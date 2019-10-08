 Росія збрехала Міжнародному трибуналу щодо повернення 3 українських військових кораблів, захоплених у Керченській протоці, - Воронченко

Про це Воронченко сказав Українським Новинам, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, РФ після повернення 7 вересня 24 українських моряків заявила суду, що повернула особовий склад і кораблі.
"Вони відповіли, що віддали кораблі та особовий склад. Вони офіційно доповіли суду", - підкреслив Воронченко.
Насправді, на думку Воронченка, Росія не хоче повертати кораблі, бо вони є доказом агресії для суду.
"Ну ви уявляєте, якщо вони нам віддадуть катер "Бердянськ" з простреленою рубкою, що буде?", - заявив він.
Воронченко сказав, що Міністерство закордонних справ України надіслало Росії запит про повернення кораблів, але поки не отримало відповіді.
вони йому не потрібні
а би хмуйло не образилось
Чуркин(РФ): -можно я на стол насру?
Все: -НЕТ!!!!
Чуркин: (срёт на стол перед Климкиным(Украина)) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Чуркин: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!
Чуркин: Предоставьте нам факты!
Представитель США: наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно говно и насрала его Россия.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Представитель Великобритании: это возмутительно! Говно безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.
Представитель Германии: предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Снова срёт на стол Украины)
Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот говно, вот жопа, вот он одевает штаны!
Председатель ООН: если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!
Чуркин: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!
Германия: мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Председатель ООН: давайте примем решение о том, что мы глубоко шокированны!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (срёт на стол Председателя)
Украина: Вы видели?! Вот сейчас! Россия насрала на стол Педседателя ООН!!! Она опасна, так как может насрать на стол любой страны европы!
Чуркин: Вы так и не предоставили нам ни одного доказательтва, которое бы мы признали!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Накладывает на стол Украины). У вас нет ни одного доказательства. Напротив, все многочисленные факты говорят от том, что Украина обосралась сама!
Украина: Вы видели, Россия только что насрала нам на стол опять!
Представитель Германии: становится всё сложнее здесь находиться, мы призываем стороны к диалогу!
Чуркин: Россия хочет воспользоваться правом дополнительного выступления! (берет пластиковую обложку от папки и начинает разбрасывать ею говно на всех членов ООН) -Россия великая Держава и не позволит никому на себя давить! Вы не вправе, не предоставив ни одного факта, диктовать нам свои условия. Посмотрите лучше на себя. Ведь вы все -засранцы, сидите тут в говне, от вас воняет. Как вы можете указывать нам как себя вести?! Спасибо за внимание. (Покидает зал, швырнув вымазанную папку в Председателя и сплюнув на ботинки представителя США.)
Председатель ООН: Благодарю всех и каждого за вашу позицию, следующее заседание обеспокоенности по украинскому вопросу состоится, когда проветрится зал.
😂😂😂
До того аналогичным образом проходили украинские корабли по нормальной процедуре, их российские пограничники не пытались задерживать. Это была специально организованная путинцами провокация для обострения ситуации, для запугивания Украины и для захвата заложников на обмен.
Не совсем нормальной процедуре. В момент прохода судов A500 "Донбасс" и морского буксира A830 "Корец" по абсолютно "случайному" стечению обстоятельств вблизи от пролива пролетел американский самолет-разведчик Boeing RC-135V. Кроме того вроде как говорили, что еще один британский самолет-разведчик отслеживал это действо. Что думаю собственно и не дало кацапам быковать. Во второй же раз была абсолютная авантюра с предсказуемым результатом. Думаю ее для того и проводили, чтобы кацапы заглотнули наживку и можно было ввести военное положение в стране перед выборами. Что собственно и было сделано. Правда не с тем результатом на который рассчитывалось. Как-то так.
щоб воювати треба добре оцінювати розтановку сил, а не розпоряджтись чужими життями.
Втім, на нього, в першу чергу, мають відповідати зебіл-клован і Пристайко!
Ну, это, как сам воронченко в своё время, когда кацапы давили эти три лодки, всем объявил, что мы готовы к любому развитию ситуации.
По-друге - Лахта працює проти українського керівницта - доки Порошенко був їй цікавий - працювала проти нього, зараз ані порохоботи, ані Порошенко особисто жодного інтересу для лахти не має, бо Порошенко не має більше влади. Більш того - зараз порохоботи у своїй ненависті до Зелі, переймають тези та манюнки у лахти, та строчать синхронно із нею.
это был просто ВОЗВРАТ ПО РЕШЕНИЮ СУДА
а зеля подарил пукину всяких цемахов ))))))))))))))
зебилы, ваш тсарь опять пошутил над вами ))))))))))))))
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Дурні, забудьте про них. Бо блаЗЄнскій сам проігнорував рішення Міжнародного трибуналу, пішовши на "обмін" з кацапами тих, кого мали відпустити відповідно до цього рішення. Їжте тепер, хохлобидло, своє лайно ЗЄлене.
Что? Сквозить будет?
Согласно результатам опроса, лишь 19% опрошенных поддерживают введение продажи земли сельскохозяйственного назначения. 73% - против этой инициативы, 8% - не определились. Относительно высокий уровень поддержки старта рынка земли среди младших и состоятельных респондентов, владельцев пая, которые его самостоятельно обрабатывают. Но даже в названиях категориях количество противников этой инициативы составляет не менее 60%.
Продажу земли сельскохозяйственного назначения иностранцам поддерживают еще меньше - всего 13%. Против этого - 81% опрошенных. Несмотря на то, что среди молодых и более состоятельных каждый пятый не против позволить иностранным гражданам покупать землю в Украине, три четверти представителей этих категорий выступают однозначно против этой инициативы.
74% считают, что решение о введении продажи земель сельскохозяйственного назначения в Украине должно приниматься на всеукраинском референдуме. 17% - имеют противоположное мнение.
Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 28 сентября -1 октября 2019
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/333282-73_ukraintsev_vystupajut_protiv_vvedenija_prodahi_zemli_-_rejting
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Надо сдать весь этот мотлох на металлолом, а на вырученные деньги продолжить производство боевых кораблей. С 2005 года обещают наконец доделать первый украинский корвет. И что? Все деньги разворовали и перевели на непотреб. Кому нужны катера, байдарки, надувные матрацы во время войны??? Во время войны нужны боевые корабли.
Керченский котел - это просто феерический идиотизм. Остальные котлы, в которые главнокомандующий Порошенко загонял нашу армию, имеют хоть какое-то объяснение. А какое объяснение у керченского котла???
Представил. И чё? Фотографии" Бердянска" с простреленной рубкой рос сми показали сами и давно. Даже видео сняли, которое можно теперь лезет с "любого утюга". Они ещё сами подробно описывали как этот катер подбивали. "Что будет?" и что, действительно?
Источник: https://censor.net.ua/n3152761