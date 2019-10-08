 "Спеціаліста по Шабуніну", полковника СБУ Матковського, який бездарно провалив операцію, призначено на високу посаду, - Бутусов

Про це пише на сторінці в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він називає це призначення "суперскандалом".

"Полковника Романа Матковського було звільнено з СБУ за провал провокації під будинком Vitaliy Shabunin, - нагадує Бутусов, - 9 квітня 2017 року СБУ організувала нібито акцію протесту обурених громадян під будинком Шабуніна. Тобто СБУ імітувала громадянське суспільство і обурення Шабуніним за допомогою своєї агентури. Люди з плакатами вийшли під будинок. Полковник Матковський керував безпосередньо операцією та організував задля глибшого ефекту відеозйомку з повітря. Але яким же бездарним оперативником виявився Роман. Він запросив зняти відео з квадрокоптера секретної операції справжнього громадського активіста, учасника "Автомайдану"! Який негайно оприлюднив цю дурну провокацію. Жахлива ганьба".

Як пише Бутусов, результати цієї ганьби такі:

СБУ показало всьому світу, наскільки держава боїться і ненавидить Шабуніна, добряче додавши тим йому авторитету і впливу, тобто домоглися прямо протилежних цілей. Керівництво СБУ показало, що загрозу національній державності бачить в громадських антикорупційних організаціях, які фінансуються країнами Євросоюзу і США. Дії полковника Матковського, які розшифрували всю справу, показали, наскільки недалекі і некомпетентні люди захищають національну державність. Дискредитація Шабуніна була виконана як у дитячій самодіяльності. І робили це дорослі люди в погонах, із зарплатами, на відповідальних посадах. Цей провал ліг чорною плямою і на шефа СБУ Василя Грицака.

Бутусов нагадує, що ексглава СБУ Грицак звільнив Матковського в 2017 році. Не тільки тому, що цього вимагала громадськість, а й тому, що він продемонстрував профнепридатність.

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"Біографія Матковського є в інтернеті, і не знати про ці пригоди Іван Баканов не міг. І тим не менше, призначив полковника на вищу посаду. Тобто парадокс - за Зеленського Матковський зробив ще крутішу кар'єру, злетів угору!" - пише Бутусов.

Також він робить деякі висновки: