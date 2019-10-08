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Все про:призначення (452) СБУ (4786) Бутусов Юрій (1068) Шабунін (82) Матковський (1)

 "Спеціаліста по Шабуніну", полковника СБУ Матковського, який бездарно провалив операцію, призначено на високу посаду, - Бутусов

Полковника Служби безпеки України Романа Матковського призначено першим заступником департаменту захисту національної державності СБУ.

Про це пише на сторінці в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він називає це призначення "суперскандалом".

"Полковника Романа Матковського було звільнено з СБУ за провал провокації під будинком Vitaliy Shabunin, - нагадує Бутусов, - 9 квітня 2017 року СБУ організувала нібито акцію протесту обурених громадян під будинком Шабуніна. Тобто СБУ імітувала громадянське суспільство і обурення Шабуніним за допомогою своєї агентури. Люди з плакатами вийшли під будинок. Полковник Матковський керував безпосередньо операцією та організував задля глибшого ефекту відеозйомку з повітря. Але яким же бездарним оперативником виявився Роман. Він запросив зняти відео з квадрокоптера секретної операції справжнього громадського активіста, учасника "Автомайдану"! Який негайно оприлюднив цю дурну провокацію. Жахлива ганьба".

Як пише Бутусов, результати цієї ганьби такі:

  1. СБУ показало всьому світу, наскільки держава боїться і ненавидить Шабуніна, добряче додавши тим йому авторитету і впливу, тобто домоглися прямо протилежних цілей.
  2. Керівництво СБУ показало, що загрозу національній державності бачить в громадських антикорупційних організаціях, які фінансуються країнами Євросоюзу і США.
  3. Дії полковника Матковського, які розшифрували всю справу, показали, наскільки недалекі і некомпетентні люди захищають національну державність. Дискредитація Шабуніна була виконана як у дитячій самодіяльності. І робили це дорослі люди в погонах, із зарплатами, на відповідальних посадах. Цей провал ліг чорною плямою і на шефа СБУ Василя Грицака.

Бутусов нагадує, що ексглава СБУ Грицак звільнив Матковського в 2017 році. Не тільки тому, що цього вимагала громадськість, а й тому, що він продемонстрував профнепридатність.

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"Біографія Матковського є в інтернеті, і не знати про ці пригоди Іван Баканов не міг. І тим не менше, призначив полковника на вищу посаду. Тобто парадокс - за Зеленського Матковський зробив ще крутішу кар'єру, злетів угору!" - пише Бутусов.

Також він робить деякі висновки:

  1. Протести і критика громадянського суспільства знову стали важливою проблемою для СБУ, і тепер для вирішення цієї проблеми потрібен перевірений "спеціаліст".
  2. Національна державність під загрозою, якщо просування по службі отримують співробітники, що провалилися на службі.
  3. У системі прийняття кадрових рішень главою СБУ є серйозні проблеми, йому підсовують на призначення скандальних діячів і не запобігають репутаційним ризикам.
  4. "Старі кадри" легко і швидко перефарбовують у "нові обличчя", якщо це комусь потрібно.
Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152776
 
