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 Росія збрехала Міжнародному трибуналу щодо повернення 3 українських військових кораблів, захоплених у Керченській протоці, - Воронченко

Командувач Військово-морських сил (ВМС) Ігор Воронченко заявляє, що Росія повідомила Міжнародному трибуналу з морського права неправдиву інформацію про повернення 3 українських військових кораблів, захоплених у Керченській протоці.

Про це Воронченко сказав Українським Новинам, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, РФ після повернення 7 вересня 24 українських моряків заявила суду, що повернула особовий склад і кораблі.

"Вони відповіли, що віддали кораблі та особовий склад. Вони офіційно доповіли суду", - підкреслив Воронченко.

Насправді, на думку Воронченка, Росія не хоче повертати кораблі, бо вони є доказом агресії для суду.

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"Ну ви уявляєте, якщо вони нам віддадуть катер "Бердянськ" з простреленою рубкою, що буде?", - заявив він.

Воронченко сказав, що Міністерство закордонних справ України надіслало Росії запит про повернення кораблів, але поки не отримало відповіді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152761
 
   
 Топ коментарі
 
зюзя про ті кораблі навіть і не заїкнувсь
вони йому не потрібні
а би хмуйло не образилось
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Какая неожиданность, ой-ой-ой, может передумают еще? Мало вам 350 лет унижений, голодоморов и ГУЛАГов? Крыма, Иловайска с Дебальцево? Что за люди, что вы от них ждете? Кругом кретины...
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Не надоело повторять эту брехню по пригожинским методичкам?
До того аналогичным образом проходили украинские корабли по нормальной процедуре, их российские пограничники не пытались задерживать. Это была специально организованная путинцами провокация для обострения ситуации, для запугивания Украины и для захвата заложников на обмен.
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зюзя про ті кораблі навіть і не заїкнувсь
вони йому не потрібні
а би хмуйло не образилось
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а Земоника понимает что-то во флоте???? ему похрень главное как он будет выглядаты на сельфи о вот то главняк... а корабли...а Путин просто взорвет их нахрен типа случился форс мажор даже для прикола найдет виноватых и посадит...но хренверет корабли во первых это факт агресси а во вторых ему в падло... буксир и дв катеркав Глазах России стали целой военной армадой шедшие типа штурмовать!!!!!!!!!!! Севастополь, Керчь!!!! Крым!!!! и взорвать мосты через протоку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! во вовсе на..ся мозгами..
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Председатель: -Какие будут предложения?
Чуркин(РФ): -можно я на стол насру?
Все: -НЕТ!!!!
Чуркин: (срёт на стол перед Климкиным(Украина)) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Чуркин: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!
Чуркин: Предоставьте нам факты!
Представитель США: наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно говно и насрала его Россия.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Представитель Великобритании: это возмутительно! Говно безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.
Представитель Германии: предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Снова срёт на стол Украины)
Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот говно, вот жопа, вот он одевает штаны!
Председатель ООН: если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!
Чуркин: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!
Германия: мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!

