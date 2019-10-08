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 Україна перейде на нові стандарти нормотворчості, щоб законодавство стало зрозумілішим пересічному громадянину, - Малюська

Міністр юстиції України Денис Малюська повідомив про заплановані нововведення, які полегшать роботу працівників юридичної сфери.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Ми вносимо на розгляд Кабінету Міністрів рішення про те, що Мін’юст більше не здійснюватиме перевірок стану систематизації законодавства та стану виконання правової роботи. Також ми більше не будемо надавати висновки на кадрові призначення керівників юридичних служб. Це все піде у минуле", – заявив Денис Малюська.

Також він зауважив, що Міністерство юстиції разом з Кабінетом Міністрів планує переробити нормотворчу функцію органів влади: "Законодавство має йти в напрямі більшої зрозумілості для пересічного громадянина. Ми перейдемо до нових стандартів нормотворчості, які працюють у таких країнах, як, наприклад, Велика Британія. Цей перехід буде поступовим, щоб забезпечити системність змін".

У зв’язку з цим Денис Малюська наголосив на потребі створення професійної спільноти юристів-державних службовців та юристів юридичних служб.

"Це потрібно в тому числі для того, аби статус юриста на державній службі був високим, такий юрист мав хорошу репутацію та конкурентну заробітну плату. Юристи – ключові особи органів влади, тому важливо, щоб їхні вплив і значення підкріплювалися метою роботи, яка полягає між іншим у тому, щоб робити документи зрозумілими людям", – наголосив керівник Мін’юсту.

Читайте також: У пенітенціарній системі плануються радикальні реформи, які триватимуть мінімум 3 роки, - глава Мін'юсту Малюська

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152780
 
 
 Топ коментарі
 
Да мы и так тут охереваем каждый день!)))
Теперь хоть будем понимать...))))
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73% рядовых граждан не будет понятно никогда по двум причинам.
1. Они просто тупые.
2. Им насрать на все, кроме своего желудка.

Ибо они жЫвотные типа кацапов.
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судів вистачає , правосуддя відсутнє .
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В этой новости следует обратить внимание на слово "ВЕЛИКОБРИТАНИЯ".

Хотя, по большому счёту, кому это интересно, если никто не отреагировал на состав ГРМЕ по отбору судей Высшего антикоррупционного суда, руководителем которой и половину состава которой были (и есть) судьи, рассматривавшие дела по британскому (коммерческому, торговому, адмиралтейскому) праву.
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Новые стандарты зеленого законотворчества

Украина перейдет на новые стандарты нормотворчества, чтобы законодательство стало понятнее рядовому гражданину, - Малюська - Цензор.НЕТ 7686
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Да мы и так тут охереваем каждый день!)))
Теперь хоть будем понимать...))))
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Украина перейдет на новые стандарты нормотворчества, чтобы законодательство стало понятнее рядовому гражданину-малюське
...
fixed
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ну раз Малюська сказал, то нормам быть!)
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Украина перейдет на новые стандарты нормотворчества, чтобы законодательство стало понятнее рядовому гражданину

Спасибо, дорогой. А когда в украине начнут исполняться законы ещё не слышно?
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Давно пора, бо без візи юристів жодного документу із ЦОВВа не виходить.
Усі керівники перестраховуються.
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з такою "творчістю", що зек творить з Україною, пересічному громадянину його нормотворчість не знадобиться
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Я росла, немного, в не большом городе Аккермане, и там, как и везде наверно, была школа десятая-для туго догоняющих... и мы, дети, с них смеялись, даже слишком, иногда... дети очень жестокие. В, общем, сейчас пол Украины как будто та школа для недоразвитых, но теперь все по взрослому... и мы не просто сорвем шапку с вас и будем смотреть как вы плачите(стыдно за это до сих пор...), теперь за Украину будем бить
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покайся ще , як ти знущалась з беззахисних.І вивчи мову , хоч твою , окупаційну .
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С беззахисных? Да у меня такой костя, как ты, только миша, жил на втором этаже, и бил свою бабушку битой... Так что тебе в утиль..)
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73% рядовых граждан не будет понятно никогда по двум причинам.
1. Они просто тупые.
2. Им насрать на все, кроме своего желудка.

Ибо они жЫвотные типа кацапов.
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Мне уже понятно, что выиграть у кацапов -стать тоже животными и всю эту зерыгомразь, мы же знаем кто вокруг нас зебил, пустить вперед -мы не можем себе позволить больше быть благородными...
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Новые стандарты чтобы было понятнее?! Это как? На МАТЕРШИНКУ перейдете?! Зе-фаны иного языка не понимают!!!
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Если законы не понятны зачем они нужны.Это чтоб никто правил движения не мог понять,а
система ходила между потерпевшими и назначала виновных. Бред.Это родители наказывают дитину а она не понимает за что.Шаманизм и воля духов получается для аборигенов.
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Мля...они еще над Омеляном ржали Україна перейде на нові стандарти нормотворчості, щоб законодавство стало зрозумілішим пересічному громадянину, - Малюська - Цензор.НЕТ 4927 Гиперлуп сейчас строят все органы исполнительной и зеконодательной власти. И опять манипуляция рачьем происходит...постоянные вбросы какой-то чуши и полное умолчание про основные проблемы.
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Комиксы будут выпускать? Разберитесь сначала, а они хотят эти законы читать?
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