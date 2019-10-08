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Все про:Донбас (13240) Загороднюк (42) Золоте (25)

 Почати розведення сил у Золотому не дозволяють обстріли, - міністр оборони Загороднюк

Підготовка до розведення в районі м. Золоте Луганської області триває досить успішно, але почати його не дозволяють обстріли.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк, інформує Цензор.НЕТ.

""З технічної точки зору підготовка до розведення на цьому напрямку триває досить успішно, але розпочати його не дозволяють обстріли. Наголошу ще раз, що розведення сил і засобів може розпочатися тільки після 7 днів дотримання режиму тиші на ділянці, де воно передбачено", - йдеться в повідомленні.

За словами Загороднюка, в Золотому планують створити координаційний центр, який сприятиме консолідації діяльності представників місцевої адміністрації, Збройних сил України, Національної поліції та інших структур і, в разі необхідності, максимально оперативному вирішенню проблемних питань.

"Були також у Станиці Луганській, де ще влітку відбувся перший етап розведення. Ситуація в цьому районі спокійна, обстрілів немає, поліція підтримує громадський порядок", - зазначив міністр.

Читайте також: Там, де Зеленський розведе війська, ми заведемо тисячі осіб, - заступник командира УДА Гергерт

"Наші війська на своїх позиціях ведуть спостереження, зберігаючи боєготовність. У разі провокацій або загострення обстановки - готові діяти адекватно", - підсумував Загороднюк.

Почати розведення сил у Золотому не дозволяють обстріли, - міністр оборони Загороднюк 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152748
 
 
 Топ коментарі
 
А я думал - здравый смысл не позволяет...
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ЗЕблюдки, можете сказать ПОЧЕМУ УКРАИНА ДОЛЖНА УБИРАТЬ ВОЙСКА СО СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ ? Начать разведение сил в Золотом не позволяют обстрелы, - министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 4038

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Нет такого понятия отводить войска во время боевых действий.
Во время боевых действий продвижение вперед - это наступление, отход в глубь территории - отступление.
А вот эти термины: боевые травмы (вместо ранения), линия разграничения (вместо линии фронта) и т.д. - это все придумали зелупоглазые манипуляторы, чтобы лошить народ.
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ЗЕблюдки, можете сказать ПОЧЕМУ УКРАИНА ДОЛЖНА УБИРАТЬ ВОЙСКА СО СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ ? Начать разведение сил в Золотом не позволяют обстрелы, - министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 4038

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кондом штопаний , спілкуватись навчись , падло паскудне .
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Потому что этого хотят большие шишки, больших стран, от которых зависит твое благополучие.
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мое благополучие в моих руках. Ок да?
А до зеленского, никто никуда, ниче не отводил. ВСУ пусть хоть и по чуть-чуть но двигались в перед, санкци усиливалсиь на пользу агрессора. Но пришел капитулян и решил навести мир сдавшись врагу.

