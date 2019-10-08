 Члени НКРЕКП Формагей і Магльований заявили про відставку

Про це Формагей повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Друзі, хочемо повідомити вам, що ми з Євгеном вирішили піти з комісії, щоб надати можливість президенту України перезавантажити регуляторний орган новими людьми та ідеями. Хочемо подякувати всім за спільну роботу та підтримку. Сподіваємося, що регулятор збереже свій незалежний статус у новому законі. Своє майбутнє поки що пов'язуємо з навчанням", - написав Формагей.
Коментуючи питання щодо наявності кворуму комісії, Формагей додав, що, відповідно до закону про НКРЕКП, президент України може тимчасово, терміном на три місяці, призначити необхідну кількість членів регуляторного органу.
НКРЕКП здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачанні, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробці та захороненні побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.
До складу НКРЕКП мають входити сім членів, включно з главою регулятора. Після звільнення Формагея і Магльованого в комісії, крім її глави Оксани Кривенко, залишаться також Олена Антонова та Дмитро Коваленко.
27 АВГУСТА 2014 ГОДА ИПРАВО У ПРЕЗИДЕНТА У РАДЫ И КМУ КОГО ТО НАЗНАЧАТЬ И ТАК ДАЛЕЕ НЕТ ОТ СЛОВА ВОВСЕ.. НКРЕКП ПРОСТО В РЕШЕНИИ КСУ ЗАВИС СРОКОМ ДО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ ЧТО ПРЕЗЩИДЕНТ РАДА И КМУ ИЛИ ВНЕСУТ изменния в Конституцию дав право Президенту и Раде создавать прямо в Конституции Регулятора или эти права распределить между Президентом и Радой и КМУ или Радой и КМУ вопрос пока даже не подступали к проекту темы.... а скоро Новый Год по хорошему КМУ с 1 января 2020 гоад становиться Регулятором...а если нет, то нет регулятора нет рынка, нет тарифа, а нет тарифа- нет услуг и нет платежей..равно коллапс и дефолт....
Герус пролоббировал покупку электроэнергии из РФ компанией Коломойского - Климпуш-Цинцадзе Октябрь 8, 2019Без рубрикиКомментарии
Поправка в законопроект о ядерной безопасности, которую инициировал нардеп от «Слуги народа», глава энергетического комитета Рады Андрей Герус, позволила покупку электроэнергии из России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), хотя Герус утверждал, что речь идет о возможности перетоков из Беларуси.
Об этом в эфире канала «Прямий» заявила нардеп от фракции «Европейская солидарность», председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает сегодня издание «Гордон».
«Мы рассматривали законопроект, касающийся вообще системы ядерной безопасности в Украине, ядерной энергии.
И здесь неожиданно в ночь перед рассмотрением в сессионном зале уже этого законопроекта во втором чтении каким-то образом председатель комитета господин Герус внес поправку, которая не касалась ядерной энергии вообще, а вносила изменения в закон о рынке электроэнергии, и которая делала возможными поставки электроэнергии, закупку электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси«, - объяснила политик.
Эта поправка противоречит интеграции энергорынка Украины с ЕС, добавила она.
«Буквально недавно и на 19-м, и на 20-м саммите Украина - ЕС мы согласились с европейцами о том, что мы будем двигаться к интеграции украинского энергетического рынка полностью в европейский энергетический рынок.
И вот такое открытие шлюзов для российской - неожиданно! - энергии, закупки энергии из Российской Федерации, очевидно, потенциально должно было противоречить этой нашей цели, которую мы согласовали с европейскими партнерами«, - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.
Первую закупку электроэнергии из России совершила компания, которая входит в группу «Приват» бизнесмена Игоря Коломойского, отметила нардеп.
«Мы понимаем, что господин Герус де-факто пролоббировал таким образом, под надуманными какими-то предлогами, потому что он там больше настаивал на том, что это именно с Беларусью позволит нам обеспечить перетоки тогда, когда нужно, потому что у нас очень взаимосвязаны энергетические системы.
И собственно пролоббировал покупку дешевой электроэнергии из Российской Федерации именно компанией Игоря Коломойского.
Мы сейчас с коллегами готовим наши поправки, хотим зарегистрировать законопроект, который бы отмотал ситуацию назад и обеспечил нам возможность взаимодействия, скажем, когда нужно, с Беларусью, но вместе с тем не позволял бы торговли с агрессором ради обогащения отдельных олигархов«, - заявила Климпуш-Цинцадзе.
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Как отмечает издание, импорт электроэнергии из РФ после четырехлетнего перерыва стал возможен после внесения правки в принятый 18 сентября закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии».
«Українські новини» 2 октября сообщили, что первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта была отображена на сайте НЭК «Укрэнерго» 1 октября. По информации источника агентства на рынке, импортером выступила связанная с бизнесменом Игорем Коломойским компания «Юнайтед Энерджи».
Президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец зарегистрировал петицию к президенту об отмене этой поправки.
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Хотя к заявлениям сторонников Порошенко нужно относиться с большой осторожностью, однако восстановление импорта электроэнергии из России при нынешней власти выглядит действительно весьма странно… Нужны внятные разъяснения…
То же самое касается и импорта российского угля, к которому также имеет отношение Герус:
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