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 Політика України
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Все про:Парубій (1172) Пашинський (265) Соболєв Єгор (231) Береза Борислав (107) Шабунін (82)

 "Імена замовників всім відомі", - політики і активісти відреагували на арешт Пашинського

Ситуація з арештом Сергія Пашинського показує, що нинішні депутати мають зробити висновки з помилок попередників і залишити після себе інститути, які керуватимуться законом, а не політичною доцільністю, адже влада завжди тимчасова.

Як передає Цензор.НЕТ, зокрема екснардеп Єгор Соболєв написав:

"Продовжуючи тему відсутності правосуддя.

Про моє ставлення до багатьох дій Сергія Пашинського краще знає він сам. Тому після Майдану 2014 ми весь час були на протилежних позиціях.

Але ув'язнення будь-якої людини "по бєспрєдєлу" означає збереження "бєспрєдєлу". Натомість Україні потрібна справедливість".

Імена замовників всім відомі, - політики і активісти відреагували на арешт Пашинського 01

Антикорупційний активіст Віталій Шабунін на своїй сторінці в Facebook написав таке:

"Обпікшись із незалежним НАБУ, БПП Порошенка і Нарфронт Яценюка/Авакова вирішили зробити ДБР максимально ручним органом.

Три роки ми послідовно повторювали їм, що це помилка і вони ж перші стануть жертвою ДБР після зміни влади. Три роки у відповідь ми чули про зрадофілів.

П'ять років ми послідовно повторювали Порошенкові/Авакову/Яценюку і Ко про необхідність судової реформи. Наполягали, що вони ж першими стануть її жертвами після зміни влади. П'ять років нам кричали не розхитувати човен.

Відгрібайте, шановні. На своїх шкурах відчуйте незахищеність звичайних людей перед свавіллям правоохоронної і судової систем.

Ми вас попереджали. Майте гідність нести відповідальність за просраний вами ж історичний шанс на судову і правоохоронну реформи. Шанс подарований вам Революцією Гідності.

Ну і, шановні депутати зі "Слуги народу", зробіть висновки з помилок попередників. Влада завжди тимчасова. Залиште після себе інститути, які керуватимуться законом, а не політичною доцільністю.

І ще, нагадаю, що Пашинський і Ко першими кричали про "сталінське НАБУ". Останнє наздоганяє цю компашку в суворій відповідності з нормами закону. Нехай дякують Богові (нам, МВФ, ЗМІ та міжнародникам), що не мають на чолі НАБУ якогось ручного Трубу.

Імена замовників всім відомі, - політики і активісти відреагували на арешт Пашинського 02

Екснардеп Борислав Береза ​​також прокоментував рішення суду щодо Пашинського.

"Язик мій ворог. Я знаю, що краще було би промовчати, але потім буде соромно перед самим собою. Розумію, що більшість мене не зрозуміють. Особливо ті, хто знають моє ставлення до Пашинського. У нас старий і затяжний конфлікт. Ми один одного на дух не переносимо. Я його дуже не люблю, але запобіжний захід стосовно нього - це похорон верховенства права та порушення всіх стандартів юриспруденції. І це зараз розуміють усі юристи й адвокати. Розуміють, але мовчать. Навіщо йти проти тріумфуючого натовпу, якщо такий одіозний персонаж потрапив під роздачу? Але я все ж скажу.

Запобіжний захід утримання під вартою (обмеження волі), який було застосовано до Пашинського, застосовується виключно у трьох випадках, згідно з Європейською конвенцією захисту прав людини

  1. Якщо особа є соціально небезпечною, вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин. (Вбивця, насильник, терорист, скоїв розбій)
  2. Якщо є достовірна інформація, що особа планує втекти від слідства. (Намагалася втекти, переховувалася від слідства)
  3. Якщо він впливає на свідків або іншим методом впливає на правосуддя. (Саме не може, а впливає на них - підкуповує, залякує, погрожує їм або намагається знищити докази).

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У разі якщо все ж такий захід вживається в порушення цих трьох пунктів, то це є грубим порушенням 5 статті Конвенції (права на свободу).

Пашинський проходить по перевищенню самооборони. Цей пункт не підпадає під жодну з норм, яка виправдовує утримання під вартою. Але кого це хвилює сьогодні, якщо є запит суспільства, який можна задовольнити. Адже жоден із нас не думає про те, що порушення залишається порушенням. І якщо його допустили стосовно когось, то можуть і стосовно кожного з нас. Правосуддя, воно таке. Особливо наше. Дуже цікаво, як це обґрунтує суддя.

