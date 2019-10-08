 Почати розведення сил у Золотому не дозволяють обстріли, - міністр оборони Загороднюк

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк, інформує Цензор.НЕТ.
""З технічної точки зору підготовка до розведення на цьому напрямку триває досить успішно, але розпочати його не дозволяють обстріли. Наголошу ще раз, що розведення сил і засобів може розпочатися тільки після 7 днів дотримання режиму тиші на ділянці, де воно передбачено", - йдеться в повідомленні.
За словами Загороднюка, в Золотому планують створити координаційний центр, який сприятиме консолідації діяльності представників місцевої адміністрації, Збройних сил України, Національної поліції та інших структур і, в разі необхідності, максимально оперативному вирішенню проблемних питань.
"Були також у Станиці Луганській, де ще влітку відбувся перший етап розведення. Ситуація в цьому районі спокійна, обстрілів немає, поліція підтримує громадський порядок", - зазначив міністр.
"Наші війська на своїх позиціях ведуть спостереження, зберігаючи боєготовність. У разі провокацій або загострення обстановки - готові діяти адекватно", - підсумував Загороднюк.
А до зеленского, никто никуда, ниче не отводил. ВСУ пусть хоть и по чуть-чуть но двигались в перед, санкци усиливалсиь на пользу агрессора. Но пришел капитулян и решил навести мир сдавшись врагу.
А тебе нужно научится не вести себя как цап лахтинский и с под прокси не отвечать на чужие коменты обращаясь ко мне в надежде, что я не увижу. Я все равно перечитываю и увижу твой коммент и провезу тебя по тобой же нагаженому.
Такої конченної мразоти і ********** агентів (та ще в такій кількості) на чолі нашої держави я не пам'ятаю..
Я шо-то не пойму этот тонкий замысел: ну, не стреляли 7 дней и шо? В чём тут гарантия соблюдения всего?
Пристайко звонил Лавров. Предложил разводить войска не смотря на обстрелы. Пристайко обещал изучить вопрос.
Во время боевых действий продвижение вперед - это наступление, отход в глубь территории - отступление.
А вот эти термины: боевые травмы (вместо ранения), линия разграничения (вместо линии фронта) и т.д. - это все придумали зелупоглазые манипуляторы, чтобы лошить народ.
Источник:https://censor.net.ua/p3058977
Пэидиотам теперь шо, методички выбрасывать, у них же прописано, что уже капитулировали
А если украинцы не "проглотят капитуляцию Зеленского" и создастся серьезное сопротивление, то Россия может организовать в Украине вооруженную провокацию, а потом "бежать на спасение братского народа".
"Если создастся серьезное сопротивление, Майдан, угрожающий власти Зеленского, то Киев же кишит российскими провокаторами и диверсантами - очень легко организовать какую вооруженную провокацию, которая создаст повод для России, причем повод убедительный для Запада, для масштабной интервенции, для "спасения братского украинского народа и власти всенародно избранного им президента".
Вот эти две карты на руках у Кремля, он спокойно сидит и ждет, которую ему выгоднее будет разыграть. Приближается развязка украинской драмы, примерно 100 лет назад, с той попыткой украинской государственности", - отметил он.
По его словам, Россия по-прежнему продолжает вести огонь для того, чтобы заставить Украину пойти на политические уступки и принять в свой состав оккупированных территориях.
"Люди будут гибнуть все время, потому что Москва провоцирует, Москва ведет там огонь для того, чтобы заставить Киев пойти на политические уступки, принять лугандонию в свой состав. Это же было все очевидно на Контактной группе 18 сентября, когда Кучма отказался подписать, он сказал "ну, хорошо, а тогда мы не будем разводить войска", то есть продлится огонь. Это скверный шантаж, который продолжается каждый день. Не надо больше притворяться. Так, Украина не может силой отобрать эти территории во второй в мире по мощи армии, но ее армия уже способна остановить, предотвратить дальнейшую агрессию", - сказал Пионтковский.
Он отметил, что замораживание - это неприятное слово, но то, что Украине сейчас предлагают, навязывают, и на что уже Зеленский подписался - это гораздо хуже.
