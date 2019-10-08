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Все про:Азовське море (1195) Велика Британія (1068) ВМС (432) вишкіл (1289) військовослужбовці (2537)

 Інструктори Школи військових водолазів із Портсмута навчають українських воїнів у Бердянську боротьби з мінними загородженнями, - ВМФ Великої Британії

Загін британських водолазів провів навчання українських військових методів боротьби з мінними загородженнями в Азовському морі, поінформував у вівторок Королівський ВМФ Сполученого Королівства.

"Інструктори Школи військових водолазів ... з Портсмута прибули в східноукраїнське місто Бердянськ, на узбережжі біля Азовського моря, для проведення занять щодо способів протимінної боротьби, - йдеться в повідомленні. - Невеликий британський загін поділився різним досвідом, починаючи від підготовки спорядження для підводного плавання до практичних занять з розмінування", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас у повідомленні вказується, що "Україна стоїть перед лицем реальної загрози постановки Росією морських мін уздовж її берегів".

У ВМФ Британії вважають, що проведені заняття дозволять українським військовим передати досвід і підготувати інших військовослужбовців у цій важливій сфері.

"Ми сподіваємося, що це якоюсь мірою допоможе підготувати їхніх водолазів з тим, щоб вони могли захистити свої береги", - зазначили в британському флоті.

Також дивіться: Зенітні ракетні війська повітряних сил ЗСУ почали підсумкові тактичні навчання із бойовою стрільбою. ФОТОрепортаж

Підготовчі курси британських водолазів є частиною триваючих міжнародних зусиль з підтримки України, вказав ВМФ Сполученого Королівства, нагадавши, що в червні нинішнього британські інструктори вже проводили курси підготовки українських військових моряків у Миколаєві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152766
 
   
 Топ коментарі
 
У соевых когнитивный диссонанс случится сейчас. А новость хорошая.
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Уважаю англичан и американцев. Это форпост демократии и здравой логики.
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Их психология и менталитет,наилучший на планете. Об этом свидетельствуют их технические и экономические успехи.
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У соевых когнитивный диссонанс случится сейчас. А новость хорошая.
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И это хорошо! Междкнародноое сотрудничество с возможной агрессией терроризма!
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Скорее международное сотрудничество ПРОТИВ возможной агрессии терроризма, так осмысленнее, у вас методичка того...отклеилась)))
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Вернее не у вас, малость ошибся в потоке комментов
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Уважаю англичан и американцев. Это форпост демократии и здравой логики.
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Их психология и менталитет,наилучший на планете. Об этом свидетельствуют их технические и экономические успехи.
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итальянцы тоже красавы в этих делах-ватные жопы горят от одного названия "новороссийск"
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Це добре. Той хто вміє знімати міни, зможе їх і встановлювати.
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Обучают чему угодно, но только не по делу. Где новые самолеты и высокоточное вооружение. Ракетные катера и их эффективное использование. Школа танковых атак?
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