   
 Топ коментарі
 
Дураки они всегда нужны, как без них? Главное преданный.
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так аби не барига, віришило 73% уставшіх довпо...бів і вибрало супер чесного прахвесіонала! хуже ж то нє будєт
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Юрий, именно потому, что он продемонстрировал профнепригодность, он и должен работать в симуклярных (бутафорных) органах Зебени!
А Вы просто не поняли....
Это же просто театр, цирк, "слуга народу"Источник: https://censor.net.ua/n3152776
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Ну, провалил, и шо? А может он по маме правильный..
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не тільки " новіе " - а головне " незаплямовані в співпрацею з старою владою " !!! )))
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А що ще залишається робить "новій" владі, де брати "кадри", якщо в Кривому Розі вже всіх дієздатних повиловлювали, а всіх державних вакансій все одно не заповнили? "Спеціаліста по Шабуніну", полковника СБУ Матковського, який бездарно провалив операцію, призначено на високу посаду, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3719
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старый (проверенный,запятнанный) холуй лучше нового
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Это да, саботаж СБУ идёт по полной. Набирают или тупиц, типа этого, или каких-то проходимцев из друзей клоуна, или орденоносцев ФСБ. К чему бы это?
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Эта служба, к сожалению, всегда комплектовалась детьми "элиты" и блатными, верно преданными руководству, а не интересам страны. Подробности можно найти через гугл.
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Дураки они всегда нужны, как без них? Главное преданный.
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Что Шабунин, что это тело - оба редкостные козлы. А этот "настоящий полковник" еще и кому-то брат\кум\сват\друг (нужное подчеркнуть).
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назначили очередное гомно и власть стает гомном
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так аби не барига, віришило 73% уставшіх довпо...бів і вибрало супер чесного прахвесіонала! хуже ж то нє будєт
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Зе команда собирает весь кадровый мусор главное чтоб преданные партии СН были да далеко зашли деградация на лицо
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якраз це сміття й продасть в "одно касание", як темпово Зе вискочив на владну вершину, ще темповіше буде знеї падати, при чому левова заслуга буде у так званої Ко (манди), члени якої ,типу Богданів думають,що добрались надовго до корита, так і хряка януковича жадність погубила фраєра. "Специалист по Шабунину", полковник СБУ Матковский, бездарно проваливший операцию, назначен на высокую должность, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1673
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Юрий, именно потому, что он продемонстрировал профнепригодность, он и должен работать в симуклярных (бутафорных) органах Зебени!
А Вы просто не поняли....
Это же просто театр, цирк, "слуга народу"Источник: https://censor.net.ua/n3152776
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Справді, нормальні профі мали б звільнитися з СБУ на другий день, після призначення ним головою "літінанта_бєз_діплома", рАзґонщіка_чЄртЄй, баканова. Але вони жеруть це лайно. Отже, професіоналізмом там не пахне.
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Явна заказуха!
Ганьба Цензору! "Специалист по Шабунину", полковник СБУ Матковский, бездарно проваливший операцию, назначен на высокую должность, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8835
Шабунін злодій і корупціонер. Розвкрав гроші на програмне забезпечення Е-декларування.
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Не исключено. Но речь в общем о Матковском. Кто он?
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СБУшник, который попытался показать "бескорыстие" таких, как Шабунин. И был уволен. Нельзя бороться с коррупцией силами коррупционеров.
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Говорят, хуже ведь не будет, правда? Или уже не говорят?
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Да, есть и у меня такое мнение. Но поглядим...
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Есть смысл думать о своих "гляделках". Думай.
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як почнуться морози ,***** може продовжити захоплення України . Згоден , що така можливість досить ймовірна ?
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Тут дело не в морозах, процесс идет и без морозов. Ситуация такова, что все те, кто под Путиным уже у власти: президентской, законодательной, судебной. Он совершенно законным образом без особой стрельбы перевернет законы так, что по сути Украина станет частью России. Все попытки это предотвратить приведут к Майдану, что в свою очередь даст предлог "защитить" от бандеровцев русскоязычное население Востока и Юга Украины(это как минимум). Что так скверно, что этак. Вот это и есть результат избрания Зеленского. Морозы тут совершенно не при чем. Эта тактика будет реализовываться безотносительно поры года и морозов.
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Зампрєди нові, начальник УРОС новий, а гівно старе.
Як так?
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Та я взагалі не побачив ще жодного адекватного призначення від того 95 кварталу
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та да...квадракоптеры надо уметь еще запускать!!!)
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А о чем речь, если в стране 73 % лохов ? Кто будет управлять лохами , если не такие «профессионалы» ? К сожалению надо признать , украинское общество деградировало ниже плинтуса
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От гады, что творят ,не могли Бутусова назначить "Специалист по Шабунину", полковник СБУ Матковский, бездарно проваливший операцию, назначен на высокую должность, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7661ну полный блин беспредел ..
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Да вы-зелеботы не умнее матковского,как я погляжу.
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Ага "Специалист по Шабунину", полковник СБУ Матковский, бездарно проваливший операцию, назначен на высокую должность, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5626Гримчак в тюрьме,Пашинский в тюрьме "Специалист по Шабунину", полковник СБУ Матковский, бездарно проваливший операцию, назначен на высокую должность, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5626остальная соевая братия скоро к ним подтянется ,от тогда и поглядишь только гляди сам не загреми под фанфары .. "Специалист по Шабунину", полковник СБУ Матковский, бездарно проваливший операцию, назначен на высокую должность, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5471
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Очередные патриотические достижения прокацапского быдла
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Зеленый трэш всё набирает обороты,мчась к пропасти.
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Как говорил мой командир полка лучше иметь дело с пяным профессионалом,чем с трезвым идиотом.О кстати а где щас этот борец с корупционерами или уже всех модернизировали-реформировали ой еще один в Раде был в окулярах Сырожей звали
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Может он специально провалил, а теперь вот так благодарности за работу получает.
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а что он провалил? он ничего не провалил. просто Шабунин имел хорошую защиту. Да и сейчас пока имеет.
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Все "наши" грантоеды имеют надежную западную крышу своих хозяев.
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"Специалист по Шабунину", полковник СБУ Матковский, бездарно проваливший операцию, назначен на высокую должность, - Бутусов" - Лицедей идёт по стопам Рошена, и куда это приведёт его и Украину, может, пока не привык к креслу, лучше, для всех, уйти с дороги добровольно?
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"Биография Матковского есть в интернете, и не знать об этих приключениях Иван Баканов не мог. И тем не менее, назначил полковника на ВЫШЕСТОЯЩУЮ должность. То есть парадокс - при Зеленском Матковский сделал более крутую карьеру, взлетел наверх!"