Председатель ООН: давайте примем решение о том, что мы глубоко шокированны!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (срёт на стол Председателя)
Украина: Вы видели?! Вот сейчас! Россия насрала на стол Педседателя ООН!!! Она опасна, так как может насрать на стол любой страны европы!
Чуркин: Вы так и не предоставили нам ни одного доказательтва, которое бы мы признали!
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Представитель США: спутники пентагона зафиксировали повышение вони исходящее со стороны России. Мы должны рассмотреть возможность лишить Россию права срать на заседании ООН!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Накладывает на стол Украины). У вас нет ни одного доказательства. Напротив, все многочисленные факты говорят от том, что Украина обосралась сама!
Украина: Вы видели, Россия только что насрала нам на стол опять!
Представитель Германии: становится всё сложнее здесь находиться, мы призываем стороны к диалогу!
Чуркин: Россия хочет воспользоваться правом дополнительного выступления! (берет пластиковую обложку от папки и начинает разбрасывать ею говно на всех членов ООН) -Россия великая Держава и не позволит никому на себя давить! Вы не вправе, не предоставив ни одного факта, диктовать нам свои условия. Посмотрите лучше на себя. Ведь вы все -засранцы, сидите тут в говне, от вас воняет. Как вы можете указывать нам как себя вести?! Спасибо за внимание. (Покидает зал, швырнув вымазанную папку в Председателя и сплюнув на ботинки представителя США.)
Председатель ООН: Благодарю всех и каждого за вашу позицию, следующее заседание обеспокоенности по украинскому вопросу состоится, когда проветрится зал.
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Какая нах росея ,нет никакой росеи ,есть кацапский ******** !!!
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а ЗелеБень и забыли давно про корабли суды...им не до этого надо сообщение с братушками налаживать и формулы подмахивать
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А то "найвидатнішого політика **********" не только тошнит, а у него перманентная сдача анализов происходит.
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Та какие там корабли... У него сейчас бизнес на крови в самом разгаре. Продал кремлю два украинских населенных пункта, а бизнес срывается.
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а нефиг эти небоеспособные корыта было посылать на верную смерть. сенсации захотелось?
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Не надоело повторять эту брехню по пригожинским методичкам?
До того аналогичным образом проходили украинские корабли по нормальной процедуре, их российские пограничники не пытались задерживать. Это была специально организованная путинцами провокация для обострения ситуации, для запугивания Украины и для захвата заложников на обмен.
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Обижаешь Деда, он и честь чистокровный ольгинский бот под прокси. Кто, как не он,тогда будет здесь пригожинские мессенджи озвучивать?
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андрюша, а ты чем так издалыку воюеш? мож возвернись, подпиши контракт и на передовую?
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флажек ничего не значит, сам поменял а все там же
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До того аналогичным образом проходили украинские корабли по нормальной процедуре, их российские пограничники не пытались задерживать


Не совсем нормальной процедуре. В момент прохода судов A500 "Донбасс" и морского буксира A830 "Корец" по абсолютно "случайному" стечению обстоятельств вблизи от пролива пролетел американский самолет-разведчик Boeing RC-135V. Кроме того вроде как говорили, что еще один британский самолет-разведчик отслеживал это действо. Что думаю собственно и не дало кацапам быковать. Во второй же раз была абсолютная авантюра с предсказуемым результатом. Думаю ее для того и проводили, чтобы кацапы заглотнули наживку и можно было ввести военное положение в стране перед выборами. Что собственно и было сделано. Правда не с тем результатом на который рассчитывалось. Как-то так.
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схера ли их посылали "на верную смерть"? проход от Одессы в Мариуполь это верная смерть? ничего, что наши суда там проходят по многу раз за день? и за пару месяцев до тех событий по нашему Керченскому проливу успешно прошли суда ВМСУ - корабль управления Донбасс и буксир Корец, которые были там же встречены и сопровождены нашими бронекатерами? а тут вдруг очередной переход стал посылом на верную смерть??? это что за бред вообще? и если это была верная смерть, то кто умер, кроме спасательного плотика??
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тебя пи*ора спросить забыли. пиз*уй в омбабве. там твое мнение важно
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дед я тебе поважаю але ти зараз неправий, кацаби якесь корито в піні з рил таранили в істериці а тиза наших так негарно, тим більш що вони готувались до гіршого
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не треба було посилати хлопцыв на провокацію. я нічого погного не мю проти хлопців. пеця знав, як поведуть себе кацаапи. але йому требаа був піар. хай би туди на цих баржах сина свого послав.
щоб воювати треба добре оцінювати розтановку сил, а не розпоряджтись чужими життями.
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допускали а не знали, їх треба техніку перекинути а не просрати її
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Сепарок, а что украинские суда и военные корабли уже не имеют права зайти в украинские порты в своих водах? Так они туда ходили до этого и не раз. Какой же ты блювотный сепарок. Дупу вылизываешь ***** регулярно Росія збрехала Міжнародному трибуналу щодо повернення 3 українських військових кораблів, захоплених у Керченській протоці, - Воронченко - Цензор.НЕТ 8434
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Россия их изучает, разобрали до винтика, не успели собрать.
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Какая неожиданность, ой-ой-ой, может передумают еще? Мало вам 350 лет унижений, голодоморов и ГУЛАГов? Крыма, Иловайска с Дебальцево? Что за люди, что вы от них ждете? Кругом кретины...
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А что будет? Как всегда ничего! Типа Цемах мог доложить инфу которую еврики не знают? Ни у кого нет политической воли давить террориста № 1... Печально, что и у нашей влады ее нет!
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Зебубочка з ними домовиться, він неперевершений майстер переговорів!
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а официально Украина после 7 сентября сообщала Международному трибуналу, что укр. суда не возвращены?
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во! Головне питання! Яке Воронченко не висвітлив!
Втім, на нього, в першу чергу, мають відповідати зебіл-клован і Пристайко!
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Так зебил и так все похерил , главное не стрелять.
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Воронченко это тому же суду сообщил, или нам? А то мы и так в курсе, что кацапы брехуны...
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не отвлекаемся на мелочи и начинаем отвод войск с Кемской волости Украины!!! Царь приказал!!!
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раша она такая обманчивая,як петруся
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в першу чергу, перші брехуни ви, зебіли. Найіть лаврова з ****** перевершили.
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Ну и дальше сосать палец будете правда с таким новыми деятелями каши не сваришь они все передел страны делять некогда не отвлекайте умников
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Не може такого буть. Як це збрехала,хто,росія? Та це ж неможливо.Вона ніколи не бреше. Россия солгала Международному трибуналу о возврате 3 украинских военных кораблей, захваченных в Керченском проливе, - Воронченко - Цензор.НЕТ 6798
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МЗС только в Россию умеет отправлять запросы , а в суд сообщать не нужно. Наверно Зеркаль ушла.
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Россия солгала Международному трибуналу о возврате 3 украинских военных кораблей, захваченных в Керченском проливе, - Воронченко