"Давайте зафиксируем эту разделительную линию, поставим там международных миротворцев, чтобы прекратить российские провокации. Вот это единственный способ достичь мира и прекращение гибели людей", - добавил политолог.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/333263-priblihaetsja_razvjazka_piontkovskij_rasskazal_o_dvuh_stsenarijah_dlja_ukrainy_ot_rossii
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таке ж брехливе як і гівнокомандувач....
А если сепары подойдут вплотную к новым позициям то в ООН и ОБСЕ выразят обеспокоенность и попросят еще отойти?
Лучше сражу скажи где она находится географически та посередине?
Я згоріла від лютого сорому,
Залишились самі головешки..
Де ж вам, *****, не так було зорано..
Хто ж вам, скнарам, не кинув решти..
Ви хоча б розумієте - хто вони??
Роздивились в екстазі личину??
Вам так хочеться бути зґвалтованими,
Що ви пхнете під це Україну!
Стільки крові за вас же, зсучених,
Стільки цвіту за "втомлених й кволих",
Щоби ви волали з фейсбучека -
Українці стріляють по школах!
Вам не гіркнуть дими чотирнадцятого,
Вам маячить відпустка і море,
Поки ваша ж збезчещена нація
Платить кровєю в котлах й коридорах.
Цю гугняву, зелену гадину
Залюбки в серці гріє більшість.
Мало небо ревіло градами,
Виявляється - треба більше!
Вам же тільки батіг і витрішки,
Замість мозку - живіт і гузно!
Ваш мішок із лайном щораз більш важкий,
З кожним кроком все глибше грузнете.
Все навиворіт, все спотворено,
В жорнах підлості правда гине..
Де ж вам, *****, не так було зорано,
Що за гріш здаєте Україну...
Разведданные за 07.10. 2019:
Резкое усиление боевой активности противника, особенно в зонах планируемого разведения войск.
За прошедший день всего зафиксировано 21 артиллерийско-минометный обстрел. По зоне разведения в районе Золотого -14 обстрелов. Потери украинских войск: 6 раненых, один из них - тяжело.
Вчера целый день лупили по нашим позициям под Золотым.
Целый день наши молчали ибо у нас "развод".
Но в какой то момент, кто-то плюнул и по оккупанту врезала батарея 2С1 "Гвоздик".
В эфире оккупанта стоял вой до небес.
Наши накрыли позиции, и судя по всему - артзапас.
В результате нанесения ответного артиллерийского удара ВСУ в районе Золотого, полностью уничтожена мобильная выдвижная позиция минометной батареи 82-мм 2Б9М "Василек", 382-о отдельного батальона морской пехоты ВС РФ.
Потери противника: 8 убитых, 12 раненых.
По не подтвержденным пока данным, во время обстрела погиб командир подразделения ВС Кацапии.
Остатки подразделения были срочно отведены в глубь территории вне досягаемости артогня.
Но судя по тому, какая начинает поступать информация, РФ не собирается никуда никого отводить.
Более того, подходят новые подразделения, идет поток боеприпасов, к линии разграничения подтягивают войска второго эшелона. К утру станет ясно - это просто перемещение или усиление.
Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!
И.Лютый
Океан Ельзи - Перевал (OST до фільму «Захар Беркут»)
Денис Казанський
@den_kazansky
Мой видеоблог по последним событиям на Донбассе. По факту в переговорах уже нет смысла. Кремль требует от Украины уступок, но не дает гарантий и не может обеспечить отвод войск. А человек Суркова открыто пишет, что Россия никогда не вернет Украине ОРДЛО
ЦЕ ВЖЕ ПРОСТО ЯКИСЬ ПІЗД.Ц. ТОБТО НЕ ТЕРОРИСТИ НЕ КАЦАПИ А МИ ЯК КАЗАЛА МЕНДЛЬ ОБСТРІЛЮЄМО МІСЦЕВЕ НАСЕЛЕННЯ А ТЕПЕР МИ ТРИМАЛИ В СТРАХУ МІСЦЕВЕ НАСЕЛЕННЯ. ВОНИ ШО ТАМ ВСІ ЗОВСІМ В СОСНУ Й..ЛИСЬ.
