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 Група пластичних хірургів з Канади проведе у Львові безкоштовні операції учасникам АТО/ООС

У Львові група пластичних хірургів з Канади проведе безкоштовні операції учасникам АТО/ООС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

До Львова група пластичних хірургів з Канади приїде 25 жовтня. З 26 жовтня по 3 листопада вони проводитимуть заплановані операції. Зараз у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону львівські лікарі здійснюють підбір пацієнтів.

Щодня впродовж тижня 12 хірургів робитимуть пластику постраждалим військовослужбовцям, а також учасникам АТО і OOC. Серед запланованих - операції голови, обличчя, шиї, кистей рук і ніг.

Групу канадських хірургів очолює відомий професор пластичної хірургії університету Торонто Олег Антонишин. Лікар регулярно з 2014 року приїжджає в Україну для проведення операцій постраждалим у результаті російсько-української війни.

Операції проводитимуть у Львівському військовому госпіталі. Також пластичні хірурги з Канади навчатимуть українських лікарів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152782
 
   
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Просто шутка, но хочу себе член в километр, чтобы зеленского насквозь прошить,******** колаборанта и шашлык приготовить на вертеле.
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Я знаю нашого львівського стоматолога,Тарас його звати (до речі власник кількох лікарень) який постійно їздить в зону АТО,лікує,рве зуби...безкоштовно,звичайно...І не рекламує,нікому не каже,тихо собі їде і допомогає..."Роби благодіяння тихо" - ось ці слова Шептицького треба нагадати канадським хірургам,до яких вже вишикувалась черга з львівських кобєт виправляти шноблі...
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Оце вчинок настоящих союзників,повага і подяка Людям.
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