Тепер можете починати кидати в мене каміння. Але я все ж хочу бачити в Україні європейські стандарти права, а не стандарти Баришівського чи Печерського суду".

Імена замовників всім відомі, - політики і активісти відреагували на арешт Пашинського 03

Ексспікер Верховної Ради Андрій Парубій написав так:  "Іноді видається, що перебуваєш у якійсь паралельній реальності, де добро і зло, вчинок і підлість помінялися місцями.
Ті самі суди, які відпускають з-під варти підозрюваних у тяжких злочинах проти України, арештовують Сергія Пашинського, який сам повідомив своє місцезнаходження, не ухилявся від слідчих дій і надалі готовий тісно співпрацювати зі слідством.
Переконаний, що сам Сергій Пашинський найбільш зацікавлений поставити остаточну крапку у справі нападу на його дружину.

Це не що інше, як спроба політичної розправи над Сергієм Пашинським. Імена замовників усім відомі – це агенти Росії і ми знаємо їхню ціль: знищити всіх, хто організовував опір Кремлю, починаючи з 2014 року.
Характерно, що при новій владі на такі замовлення знаходяться виконавці.
Впевнений, що правда переможе!
Тримайся, ми з тобою!"

Імена замовників всім відомі, - політики і активісти відреагували на арешт Пашинського 04

Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.

Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

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Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.

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Крім того, за словами адвоката Сергія Пашинського, рішення, яке виніс суд щодо утримання під вартою С. Пашинського, є абсолютно свавільним.

"Рішення є таким, яке переслідує нелегітимну мету. Суд виніс рішення без наявності обґрунтованої підозри і відсутності будь-яких доказів наявності ризиків", - заявив Федур.

Справа була розслідувана і закрита, після чого в жовтні цього року ДБР відновило його розслідування, яке адвокат Андрій Федур назвав "правовим свавіллям".

Сам Пашинський називає "необґрунтований повторний розгляд цієї справи" помстою заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152785
 
   
 Топ коментарі
 
пашинський отримав те - на що він заслуговує.. Не можна стріляти в громадян як у мішені в тирі.. Там ще й з "Молотами" розібратися б , котрі він так самовіддано захищав разом з недоторканою артилеристкою тетянкою..
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Важко знайти ще таку країну в світі , де нація сама себе заганяла в табір. Жах.
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Вийдеш за Сірожу на соємайдан?
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Я не понимаю о каком политическом преследовании может идти речь. Я так понял, что его за стрельбу закрыли. Причем здесь политика? Или если ты политик, то можешь безнаказанно стрелять в кого угодно?
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пашинський - хіба ні , а навіщо тоді зброю авака роздав ? Не для нищення окупанта жеж .
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Ну вот что ты тявкаешь? Ты видел Химикуса фейс который огрел бутылкой Пашинского, видел или нет? или ты вообще не в курсе о чем взрослые пацаны трут, прибега голимый ольгинский.
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Я веду к тому, что все это обычная бытовуха и политика тут никаким боком.
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за таку битовуху не закривають БЕЗ АЛЬТЕРНАТИВИ. Навіть статті в кодексі нема.
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пашинському справедливості захотілося ? Нехай з'їсть цукерку "житомирських ласощів".
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На границе Беларуси с Украиной заметили странную концентрацию военной техники
«Пока Лукашенко посещает Украину, где клянётся Зеленскому в братской любви и вечной верности, белорусская армия сконцентрировалась неподалёку от украинской границы. При этом ни о каких учениях Минобороны не сообщает (последние, «Shit Союза» на российской территории, уже давно закончились), и выглядит всё это очень странно.
Наши читатели заметили огромные колонны военной техники на трассах Осиповичи - Бобруйск и Гомель - Ветка. Также значительное скопление бронемашин и личного состава удалось заснять на железнодорожных станциях в Речице и возле гомельского «Гомсельмаша». А вблизи деревни Антоновка Ветковского района местный лес буквально напичкан бронетехникой - наши читатели насчитали около 50 единиц, а ближе военные не подпускают», - пишет Nexta.
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Это все называется отбеливание ну посадили на какое то время и по какой статье уголовка адвокаты отмажут а вот дела мародерства на войне рейдерство минометы молот это все не тронуть там он нажил себе состояние через месяца два дело закроют за составом и гуляй Пашинский с наворованным с чистой совестью мы это уже 5 лет проходили Гепы Допы Бойко а нынешняя власть это продолжение старой с ширмой Вова а за ним теперь новый пахан Коломойский а весь этот шум для народа вот они наконец на какой конец время Вам покажет
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Меньше говна типа Пашинского -больше кислорода . для них лучше тюрьма ,чем отстрел . Хотя выпустят .Это пыль в глаза ,отвлечь от Мальдивско - Зеленской формулы Штайнмайера,да и рейтинг приподнять .
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я считаю, что зажравшийся пашинский как подарок путину... ваще умиляет! ))))
такое очень высокое о себе мнения, безнаказанность и высокое положение у плешивой выхухоли и спровоцировало "превышение самообороны" по отношению к обычному... нетрезвому Химикусу, одной рукой державшему бутылку и плечом толкающего бус (безвозмездно!!! помогая застрявшему в предновогоднюю ночь незнакомому водиле)...
ну просто обматюкал бы Химикуса...(и не получил бы бутылкой)))...так нет же - "Стоять! Лежать мордой в асфальт!" - шоу захотелось.?...и дальше? заставил бы на коленях просить прощения??? .... а если бы у водилы было ружжо? и он с перепугу шмальнул бы по неадеквату, подстрелившему его... "техпомощь" ??? (более 3 часов ни один проезжающий не помог застрявшему 31 декабря...мужику)...и тут такое "счастье" в образе всклокоченной выхухли...
но и это не все! то что нашли повод (а скелеты в шкафу у политиков есть) прицепиться к этой "бытовухе" а не стали чего-то раскручивать его коррупционные "делишки"... это факт...
жаль... жаль что именно пашинский будет теперь еще и жертвой политической возни...
Химикусу не позавидуешь...ибо адвокаты у пашинского - звери!!!
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Пока будет возня с "бытовухой" созреет и по коррупции. Его спрятали по быстрому в камеру от неминуемого падения с балкона.
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На каждого зверя найдется свой зверь...Уверена, что там не просто одна эта "бытовуха". Думаю, что там знают, что на этой чупакабре клейма ставить негде.
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Как Жиглов говорил ,ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ и людей не интересует ,как его туда определят по беспределу или как-нибудь ещё ...
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Я загалом був на боці Шарапова, але у випадку Кірпіча був за Жеглова.
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Крик из толпы - "нужен Майдан за свободу Пашинскаса !". Ответ толпы...
"Имена заказчиков всем известны", - политики и активисты отреагировали на арест Пашинского - Цензор.НЕТ 4408
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Це рідня твоя, лишньохромосомне? Саме їхнії дідів, в скотовагонах, завезли в Україну з козлостану в 33-34 роках, в хати виморених голодом Українців.
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"Около нескольких десятков пророссийски настроенных протестующих"

Філіпов, де на цій фотці ти?


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Чекаємо в січні скавунчання ПЕСиків про політичне переслідування Мародьора, якому мають дати довічне
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Смисл тут простий - не призначай пройдисвітів у правоохоронні органи і суди, очищай їх від пройдисвітів. Інакше отримаєш порушення закону не тільки на свою користь, коли ти при владі, а й проти себе, коли влада зміниться. Да, за пашинським тягнеться вервечка злочинів, серед яких оця стрілянина не самий тяжкий, але у даному конкретному випадку запобіжний захід обрано із порушенням закону.
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Порохосвыны, самооборона ы превышение Пашинскому, это даже как то дёшево, он сознался в другом.
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Люблю Пашинского! Я тут каждый день, а в сфере СМИ 20 лет и способен отличить обычный форум от атаки троллей. А это вообще портновщина какая то а не форум. Раз враги так реагируют значит Пашинский реально личный враг Путина! Разделяю восхищении Тани Черновол Пашинским! Сережа Пашинский я люблю тебя!!))
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в нього тепер будуть інші любовники... такіє пратівниє прєпратівниє
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Это признание? Гей-свдьба в сизо это шото..
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Я смотрю, этот плешинский довольно популярен среди заднеприводных любителей помесить шоколад в дымоходе "Имена заказчиков всем известны", - политики и активисты отреагировали на арест Пашинского - Цензор.НЕТ 9897
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Надеюсь что это для Пашинского только начало , а дальше должно быть расследование по оборонке , рейдерству и самое главное расследование по Майдану винтовок Пашинского , Парубию приготовиться .
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Уважаю и Егора Соболева,и Шабунина,и Борыслва Березу,но у меня другое мнение.Пашинский должен сесть хотя бы потому,что бы другим не повадно было на улице из пистолетов-автоматов палить в кого попало.
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да заплатил он,бросьте юношеских мечтаний.
вопрос всегда в цене...

хотя плюс есть-хоть закрыли.(но ненадолго-откупится и от суда,попомните)
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От цікаво, як будуть завивати соєві "політики і активісти", коли Пепу пов'яжуть )))
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,,Пашинскій -політв,язень ,, -новый анехдот. Господи,когда это кончится? И на Украину прийдет прозрение. Воров посадят , а к власти прийдут порядочные люди и настоящие патриоты?
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,,политики и активисты обеспокоились об аресте пашинского"....
НЕ ,,ПОЛИТИКИ И АКТИВИСТЫ, А ПО СТРАННОМ СОВПДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЫ НАГРАДНЫХ И ПОДАРОЧНЫХ КОРОТКОСТВОЛОВ ОГНЕСТРЕЛОВ ИМЕЮЩИЕ БАЗОВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО НА ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕД ДРУГИМИ ГРАЖДАНАМИ. А ЭТО УЖЕ СОВСЕМ ДРУГАЯ ,,СОВЕСТЬ". 😂😅😂
И ПОСТРАННОМУ СОВПАДЕНИЮ ЭТИ ВЛАДЕЛЬЦЫ ПОДАРОЧНЫХ И НАГРАДНЫХ КОРОТКОСТВОЛЬНЫХ
ОГНЕСТРЕЛОВ СОВСЕМ НЕУПОМИНАЮТ О КОНСТИТУЦИОННОМ РАВЕНСТВЕ ВСЕХ ГРАЖДАН УКРАИНЫ, И ЯВЛЯЮТСЯ ОДНОВРЕМЕННО И ВЛАДЕЛЬЦАМИ, И ПРОТИВНИКАМИ ВЛАДЕНИЯ КОРОТКОСТВОЛЬНЫХ ОГНЕСТРЕЛОВ ГРАЖДАНАМИ УКРАИНЫ.
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Короткоствол не така вже й проблема. Проблема з його використанням.
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самый главный шабуня я думал что сей грантоед уже убёг как и Егорка Зимин "Имена заказчиков всем известны", - политики и активисты отреагировали на арест Пашинского - Цензор.НЕТ 5072
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подельники отозвались. Пашинский такое говно что клейма ставить негде, теперь понятен размер ******* когда смотришь как эта банда друг за дружку вписываются
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Пять секунд продержался, тупорылый. Живи в спаме, ЗЕдаун
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тупо эпитеты закончились? если видишь тупость, словестный понос в одну строчку будь уверен - это Ылита пишет "Имена заказчиков всем известны", - политики и активисты отреагировали на арест Пашинского - Цензор.НЕТ 7327
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саме прикольно буде, коли ці покидьки почнуть свідчити один проти одного і всіх зливати
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я-бы поверил,наверное,этим борцунам за справедливость в отдельно взятом организме,если:
эти парубий,береза,шабунин и соболев так-же топили за бойцов АТО,которых мордой/коленями в снег и на камеру....

а так....очередной раз отсыпали лавэ,и шавки отрабатывают его....
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Напомню ещё телефонный разговор Пашинского (кому надо нагуглят) где он в 2014 рассказыват что будет рулить страной, бо он друг президента, а опоненты настолько тупы что даже воровать не умеют. Это за это говно эти впрягаются?
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А кто такие активисты? Это что, новая профессия?
Вот пришли активисты, что-то сказали, против чего-то покричали. А кто это такие, активисты? Чем занимаются, на что живут. Активисты и все тут.

Может быть это просто идиоты, которые решили назваться по новому. Не идиотами, а активистами.
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Взяття під варту Пашинського - рукожопське відволікання уваги від наростаючих протестів. Навіть арештувати переконливо не можуть - два місяці без застави за дрібний побутовий інцидент, а не за мільйонно- мільярдні розкрадання, зрештою, "гвинтівки в багажнику на Майдані".
І це зе-кодло думає, що протримається довго. Пружина стискається...
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И кто станет новым президентом после воздействия нарастающих протестов?
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Пашинського на нари довічно з порохобаригами і корупціонерами, з конфіскацією, очистимо Україну від ж2.
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Причина, по которой украинские политики пишут посты в поддержку пашинского, очевидна - просто завтра могут точно также прийти и за ними, а ведь каждого из них наверняка есть за что засадить лет на 20 на вполне законных основаниях. Привыкли ощущать себя неприкасаемыми, а тут одного из них выдернули из бентли и отправили прямиком на нары, как какого-нибудь рядового украинца, обязанного угодливо кланяться при виде небожителей. Вот и пишут из солидарности, очко то не резиновое "Імена замовників всім відомі", - політики і активісти відреагували на арешт Пашинського - Цензор.НЕТ 2493
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