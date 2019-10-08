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Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
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 Узгодження "формули Штайнмаєра" може привести до повної імплементації мінських угод, - Представництво НАТО в Україні

У представництві НАТО в Україні підтримують зусилля, спрямовані на виконання мінських угод, включно з розведенням військ і узгодженням "формули Штайнмаєра".

Про це заявив голова Представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков під час брифінгу в Сєверодонецьку Луганської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"НАТО повністю підтримує виконання мінських угод усіма сторонами. Також ми зазначили, що минулого тижня відбулося узгодження "формули Штайнмаєра" в Тристоронній контактній групі. Це може привести до повної імплементації мінських угод", - заявив голова Представництва НАТО в Україні.

Він також зазначив, що в НАТО закликають Росію "в повному обсязі виконати свої зобов'язання".

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"Ми підтримуємо всі зусилля, які спрямовані на зменшення напруженості і можуть сприяти повному виконанню угод, оскільки це єдиний шлях до політичного врегулювання", - додав Вінніков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152765
 
   
 Топ коментарі
 
Кацапы отойдут за Дебальево и Углегорск? Помечтай.
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КАКОЕ КРУТОГЕ нато а спряталось за листиками бумаги.... и оно нам НАДО..????
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Тобто тих самих "мінських соглашеній" написаних Петром? Та це ж капітуляція!
Всі на соємайдан!!!
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Кацапы отойдут за Дебальево и Углегорск? Помечтай.
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По Минску - до своей границы с Украиной. Разве мы не этого хотим?
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Вторым пунктом отведение тяжелых вооружений от линии зафиксированной на момент подписания, а тогда Углегорск и Дебальцево были наши. Только сейчас хотят все это похерить, потому и затеяли весь этот бред с штангельциркулем.
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Капитуляция это одностороннее соблюдение и снятие ответсвенности с кацапов, а Минск двухсторонние обязательства если что.
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кацапська рожа пише по Українські, злився хохляра бо майдан приплело.
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Svitlana Sivak
Я згоріла від лютого сорому,
Залишились самі головешки..
Де ж вам, *****, не так було зорано..
Хто ж вам, скнарам, не кинув решти..

Ви хоча б розумієте - хто вони??
Роздивились в екстазі личину??
Вам так хочеться бути зґвалтованими,
Що ви пхнете під це Україну!

Стільки крові за вас же, зсучених,
Стільки цвіту за "втомлених й кволих",
Щоби ви волали з фейсбучека -
Українці стріляють по школах!

Вам не гіркнуть дими чотирнадцятого,
Вам маячить відпустка і море,
Поки ваша ж збезчещена нація
Платить кровєю в котлах й коридорах.

Цю гугняву, зелену гадину
Залюбки в серці гріє більшість.
Мало небо ревіло градами,
Виявляється - треба більше!

Вам же тільки батіг і витрішки,
Замість мозку - живіт і гузно!
Ваш мішок із лайном щораз більш важкий,
З кожним кроком все глибше грузнете.

Все навиворіт, все спотворено,
В жорнах підлості правда гине..
Де ж вам, *****, не так було зорано,
Що за гріш здаєте Україну...
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"НАТЄ - нєт"? Шановний Петро Олексійович та його політичная сила теж так вважають?
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народ украины против. зеленский должен сказать как путин говорил что народ россии не восприймет возврат крыма украине... народ украины невосприймет здачу нашых интиресов и точка
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Подожди, еще молочница масло не разлила...
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А это уже серьезно! Такого при Пете не было - к чему бы все это?
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"единственный путь к политическому урегулированию" - для рф да. и к "глубокому удовлетворению" х#йла. а война начнется сначала, как в 2014.
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Они приветствуют одностороннее отступление Украины?

Значит на позеленевшую Малоросию уже махнули рукой и хотят побыстрее закрыть украинский вопрос.
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Оужосссс!!!!! НАТО в сговоре!!!! ВЕЛИКА ЗРАДА!!!

