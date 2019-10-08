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Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Зеленський (3080) облрада (118) Рівненщина (458) Формула Штайнмаєра (90)

 Депутати Рівненської облради проголосували проти "формули Штайнмаєра"

У Рівному відбулась позачергова сесія обласної ради. Її зібрали, щоб звернутися до президента України Володимира Зеленського щодо недопущення реалізації "формули Штайнмаєра".

Як повідомляє місцеве видання Рівне вечірнє, на позачергову сесію Рівненської обласної ради зібралося 45 депутатів і 64, що дає змогу ухвалювати будь-які рішення, передає Цензор.НЕТ.

За даними UA:Рівне, підтримали рішення про звернення до президента всі 45 депутатів, присутніх у залі.

Видання нагадує, що перша спроба розглянути це питання в облраді була в четвер, але тоді не вдалося зібрати кворум. Аналогічне звернення Рівненська міська рада ухвалила в п'ятницю, 4 жовтня.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбуваються в інших містах України та за кордоном.

Читайте також: Міськрада Херсона підтримала звернення до президента проти "формули Штайнмаєра"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152768
 
   
 Топ коментарі
 
вони хворі на дупу, вона в них замість голови. що в них замість мізків я думаю ти і так знаєш.
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То не «зебіли», а кацапи , котрі топлять за них на Цензорі.
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Порошенко официально объявил федерализацию Украины выдав своим политическим банкротам в местных советах право решать внешнеполитические вопросы?
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вони хворі на дупу, вона в них замість голови. що в них замість мізків я думаю ти і так знаєш.
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То не «зебіли», а кацапи , котрі топлять за них на Цензорі.
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Богдан Хмельницький взагалі гугл транслейт юзає. Там просто треш.
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ага, теперь все облсоветы перестанут подчиняться зе-лупе, далее импичмент монике, суд и виселица.
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Ну об импичменте зеля позаботился - по новому закону импичмент невозможен. Но на счет виселицы полностью согласен. Так что сначала виселица, потом импичмент - в связи с невозможностью выполнять свои обязанности.
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На вашу думку це право належить тупим зєлєпузікам у ВР, що ЗЄ позбирав в європідворотнях?
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..так и появляются потом разные лугандоно-даунские республики...
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Ihor Voda - ".так и появляются потом разные лугандоно-даунские республики...".

А сколько этих "наших жителей лугандоцев" как тараканов разползлось по Украине
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Прикольно! А ОНИ её видели, читали......... и побоюсь слова думали ?
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Женя Какашніков, скільки за комент в кацапській конторі?
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Главное на кресле посидеть и умное лицо показать .
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А блаЗЄнскій бачив/читав? Ні? Ото ж бо й воно, кацапчику.
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Пишіть вже як є: блок ПЕС Рівненської облради виконав наказ сивочолого гетьмана по роздмухуванні зради заради спасіння сраки того самого сивочолого гетьмана.
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Що ти там виконуєш мені не цікаво.
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Тебе від цього плющить? А ліки ти чому перестав приймати, що тобі на це скаже твій психіатр?
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ніхто прктично не знає що воно за Г, але всі так активно до піни про це спорять
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Все всё знают. Формула швайнмеера, которую подпизсал Зе - это капитуляция перед кремлем.
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а ваЗЕлінові підуть спостерігати за "виборами" на донбасі яких вони так прагнуть, чи будуть далі диван чпокати?
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По набирают обезьян Сами дупля не разберут в этой формуле а туда же )) Типа кто громче кричит тот и патриот Депутаты Ривненского облсовета проголосовали против "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 8056 а сами бюджет пилят
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Ну иди сожги кремль с ******, закончиш войну бьісто на радость миллионам.
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Прекрасно работало. Минские, это оружие. Которое Порох использовал против русни. Тыкал русню мордой в невыполнение минских, после чего европе приходилось продлевать санкции. А зеля - баран, использовал минские против себя. Поскольку тупой идиот.
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Вот правильно. Еще 40-50 лет санкция и Россия бы загнулась.
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Германия сколько лет была разъединена? 40 лет. Пришел момент, объединилась.
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Ну что, зеля? Может, еще раз в фонтане скупнешься? А может, скупать принудительно?
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Насколько помню города на 3й год начали Овощу будку шатать
Зеля идет на рекорд.
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Формула тут непричем, казнокрады боятся досрочных местных выборов.
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Ну зеленьім на местньіх уже ничего не светит.
Хотя нет, казнокрадьі естественно перекрасятся.
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перед президентским ты говоорил тоже самое
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Говорить с людьми надо а не в турборежиме землю китайцам продовать.
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..так и появляются потом разные лугандоно-даунские республики...
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А нечего было подписывать бумажки кремлевские не проведя консультации с представителями украинской власти. У Зели всё через опу. Сначала подписал хрен знает что, а потом начал проводить консультации.
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Клімкін 8.06.2018-го в інтерв'ю 5-му каналу: формула Штайнмайера має бути частиною процесу повернення України на Донбас.
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Облсоветы и райсоветы - последний оплот обороны шоколадных свинарчуков. Скоро выборы в Советы и все изменится. ЦИК уже сформирован, работа кипит.
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Тада.

Белое - это черное. Черное - это белое. Правда - это ложь.

Те, кто против капитуляции - предатели.
Те, кто отдал Украину даром Коломойскому и его ватным ублюдкам - патриоты.
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Смею напомнить. что именно так начинался Майдан!!! Именно с демашей обл Рад Запада и Центра!!! Так вот сейчас все развивается быстрее!! Если кто не увидел!!! Демарши идут и от обл советов Юга!!!! Мне говорили еще месяц назад , что Майдан не возможен!!! А я как и 2013г после погрома РОВД Врадиевке сказал, что будет бунт!! А мне говорили, что я нагнетаю и ни чего не будет!!!! История показала по другому!!! А у меня дежавю!!! Все как в 2013м году!!! Осталось нажать на спусковой крючок и начнется Майдан!!!
И еще мне говорят, что нельзя Майдан т.к. Россия им воспользуется!!! Успокойтесь!! Это не 2014й!!! Армия подготовлена. вооружена. мотивирована и многочисленна!!! Россияне 100 раз подумают!!! Жертвы пойдут с обеих сторон на десятки тысяч!!! И это минимум!!! А в этих условиях власть Путлера рухнет!!! Там тоже не собираются в гроб ложиться из-за Ху№ла!!! И вся к нему лояльность рухнет!!!
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Теж бачу що повторюється 13 рік. Тільки зараз все буде набагато швидше. Зебаран так і не зрозумів, що люди змінилися.
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а где были наши пресловутые депутаты, когда наши войска под дебальцево в котел взяли и принудили к Минску..где были все эти люди????
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А убить этого мелкого зеленого гаденыша не проще, чем всю эту пену гонять?
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ой, як збудилося Зєлєногнійне лайно....аж пропарашинські сервера закіпають...Геть з України, цмоктуни **********! А Рівненьщині і громадянам(нє насєлєнію!!!)- респект і повага за громанянську позицію та любов до Богом даної землі!!!
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Ольгинцы возбудились, жирик в истерике, значит все правильно делаем Депутати Рівненської облради проголосували проти "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 3381
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