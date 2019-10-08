EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
  911  10
Все про:застава (220) Антикорупційна прокуратура (976) Максим Микитась (14)

 Екснардеп Микитась вніс 5,5 млн грн застави. Він носить електронний браслет, - САП

За підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн колишнього народного депутата України 8-го скликання (група "Воля народу") Максима Микитася внесено заставу в розмірі 5,5 млн грн.

Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), передає Цензор.НЕТ.

"Так, вчора було внесено заставу. Зараз він носить електронний браслет", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і САП 2 жовтня повідомили Микитасю про підозру в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн. Його дії кваліфіковано за ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 КК України. Слідство встановило, що екснардеп, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з екскомандувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем і іншими особами, організував корупційну схему із заволодіння нерухомістю Нацгвардії.

У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (в подальшому реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

Читайте також: Скандального забудовника Микитася відпустили під заставу 5,5 млн гривень

У 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

В НАБУ підкреслили, що вартість "цих квартир, як встановила проведена у межах досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей".

В травні 2019 року про підозру у вчиненні злочину повідомлено екскомандувачу Нацгвардії, гендиректору компанії-забудовниці та оцінювачу. В липні коло підозрюваних поповнилося виконавчим директором згаданої компанії.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із грудня 2017 року.

Читайте також: Кличко про політ на чартері з Микитасем і Столаром: Якщо я з кимось лечу, це не означає, що ми друзі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152774
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Нормальная арифметика. Сп"здил 80, отдал 5 и выходи.
 показати весь коментар
 
 
пфф в варус в атб и ашан сходить три раза я умаляю..и бигмак пожувать
 показати весь коментар
 
я так полагаю, там служивые мутили... микитасю не один хрен кому их продать???, из центра выменяли на отшиб с увеличением метров... там ввшную управу трусить надо..мутаки еще те...
 показати весь коментар
 
...Я слышал, дать за это могут десять,
Так дайте восемь, чтобы дали два... (с)
 показати весь коментар
 
 
прикиньте сколько напижжено если 5.5 млн как 55 грн..в расход пускать их пора..хотя бы по ногам и раскулачивать..
 показати весь коментар
 
 
Кто был министром обороны в те годы? Не родственник дальний разумкова?
 показати весь коментар
 
И где же он падло взял это бабло, неужели честно заработанные???
 показати весь коментар
 
 
Короче я понял. С завтрашнего дня начинаю воровать в особо крупных размерах. Потом откуплюсь. Спасибо за лайфхак.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору