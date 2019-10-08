 Витрати на оборону наступного року буде збільшено до 136,6 млрд грн, - Гончарук. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.
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"У публічній площині звучать ідеї з приводу "зрада, зрада". Що ми плануємо скоротити витрати на оборону, скоротити якісь соціальні пільги. Це неправда. Наступного року видатки на оборону буде навіть збільшено", - заявив прем'єр.
Гончарук зазначив, що у відсотковому співвідношенні, цей показник збережеться на рівні 5,4% від ВВП.
"Тому пропорційно вони не зменшаться. У реальних цифрах витрати на оборону збільшаться до 136,6 млрд", - зазначив Гончарук.
За словами Гончарука, витрати на оборону торік становили 101,7 млрд грн.
"Ця позиція дуже чітко обумовлена з президентом. Тому і офіс президента, і Рада національної безпеки та оборони, і уряд, безумовно не збираються зменшувати витрати на оборону, поки Україна перебуває під впливом агресії ззовні", - підсумував прем'єр.
Київ вставай!
Тобто ніколи.
опять Народ через Волонтеров покроют разницу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
премийер,иди броди млядь
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На чию оборону? БлаЗЄсково?
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=66853&pf35401=500053
Таблиця Показники видатків.xls
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0200
Оборона
103 881 841,9
0210
Військова оборона
99 256 818,5
0220
Цивільна оборона
1 874 890,2