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 Політика України
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 Витрати на оборону наступного року буде збільшено до 136,6 млрд грн, - Гончарук. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що наступного року витрати на оборону буде збільшено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

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"У публічній площині звучать ідеї з приводу "зрада, зрада". Що ми плануємо скоротити витрати на оборону, скоротити якісь соціальні пільги. Це неправда. Наступного року видатки на оборону буде навіть збільшено", - заявив прем'єр.

Гончарук зазначив, що у відсотковому співвідношенні, цей показник збережеться на рівні 5,4% від ВВП.

"Тому пропорційно вони не зменшаться. У реальних цифрах витрати на оборону збільшаться до 136,6 млрд", - зазначив Гончарук.

За словами Гончарука, витрати на оборону торік становили 101,7 млрд грн.

"Ця позиція дуже чітко обумовлена ​​з президентом. Тому і офіс президента, і Рада національної безпеки та оборони, і уряд, безумовно не збираються зменшувати витрати на оборону, поки Україна перебуває під впливом агресії ззовні", - підсумував прем'єр.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152771
 
   
 Топ коментарі
 
Зрада!!! Це капітуляція! Всі на соємайдан!!!
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Пишуть, що Чорновіл щойно перелізла стіну СІЗО і зараз ломає двері камери Пашинського.
Київ вставай!

Расходы на оборону в следующем году будут увеличены до 136,6 млрд грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1320
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И опять слив Украины.... Сука... Хотим как при мародёре!!! Верните нам мародёра, плиз, а то кушатки сильно хоЦЦа... Ну пожа-а-а-алуйста...
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Минимум 28 лярдов., заложенных в неконтролируемый общак, т.е. в аппарат СНБО.
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так, новости - сто лет в обед. Объяснили, что в бюджет заложили на СНБО финансы, ибо что-то не срослось с подготовкой проекта бюджета к 1 чтению, и всё будет перераспределено ко второму.
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И опять слив Украины.... ****... Хотим как при мародёре!!! Верните нам мародёра, плиз, а то кушатки сильно хоЦЦа... Ну пожа-а-а-алуйста...
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верните нам Клоуна,пуст к людям выйдет...где он?
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Пишуть, що Чорновіл щойно перелізла стіну СІЗО і зараз ломає двері камери Пашинського.
Київ вставай!

Расходы на оборону в следующем году будут увеличены до 136,6 млрд грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1320
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Украина вставай, сироже грозят атпетушить и атминетить
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очень надеюсь,что в следующем году мы вас уже не будем наблюдать во власти,предатели.
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Так уже и не наблюдаем предателей,погнали их,ссаными тряпками
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Только капитулянтов вонючих привели,которым место на березках.
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Чашка....самокат.....Это что.? Хорошо сказал политолог.........Подставка лля бумаги и заточка карандашей!!!!!!!
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Сейчас порохоскот взвоет,что это только благодаря Мародеру такое возможно
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лише сивоносий "гетьман" міг "підняти" армію , всі інші , хто турбується про українську армію - провокатори і зрадники !
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Вы О?????????????? Окуели!!!!!!!!!!!!!!! ***.....................Куй вам а не хз-емллю!
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Где взять лицензию на отстрел рагулей-ЗЕбобиков?
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нигде, отстреливай так. не поймают, считай по лицензии.
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більярдними кулями стрілятимеш із власного тіла - я вже боюсь !
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На Малой Арнаутской выдают,но только для порохоботов
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Коли почнеться Майдан- сєпари та риги кров'ю блювати будуть.
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свыню на царство! при нем такого не было, пашинского и грымчака не садили
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В той день, коли ти брехати та паніку розводити перестанеш, планета Земля зійде зі своєї небесної траекторії.
Тобто ніколи.
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Добре що у тебе реванш регіоналів та здача національних інтересів України викликає ейфорію.
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*** .......в 90-ыы **** ******.....................................................................
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Статьи увеличения расходов в студию! Вы снайперских комплексов для морпехов купите или светошумовых гранат в рашке для авакова закажете?
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Та вы шо))))))) ваше нае со всех сторон оставило зебобе 15% зебилов...
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А межгалактический шахматный турнир не планируется?
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Увеличат также как зарплату учителям - мы тебе верим!
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Стосовно вчителів усе правильно: цьому патентованому совковому педагогічному корпусу, що всі роки незалежності були золотим фондом фальсифікацій на виборах, так і треба. Вони на це заслуговують.
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В нормальных странах расходы на оборонку 2% от бютжета
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за відсутності війни , під час війни , звісно , збільшується.
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Реально то. Все все прекрасно пишущие...........................Это же просто ЧУЧЕЛО!
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"Нет никого опаснее, чем тот дурак, который изображает из себя умного."Гете
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и учитывая 70% откат......
опять Народ через Волонтеров покроют разницу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
премийер,иди броди млядь
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"... Витрати на оборону наступного року буде збільшено ..."
===
На чию оборону? БлаЗЄсково?
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Деньги заложены в бюджет с учетом кредитов от МВФ...??? Как кричал Голоборотько -МВФ - на фиг!!! Зина, где деньги возьмёте?
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Сам себе увеличил? А как же соцвыплаты ветеранам АТО?
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а в серіалі шмаркля з військами на єкрані з'являлась чи найсрашніше це як своїй зеко манді, як більшості стриже руки по самі локті ?
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П***ить як дише.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=66853&pf35401=500053

Таблиця Показники видатків.xls

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0200
Оборона
103 881 841,9

0210
Військова оборона
99 256 818,5

0220
Цивільна оборона
1 874 890,2
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коли з кремляді щось братське, по любові було, тільки любові до крові Витрати на оборону наступного року буде збільшено до 136,6 млрд грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9041
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Витрати на оборону наступного року буде збільшено до 136,6 млрд грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2739хм...так на оборону или на всу?оборона при зебилах понятие не совсем однородное
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Гончарук, ти не помилився. разом з бенею, фуйло чекає на дебілів.
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