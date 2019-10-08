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Все про:ВР (5871) законопроект (792) Київ (6564) Ткаченко Олександр (35) Гурін Дмитро (1)

 Нашим законом ми повертаємо Києву всі права місцевого самоврядування, - співавтор законопроєкту про столицю Гурін

Ухвалений Верховною Радою в першому читанні законопроєкт 2143-3 "Про місто Київ - столицю України" буде доопрацьовуватися.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав співавтор законопроєкту нардеп від "Слуги народу" Дмитро Гурін.

"У четвер ми проголосували законопроєкт за основу. Тепер у нас є два тижні для подачі правок. Секретаріат комітету прогнозує нам багато поправок - сотні, можливо, і тисячі. Кожен розділ законопроєкту буде опрацьовуватися.

Ухвалюючи законопроєкт у першому читанні, ми задали структуру майбутньої системи влади в місті. Але ми розуміємо, що у нас було не так багато часу на його розробку. У ньому є і певні технічні неточності. Деякі формулювання можна змінити для того, щоб вони більш ефективно працювали. Є норми, що вимагають додаткової уваги, зокрема, з приводу кількості районів. Ми зафіксували статус-кво - 10 районів у Києві. Наші юристи настійно рекомендують це виправити - ми втручаємося в питання, які повинна вирішувати громада і це її пряме конституційне право. Поки це дискусійне питання, скільки Києву потрібно районів. Потрібно провести розрахунки - і за чисельністю, і за розміром, і за фінансовою стабільністю", - пояснив він.

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На запитання про те, чи не загрожує децентралізації той факт, що глава КМДА фактично отримує контролюючі повноваження, якими в інших регіонах будуть наділені префекти, Гурін сказав:

"Є два етапи - до виборів і після них. До виборів повноваження голови КМДА залишаться тими ж, що і зараз. Після виборів інша ситуація - нашим законом ми повертаємо Києву всі права місцевого самоврядування. Всі виконавчі функції, які сьогодні має глава КМДА, після набуття законом чинності опиняються у мера. І місто Київ матиме такі ж права, які мають сьогодні всі міста України. У Київради буде свій виконавчий орган, який буде називатися магістрат, керувати ним буде мер.

Ми не можемо скасувати Київську міську державну адміністрацію, вона прописана в Конституції. У законопроєкті ми наділили главу КМДА повноваженнями нагляду за законністю. Вони досить м'які, йдеться радше про партнерство з місцевим самоврядуванням. У нього буде доступ до всіх документів і на всі зустрічі. Він може зробити припис, тобто, рекомендувати місцевій владі змінити щось у нормативно-правовому акті. Також він може звернутися до суду з позовом, а суд, якщо визнає якийсь акт місцевого самоврядування незаконним, може прийняти рішення про його зупинку. Але важливо розуміти, що і будь-який громадянин може подати в суд - це наше право.

На публічних обговореннях ми зіткнулися з протидією з боку київської громадськості. Вони запитують: чому за місцевим самоврядуванням має наглядати якась особа ззовні, якщо це наше місто? Вони кажуть, що самі будуть стежити за місцевим самоврядуванням, це їхнє завдання.

Така модель працює в скандинавських країнах, там кожен громадянин по суті виконує цю функцію. Ми уважно вивчаємо всі моделі, проводимо консультації з іноземними партнерами з приводу різних форм контролю, які існують в муніципалітетах Європи і Америки. Ми всі розуміємо, що закладати в систему конфлікт не конструктивно. Ми хочемо побудувати стабільну систему, в якій можливо довгострокове стратегічне планування, систему з відкритим електронним документообігом. Робимо публічною всю інформацію - і даємо громаді широкі можливості для контролю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нічого з того, що суперечить Конституції, там немає, - Ткаченко щодо законопроєкту про столицю

Коментуючи свою переписку з колегами під час голосування за законопроєкт, в якій Гурін назвав його "40 сторінками сатанізму", при цьому додав, що сам хотів представляти закон з трибуни парламенту, бо у нього була заготовлена промова, він сказав:

"Хто проєкт представляв - це просто технічна ситуація. Тим більше ми йшли за скороченою процедурою, це всього 2 хвилини для подання законопроєкту, дуже мало. Звичайно, ми хочемо, щоб про наші міста багато говорили. І трибуна Верховної Ради - це те місце, де нас будуть чути. У наступному читанні плануємо презентувати доопрацьований законопроєкт залу ґрунтовно.