А тебе нужно научится не вести себя как цап лахтинский и с под прокси не отвечать на чужие коменты обращаясь ко мне в надежде, что я не увижу. Я все равно перечитываю и увижу твой коммент и провезу тебя по тобой же нагаженому.
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Вообще то на правду не обижаются, что есть то есть - тут не перекрутишь! США, Франция и Германия сказали свое слово - что не так? А благополучие оно ведь как повернется, от сумы и от тюрьмы не отвертишься, а то что от этих стран многое чего зависит так это не секрет.
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Почему то при Порошенко они не отворачивались, а при Зеленском сразу отвернулись. С чего бы это ?
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Я знаю.Но почему так сильно стесняется этого?😄😄
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а что он не правильно то сказал ??? Макрон Меркель отвернулись Трамп ногами отпинал .... в реальность возращайтесь ... да не патриотично а как выживать ? и ЕС и НАТО за этот гребаный штанмаер... у Зели цунгванг...
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Дай бог, щоб сєпари стріляли в Золотому ще два місяці. І тоді хлопці із Кропивницького загону поліції( доречі пєдікам і підорам, всі відвоювали в АТО у складі ЗСУ) повернуться до дому. А бути мішенями для снайперок калібру 12, 7 , їм також не хочеться. Окопів і бліндажів же то немає.
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В социальных сетях продолжает набирать обороты громкий скандал вокруг попытки отвести подразделения украинской армии с позиций на передовой Донбасса. После визита министра обороны Украины Андрея Загороднюка и начальника Генерального штаба Руслана Хомчака в Золотое координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец выступил с резким сообщением на своей странице в социальной сети. Так, Загороднюк заявил, что местные жители "в большинстве своем поддерживают политику разведения". Однако Машовец утверждает, что Загороднюк общался только с сепаратистами, которые хотят вывода украинской армии. Об этом сообщает Диалог.UA. "ДНО и как оно выглядит... Сегодня в Золотое-4 приезжал министр обороны, НГШ, представители Северодонецкой администрации и министр ветеранов и оккупированных территорий..., которые типа "пообщались с местными жителями". После чего господин Загороднюк заявил, что местные жители "в большинстве своём поддерживают политику разведения (читай отвода войск)...". А против высказались "всего двое, которые приехали из Киева" Это все с подачи информструктур МОУ "широко расползлось" по информационному пространству страны... Только от внимания СМИ ускользнуло несколько "нюансов" этого, с позволенья сказать, "общения". - Люди, с которыми "общались" высокие гости, по странному стечению обстоятельств, являлись участниками сепарского пикета, который тоже, яко бы так же "случайно" проходил в этот момент в Золотом-4... ну бывают такие "совпадения"... - Наши "высокие гости" возжелав пообщатся с местными, вырулили почему-то именно на этих "сторонников отвода". Ну типа тоже... "случайно"... - Мнение других жителей Золотого-4, "почему-то" высоких гостей не заинтересовало. Вопросы свои они задавали исключительно учасникам этого пикета... И да, в пикете "за отвод войск", по словам других местных жителей, явно просматривались граждане сами приехавшие с оккупированной территории... В конечном итоге всё это постыдное действо с явным пропагандистко-капитулянтским душком оказалось напрасным... Пристайко днём заявил о срыве отвода... У меня вопросы... - К информ-структурам МОУ... вы идиоты...? Мало того, что вы занимаетесь откровенной и херово замаскированной пропагандой, так вы даже не в состоянии наладить взаимодействие с другими структурами власти... Ваши "новости" про "желание большинства местных жителей" непросто не соотносятся с заявлениями других представителей власти, а тупо им противоречат... - С каких пор Начальник Генерального штаба стал заниматься откровенной пропагандой и политическим пиаром...? Ему ничем больше заниматься? - Во всей этой истории особенно гадостно выглядит отечественное оборонное ведомство. Получается, что "сами военные" просто "жаждут", *****, бросить все обжитые и с большим трудом завоеванные позиции и отойти "в поля"... даже не получив соответсвующие гарантии с той стороны (см. интервью Пескова)... Это ДНО... шановне паньство.
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Серёга ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ Украине не позволяет, а Путлеру?
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Путлер -"великий полководец" - он ничего не разводит и никогда не отступает - не царское это дело...
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Люта укра СПРАВА ГРОМАД‏ @youliliana1 19 ч.19 часов назадЕщеВиявляється міністр оборони і начгенштабу можуть цілком реально виправдовувати здачу територій своєї країни

Такої конченної мразоти і ********** агентів (та ще в такій кількості) на чолі нашої держави я не пам'ятаюПочати розведення сил у Золотому не дозволяють обстріли, - міністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 8071..
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Отмечу еще раз, что разведение сил и средств может начаться только после 7 дней соблюдения режима тишины на участке, где оно предусмотрено", - говорится в сообщении.

Я шо-то не пойму этот тонкий замысел: ну, не стреляли 7 дней и шо? В чём тут гарантия соблюдения всего?
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действительно, скоро к 7ми часам, а потом и к 7ми минутам придем
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а их в трускавце только до семи считать научили.
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Да в смысле нет, то есть нет в смысле да. Ой, лузеры
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Предатели у власти! со своей земли приказывают уходить и ее оркам сдать...
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Нет такого понятия отводить войска во время боевых действий.
Во время боевых действий продвижение вперед - это наступление, отход в глубь территории - отступление.
А вот эти термины: боевые травмы (вместо ранения), линия разграничения (вместо линии фронта) и т.д. - это все придумали зелупоглазые манипуляторы, чтобы лошить народ.
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підбарижник , твій Мародер це придумав .Ти ж вже забуло про "пєтіни перемир'я" , де той , хто стріляє в ворога є провокатором ,а ті , хто "спостерігає і не піддається на провокації " - типу не сцикун , а ідеальний воїн.
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пеЗЕдун, при Порошенковских "перемириях" ВСУ наступали вперед.
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Не обращайте внимания на мокшанский ущербных троллей. Их задача рассказывать- что кто-то везде виноват, а бубочка вазелин шестерочный- это святая личность! Просто противно от цензора, который себя выставляет патриотом, а постоянно является площадкой для рашинских вошей и наших конченных гнид.
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Вот, что говорил Порошенко во время всяких "перемирий" с кремлем "...Веры Москве, конечно, нет. Над Кремлем не кресты, а звезды, так что место оно какое-то не очень православное. И воины не хуже меня знают, что слово их "собеседников" с той стороны линии соприкосновения, не стоит и рваного рубля. Но никто не лишает украинских военных права по приказу командиров давать достойный отпор провокациям врага. Более того, это их обязанность. И текущий режим прекращения огня не является исключением. Придерживайтесь его, но держите порох сухим, будьте начеку, и в критических ситуациях патронов не жалейте!"
Источник:https://censor.net.ua/p3058977
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Серьёзно? А мы то думали российские боевики заинтересованы в мире.
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навыбирали идиотов певцов да клоунов,а чего вы от них ожидали,они могут только развлекать,петь да танцевать,а тут воевать нужно
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Порохоидиотики рады, пусть стреляют.
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самая позорная власть во всей истории человечества!!! я люблю про войны фильмы смотреть и про древние войны и я такого позора еще не видел в истории!
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Я вспоминаю капитуляцию, подписанную большевиками в Первой Мировой...
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Как так?
Пэидиотам теперь шо, методички выбрасывать, у них же прописано, что уже капитулировали
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Капитуляция - это согласие власти начать отвод войск из районов, где живут мирные украинцы без гарантий со стороны фашистской россии по выводу мордорских войск, разоружению моторыл и передачи контроля на границе с мордором. А отказ выполнять приказы клоуна из-за обстрелов - это не капитуляция.
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К этому все и шло! Тут вырисовывается два варианта, либо кто-то ждет когда пройдет 14 октября и там будут действовать по обстоятельствам, либо эти обстрелы так и будут продолжаться и на минских соглашениях можно поставить жирный крест, а уж во что это выльется история покажет.
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Кстати по Минским соглашениям, войска ДыРы должны отходить далеко за Дебальцево, но про это никто не вспоминает, вцепились в клочек Лавровской бумажки под названием ф-ла Штанмаера, и соваются с умным видом.
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Пойми правильно и без обид - там за поребриком ну очень хотят, чтобы Украина нарушила эти минские договорняки, тогда у них не будет ни каких обязательств и последствия могут быть очень плачевными - это реальность, а не зазеркалье, все будет по настоящему.
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Так я про то и говрю, выполняйте Минск, к чему этот бред с штангенциркулем, после которого все договоренности похерят.
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Кацапчику під прапором 4-го Рейху, ти взагалі шо забув тут на Цензорі? Усі твої пости у спамі (це не модератори, це форумляни тобі вказують на твоє місце), а ти кукурікаєш. Ви там на кацапії не готуєте якийсь флешмоб з приводу роковин "визволення" Києва?
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Прклятые барыги коломойского наживаются на крови !
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якщо на крові ворога - тоді на здоров'я ! Успіхів Ігорю Валерійовичу !
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не забудь у него еще и отсосать- это твое!
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Цікаво, що в Станиці Луганський таки тихо..і місцеві це підтверджують..а чому тут така не здорова двіжуха..?
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Сходи на ту сторону, прогуляйся, и будет тебе тихо. Или ты из Горловки строчишь?
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з Києва..поруч квартиру знімає родина зі Станиці..дядько майже кожен тиждень туди їздить..каже тихо..
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Понятно тихо, они к нам ходят, а наши ходят на тот берег?
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хз..нюансів не знаю..але стрілянини кажуть вже давно нема..
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Пусть сходит, думаю будет одиночный выстрел, и тишина...
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при нагоді розпитаю більш детально..
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...Капитуляция президента Украины Владимира Зеленского, вызванная "формулой Штайнмайера", может уничтожить украинское государство.Такое мнение в интервью "Эспрессо" высказал российский политолог Андрей Пионтковский. По его словам, на российском телевидении уже говорят, что "первой задачей будет заставить украинских карателей освободить оккупированные ими территории Луганской и Донецкой областей".
А если украинцы не "проглотят капитуляцию Зеленского" и создастся серьезное сопротивление, то Россия может организовать в Украине вооруженную провокацию, а потом "бежать на спасение братского народа".
"Если создастся серьезное сопротивление, Майдан, угрожающий власти Зеленского, то Киев же кишит российскими провокаторами и диверсантами - очень легко организовать какую вооруженную провокацию, которая создаст повод для России, причем повод убедительный для Запада, для масштабной интервенции, для "спасения братского украинского народа и власти всенародно избранного им президента".
Вот эти две карты на руках у Кремля, он спокойно сидит и ждет, которую ему выгоднее будет разыграть. Приближается развязка украинской драмы, примерно 100 лет назад, с той попыткой украинской государственности", - отметил он.
По его словам, Россия по-прежнему продолжает вести огонь для того, чтобы заставить Украину пойти на политические уступки и принять в свой состав оккупированных территориях.
"Люди будут гибнуть все время, потому что Москва провоцирует, Москва ведет там огонь для того, чтобы заставить Киев пойти на политические уступки, принять лугандонию в свой состав. Это же было все очевидно на Контактной группе 18 сентября, когда Кучма отказался подписать, он сказал "ну, хорошо, а тогда мы не будем разводить войска", то есть продлится огонь. Это скверный шантаж, который продолжается каждый день. Не надо больше притворяться. Так, Украина не может силой отобрать эти территории во второй в мире по мощи армии, но ее армия уже способна остановить, предотвратить дальнейшую агрессию", - сказал Пионтковский.
Он отметил, что замораживание - это неприятное слово, но то, что Украине сейчас предлагают, навязывают, и на что уже Зеленский подписался - это гораздо хуже.
"Давайте зафиксируем эту разделительную линию, поставим там международных миротворцев, чтобы прекратить российские провокации. Вот это единственный способ достичь мира и прекращение гибели людей", - добавил политолог.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/333263-priblihaetsja_razvjazka_piontkovskij_rasskazal_o_dvuh_stsenarijah_dlja_ukrainy_ot_rossii
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при "маштабной интервенции" тут ляже не одна сотня тисяч кацапів...
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Зеленский подавай заявление об отставке и вали к себе в Москву за поребрик. Слышал у тебя там квартира в одном доме с Медведевым. Вот и вали к ним корпоративы давай с Киркоровым! Ты не Украинец, а внатуре малорос!
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А ведь Пу его до сих пор официально не признал президентом, так что заявления можно и не писать и так сойдет, а роста он действительно маленького - малорос! Почати розведення сил у Золотому не дозволяють обстріли, - міністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 3178
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не бреши! ти і твоя зелена шайка, зустрілися з сєпарами які вимагають відведення українських військ, а людей що ******* Україну і проти розведення - прогігнорували!
таке ж брехливе як і гівнокомандувач....
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...Андрій Павлович Загороднюк - з 29 серпня 2019 року Міністр оборони України. Український підприємець...це все пояснює ...з бариги воїн...
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Чтобы уберечь наших солдат и прекратить обстрелы, нужно отвести наших солдат подальше в тыл. Не будет жертв и обстрелы потеряют смысл, потому что на позициях никого нет. Сепары же не дураки, расходовать боеприпас впустую. Вот и все. Проблема решена. Не благодарите! Почати розведення сил у Золотому не дозволяють обстріли, - міністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 347
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подивись на скільки стріляє 80,10, рапіра, бм-21 і.т.д. На скільки треба відвести, щоб не достали???
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Та ты шо?
А если сепары подойдут вплотную к новым позициям то в ООН и ОБСЕ выразят обеспокоенность и попросят еще отойти?
Лучше сражу скажи где она находится географически та посередине?
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Господи, ну за что нам такие идиоты во власти????
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Ой, что правда? Обстрелы мешают? Так вы стрелять перестаньте а? Херант зе нам все гарантировал, все могут спокойно сложить оружие, хуже уже не будет же...
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Сначала вывести с сепарской территории все российские войска и всё вооружение, потом начинать разговор следующих шагах.
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Svitlana Sivak
Я згоріла від лютого сорому,
Залишились самі головешки..
Де ж вам, *****, не так було зорано..
Хто ж вам, скнарам, не кинув решти..

Ви хоча б розумієте - хто вони??
Роздивились в екстазі личину??
Вам так хочеться бути зґвалтованими,
Що ви пхнете під це Україну!

Стільки крові за вас же, зсучених,
Стільки цвіту за "втомлених й кволих",
Щоби ви волали з фейсбучека -
Українці стріляють по школах!

Вам не гіркнуть дими чотирнадцятого,
Вам маячить відпустка і море,
Поки ваша ж збезчещена нація
Платить кровєю в котлах й коридорах.

Цю гугняву, зелену гадину
Залюбки в серці гріє більшість.
Мало небо ревіло градами,
Виявляється - треба більше!

Вам же тільки батіг і витрішки,
Замість мозку - живіт і гузно!
Ваш мішок із лайном щораз більш важкий,
З кожним кроком все глибше грузнете.

Все навиворіт, все спотворено,
В жорнах підлості правда гине..
Де ж вам, *****, не так було зорано,
Що за гріш здаєте Україну...
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А шо же это за мынистр ОБОРОНЫ, который без боя сдаёт позиции и отправляет украинцев в рабство? Предателям - смерть!
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Под Золотым, превращены в фарш морпехи Кацапии

Разведданные за 07.10. 2019:
Резкое усиление боевой активности противника, особенно в зонах планируемого разведения войск.
За прошедший день всего зафиксировано 21 артиллерийско-минометный обстрел. По зоне разведения в районе Золотого -14 обстрелов. Потери украинских войск: 6 раненых, один из них - тяжело.

Вчера целый день лупили по нашим позициям под Золотым.
Целый день наши молчали ибо у нас "развод".
Но в какой то момент, кто-то плюнул и по оккупанту врезала батарея 2С1 "Гвоздик".
В эфире оккупанта стоял вой до небес.
Наши накрыли позиции, и судя по всему - артзапас.

В результате нанесения ответного артиллерийского удара ВСУ в районе Золотого, полностью уничтожена мобильная выдвижная позиция минометной батареи 82-мм 2Б9М "Василек", 382-о отдельного батальона морской пехоты ВС РФ.
Потери противника: 8 убитых, 12 раненых.
По не подтвержденным пока данным, во время обстрела погиб командир подразделения ВС Кацапии.
Остатки подразделения были срочно отведены в глубь территории вне досягаемости артогня.

Но судя по тому, какая начинает поступать информация, РФ не собирается никуда никого отводить.
Более того, подходят новые подразделения, идет поток боеприпасов, к линии разграничения подтягивают войска второго эшелона. К утру станет ясно - это просто перемещение или усиление.

Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!

И.Лютый
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Все мы ждём недождемся, когда же великий палковводец ЗЮ предьявит жёсткий ультиматум *****, так как он это делал пороху. 24 часа давать?
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Хряк Мальдивский с побратимами из лугандонии договорился. Что бы значит "Нет капитуляции!"
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"не позволяют обстрелы"...хто такі ці обстрєли?...
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Денис Казанський

@den_kazansky

Мой видеоблог по последним событиям на Донбассе. По факту в переговорах уже нет смысла. Кремль требует от Украины уступок, но не дает гарантий и не может обеспечить отвод войск. А человек Суркова открыто пишет, что Россия никогда не вернет Украине ОРДЛО
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ВИ ПОЧУЙТЕ ЩО СКАЗАВ НАЧАЛЬНИК ГЕНШТАБУ ХОМЧАК --- ЩОБ МИ НЕ МОГЛИ ТРИМАТИ В СТРАХУ МІСЦЕВЕ НАСЕЛЕННЯ.

