬНЫХ ОГНЕСТРЕЛОВ ГРАЖДАНАМИ УКРАИНЫ.
эти парубий,береза,шабунин и соболев так-же топили за бойцов АТО,которых мордой/коленями в снег и на камеру....
а так....очередной раз отсыпали лавэ,и шавки отрабатывают его....
Вот пришли активисты, что-то сказали, против чего-то покричали. А кто это такие, активисты? Чем занимаются, на что живут. Активисты и все тут.
Может быть это просто идиоты, которые решили назваться по новому. Не идиотами, а активистами.
І це зе-кодло думає, що протримається довго. Пружина стискається...