З приводу фрази про сатанинські правки. Це внутрішній жарт ще з тих часів, коли ми впроваджували медичну реформу, іншу радикальну реформу, якою ми займалися з командою МОЗ. Коли ми просували реформу, то нас називали сатанистами і мало не кропили свяченою водою. Відтоді у нас жарт про "сторінки сатанізму". Але фотографія мого листування з другом трапилася вкрай вчасно, за це спасибі фотографу - тепер ще більше людей зацікавилося і прочитало наш текст.

З приводу можливого призначення свого колеги з СН Олександра Ткаченка про на посаду голови КМДА, нардеп сказав, що це здебільшого залежить від Ткаченка і від президента, тоді як лобіювання законопроєкту продовжиться.

"Ми будемо цей закон лобіювати, бо треба перезапускати Київ. Скільки ще можна чекати? Ми вже пропустили 5 років майбутнього комфортного життя", - підсумував Гурін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152773
 
 
 Топ коментарі
 
головне - брешуть і не спльовують, зебіли є зебіли Нашим законом мы возвращаем Киеву все права местного самоуправления, - соавтор законопроекта о столице Гурин - Цензор.НЕТ 7338
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Свобода це рабство
Брехня це правда.

Дж. Орвел. 1984
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головне - брешуть і не спльовують, зебіли є зебіли
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а надо было "сллЬовувать"? Ох уж эта Ылита 8-%ная...
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Свобода це рабство
Брехня це правда.

Дж. Орвел. 1984
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сказал бы проще, выписывали закон чтобы забрать власть у выбранного мэра и отдать зебобикам
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будут выборы в райраду, чему 5 лет сопротивлялись Петя и Кляча. Пожалуйста, пусть Петяпродвигает своих людей в райрады и берет власть в районах - кто мешает? А, вспомнил, рейтинг низкий мешает..
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Ви сьогодні черговий ЗЄлєбот? )))))))))))))))))))
А, впомніл, "рЄйтінґ_мєшаєт" ЗЄлЄному гівну, його людині, стати міським головою Києва )))
Тому й вигадують різні обхідні шляхи для захоплення бюджету міста.
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Запутать сволочи хотят. И в ОРДЛО принимают какое то самоуправление и в Киеве. Скоро окажется что донецк будет иметь больше прав чем Киев.
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Написали сочинение. А там сотни, а то и тысячи ошибок. Счас за 2 недели они посчитают, исправят и примут и с еще бОльшим количеством ошибок. Осень обещает быть интересной.
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погоджусь -реально ще так швидко не набирав негатив на себе ні один з попередників, особливо негатив від найактивнішої часитини суспільства, зебоби є зебоби ,вони як тупили біля екранів ТВ.так і тупитимуть, голоборотьковатність зе виборця ніхто не відміняв, як це не печально для того ж Зе, бумеранг високо піднімається, але й прилітає швидко Нашим законом мы возвращаем Киеву все права местного самоуправления, - соавтор законопроекта о столице Гурин - Цензор.НЕТ 3222
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Київ живе за законом 20-и річної давнини?Я в шоці.
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Закон о городе герое Киеве от 2010 года.
с 2010 по 2019 - 20 лет прошло? я тж в шоке. От тебя.
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Мы уже пропустили 5 лет будущей будущей комфортной жизни
Нашим законом мы возвращаем Киеву все права местного самоуправления, - соавтор законопроекта о столице Гурин - Цензор.НЕТ 54
А мы?
А нам и не светит комфортная жизнь?
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вы - это порохосрашки? не , не светит )))
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врубили смотрящего на законном основании. Мер, "со всеми полномочиями" будет лишь исполнять волю "закона" от смотрящего
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Нет Мэр - будет приносить смотрящему $$$$$$.$$, а смотрящий будет это все класть в карман, и ЛОЖИТЬ на киевлян.
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