Брат Литвина бросил на произвол судьбы своих солдат и сбежал из сектора "Д".
Брат Владимира Литвина назначен первым заместителем начальника сухопутных войск.
И никаких парадоксов.
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Днище.
Сегодня уже и сам уголовник, убивший с кучмой Гонгадзе, литвин мелькал на каком-то медведчуковском канале...
*****, почему следующие выборы не через год?
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Ну фсьо. Нада голосовать за новую шмарклю.
ШАбилы, вперед!
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Матков-ский, Зелен-ский....
Тут главное, что фамилии заканчиваются на "-ский"!
Вот и весь Зе-отбор!
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Зелебобики что вы творите ? Более дебильного назначения тяжело представить ! Страна,фсё,катится к самоуничтожению !?
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наверное, полковник успешно сдал главный экзамен - по игре причинным местом на музыкальных инструментах.
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Зебил пробивает дно с интенсивностью отбойного молотка.
И это не шутка....
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В «выводах» 4.пункт - в самую точку.........
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Пане Юрію визнайте що в цьому є і ваша заслуга.
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"Новиє ліца" по зебіLьному.... а як ви гадали.
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злорадствует по поводу ареста Пашинского. Пытается примкнуть к новой власти. Так что Бутусов зря его защищает.
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Порох взростив Зєлю і дотягнув його до другого туру,в надіі що українське суспільство не проголосує за паяца,що стукав яйцями по клавішам ф-но...Але не розрахував тупість суспільства - і пролетів...І зараз ситуація для українця звична - хата скраю,держава в дупі - а він з цікавістю спостерігає...
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Зебіл ти володя романчук , та ще й повний ! Бо зелю підняв беня !! При чому тут Порох ,
якщо ви - зебіли !!
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Дебіле, Порох настільки був занятий Юлею, що прогавив Зелю. А його попереджали - де двоє б'ються, там третій користає. От тепер маємо те, що маємо.
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Полковник СБУ Матковский не замешан ни в одной коррупционной схеме,он не вор и не мошенник и не кум,в отличие от Грицака,Луценка,Матиоса,Брыля,Свинарчука,Порошенка и его корпорации воров. А это главное.
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а Матиос чей кум? "Спеціаліста по Шабуніну", полковника СБУ Матковського, який бездарно провалив операцію, призначено на високу посаду, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1595 По поводу остальных кандидатур возражений нет.
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Матиос - вор и женат на мошеннице еврейского происхождения. Спроси селян в Херсонской и Николаевской областях и ты узнаешь много нового и удивительного о сельском хозяйстве. Удачи.
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Я знаю, что, благодаря ему, Зварыча арестовали.
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Плюсую. Честный офицер просто не захотел участвовать в схемах по дискредитации антикоррупционных активистов. Пригласил настоящих активистов, а не проплаченных дежурных провокаторов. За это его и уволили. Если бы не такие люди, шоколадный барыжный режим еще пять лет обворовывал бы это бедную страну.
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Баканов такий самий долбой&об як і Матковский!!! Вони знайшли один дорого!!!
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Так может он спецом пригласил на съемку активиста,чтобы все об этом узнали!И сейчас награда нашла героя,подставившего Грицака и Пороха!
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В конце июня Зе дал 2 недели СБУ на результат- и забылось. Зе не смог наладит работу подчиненных .
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клоун взял на работу клоуна...…, цирк, да и только!!!!
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він добре встиг "попрацювати" проти пороха, аби шмарклю протягнуи а зараз як активному меснику орден плохіша від баканова
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а хомчак иловайский, за которого ты тут бутусов топил, тогда кто, великий полководец? избирательно критикуешь.
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Это был вовсе не провал операции. Просто честному офицеру надоело участвовать в тех безобразиях, которые творили Грицак и Порошенко. Он не отказался участвовать в операции по дискредитации Шабунина, а просто пригласил настоящих активистов вместо проплаченных провокаторов. Именно поэтому операции по дискредитации антикоррупционных активистов стали достоянием гласности. Именно за это его и уволили Грицак и Порошенко. Благодаря таким людям рейтинг шоколадного воровского режима рухнул ниже плинтуса. Порошенко и его люди хотели еще пять лет обворовывать эту несчастную страну. Не вышло. Все их схемки всплыли наружу.
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СБУ бездарно провалил провокацию против антикоррупционера - в двух словах о правлении Порошенко.
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Так бездарно провалить можно только намеренно...ну если подумать? Его заставили хню эту сделать, и это очевидно что заставили, ибо это было унизительно... Задача на порядок важнее раскрытия диверсантов для власти, и выбрали наиболее толкового, а для имеющего честь это унизительно, видимо еще и унизить хотели. Но сделал подлянку соевым уродам, за что и был уволен....или кто то думает что Петюня мог выгнать мразь чтоб другие засомневались? Он падлюку с руцким паспортом не выгнал на котором клейма негде ставить!
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Агент Коломойского в СБУ получил повышение за блестяще проведенную операцию по дискредитации Порошенко.
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Уже месяц у Зеленского сплошные провалы. Что происходит? Октябрь 8, 2019Без рубрикиКомментарии
"Спеціаліста по Шабуніну", полковника СБУ Матковського, який бездарно провалив операцію, призначено на високу посаду, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8590Если так пойдет и дальше, то, боюсь, что уже скоро для нынешней власти настанут очень скверные времена. А заодно и для всей страны…
Только что ставил новость от Юрия Бутусова об очередном возмутительном назначении в СБУ и поймал себя на мысли, что уже давно не было ни одной позитивной новости о деятельности Владимира Зеленского и его команды - зато куча сообщений, практически ежедневно, а то и по нескольку за день, с негативом в отношении новой власти.
Пожалуй, последняя хорошая новость, которую можно поставить в заслугу новому президенту, была об освобождении 35 украинских заключенных и о встрече их Зеленским в аэропорту.
А это случилось еще 7 сентября. То есть, уже больше месяца назад…
Зато на протяжении последнего месяца была масса критических публикаций в адрес Зеленского и его команды.
Причем, по всем направлениям. Различные неясные или, наоборот, ясные, но плохие решения и события в ОП, в правительстве, в правоохранительных органах, в парламенте…
Ошибки, проколы и даже кое-что похуже во внутренней и внешней политике.
Из самых последних - непонятная возня власти с «формулой Штайнмайера» и вообще в отношениях с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), что в итоге привело к большому Майдану в минувшее воскресенье, на котором «порохоботы» составляли лишь малую часть…
Особенно много возмутительных кадровых провалов.
Начиная с Богдана, которого Зеленский упорно не хочет выгонять, несмотря на публикации многочисленных расследований против него.
Также до сих пор остаются неясными отношения Зеленского с Коломойским, да и другими олигархами.
Из-за Коломойского уже состоялся демарш МВФ.
Также упорно власть не замечает вредительской для экономики чрезмерной ревальвации гривны, вызванной крайне подозрительными играми с ОВГЗ.
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Кроме того, не могли не возмутить разговоры Зеленского с Трампом.
И так далее, и так далее.
Неужели Зеленский всего этого не видит? Тем более, что «роптать» уже в последнее время даже начали некоторые «слуги народа»?..
Неужто и вправду, как утверждают политологи, Зеленский дал себя погрузить в теплую ванну и слушает только дифирамбы от Богдана, Мендель и других самых близких соратников?
Если так пойдет и дальше, то, боюсь, что уже скоро для нынешней власти настанут очень скверные времена. А заодно и для всей страны…
Конечно, автора этих строк, как и многих других украинцев, несколько утешит, что в первом туре они не голосовали за Зеленского. А во втором туре за него проголосовали только из-за того, чтобы избавиться от барыги и мародера Порошенко.
Но, все же, многие давали шанс Зеленскому. Теперь же он стремительно утрачивает последнюю поддержку среди более-менее думающих людей, а чуть позднее наверняка и среди всех остальных…
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Юрий, что с вами? Так ему же медальку надо дать за провал этой провокации.
"Он пригласил снять видео с квадрокоптера на секретной операции настоящего общественного активиста, участника "Автомайдана"! Который тотчас предал гласности эту глупую провокацию" - а, может, для того и пригласил, чтобы предть гласности эту глупую провокацию? Вам такая мысль в вашу светлую голову не приходила? Вы вроде журналист?
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Это он делал в свободное от службы время по личной инициативе и без разрешения вышестоящего начальства. "Спеціаліста по Шабуніну", полковника СБУ Матковського, який бездарно провалив операцію, призначено на високу посаду, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3376
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Продам недорого, есть с пейсами. Слугам Урода - скидки.
"Спеціаліста по Шабуніну", полковника СБУ Матковського, який бездарно провалив операцію, призначено на високу посаду, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2432