Ближайшие дни, недели, месяц определят судьбу Украины на многие годы вперёд, как «незабываемый 1919-й» запрограммировал трагическую траекторию Украины в XX столетии. Украина находится в состоянии войны с жестоким и циничным противником, который оккупировал часть её территории и не скрывает цели подчинить себе по-братски всю страну.
Такие оценки высказал известный российский политолог Андрей Пионтковский в сегодняшней статье для «Радио Свобода».
За последние полгода произошёл обвал внешнеполитических позиций Украины, хотя ещё весной 2019 года уровень её международной поддержки был весьма высоким. Категорически утверждаю как инсайдер, что это падение стало прямым следствием безответственной, лживой и все ещё продолжающейся в Украине кампании против «партии войны». В стране, сопротивляющейся агрессии военной сверхдержавы, не может быть «партии войны» по определению. Украина не может освободить оккупированные территории силовым путём. Но её вооружённые силы способны сегодня предотвратить дальнейшее продвижение агрессора, сделав цену такого продвижения неприемлемой для российского общества.
В Украине существуют только две партии: партия сопротивления агрессии и партия капитуляции. С начала избирательной кампании в Украине я предупреждал: «Постоянное повторение «коллективным Зеленским» кремлёвской шпаргалки о некоей «партии войны», правившей в Украине предыдущие 5 лет, является предательством сражающейся с агрессором страны, предательством, нацеленным на подрыв системы её международных союзов, в тяжелейших условиях созданной украинской дипломатией.
Я нахожусь в Вашингтоне в эпицентре внешнеполитических дискуссий и не понаслышке знаю, каких усилий друзьям Украины на Западе стоит каждый шаг, направленный на её поддержку, какие влиятельные силы только и ждут любого предлога и повода, чтобы «сдать» эту страну ради каких-то финансовых или геополитических сделок с кремлевским диктатором. И уж, во всяком случае, Запад никогда не будет более проукраинским, чем украинское руководство. Запад с облегчением откажется от антикремлевских санкций при первых признаках капитуляции украинской власти«.
Действительность превзошла самые худшие мои опасения. Сегодняшний внешнеполитический кураж Владимира Путина, вдохновленного ослаблением западной поддержки Украины, порожден самими украинцами. Путин проигрывал гибридную войну в Украине, и западные санкции наносили ему серьёзный ущерб. Но синхронная кампания кремлевских и ведущих украинских (владельцы Игорь Коломойский, Виктор Медведчук) телеканалов против придуманной ими «партии войны» преподнесла Кремлю воистину царский подарок. Обличая предыдущую власть как «партию войны», капитулянты представили мировому сообществу само украинское государство в качестве «партии войны» и тем самым сняли с Путина ответственность за агрессию.
Полгода Запад слышит из Киева от этих замечательных людей, что они победили в Украине некую «партию войны». Поставьте себя на место тех же Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель, других западных политиков, которые худо-бедно достаточно долго поддерживали Украину. А теперь Украина сама говорит им, что она, оказывается, пять лет возглавлялась «партией войны» и, следовательно, не было никакой российской агрессии. Можете себе представить, какой сокрушительный удар по позициям друзей Украины на Западе и какой подарок и какие аргументы ее врагам принесла вся эта ещё продолжающаяся демагогия?
Я не совсем понимаю, зачем Владимир Зеленский так добивается встречи в «нормандском формате» на высшем уровне? В Париже против Украины будут три мировых лидера. Макрон уже беззаветно сражается на путинской стороне, особенно на украинском направлении, а Меркель утомлена и заметно снизила свою политическую активность. Зеленскому заготовлена там партнёрами по встрече незавидная роль украинского эксперта на российском телевидении. Чтобы получить этот сомнительный ангажемент для своего президента, Украине пришлось подписать навязанную в ультимативном порядке «формулу Штайнмайера». Ценность для Москвы бюрократической абракадабры этой формулы в том, что она фиксирует и закрепляет согласие новой киевской власти на форсированную реализацию кремлёвского плана «возвращения Донбасса».
