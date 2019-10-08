 Депутати Рівненської облради проголосували проти "формули Штайнмаєра"

Як повідомляє місцеве видання Рівне вечірнє, на позачергову сесію Рівненської обласної ради зібралося 45 депутатів і 64, що дає змогу ухвалювати будь-які рішення, передає Цензор.НЕТ.

За даними UA:Рівне, підтримали рішення про звернення до президента всі 45 депутатів, присутніх у залі.

Видання нагадує, що перша спроба розглянути це питання в облраді була в четвер, але тоді не вдалося зібрати кворум. Аналогічне звернення Рівненська міська рада ухвалила в п'ятницю, 4 жовтня.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбуваються в інших містах України та за кордоном.

Читайте також: Міськрада Херсона підтримала звернення до президента проти "формули Штайнмаєра"