 Міськрада Херсона підтримала звернення до президента проти "формули Штайнмаєра"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Гривна, рішення було ухвалено більшістю депутатів - 28 проголосували проти "формули", 6 утрималися.
Депутат від ВО "Свобода" Віталій Урбанський у своєму виступі на позачерговій сесії заявив, що виконання таких домовленостей Україною є неприпустимим і прирівнюється до акту повної капітуляції перед Москвою.
У запропонованому ним зверненні є також вимога цілковитого розриву дипвідносин з Російською Федерацією до повної деокупації територій, усіх тих, хто сприяв сепаратистам, притягнути до кримінальної відповідальності і позбавити українського громадянства. На прифронтових територіях - ввести воєнний стан і блокаду цих територій. Укласти угоди з іноземними державами США і Великою Британія про надання військової допомоги Україні.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".
6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції.
Молодцы земляки!
https://www.zhitomir.info/news_187425.html
Депутатам Житомирської облради не вистачило голосів за звернення проти імплементації «формули Штайнмаєра»
Депутати Житомирської обласної ради не підтримали звернення до керівництва держави щодо недопущення імплементації «формули Штайнмаєра», яка призведе до капітуляції України в російсько-українській війні.
І ще.
Це - новий, зе-голова.
На сесії голова Житомирської ОДА Бунечко виступав за «формулу Штайнмаєра» та нагримав на активістів, які були проти
https://www.zhitomir.info/news_187435.html
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Дійсно - ганьба..........😡
...*Танкіст - карлік * !
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..Сухомлин розвів депутатів » Інсайдер..
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2 всем верить
3 кто не верит, читайте пункт 1
Я згоріла від лютого сорому,
Залишились самі головешки..
Де ж вам, *****, не так було зорано..
Хто ж вам, скнарам, не кинув решти..
Ви хоча б розумієте - хто вони??
Роздивились в екстазі личину??
Вам так хочеться бути зґвалтованими,
Що ви пхнете під це Україну!
Стільки крові за вас же, зсучених,
Стільки цвіту за "втомлених й кволих",
Щоби ви волали з фейсбучека -
Українці стріляють по школах!
Вам не гіркнуть дими чотирнадцятого,
Вам маячить відпустка і море,
Поки ваша ж збезчещена нація
Платить кровєю в котлах й коридорах.
Цю гугняву, зелену гадину
Залюбки в серці гріє більшість.
Мало небо ревіло градами,
Виявляється - треба більше!
Вам же тільки батіг і витрішки,
Замість мозку - живіт і гузно!
Ваш мішок із лайном щораз більш важкий,
З кожним кроком все глибше грузнете.
Все навиворіт, все спотворено,
В жорнах підлості правда гине..
Де ж вам, *****, не так було зорано,
Що за гріш здаєте Україну...
Зсучені нічого не чують і не бачать
Не напишеш, що тобі треба, будеш виконувати те, що треба агресору.
Штайнмайера має бути частиною всього процесу повернення України на Донбас. А
цей процес - Мінські угоди, на які погодився Порошенко.
https://youtu.be/U4fFycUJFHc?t=56
По-друге: Ніхто з західних партнерів не примусивав Україну робити поступки. Всі наполягали що, саме росія не виконує свою частину. Зараз ситуація повернеться навпаки.
До речі Мах Док кто сбил Боинг?
а Пепа и Колома - братья ..