После провала «проекта Новороссии» Кремль избрал более изощренный сценарий подчинения соседнего государства - вталкивание раковой опухоли контролируемых сепаратистами с помощью Кремля территорий (ничего в ней не меняя) в политическое тело Украины. Путину не нужны дополнительные куски украинской территории, ему нужен контроль над всей Украиной, которая под аплодисменты отменяющего антикремлёвские санкции Запада проглотит наживку «восстановления её территориальной целостности». Путину нужна вся Украина, которая послушно объявит Донбасс своей легитимной частью при сохраняющемся там всевластии российских силовиков, при сотнях брошенных в подвалы патриотов Украины, имена которых даже не вносят в списки для обмена. Путину нужна вся Украина, которая в процессе «воссоединения» обнажит тот участок своей де-факто границы, которую сегодня на линии соприкосновения сторон защищают подразделения украинских вооруженных сил.
Лучше меня, ярче и убедительнее рассказал об этом плане Путина замечательный русский мыслитель Владимир Соловьев. Тот самый, который духоподъёмно воскликнул: «Мы - русские! С нами Бог!» Ключевым элементом спецоперации должны стать «выборы» на подконтрольной сепаратистам территории, ими же и Кремлем контролируемые. Очень точную историческую метафору предложил коллега Юрий Швец, назвав «формулу Штайнмайера» «формулой товарища Сталина». В 1946-1948 годах в государствах Центральной Европы, оккупированных или находящихся под контролем СССР, советские спецслужбы провели «выборы», в результате которых народы этих стран следующие полвека провели в лагере. Социалистическом. Надзирателями в нем служили назначенные «на выборах» местные агенты Кремля. Настало время для Украины отвергнуть формулы товарищей Сталина и Путина раз и навсегда. Перестать играть в навязываемые агрессором и его западными умиротворителями игрища. Определять для себя собственную повестку дня.
У тему - Благодаря «формуле Штайнмайера» вся Украина будет наша - кремлевский топ-пропагандист Соловьев. Видео
Предлагаю для обсуждения украинским обществом и украинским руководством альтернативную формулу:
1) Крым и часть Донбасса - оккупированные украинские территории, которые мы никогда не признаем российскими. Не признает их таковыми и весь мир. Всю ответственность за то, что происходит на захваченных территориях, несёт, как известно, государство-оккупант.
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2) Украинские военные не могут вернуть их силой в наступательной операции против военной сверхдержавы. Но они способны и полны решимости не допустить расширения российской агрессии.
3) Крым и Донбасс непременно вернутся в состав Украины в изменившейся геополитической ситуации.
4) На линии разделения сторон необходимо прекратить постоянно провоцируемое Россией бессмысленное кровопролитие. ОБСЕ с миссией контроля за прекращением огня не справляется. Нужна демилитаризованная зона с международными наблюдателями.
5) Украина отдаёт себе отчёт в том, что Запад не способен выполнить своих обязательств по Будапештскому меморандуму. Украина сама будет себя защищать от дальнейшего расползания «Русского мира». Хотелось бы, однако, чтобы дружественные нам страны, чью безопасность мы сегодня также защищаем, пока они строят вместе с господином Путиным «великую Европу от Владивостока до Лиссабона», оказали на своего замечательного партнёра должное влияние, чтобы побудить его к соблюдению им режима прекращения огня на линии разделения сторон в Донбассе, а также освобождению сотен украинских заложников, захваченных на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
Мир, который требует народ уставшей от войны страны, - это перемирие на линии разделения сторон. Там почти ежедневно гибнут люди. Обличители «партии войны» уверяли своих избирателей, что для этого нам надо просто перестать стрелять. Они попробовали и уже не повторяют этой чуши. Перестрелки, гибель военнослужащих и мирных жителей - эффективный шантаж, психологический террор Путина в отношении украинского общества, чтобы заставить его согласиться на признание результатов агрессии и политическое самоубийство «воссоединения» с военным плацдармом агрессора, замаскированным под «народную милицию».
Шантаж уже сработал - привёл на вершину теневой власти в стране предателей и капитулянтов. Значит, он будет использоваться Путиным и впредь. Настоящая, а не мифическая партия войны