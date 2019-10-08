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Все про:Гримчак (93) суд (5577)

 Печерський райсуд залишив Гримчака під вартою

Печерський районний суд Києва залишив під вартою колишнього заступника міністра МінТОТ Юрія Гримчака.

Про це повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook дружина підозрюваного Юлія Гримчак, передає Цензор.НЕТ.

"Гримчака залишили під вартою", - йдеться в повідомленні.

Гримчак залишиться під вартою ще на один місяць.

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Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака. Наступного дня, 17 серпня, суд виправив помилки в постанові і тут же, за словами адвоката, допустив інші. Гримчака відправили в СІЗО.

Печерський райсуд залишив Гримчака під вартою 01
Печерський райсуд залишив Гримчака під вартою 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152759
 
   
 Топ коментарі
 
Жлоб мальдивский зажимает 6 млн грн за подельника, который на эфирах просто рвал жопу за него, как сумасшедший. Все же жадность пети станет легендой.
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Чому петіні прихильники з тутешнього форуму і сам петя не хочуть скинутися на заставу для виходу з під варти потужного і рішучого реформатора?
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Мальдивский даже на митинги ходит в надежде . Печерський райсуд залишив Гримчака під вартою - Цензор.НЕТ 9967 что дадут 100-200 гривен .
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Жлоб мальдивский зажимает 6 млн грн за подельника, который на эфирах просто рвал жопу за него, как сумасшедший. Все же жадность пети станет легендой.
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Мальдивский даже на митинги ходит в надежде . Печерський райсуд залишив Гримчака під вартою - Цензор.НЕТ 9967 что дадут 100-200 гривен .
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Ви навіть не уявляєте як близькі до істини...Порох по словам вже перейшов ту грань скнарості,коли знайдена на дорозі гривня приносить задоволоння більше,аніж зароблені мільйони...У Львові жив до війни подібний чмур - Іона Шпрехер...Збудував на той час найвищий і найгарніший будинок напроти Катедри,був одним з самих багатих людей в місті...Заради економіі їв одну лиш бульбу і не їздив у трамваю...Годинами ходив під парканами з ціпком в надіі знайти якийсь грош...
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Когда то была миллиардерша Генриетта Грин , такие есть и сейчас . У меня есть знакомые миллионеры . жены которых не вылазят с магазинов секонд -хенд . Пепа он в чем то из этих.из рассказов людей .которые с ним и у него работали . тогда я им не верил , это было в 2002-2004 .
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Мальдивский Хряк после шоколадного тырла в воскресенье с таксистом торговался,но так в цене и не сошлись,жаба задавила жирного.
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Такие сроки только в вашей тунгусии дают, да еще в лугандоне, сам откуда, Макеевка?
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Не відпустять. п.Гримчак обзивав блаЗЄсково в студіях, не добираючи слів. Називав його гівном у прямих ефірах. А блаЗЄнь такого не прощає.
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Чому петіні прихильники з тутешнього форуму і сам петя не хочуть скинутися на заставу для виходу з під варти потужного і рішучого реформатора?
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Пэтя гросмейстер.Думает на 10 ходов вперед.Если его посадят,а его посадят,то хтож его развлекать там будет
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Навіщо скидуватись на цього дивного чоловіка?
Ще в середині 2017 була дана команда "стоп" - Гримчак зробив вигляд, що не почув.
Так хто йому дохтур?
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Чекаємо, коли долар впаде до 8, от тоді і внесемо заставу. В Зекоманді кажуть, вже ось ось Печерський райсуд залишив Гримчака під вартою - Цензор.НЕТ 3523
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Не Печерский суд, а портновский. Не путайте грешное с праведным
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О как, так портнов рэформував суды?
Соешныри, вы совсем рехнулись😀
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этой гниде там самое место ,пусть тварь там рассказывает сколько жратвы в мусорках . Печерский райсуд оставил Гримчака под стражей - Цензор.НЕТ 5903
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Якщо на цьому не акцентувати увагу нинішных зебілів, вони повиздихають від дістрофії та гіпотермії. Для них сміттєві баки - це порятунок біологічного підвиду. Завтра займуся благодійністю - викину поламаний люмінєвий складний стілець. Може врятую хоч одну тушку від голодної смерті.
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Ну про тушку не скажу а вот то,что Украину её народ спас от пашинских,гримчаков,парубиёв и порошенков это реально круто .
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Вернутся Янык с Азировым, поцелуешь их в зад...
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Ага, выгляни в окно ,то не они там вернулись ... Печерський райсуд залишив Гримчака під вартою - Цензор.НЕТ 1233
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Шоколадные "политтехнологи" блещут креативом.
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Как-то ты витиевато признаёшься в том,что ты идиот впрочем тебе это удалось.
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В спаме ****** побудь...
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Дурнику, у вас, кацапів, повне зміщення системи координат. ЗЕмаргінали (ті самі тушки) штовхнули Україну на край прірви, а кацапи та підкацапники переймаються "культом персоналій".
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Ну что ты будешь делать,Украину заполонили кацапы и дали пинка под зад патриоту МальдивскойССР а ведь ему ещё так хотелось потомасить веру и посвинарчуковить армию ,порарубиить мову и побомбить лохов под лозунги и гимны а тут УПС и понаехавшие кацапы рога пообломали ..ну надо ж тебе какая халепа ... Печерський райсуд залишив Гримчака під вартою - Цензор.НЕТ 8912
