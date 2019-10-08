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Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:міськрада (247) Херсон (278) Формула Штайнмаєра (90)

 Міськрада Херсона підтримала звернення до президента проти "формули Штайнмаєра"

Херсонська міськрада підтримала звернення до президента Володимира Зеленського проти виконання "формули Штайнмаєра".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Гривна, рішення було ухвалено більшістю депутатів - 28 проголосували проти "формули", 6 утрималися.

Депутат від ВО "Свобода" Віталій Урбанський у своєму виступі на позачерговій сесії заявив, що виконання таких домовленостей Україною є неприпустимим і прирівнюється до акту повної капітуляції перед Москвою.

У запропонованому ним зверненні є також вимога цілковитого розриву дипвідносин з Російською Федерацією до повної деокупації територій, усіх тих, хто сприяв сепаратистам, притягнути до кримінальної відповідальності і позбавити українського громадянства. На прифронтових територіях - ввести воєнний стан і блокаду цих територій. Укласти угоди з іноземними державами США і Великою Британія про надання військової допомоги Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Формула Штайнмаєра - це не зрада і не перемога, це - маразм", - Клімкін

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152756
 
   
 Топ коментарі
 
Наконец-то и Херсон подтянулся........
Молодцы земляки!
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Певно лише Донецька та Луганська міські ради підтримають цю формулу. А Зєбєні большого і не нада. Колабораст в кровіє.
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Певно лише Донецька та Луганська міські ради підтримають цю формулу. А Зєбєні большого і не нада. Колабораст в кровіє.
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Щойно повідомили, що житомирська облрада побоялася. Тому що Ви хочете від лугансько-донецьких?
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Пока пэтя не даст добро,то филя ни чего поддерживать не будет
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канхвет? ніпайдьот. філя нє дурак.хай два дайотМіськрада Херсона підтримала звернення до президента проти "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 801
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Наконец-то и Херсон подтянулся........
Молодцы земляки!
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А мені соромно за своїх. Ганьба.
https://www.zhitomir.info/news_187425.html

Депутатам Житомирської облради не вистачило голосів за звернення проти імплементації «формули Штайнмаєра»

Депутати Житомирської обласної ради не підтримали звернення до керівництва держави щодо недопущення імплементації «формули Штайнмаєра», яка призведе до капітуляції України в російсько-українській війні.

І ще.
Це - новий, зе-голова.
На сесії голова Житомирської ОДА Бунечко виступав за «формулу Штайнмаєра» та нагримав на активістів, які були проти

https://www.zhitomir.info/news_187435.html
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голова Житомирської ОДА Бунечко виступив за «формулу Штайнмаєра» та нагримав на активістів, які були проти
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Дійсно - ганьба..........😡
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1 зрадьі нет
2 всем верить
3 кто не верит, читайте пункт 1
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Так может лучше выбрать другого президента, чем дожидаться пока этот сдаст Украину, а не писать всякие обращения?
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зелєбоба валодє паабісцял, он нємогєт теперь атказаться...
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Нема ніякого шахєрмахєра,а є мінська зрада підписана Порохлом.
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быдло дебильное прежде чем писать мозги купи , биомасса
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Не скрепно холопу педофіла ***** за амерським прапором ховатися.
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Да шото не понятно , Филатов молчит , опять нос по ветру
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Svitlana Sivak
Я згоріла від лютого сорому,
Залишились самі головешки..
Де ж вам, *****, не так було зорано..
Хто ж вам, скнарам, не кинув решти..

Ви хоча б розумієте - хто вони??
Роздивились в екстазі личину??
Вам так хочеться бути зґвалтованими,
Що ви пхнете під це Україну!

Стільки крові за вас же, зсучених,
Стільки цвіту за "втомлених й кволих",
Щоби ви волали з фейсбучека -
Українці стріляють по школах!

Вам не гіркнуть дими чотирнадцятого,
Вам маячить відпустка і море,
Поки ваша ж збезчещена нація
Платить кровєю в котлах й коридорах.

Цю гугняву, зелену гадину
Залюбки в серці гріє більшість.
Мало небо ревіло градами,
Виявляється - треба більше!

