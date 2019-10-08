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Все про:екологія (480) Нікополь (22)

 Вплив НФЗ на екологію Нікополя і Покрова - фатальний, - місцева громада

Екологи розповідають: на межі двох міст утворилися так звані теракотові провалля – це коли відпрацьований матеріал викинули на відкритий ґрунт

Найбільшим металургійним підприємством Нікополя, що на Дніпропетровщині, є феросплавний завод, який контролюється структурами Ігоря Коломойського. Нині у місті проживає понад 110 тисяч мешканців, з яких фактично у кожній другій сім’ї хтось бореться з онкологією, йдеться у проекті "Особливий погляд" на "5 каналі".

"У нас в місті значно зросла кількість онкохворих. Майже у кожній другій сім'ї є бабуся чи дідусь, тітка чи дядько, які боряться з раком. Дуже багато цього недугу і серед дітей", – розповіла А. Машенко, місцева жителька.

Відходи феросплавного заводу забруднюють не лише Нікополь, а й вивозяться до сусіднього міста Покров, йдеться у проєкті. Екологи розповідають: на кордоні двох міст утворилися так звані теракотові провалля – це коли відпрацьований матеріал викинули на відкритий ґрунт. Вже далі з пилом, його рештки піднімаються у повітря, і осідають у легенях громадян.

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"В Покрові взяли ґрунт, зробили достатньо дорогий аналіз і виявилося, що вміст важких металів в сотні разів перевищує норму", – розповів Руслан, місцевий активіст.

"Це все на здоров’я наших дітей. Я спостерігаю, що з року в рік молоде покоління стає все слабкішим у фізичному здоров’ї", – зауважила Вікторія Рєзун, викладач Нікопольського медичного коледжу.

Місцеві екологи припускають що аналогічна ситуація з викидами на усіх металургійних підприємствах Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, афілійовані з його прізвищем структури королюють близько десяти підприємств галузі. Бізнесмен, йдеться у "Особливому погляді" має монополію у виробництві феросплавів, де йому належать: Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат; Покровський гірничо-збагачувальний комбінат; "Запорізький завод феросплавів" та згаданий вище "Нікопольський завод феросплавів".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152783
 
 
 Топ коментарі
 
Вы все врете (с)...с экологией в Никополе все в порядке))))
Вражеские козни против святого Бени Бабломойского)))
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Та ладно. Но Коломойский же не может Баканову приказать трусить Коломойского.

Поэтому Баканов для Коломойского трусит Арселор Миттал.
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Днепровские ублюдки мало чем отличаются от донецких.
Те молились на Ахметова, эти молются на Коломойского. И те, и другие - безродный пролетарский скот.
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Неприкрита джинса.. Друга подібна стаття сьогодні за пару годин..
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Вы все врете (с)...с экологией в Никополе все в порядке))))
Вражеские козни против святого Бени Бабломойского)))
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Днепровские ублюдки мало чем отличаются от донецких.
Те молились на Ахметова, эти молются на Коломойского. И те, и другие - безродный пролетарский скот.
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Звісно джинса. Здоров'я мешканців Нікополя найміцніше в Україні,а труби феросплавного заводу взагалі не димлять.
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"говорится в проекте "Особый взгляд" на "5 канале"."

На этом же канале, если не ошибаюсь, показывали фильм про спасителя Украины Нарика, с которым не так давно Коломойский на баскетбол ходил... Влияние НФЗ на экологию Никополя и Покрова - фатальное, - местная община - Цензор.НЕТ 4146 Когнитивный диссонанс... Влияние НФЗ на экологию Никополя и Покрова - фатальное, - местная община - Цензор.НЕТ 1916 Влияние НФЗ на экологию Никополя и Покрова - фатальное, - местная община - Цензор.НЕТ 4146
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Ага. Святого Бєню кривдять. Добре що у нього тисячі ботів на зарплаті, котрі завжди відстоять його честь!
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А деструктивное влияние бениной марионетки с его шутовской кодлой на Украину еще хуже.
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Ихтамнет ? На границе Беларуси с Украиной заметили странную концентрацию военной техники.
Пользователи Сети массово выкладывают фото и видео перемещений военнослужащих и боевой техники в Гомельской области в последние дни. О том, что происходит, стало известно далеко не сразу, сообщает gomel.today.
Первым о скоплениях военных на дорогах и в лесах сообщил Телеграм-канал Nexta. По его сведениям, огромные скопления военной техники были замечены на трассах Осиповичи - Бобруйск и Гомель - Ветка. Также значительное скопление бронемашин и личного состава удалось заснять на железнодорожных станциях в Речице и возле гомельского «Гомсельмаша». А вблизи деревни Антоновка Ветковского района местный лес буквально напичкан бронетехникой - читатели канала насчитали более 50-ти единиц техники.
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Нажмите на синий текст и прочитай. Что не понятно?
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Это просто зеля не в курсе. Звоните ему. Он коломойского за людей на кизяк размажет. Влияние НФЗ на экологию Никополя и Покрова - фатальное, - местная община - Цензор.НЕТ 2285
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Та ладно. Но Коломойский же не может Баканову приказать трусить Коломойского.

Поэтому Баканов для Коломойского трусит Арселор Миттал.
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И министр экологии это не видит слуга Коломойского слеп и нем и даже не рыпнеться они все там крепаки Бени
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Украинцы , честно хочу вас спросить , вы когда голосовали за еврея Коломойского и еврея зеленского , вы на что рассчитывали ? Вот скажите , честно .
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"Местные экологи предполагают что аналогичная ситуация с выбросами на всех металлургических предприятиях Игоря Коломойского."

А на металлургических предприятиях Рената Ахмтова сплошой курорт.
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