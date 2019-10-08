 Україна перейде на нові стандарти нормотворчості, щоб законодавство стало зрозумілішим пересічному громадянину, - Малюська

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Ми вносимо на розгляд Кабінету Міністрів рішення про те, що Мін’юст більше не здійснюватиме перевірок стану систематизації законодавства та стану виконання правової роботи. Також ми більше не будемо надавати висновки на кадрові призначення керівників юридичних служб. Це все піде у минуле", – заявив Денис Малюська.

Також він зауважив, що Міністерство юстиції разом з Кабінетом Міністрів планує переробити нормотворчу функцію органів влади: "Законодавство має йти в напрямі більшої зрозумілості для пересічного громадянина. Ми перейдемо до нових стандартів нормотворчості, які працюють у таких країнах, як, наприклад, Велика Британія. Цей перехід буде поступовим, щоб забезпечити системність змін".

У зв’язку з цим Денис Малюська наголосив на потребі створення професійної спільноти юристів-державних службовців та юристів юридичних служб.

"Це потрібно в тому числі для того, аби статус юриста на державній службі був високим, такий юрист мав хорошу репутацію та конкурентну заробітну плату. Юристи – ключові особи органів влади, тому важливо, щоб їхні вплив і значення підкріплювалися метою роботи, яка полягає між іншим у тому, щоб робити документи зрозумілими людям", – наголосив керівник Мін’юсту.

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