Ну, это, как сам воронченко в своё время, когда кацапы давили эти три лодки, всем объявил, что мы готовы к любому развитию ситуации.
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СЕЙЧАС ЗЮЗЯ СКАЖЕТ ЧТО ГЛАВНОЕ МОРЯКОВ ВЕРНУЛИ, А КОРАБЛИКИ ТО ТАКОЕ
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Этавсёлож рассия никада ни врёт, как некатарые гейрапейцы !!! Всё, точка !!!
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некажіть глав-харанту, ато обсереця зі страху!
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А ведь обмен наших заложников на кацапских бандитов состоялся за сутки до введения санкций за невыполнение приговора Морского трибунала. И корабли должны были вернуть также по этому приговору. Но ГЛАВНЫЙ ЗЕБИЛ СТРАНЫ просто подыграл параше и лично *****. Так про какие корабли сейчас речь
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я знову ж, в 3019-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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А порохоскот волал, шо рашка всё отдаст, чтобы не попасть под санкции суда по морскому праву. Типа и моряков забрали зря... Шо, соя, сидели бы наши хлопцы ещё до новых веников..!
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вищось особисто маєте до цих боєвих одиниць, ви проходете на подібних службу чи теж брали учась в збірці суден, яким ви боком подаєте до них ? але скоріш ольгинка просто дрище на пороботів
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Давно вже не ольгінка, а Лахта - це по-перше.
По-друге - Лахта працює проти українського керівницта - доки Порошенко був їй цікавий - працювала проти нього, зараз ані порохоботи, ані Порошенко особисто жодного інтересу для лахти не має, бо Порошенко не має більше влади. Більш того - зараз порохоботи у своїй ненависті до Зелі, переймають тези та манюнки у лахти, та строчать синхронно із нею.
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Возврат катеров должен осуществляться по международному праву. С компенсацией на ремонт.За моральный ущерб Украине и каждого из моряков. К тому же,пострадавшие имеют право требовать компенсацию на лечение и отдых в местах,где на их взгляд это лечение пройдет с пользой. Это могут быть Карибы или Мальдивы ( ведь недаром парашенко ездил именно туда и каждый из моряков имеет на это право) Срок отдыха и лечения должен соответствовать их сроку заключения и оплачен расией по указанным чекам из домов отдыха или санаториев.
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Требовать компенсации - это право победителей. А в этот раз был обмен на условия РФ. так что требовать они могут только с тех кто послал. Хотя с них самих надо спросить за невыполнение устава ВСУ.
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ну для рашки это нормально..., она произведет фурор, если хотя бы раз скажет правду...
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так не было никакого обмена. )))))))))
это был просто ВОЗВРАТ ПО РЕШЕНИЮ СУДА
а зеля подарил пукину всяких цемахов ))))))))))))))
зебилы, ваш тсарь опять пошутил над вами ))))))))))))))
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-- О чём можно говорить когда лютый враг Украины пресс-секретарь - любовница ...резидента капитулянта сепаратистка Мундель выступала на стороне оккупантов !Росія збрехала Міжнародному трибуналу щодо повернення 3 українських військових кораблів, захоплених у Керченській протоці, - Воронченко - Цензор.НЕТ 7206


