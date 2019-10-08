 Узгодження "формули Штайнмаєра" може привести до повної імплементації мінських угод, - Представництво НАТО в Україні

Про це заявив голова Представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков під час брифінгу в Сєверодонецьку Луганської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
"НАТО повністю підтримує виконання мінських угод усіма сторонами. Також ми зазначили, що минулого тижня відбулося узгодження "формули Штайнмаєра" в Тристоронній контактній групі. Це може привести до повної імплементації мінських угод", - заявив голова Представництва НАТО в Україні.
Він також зазначив, що в НАТО закликають Росію "в повному обсязі виконати свої зобов'язання".
"Ми підтримуємо всі зусилля, які спрямовані на зменшення напруженості і можуть сприяти повному виконанню угод, оскільки це єдиний шлях до політичного врегулювання", - додав Вінніков.
Всі на соємайдан!!!
Я згоріла від лютого сорому,
Залишились самі головешки..
Де ж вам, *****, не так було зорано..
Хто ж вам, скнарам, не кинув решти..
Ви хоча б розумієте - хто вони??
Роздивились в екстазі личину??
Вам так хочеться бути зґвалтованими,
Що ви пхнете під це Україну!
Стільки крові за вас же, зсучених,
Стільки цвіту за "втомлених й кволих",
Щоби ви волали з фейсбучека -
Українці стріляють по школах!
Вам не гіркнуть дими чотирнадцятого,
Вам маячить відпустка і море,
Поки ваша ж збезчещена нація
Платить кровєю в котлах й коридорах.
Цю гугняву, зелену гадину
Залюбки в серці гріє більшість.
Мало небо ревіло градами,
Виявляється - треба більше!
Вам же тільки батіг і витрішки,
Замість мозку - живіт і гузно!
Ваш мішок із лайном щораз більш важкий,
З кожним кроком все глибше грузнете.
Все навиворіт, все спотворено,
В жорнах підлості правда гине..
Де ж вам, *****, не так було зорано,
Що за гріш здаєте Україну...
Значит на позеленевшую Малоросию уже махнули рукой и хотят побыстрее закрыть украинский вопрос.
И на арену выходит Пётр Ляксеич: - Это я подписал Минские Соглашения! Э то я придумал....да чего уж там - ЭТО Я ШТАЙНМАЙЕР!!!!!
Минские соглашения рождённые пЯтром лЯксеечем и формулу штангенциркуля поддерживает и приветствует НАТО , НО при этом ПоТрошенко и его шавки НЕ поддерживают !
Это как, это что ???
"Сами нагадили , а теперь ИМ же и воняет ?" ...
Та шо ж це Миротворець такий?
Цензор, вы что курите?!
Откуда это кацапское рыло могло появиться как представитель НАТО?!
Какую страну члена НАТО он представляет?!