"Спеціаліста по Шабуніну", полковника СБУ Матковського, який бездарно провалив операцію, призначено на високу посаду, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1492
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В слуге народа, чем тупее тем он высокую должность занимает. Посмотрите на тупого клоуна Зедебила - вашего през..ва, не может быть подчиненный умнее его превосходительства
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сбу завжди була шнирями в олігархів за бюджетні гроші. Треба розігнати це збіговисько,запросити спеців ЦРУ,краще амерів українського походження у відставці і набрати нових есбеушників під їх керівництвом.
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Згоден з другою тезою "Керівництво СБУ показало, що загрозу національній державності бачить в громадських антикорупційних організаціях, які фінансуються країнами Євросоюзу і США." Теперішня ситуація показала,що всі оті грізні "громадські антикорупційні" з купою мутних персонажів координувались з метою повалення майданної антипутінської влади і сприяла приходу проросійсько-коломойського режиму.
А серед кого Шабунька і йому подібні мають авторитет ? Навіть шайка коломойського після використання їх викинула.
І чому пишете про провал операції Матковського, а про провалену операцію з діамантовими прокурорами Трепака-ні ?
"Спеціаліста по Шабуніну", полковника СБУ Матковського, який бездарно провалив операцію, призначено на високу посаду, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6295
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Кого слуга народа Коломойского поставил главным волкодавом-скорохватом шпионов и диверсантов. Стало відоме військове звання Баканова.- Баканов не служил и на воинском учёте не стоял./ Моя жена находится в процессе оформления украинского гражданства, Баканов .- Моя жена с 1998 г. живет в Украине с видом на жительство.
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