Вам же тільки батіг і витрішки,
Замість мозку - живіт і гузно!
Ваш мішок із лайном щораз більш важкий,
З кожним кроком все глибше грузнете.

Все навиворіт, все спотворено,
В жорнах підлості правда гине..
Де ж вам, *****, не так було зорано,
Що за гріш здаєте Україну...
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Mала б бути "Формула України".
Не напишеш, що тобі треба, будеш виконувати те, що треба агресору.
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Херсон завжди був найсвідомійшим на півдні. Респект!
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Это правда во время Оранжевой Революции Херсон единственный со всех русскоязычных регионов проголосовал 50 на 50, а в остальнх областях значительный перекос был в сторону Януковича. Херсон - молодцы, удивили, не ожидал.
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Та «ваты» и там хватает.........., НО молодежь действительно становится свідомій.........🙂
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кто читал эту формулу, патриоты берите оружие и ******** воевать вам ***** крови мало, сидите и всех обсераете, действительно в украине остались одни хохлы
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а ты небось обрез за пазухой держишь, чтобы в спины стрелять? Знаем мы таких крутых пацанов родом из 90х, гопота, трусливые сыкуны,
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Не устраивает отстаивание независимости - нахер из страны
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Формула тут непричем, казнокрады боятся досрочных местных выборов.
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Клімкін 8.06.2018-го в інтерв'ю 5-му каналу: формула Штайнмайера має бути частиною процесу повернення України на Донбас.
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Ну і? Хтось виконував формулу? Ні, а бобучка так. І до речі, де посилання на інтерв'ю.
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Клімкін 8.06.2018-го в інтерв'ю 5-му каналу: формула
Штайнмайера має бути частиною всього процесу повернення України на Донбас. А
цей процес - Мінські угоди, на які погодився Порошенко.

https://youtu.be/U4fFycUJFHc?t=56
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То є дипломатія! Казати багато - підписуватись тільки якщо це справді вигідно на цей момент.
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а думають потенційні закордонні інвестори дивлячись на це "Казати багато - підписуватись тільки якщо це справді вигідно на цей момент"?
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По-перше: Нам своє робити!
По-друге: Ніхто з західних партнерів не примусивав Україну робити поступки. Всі наполягали що, саме росія не виконує свою частину. Зараз ситуація повернеться навпаки.
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По-перше, нам у такій сітуації своє самотужки не зробить. По-друге, а думають потенційні закордонні інвестори дивлячись на це "Казати багато - підписуватись тільки якщо це справді вигідно на цей момент"? Тобто, ви ж якісь угоди підписуєте, але виконувати не збираєтеся.
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Досить вже дурня вмикати. За часів Петра ніхто капітуляцію не підписував.
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Не куй тут очки втирать, сегодня у нас президент Коломойский и пусть от отвечает за предательство Украины,а спихивать на папередникив это уже проходили устарело, кстати кацапы точно такую аргументацию используют.
До речі Мах Док кто сбил Боинг?
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Тебе, кацап, лучше знать аргументацию кацапов.
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ТАк а Боинг кто сбил. Та пиши VPN все стерпит)
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Капитуляция - это комментарии типа "Нах Украине разграбленный Донбасс". А после Донбасса ты будешь продолжать тут пистеть про раковые опухоли и метастазы на Харьковщине и вопить "Нах Украине Харьков"?
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Так так, формула тут не до чого. Всі просто бідну моніку ображають.
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Ничего себе и Херсон за зраду ! Молодцы ! Явно кому то подмахиваете .что бы остаться в креслах .
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Там просто на расстоянии двух часов езды от Каховок крымская группировка войск стоит, так что не до шуточек,хотя шо я пишу если у вас в голове "подмахивания" то шо базарить
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да не нужно базарить , власть на то и власть . что бы погоны разные иметь на случай шухера
а Пепа и Колома - братья ..
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Если так дальше пойдёт, Зеленский будет управлять только офисом в Киеве.
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Они бы к Штайнмайеру лучше обратились, а херсонцам желаю хорошего сна.
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