ЦЕ ВЖЕ ПРОСТО ЯКИСЬ ПІЗД.Ц. ТОБТО НЕ ТЕРОРИСТИ НЕ КАЦАПИ А МИ ЯК КАЗАЛА МЕНДЛЬ ОБСТРІЛЮЄМО МІСЦЕВЕ НАСЕЛЕННЯ А ТЕПЕР МИ ТРИМАЛИ В СТРАХУ МІСЦЕВЕ НАСЕЛЕННЯ. ВОНИ ШО ТАМ ВСІ ЗОВСІМ В СОСНУ Й..ЛИСЬ.
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Формула Сталина. Пионтковский - о судьбе Украины Октябрь 8, 2019Без рубрикиКомментарии
Почати розведення сил у Золотому не дозволяють обстріли, - міністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 9054Ближайшие дни, недели, месяц определят судьбу Украины на многие годы вперёд, как «незабываемый 1919-й» запрограммировал трагическую траекторию Украины в XX столетии. Украина находится в состоянии войны с жестоким и циничным противником, который оккупировал часть её территории и не скрывает цели подчинить себе по-братски всю страну.
Такие оценки высказал известный российский политолог Андрей Пионтковский в сегодняшней статье для «Радио Свобода».
За последние полгода произошёл обвал внешнеполитических позиций Украины, хотя ещё весной 2019 года уровень её международной поддержки был весьма высоким. Категорически утверждаю как инсайдер, что это падение стало прямым следствием безответственной, лживой и все ещё продолжающейся в Украине кампании против «партии войны». В стране, сопротивляющейся агрессии военной сверхдержавы, не может быть «партии войны» по определению. Украина не может освободить оккупированные территории силовым путём. Но её вооружённые силы способны сегодня предотвратить дальнейшее продвижение агрессора, сделав цену такого продвижения неприемлемой для российского общества.
В Украине существуют только две партии: партия сопротивления агрессии и партия капитуляции. С начала избирательной кампании в Украине я предупреждал: «Постоянное повторение «коллективным Зеленским» кремлёвской шпаргалки о некоей «партии войны», правившей в Украине предыдущие 5 лет, является предательством сражающейся с агрессором страны, предательством, нацеленным на подрыв системы её международных союзов, в тяжелейших условиях созданной украинской дипломатией.
Я нахожусь в Вашингтоне в эпицентре внешнеполитических дискуссий и не понаслышке знаю, каких усилий друзьям Украины на Западе стоит каждый шаг, направленный на её поддержку, какие влиятельные силы только и ждут любого предлога и повода, чтобы «сдать» эту страну ради каких-то финансовых или геополитических сделок с кремлевским диктатором. И уж, во всяком случае, Запад никогда не будет более проукраинским, чем украинское руководство. Запад с облегчением откажется от антикремлевских санкций при первых признаках капитуляции украинской власти«.
Действительность превзошла самые худшие мои опасения. Сегодняшний внешнеполитический кураж Владимира Путина, вдохновленного ослаблением западной поддержки Украины, порожден самими украинцами. Путин проигрывал гибридную войну в Украине, и западные санкции наносили ему серьёзный ущерб. Но синхронная кампания кремлевских и ведущих украинских (владельцы Игорь Коломойский, Виктор Медведчук) телеканалов против придуманной ими «партии войны» преподнесла Кремлю воистину царский подарок. Обличая предыдущую власть как «партию войны», капитулянты представили мировому сообществу само украинское государство в качестве «партии войны» и тем самым сняли с Путина ответственность за агрессию.
Полгода Запад слышит из Киева от этих замечательных людей, что они победили в Украине некую «партию войны». Поставьте себя на место тех же Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель, других западных политиков, которые худо-бедно достаточно долго поддерживали Украину. А теперь Украина сама говорит им, что она, оказывается, пять лет возглавлялась «партией войны» и, следовательно, не было никакой российской агрессии. Можете себе представить, какой сокрушительный удар по позициям друзей Украины на Западе и какой подарок и какие аргументы ее врагам принесла вся эта ещё продолжающаяся демагогия?