И на арену выходит Пётр Ляксеич: - Это я подписал Минские Соглашения! Э то я придумал....да чего уж там - ЭТО Я ШТАЙНМАЙЕР!!!!! Согласование "формулы Штайнмайера" может привести к полной имплементации Минских соглашений, - Представительство НАТО в Украине - Цензор.НЕТ 3633 Согласование "формулы Штайнмайера" может привести к полной имплементации Минских соглашений, - Представительство НАТО в Украине - Цензор.НЕТ 3633 Согласование "формулы Штайнмайера" может привести к полной имплементации Минских соглашений, - Представительство НАТО в Украине - Цензор.НЕТ 3633
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Наш шановний Петро Олексійович Черчилль - Штайнмайренко.
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зебил, прочитай минские соглашения и посмотри кто их подписал
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Порохоботы,НАТО это тоже консерва кремля ? ))
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ЛуГАНДОНец! Не поражай изобретательностью, а оставляй вопрос открытым! Узгодження "формули Штайнмаєра" може привести до повної імплементації мінських угод, - Представництво НАТО в Україні - Цензор.НЕТ 5585
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Вместе с США, Великобританией, Германией и Францией. Все агенты Кремля. Все предали Петю!
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Что это было? Длинная волосатая рука кремля до НАТО добралась? Капец!
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нато тільки на штатах і англії з канадою тримаються ...решта давно перетворилися хітропопих 3.14дарасів ...
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на фото харя "известной" национальности ... гидота
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В НАТО Венгрия рулит Узгодження "формули Штайнмаєра" може привести до повної імплементації мінських угод, - Представництво НАТО в Україні - Цензор.НЕТ 3335. Она все заблокировала. Вопрос откуда этот представитель взялся?
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(англ. Alexander Vinnikov) - нідерландський дипломат. вообще-то его роль - офицер связи, т.е. передаст для месседжей.
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Ну вот после выступления Лукашенко и НАТО начало пошевеливаться.
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Этот парнишка хоть и родился в Украине, но давно уже гражданин Нидерландов. С НАТО оно конечно лучше, чем без НАТО, но еще не известно на какой флейте играет этот представитель. Напомню - Венгрия тоже член НАТО, но всячески пакостит Украине
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Порохоботы вы как-то определитесь. Петя за ЕС и НАТО или за шо?
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Подрон за власть и деньги , как и подобает олигарху , ни флага ни Родины .только интересы .
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Сюрреализм какой-то ... Это что ж творится ???🤔😜
Минские соглашения рождённые пЯтром лЯксеечем и формулу штангенциркуля поддерживает и приветствует НАТО , НО при этом ПоТрошенко и его шавки НЕ поддерживают !
Это как, это что ???
"Сами нагадили , а теперь ИМ же и воняет ?" ...
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петя заврался по уши, сам не помнит шо он хочет. Главное не забыл где офшоры.
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"Узгодження "формули Штайнмаєра" може привести до повної імплементації мінських угод, - Представництво НАТО в Україні". НАТО поперджає, що прийняття "формулаштайнмаєрапуйлазеленського" приведе Україну до знищення.
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НАТО узбагойся-порохоботи на форумі ще мають вдосталь квашеної капусти-пердаками окупанта викурять!
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голландский дипломат Саша Винников родился в Киеве в семье артиста))) после оксфорда предпочитает говорить только на инглиш и др.языках,ру позабыл совсем))))
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Минск и Штан замутил и оформил Петя , эти ЗЕ просто продолжают . Майданы в таких случаях надо они ставят на место дибилов от власти .
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Клімкін 8.06.2018-го в інтерв'ю 5-му каналу: формула Штайнмайера має бути частиною процесу повернення України на Донбас.

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Ну пуйло, ну сволочь. Трампа купил, Меркель, Макрона....ЕС купил, Зелю президентом поставил, уже и НАТО купил..., а Пэтра с порохоботами никак не купит... Так выпьем же за истинных мальдивско-панамских патриотов. Узгодження "формули Штайнмаєра" може привести до повної імплементації мінських угод, - Представництво НАТО в Україні - Цензор.НЕТ 9416
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А председатель Представительства НАТО в Украине Александр Винников какое звание имеет на московской Лубянке?
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А ты у Генерального секретаря НАТО спроси. Узгодження "формули Штайнмаєра" може привести до повної імплементації мінських угод, - Представництво НАТО в Україні - Цензор.НЕТ 7687
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Как здорово,что они "поддерживают"...А вот пусть и вправду ПОДДЕРЖАТ_возьмут под свой контроль и ответственность участок гос. границы Украины,который не контролируется Украиной...не ОСЕСятам,к которым больше претензий в непорядочности,чем благодарности,а ,скажем,подразделениям военной полиции НАТО или ООН .Потом пусть помогут в синхронизации шагов не только Украины с ОРДЛО,а и с российскими войсками на границе с Украиной....Вот тогда интересно их мнение и "одобрямсы" будут.
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Вместо того, чтобы требовать от России как обычно: стать на колени, отдать Крым и Донбасс, выплатить репарации, требуют всякое непотребство.
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Украина не в НАТО и должна свои интересы. НАТО похъ не их территории отдают
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A самo NATO на Миротворцi? Hi?
Та шо ж це Миротворець такий?
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"председатель Представительства НАТО в Украине Александр Винников?!
Цензор, вы что курите?!
Откуда это кацапское рыло могло появиться как представитель НАТО?!
Какую страну члена НАТО он представляет?!
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Необхідно терміново відновити ЯЗ, і розмовляти з кацапами мовою ультиматуму.
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