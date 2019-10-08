 Депутати Рівненської облради проголосували проти "формули Штайнмаєра"

Як повідомляє місцеве видання Рівне вечірнє, на позачергову сесію Рівненської обласної ради зібралося 45 депутатів і 64, що дає змогу ухвалювати будь-які рішення, передає Цензор.НЕТ.
За даними UA:Рівне, підтримали рішення про звернення до президента всі 45 депутатів, присутніх у залі.
Видання нагадує, що перша спроба розглянути це питання в облраді була в четвер, але тоді не вдалося зібрати кворум. Аналогічне звернення Рівненська міська рада ухвалила в п'ятницю, 4 жовтня.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".
6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбуваються в інших містах України та за кордоном.
Какие вы дибилы русоСобаки. Мало вас Сталин гноил в ГУЛАГе. Ну это поправимо...
А сколько этих "наших жителей лугандоцев" как тараканов разползлось по Украине
Зеля идет на рекорд.
Хотя нет, казнокрадьі естественно перекрасятся.
Белое - это черное. Черное - это белое. Правда - это ложь.
Те, кто против капитуляции - предатели.
Те, кто отдал Украину даром Коломойскому и его ватным ублюдкам - патриоты.
И еще мне говорят, что нельзя Майдан т.к. Россия им воспользуется!!! Успокойтесь!! Это не 2014й!!! Армия подготовлена. вооружена. мотивирована и многочисленна!!! Россияне 100 раз подумают!!! Жертвы пойдут с обеих сторон на десятки тысяч!!! И это минимум!!! А в этих условиях власть Путлера рухнет!!! Там тоже не собираются в гроб ложиться из-за Ху№ла!!! И вся к нему лояльность рухнет!!!
https://www.youtube.com/watch?v=F7WwkftjB7A