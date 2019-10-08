 Міськрада Херсона підтримала звернення до президента проти "формули Штайнмаєра"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Гривна, рішення було ухвалено більшістю депутатів - 28 проголосували проти "формули", 6 утрималися.

Депутат від ВО "Свобода" Віталій Урбанський у своєму виступі на позачерговій сесії заявив, що виконання таких домовленостей Україною є неприпустимим і прирівнюється до акту повної капітуляції перед Москвою.

У запропонованому ним зверненні є також вимога цілковитого розриву дипвідносин з Російською Федерацією до повної деокупації територій, усіх тих, хто сприяв сепаратистам, притягнути до кримінальної відповідальності і позбавити українського громадянства. На прифронтових територіях - ввести воєнний стан і блокаду цих територій. Укласти угоди з іноземними державами США і Великою Британія про надання військової допомоги Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Формула Штайнмаєра - це не зрада і не перемога, це - маразм", - Клімкін

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції.