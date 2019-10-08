 Нашим законом ми повертаємо Києву всі права місцевого самоврядування, - співавтор законопроєкту про столицю Гурін

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав співавтор законопроєкту нардеп від "Слуги народу" Дмитро Гурін.

"У четвер ми проголосували законопроєкт за основу. Тепер у нас є два тижні для подачі правок. Секретаріат комітету прогнозує нам багато поправок - сотні, можливо, і тисячі. Кожен розділ законопроєкту буде опрацьовуватися.

Ухвалюючи законопроєкт у першому читанні, ми задали структуру майбутньої системи влади в місті. Але ми розуміємо, що у нас було не так багато часу на його розробку. У ньому є і певні технічні неточності. Деякі формулювання можна змінити для того, щоб вони більш ефективно працювали. Є норми, що вимагають додаткової уваги, зокрема, з приводу кількості районів. Ми зафіксували статус-кво - 10 районів у Києві. Наші юристи настійно рекомендують це виправити - ми втручаємося в питання, які повинна вирішувати громада і це її пряме конституційне право. Поки це дискусійне питання, скільки Києву потрібно районів. Потрібно провести розрахунки - і за чисельністю, і за розміром, і за фінансовою стабільністю", - пояснив він.

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На запитання про те, чи не загрожує децентралізації той факт, що глава КМДА фактично отримує контролюючі повноваження, якими в інших регіонах будуть наділені префекти, Гурін сказав:

"Є два етапи - до виборів і після них. До виборів повноваження голови КМДА залишаться тими ж, що і зараз. Після виборів інша ситуація - нашим законом ми повертаємо Києву всі права місцевого самоврядування. Всі виконавчі функції, які сьогодні має глава КМДА, після набуття законом чинності опиняються у мера. І місто Київ матиме такі ж права, які мають сьогодні всі міста України. У Київради буде свій виконавчий орган, який буде називатися магістрат, керувати ним буде мер.

Ми не можемо скасувати Київську міську державну адміністрацію, вона прописана в Конституції. У законопроєкті ми наділили главу КМДА повноваженнями нагляду за законністю. Вони досить м'які, йдеться радше про партнерство з місцевим самоврядуванням. У нього буде доступ до всіх документів і на всі зустрічі. Він може зробити припис, тобто, рекомендувати місцевій владі змінити щось у нормативно-правовому акті. Також він може звернутися до суду з позовом, а суд, якщо визнає якийсь акт місцевого самоврядування незаконним, може прийняти рішення про його зупинку. Але важливо розуміти, що і будь-який громадянин може подати в суд - це наше право.

На публічних обговореннях ми зіткнулися з протидією з боку київської громадськості. Вони запитують: чому за місцевим самоврядуванням має наглядати якась особа ззовні, якщо це наше місто? Вони кажуть, що самі будуть стежити за місцевим самоврядуванням, це їхнє завдання.

Така модель працює в скандинавських країнах, там кожен громадянин по суті виконує цю функцію. Ми уважно вивчаємо всі моделі, проводимо консультації з іноземними партнерами з приводу різних форм контролю, які існують в муніципалітетах Європи і Америки. Ми всі розуміємо, що закладати в систему конфлікт не конструктивно. Ми хочемо побудувати стабільну систему, в якій можливо довгострокове стратегічне планування, систему з відкритим електронним документообігом. Робимо публічною всю інформацію - і даємо громаді широкі можливості для контролю".

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Коментуючи свою переписку з колегами під час голосування за законопроєкт, в якій Гурін назвав його "40 сторінками сатанізму", при цьому додав, що сам хотів представляти закон з трибуни парламенту, бо у нього була заготовлена промова, він сказав:

"Хто проєкт представляв - це просто технічна ситуація. Тим більше ми йшли за скороченою процедурою, це всього 2 хвилини для подання законопроєкту, дуже мало. Звичайно, ми хочемо, щоб про наші міста багато говорили. І трибуна Верховної Ради - це те місце, де нас будуть чути. У наступному читанні плануємо презентувати доопрацьований законопроєкт залу ґрунтовно.

З приводу фрази про сатанинські правки. Це внутрішній жарт ще з тих часів, коли ми впроваджували медичну реформу, іншу радикальну реформу, якою ми займалися з командою МОЗ. Коли ми просували реформу, то нас називали сатанистами і мало не кропили свяченою водою. Відтоді у нас жарт про "сторінки сатанізму". Але фотографія мого листування з другом трапилася вкрай вчасно, за це спасибі фотографу - тепер ще більше людей зацікавилося і прочитало наш текст.

З приводу можливого призначення свого колеги з СН Олександра Ткаченка про на посаду голови КМДА, нардеп сказав, що це здебільшого залежить від Ткаченка і від президента, тоді як лобіювання законопроєкту продовжиться.

"Ми будемо цей закон лобіювати, бо треба перезапускати Київ. Скільки ще можна чекати? Ми вже пропустили 5 років майбутнього комфортного життя", - підсумував Гурін.