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а что будет если мол отдадут и увидят прострелину....?смешной какой то....а что никто не видел из нас по видео многим что там дыра?! да все всё видели давно и много раз фото видео. не отдают просто потому что напёрточники и твари аферисты...вот и всё обьяснение..одним словом мрази...((
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Какой интересный суд. на словах спрашивает у разбойника. Вы вернули награбленное? Тот отвечает, канешна, даже тряпочкой протер. Ну, ОК, свободен.
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"... Росія повідомила Міжнародному трибуналу з морського права неправдиву інформацію..."
=====
Дурні, забудьте про них. Бо блаЗЄнскій сам проігнорував рішення Міжнародного трибуналу, пішовши на "обмін" з кацапами тих, кого мали відпустити відповідно до цього рішення. Їжте тепер, хохлобидло, своє лайно ЗЄлене.
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прикинь жруть і не втираються, їм чоколаду не дай, зе їм гіменце смаує
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А украинская власть особо и не возмущалась. Сейчас нам главное отвести войска чтобы своим видом не правацировать окупантов
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"Ну вы представляете, если они нам отдадут катер "Бердянск" с простреленной рубкой, что будет?" - заявил он.

Что? Сквозить будет?
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А где же патужные санкции морского трибунала, по которому раисся должна была все отдать и освободить за просто так? Опять Зеленский виноват, еге-ж?
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Кто ж в Европе клоуна, играющего хером на рояле и который даже не настаивал на санкциях морского трибунала уважать будет, если в стране 73% избирателей зе-билов? Зе постарался освободить ***** от санкций морского трибунала сделав т.н. "равноценный" обмен за неделю до начала действия санкций. Посмотрим, как зеленое сейчас будет настаивать на выполнении санкций в связи с потерей судебных доказательств (трех кораблей)
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...Только 19% жителей Украины поддерживают введение продажи земли сельскохозяйственного назначения.Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного группой "Рейтинг" 28 сентября-1 октября 2019 г.
Согласно результатам опроса, лишь 19% опрошенных поддерживают введение продажи земли сельскохозяйственного назначения. 73% - против этой инициативы, 8% - не определились. Относительно высокий уровень поддержки старта рынка земли среди младших и состоятельных респондентов, владельцев пая, которые его самостоятельно обрабатывают. Но даже в названиях категориях количество противников этой инициативы составляет не менее 60%.
Продажу земли сельскохозяйственного назначения иностранцам поддерживают еще меньше - всего 13%. Против этого - 81% опрошенных. Несмотря на то, что среди молодых и более состоятельных каждый пятый не против позволить иностранным гражданам покупать землю в Украине, три четверти представителей этих категорий выступают однозначно против этой инициативы.
74% считают, что решение о введении продажи земель сельскохозяйственного назначения в Украине должно приниматься на всеукраинском референдуме. 17% - имеют противоположное мнение.
Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 28 сентября -1 октября 2019
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/333282-73_ukraintsev_vystupajut_protiv_vvedenija_prodahi_zemli_-_rejting
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хто це такий твір від себе гарний набрав ?кого не запитував, то всі або хочуть продати або купити, більшість продають. мабуть це юля під диктовку витворяє
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тебе нах ...кого не запитував хочуть повторити "досвід" 90х ... 10 гривень за ваучер ...у нас є держава от нехай і купує ... а продавати будеш те що сам створив ЗЕМЛЯ ЦЕ НЕ ТОВАР ...ПРОДАТИ МОЖНА ТІЛЬКИ РАЗ ...А САМ КУДИ ВИБЕРЕШСЯ ...моношобла поїдуть "нагггодіну" ...а ти куди ?
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повершню давно людина продала навіть правильніше всю землю сатані, коли Бог лишив статусу володаря над землею і всим творінням та вигнав з Єдему. а приторговувати нею почали ще євреї,а мацькаль і так її відбирає, хай спробує у господря так легко відібрати, у добреозброєного а ти таки той
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як будуть мовчати то бачитимуть ті судна перефарбовані з триколорами навколо криму, коли це вбивці награбоване добровільно віддавали ?
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Та кому нужны эти катера??? Их производили только с одной целью: дать Порошенке "заработать" много денег и вывести в слепые оффшоры.

