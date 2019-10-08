 Печерський райсуд залишив Гримчака під вартою

Про це повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook дружина підозрюваного Юлія Гримчак, передає Цензор.НЕТ.
"Гримчака залишили під вартою", - йдеться в повідомленні.
Гримчак залишиться під вартою ще на один місяць.
Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".
Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".
16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.
Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака. Наступного дня, 17 серпня, суд виправив помилки в постанові і тут же, за словами адвоката, допустив інші. Гримчака відправили в СІЗО.
Ще в середині 2017 була дана команда "стоп" - Гримчак зробив вигляд, що не почув.
Так хто йому дохтур?
Соешныри, вы совсем рехнулись😀
Знаєш кого ти мені нагадуєш? Обкуреного афро з Квінса, який чіплявся до перехожих з вимогою Call me "Mister"! Поговори сам з собою, я таких як ти не тримаю за сапієнсів.
И я согласен, Печерский суд надо разогнать и пересажать.
"Ще є одна дуже популярна теза, яку експлуатують політики:
"Слухайте, все ж одразу не зробиш, нам потрібні для цього роки і роки, можливо, десятиріччя. Зміни відбуваються дуже повільно і поступово, на це потрібен час, зусилля, гроші і все таке інше".
Я хочу категорічно заперечити цьому: зміни або відбуваються швидко, або не відбуваються ніколи. Люди або відчувають зміни за лічені місяці або за перший-другий-третій рік, або вони переконані, в тому, що тут змін чекати марно.
І подібний повільний темп лише консервує відсталість, хабарництво, неефективність, непрозорість.
І ніхто змінюватись не збирається, бо для них це не вигідно.
І в такий спосіб ми фактично не маємо іншого виходу, як чітко визначати, що ми змін вимагаємо вже зараз і негайно".
Пидсвынкы,бойтесь своих желаний! Они могут исполнятся