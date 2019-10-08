 "Спеціаліста по Шабуніну", полковника СБУ Матковського, який бездарно провалив операцію, призначено на високу посаду, - Бутусов

Про це пише на сторінці в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він називає це призначення "суперскандалом".
"Полковника Романа Матковського було звільнено з СБУ за провал провокації під будинком Vitaliy Shabunin, - нагадує Бутусов, - 9 квітня 2017 року СБУ організувала нібито акцію протесту обурених громадян під будинком Шабуніна. Тобто СБУ імітувала громадянське суспільство і обурення Шабуніним за допомогою своєї агентури. Люди з плакатами вийшли під будинок. Полковник Матковський керував безпосередньо операцією та організував задля глибшого ефекту відеозйомку з повітря. Але яким же бездарним оперативником виявився Роман. Він запросив зняти відео з квадрокоптера секретної операції справжнього громадського активіста, учасника "Автомайдану"! Який негайно оприлюднив цю дурну провокацію. Жахлива ганьба".
Як пише Бутусов, результати цієї ганьби такі:
- СБУ показало всьому світу, наскільки держава боїться і ненавидить Шабуніна, добряче додавши тим йому авторитету і впливу, тобто домоглися прямо протилежних цілей.
- Керівництво СБУ показало, що загрозу національній державності бачить в громадських антикорупційних організаціях, які фінансуються країнами Євросоюзу і США.
- Дії полковника Матковського, які розшифрували всю справу, показали, наскільки недалекі і некомпетентні люди захищають національну державність. Дискредитація Шабуніна була виконана як у дитячій самодіяльності. І робили це дорослі люди в погонах, із зарплатами, на відповідальних посадах. Цей провал ліг чорною плямою і на шефа СБУ Василя Грицака.
Бутусов нагадує, що ексглава СБУ Грицак звільнив Матковського в 2017 році. Не тільки тому, що цього вимагала громадськість, а й тому, що він продемонстрував профнепридатність.
"Біографія Матковського є в інтернеті, і не знати про ці пригоди Іван Баканов не міг. І тим не менше, призначив полковника на вищу посаду. Тобто парадокс - за Зеленського Матковський зробив ще крутішу кар'єру, злетів угору!" - пише Бутусов.
Також він робить деякі висновки:
- Протести і критика громадянського суспільства знову стали важливою проблемою для СБУ, і тепер для вирішення цієї проблеми потрібен перевірений "спеціаліст".
- Національна державність під загрозою, якщо просування по службі отримують співробітники, що провалилися на службі.
- У системі прийняття кадрових рішень главою СБУ є серйозні проблеми, йому підсовують на призначення скандальних діячів і не запобігають репутаційним ризикам.
- "Старі кадри" легко і швидко перефарбовують у "нові обличчя", якщо це комусь потрібно.
А Вы просто не поняли....
Это же просто театр, цирк, "слуга народу"Источник: https://censor.net.ua/n3152776
Ганьба Цензору!
Шабунін злодій і корупціонер. Розвкрав гроші на програмне забезпечення Е-декларування.
Як так?
Брат Литвина бросил на произвол судьбы своих солдат и сбежал из сектора "Д".
Брат Владимира Литвина назначен первым заместителем начальника сухопутных войск.
И никаких парадоксов.
Сегодня уже и сам уголовник, убивший с кучмой Гонгадзе, литвин мелькал на каком-то медведчуковском канале...
*****, почему следующие выборы не через год?
ШАбилы, вперед!
Тут главное, что фамилии заканчиваются на "-ский"!
Вот и весь Зе-отбор!
И это не шутка....
якщо ви - зебіли !!
Если так пойдет и дальше, то, боюсь, что уже скоро для нынешней власти настанут очень скверные времена. А заодно и для всей страны…
Только что ставил новость от Юрия Бутусова об очередном возмутительном назначении в СБУ и поймал себя на мысли, что уже давно не было ни одной позитивной новости о деятельности Владимира Зеленского и его команды - зато куча сообщений, практически ежедневно, а то и по нескольку за день, с негативом в отношении новой власти.
Пожалуй, последняя хорошая новость, которую можно поставить в заслугу новому президенту, была об освобождении 35 украинских заключенных и о встрече их Зеленским в аэропорту.
А это случилось еще 7 сентября. То есть, уже больше месяца назад…
Зато на протяжении последнего месяца была масса критических публикаций в адрес Зеленского и его команды.
Причем, по всем направлениям. Различные неясные или, наоборот, ясные, но плохие решения и события в ОП, в правительстве, в правоохранительных органах, в парламенте…
Ошибки, проколы и даже кое-что похуже во внутренней и внешней политике.
Из самых последних - непонятная возня власти с «формулой Штайнмайера» и вообще в отношениях с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), что в итоге привело к большому Майдану в минувшее воскресенье, на котором «порохоботы» составляли лишь малую часть…
Особенно много возмутительных кадровых провалов.
Начиная с Богдана, которого Зеленский упорно не хочет выгонять, несмотря на публикации многочисленных расследований против него.
Также до сих пор остаются неясными отношения Зеленского с Коломойским, да и другими олигархами.
Из-за Коломойского уже состоялся демарш МВФ.
Также упорно власть не замечает вредительской для экономики чрезмерной ревальвации гривны, вызванной крайне подозрительными играми с ОВГЗ.
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Кроме того, не могли не возмутить разговоры Зеленского с Трампом.
И так далее, и так далее.
Неужели Зеленский всего этого не видит? Тем более, что «роптать» уже в последнее время даже начали некоторые «слуги народа»?..
Неужто и вправду, как утверждают политологи, Зеленский дал себя погрузить в теплую ванну и слушает только дифирамбы от Богдана, Мендель и других самых близких соратников?
Если так пойдет и дальше, то, боюсь, что уже скоро для нынешней власти настанут очень скверные времена. А заодно и для всей страны…
Конечно, автора этих строк, как и многих других украинцев, несколько утешит, что в первом туре они не голосовали за Зеленского. А во втором туре за него проголосовали только из-за того, чтобы избавиться от барыги и мародера Порошенко.
Но, все же, многие давали шанс Зеленскому. Теперь же он стремительно утрачивает последнюю поддержку среди более-менее думающих людей, а чуть позднее наверняка и среди всех остальных…
"Он пригласил снять видео с квадрокоптера на секретной операции настоящего общественного активиста, участника "Автомайдана"! Который тотчас предал гласности эту глупую провокацию" - а, может, для того и пригласил, чтобы предть гласности эту глупую провокацию? Вам такая мысль в вашу светлую голову не приходила? Вы вроде журналист?
А серед кого Шабунька і йому подібні мають авторитет ? Навіть шайка коломойського після використання їх викинула.
І чому пишете про провал операції Матковського, а про провалену операцію з діамантовими прокурорами Трепака-ні ?