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ти ще раз підтверджуєш свою ментальну збоченість. Я не маю намірів вивчати марсіянську мову щоби вчитуватися у х-ню яку ти мелеш. Аддихай.
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Ооо,дошло Печерський райсуд залишив Гримчака під вартою - Цензор.НЕТ 7264вижу вчитался вдумчиво ,молодец,хвалю Печерський райсуд залишив Гримчака під вартою - Цензор.НЕТ 1425а учить будешь то,что тебе скажут учить ,куды ты милок денишьси с подводной лодки в степях Украины а тем более когда разденишьси ..
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Кацапе, ти нагадуєш мені даунецьких маргіналів які кричали "услиштє дамбац", а янушеску відповідав їм з плакатів "почую кожного". Де зараз і вони, і він?
Знаєш кого ти мені нагадуєш? Обкуреного афро з Квінса, який чіплявся до перехожих з вимогою Call me "Mister"! Поговори сам з собою, я таких як ти не тримаю за сапієнсів.
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Янушеску це кто ? Печерський райсуд залишив Гримчака під вартою - Цензор.НЕТ 9297Патрон мальдивского барыги ? Печерський райсуд залишив Гримчака під вартою - Цензор.НЕТ 9297посадять петрушку и будешь ты любить Украину,как прикажут ,прикажут по рюски будешь любить по рюски ,прикажут по белоруски будешь любить по белоруски Печерський райсуд залишив Гримчака під вартою - Цензор.НЕТ 9297вы порохоботы ребята гибкие ..
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Це тобі може тільки наказувати **** як і що робити, виродку ватний. З такими темпами збирання проти себе Майданів Члкнограй закінчить як овоч дуже швидко.
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Ну конеШно ,я прямо вижу ,как Майдан идёт на Банковую а впереди порошенко,парубий,яценюк,кличко,барна,свинарчуки,розенблат Печерський райсуд залишив Гримчака під вартою - Цензор.НЕТ 5062жаль пашинского с гримчаком не будет Печерський райсуд залишив Гримчака під вартою - Цензор.НЕТ 5062но ничего ,потом восставшие освободят и их ... Печерський райсуд залишив Гримчака під вартою - Цензор.НЕТ 5062
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Сери скільки завгодно, мене твої твої проблеми травлення не торкаються. А на кацапії кількома купками лайна стане більше.
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пока кальсоны мокрые у грымчака, пашинского, свыня на подходе
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І цей суд не такий бо садить свинарник? А який же ви тоді реформували?
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Попробуйте погуглить, какой суд был реформирован.
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Нехай гулить гримчак з пашинським, а мені нема потреби,бо корупціонерів треба не реформувати а розганяти і саджати.
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Я понял, вопрос был риторический.
И я согласен, Печерский суд надо разогнать и пересажать.
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Простіше було б назвати який не треба розганять і саджать але таких не виявилось.
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К сожалению, суды - это отражение общества, коррупция, кумовство, холуйство.
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Громада тут ні до чого.За п"ять років можна було провести реформи але ті в кого була недоторканість в цьому не були зацікавлені,бо їх влаштовувало все.Тож якщо ці зроблять ту ж помилку то ці ж суди пересаджають і їх.
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Помню, в Украине ещё при СССР были ментовско-кумовские порядки. Кто реформы-то проводить будет и с коррупцией бороться - старая "элита" и их "комсомольцы"? Пчёлы против мёда...
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"Зміни або відбуваються швидко, або не відбуваються ніколи" - Порошенко, відео від 2013-го року.
"Ще є одна дуже популярна теза, яку експлуатують політики:
"Слухайте, все ж одразу не зробиш, нам потрібні для цього роки і роки, можливо, десятиріччя. Зміни відбуваються дуже повільно і поступово, на це потрібен час, зусилля, гроші і все таке інше".
Я хочу категорічно заперечити цьому: зміни або відбуваються швидко, або не відбуваються ніколи. Люди або відчувають зміни за лічені місяці або за перший-другий-третій рік, або вони переконані, в тому, що тут змін чекати марно.
І подібний повільний темп лише консервує відсталість, хабарництво, неефективність, непрозорість.
І ніхто змінюватись не збирається, бо для них це не вигідно.
І в такий спосіб ми фактично не маємо іншого виходу, як чітко визначати, що ми змін вимагаємо вже зараз і негайно".
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ПРОИЗВОЛ. При ПЭТИ были уважаемыми людми.
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классненько, а то все с важной рожей про патриотиз свиздел, мародер хренов
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завтра будет выгодно за Изык - пеця снова начнет топить за ИзыГ ))
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Твар ь как и его дружбан ****...........или ошибся. Сидело падло 2 года назад на ТВ эфире и ржало...... как бухое или.......... В Конце передачи уже журналист сказал.....( наших ребят ПОГИБЛО...а вы ржёте 2 часа!!!!!! Оно так и ушло....................
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Будет с кем Пашинскому перестукиваться. Ща малявы пойдут, "коней" запустят, короче, быт наладят потихоньку!
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Ещё один узник совести...А сколько понтов было, а оказался банальным коррупционером-решалой.
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Больше всех "чому не саджають?" орали свиноботы. Теперь и Пашинского закрыли...
Пидсвынкы,бойтесь своих желаний! Они могут исполнятся
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Юрик сказал что ему за Грымчака стыдно,что спалился..
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Як соромно стає за Україну, коли читаєш злорадні коменти зеленої плісняви. Начувайтесь, бруднота, отримаєте в житті за свою підлість.
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