Надо сдать весь этот мотлох на металлолом, а на вырученные деньги продолжить производство боевых кораблей. С 2005 года обещают наконец доделать первый украинский корвет. И что? Все деньги разворовали и перевели на непотреб. Кому нужны катера, байдарки, надувные матрацы во время войны??? Во время войны нужны боевые корабли.

Керченский котел - это просто феерический идиотизм. Остальные котлы, в которые главнокомандующий Порошенко загонял нашу армию, имеют хоть какое-то объяснение. А какое объяснение у керченского котла???
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Выборы перенести было желание, но как всегда у шоколадного гнуса не получилось
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Ну, как учебные какие-никакие, но корабли, они нам пригодятся. Матчасть (пушка, двигатель) есть, так что пусть морячки пока на них тренируются в ожидании нормальных, если они будут. Понятно, что как боевые единицы они против рашкинского флота совсем не пляшут, им скорости хода не хватает даже удрать от него, как показала практика.
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"Ну вы представляете, если они нам отдадут катер "Бердянск" с простреленной рубкой, что будет?" - заявил он."

Представил. И чё? Фотографии" Бердянска" с простреленной рубкой рос сми показали сами и давно. Даже видео сняли, которое можно теперь лезет с "любого утюга". Они ещё сами подробно описывали как этот катер подбивали. "Что будет?" и что, действительно?
Источник: https://censor.net.ua/n3152761
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Министерство иностранных дел Украины отправило pоссии запрос - Источник: https://censor.net.ua/n3152761 - хочеться даже кричать, дятлы, вы отправили информацию в трибунал или на подобие зелёного чмиря думайте что сами можите рашку раздавить. Не ну я не против, только от нас не ждите тогда вмешательство - фак ваше стадо зелённых баранов.
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выходит, что международный трибунал включил дурака((
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Вначале зеленое дерьмо должно заявить в Морской трибунал о невозврате трех кораблей, а оно до сих пор этого не сделало. С чего это трибуналу напрягаться, если зебеням это не нужно, бо они же прикрывают *****?
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В нас дуже чисто, а ось в тебе щось зелене бридке зі рта тече, ватничку. Як там в гепи тепло в дупі?
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Зебіли а ви що не знаєте що раша це терористи і загарбники, готовтесь до війни , якщо хочете миру.
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💯 пудов делает РФ "косметику" на украинских кораблях, чтоб ничего не было видно.
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нічого дивного, рогаті брешуть скрізь!! щоб їм...!!
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Это ещё раз доказывает, что путин брехло, сто процентное, и верить ему ни в коем случае НЕЛЬЗЯ!!!
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