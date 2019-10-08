 Вплив НФЗ на екологію Нікополя і Покрова - фатальний, - місцева громада

Найбільшим металургійним підприємством Нікополя, що на Дніпропетровщині, є феросплавний завод, який контролюється структурами Ігоря Коломойського. Нині у місті проживає понад 110 тисяч мешканців, з яких фактично у кожній другій сім’ї хтось бореться з онкологією, йдеться у проекті "Особливий погляд" на "5 каналі".
"У нас в місті значно зросла кількість онкохворих. Майже у кожній другій сім'ї є бабуся чи дідусь, тітка чи дядько, які боряться з раком. Дуже багато цього недугу і серед дітей", – розповіла А. Машенко, місцева жителька.
Відходи феросплавного заводу забруднюють не лише Нікополь, а й вивозяться до сусіднього міста Покров, йдеться у проєкті. Екологи розповідають: на кордоні двох міст утворилися так звані теракотові провалля – це коли відпрацьований матеріал викинули на відкритий ґрунт. Вже далі з пилом, його рештки піднімаються у повітря, і осідають у легенях громадян.
"В Покрові взяли ґрунт, зробили достатньо дорогий аналіз і виявилося, що вміст важких металів в сотні разів перевищує норму", – розповів Руслан, місцевий активіст.
"Це все на здоров’я наших дітей. Я спостерігаю, що з року в рік молоде покоління стає все слабкішим у фізичному здоров’ї", – зауважила Вікторія Рєзун, викладач Нікопольського медичного коледжу.
Місцеві екологи припускають що аналогічна ситуація з викидами на усіх металургійних підприємствах Ігоря Коломойського.
Нагадаємо, афілійовані з його прізвищем структури королюють близько десяти підприємств галузі. Бізнесмен, йдеться у "Особливому погляді" має монополію у виробництві феросплавів, де йому належать: Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат; Покровський гірничо-збагачувальний комбінат; "Запорізький завод феросплавів" та згаданий вище "Нікопольський завод феросплавів".
Вражеские козни против святого Бени Бабломойского)))
Те молились на Ахметова, эти молются на Коломойского. И те, и другие - безродный пролетарский скот.
На этом же канале, если не ошибаюсь, показывали фильм про спасителя Украины Нарика, с которым не так давно Коломойский на баскетбол ходил... Когнитивный диссонанс...
Ихтамнет ? На границе Беларуси с Украиной заметили странную концентрацию военной техники.
Пользователи Сети массово выкладывают фото и видео перемещений военнослужащих и боевой техники в Гомельской области в последние дни. О том, что происходит, стало известно далеко не сразу, сообщает gomel.today.
Первым о скоплениях военных на дорогах и в лесах сообщил Телеграм-канал Nexta. По его сведениям, огромные скопления военной техники были замечены на трассах Осиповичи - Бобруйск и Гомель - Ветка. Также значительное скопление бронемашин и личного состава удалось заснять на железнодорожных станциях в Речице и возле гомельского «Гомсельмаша». А вблизи деревни Антоновка Ветковского района местный лес буквально напичкан бронетехникой - читатели канала насчитали более 50-ти единиц техники.
шо до конца не написал?
Поэтому Баканов для Коломойского трусит Арселор Миттал.
А на металлургических предприятиях Рената Ахмтова сплошой курорт.