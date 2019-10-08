 Узгодження "формули Штайнмаєра" може привести до повної імплементації мінських угод, - Представництво НАТО в Україні

Про це заявив голова Представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков під час брифінгу в Сєверодонецьку Луганської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"НАТО повністю підтримує виконання мінських угод усіма сторонами. Також ми зазначили, що минулого тижня відбулося узгодження "формули Штайнмаєра" в Тристоронній контактній групі. Це може привести до повної імплементації мінських угод", - заявив голова Представництва НАТО в Україні.

Він також зазначив, що в НАТО закликають Росію "в повному обсязі виконати свої зобов'язання".

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"Ми підтримуємо всі зусилля, які спрямовані на зменшення напруженості і можуть сприяти повному виконанню угод, оскільки це єдиний шлях до політичного врегулювання", - додав Вінніков.