Я не совсем понимаю, зачем Владимир Зеленский так добивается встречи в «нормандском формате» на высшем уровне? В Париже против Украины будут три мировых лидера. Макрон уже беззаветно сражается на путинской стороне, особенно на украинском направлении, а Меркель утомлена и заметно снизила свою политическую активность. Зеленскому заготовлена там партнёрами по встрече незавидная роль украинского эксперта на российском телевидении. Чтобы получить этот сомнительный ангажемент для своего президента, Украине пришлось подписать навязанную в ультимативном порядке «формулу Штайнмайера». Ценность для Москвы бюрократической абракадабры этой формулы в том, что она фиксирует и закрепляет согласие новой киевской власти на форсированную реализацию кремлёвского плана «возвращения Донбасса».
После провала «проекта Новороссии» Кремль избрал более изощренный сценарий подчинения соседнего государства - вталкивание раковой опухоли контролируемых сепаратистами с помощью Кремля территорий (ничего в ней не меняя) в политическое тело Украины. Путину не нужны дополнительные куски украинской территории, ему нужен контроль над всей Украиной, которая под аплодисменты отменяющего антикремлёвские санкции Запада проглотит наживку «восстановления её территориальной целостности». Путину нужна вся Украина, которая послушно объявит Донбасс своей легитимной частью при сохраняющемся там всевластии российских силовиков, при сотнях брошенных в подвалы патриотов Украины, имена которых даже не вносят в списки для обмена. Путину нужна вся Украина, которая в процессе «воссоединения» обнажит тот участок своей де-факто границы, которую сегодня на линии соприкосновения сторон защищают подразделения украинских вооруженных сил.
Лучше меня, ярче и убедительнее рассказал об этом плане Путина замечательный русский мыслитель Владимир Соловьев. Тот самый, который духоподъёмно воскликнул: «Мы - русские! С нами Бог!» Ключевым элементом спецоперации должны стать «выборы» на подконтрольной сепаратистам территории, ими же и Кремлем контролируемые. Очень точную историческую метафору предложил коллега Юрий Швец, назвав «формулу Штайнмайера» «формулой товарища Сталина». В 1946-1948 годах в государствах Центральной Европы, оккупированных или находящихся под контролем СССР, советские спецслужбы провели «выборы», в результате которых народы этих стран следующие полвека провели в лагере. Социалистическом. Надзирателями в нем служили назначенные «на выборах» местные агенты Кремля. Настало время для Украины отвергнуть формулы товарищей Сталина и Путина раз и навсегда. Перестать играть в навязываемые агрессором и его западными умиротворителями игрища. Определять для себя собственную повестку дня.
У тему - Благодаря «формуле Штайнмайера» вся Украина будет наша - кремлевский топ-пропагандист Соловьев. Видео
Предлагаю для обсуждения украинским обществом и украинским руководством альтернативную формулу:
1) Крым и часть Донбасса - оккупированные украинские территории, которые мы никогда не признаем российскими. Не признает их таковыми и весь мир. Всю ответственность за то, что происходит на захваченных территориях, несёт, как известно, государство-оккупант.
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2) Украинские военные не могут вернуть их силой в наступательной операции против военной сверхдержавы. Но они способны и полны решимости не допустить расширения российской агрессии.
3) Крым и Донбасс непременно вернутся в состав Украины в изменившейся геополитической ситуации.
4) На линии разделения сторон необходимо прекратить постоянно провоцируемое Россией бессмысленное кровопролитие. ОБСЕ с миссией контроля за прекращением огня не справляется. Нужна демилитаризованная зона с международными наблюдателями.
5) Украина отдаёт себе отчёт в том, что Запад не способен выполнить своих обязательств по Будапештскому меморандуму. Украина сама будет себя защищать от дальнейшего расползания «Русского мира». Хотелось бы, однако, чтобы дружественные нам страны, чью безопасность мы сегодня также защищаем, пока они строят вместе с господином Путиным «великую Европу от Владивостока до Лиссабона», оказали на своего замечательного партнёра должное влияние, чтобы побудить его к соблюдению им режима прекращения огня на линии разделения сторон в Донбассе, а также освобождению сотен украинских заложников, захваченных на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
Мир, который требует народ уставшей от войны страны, - это перемирие на линии разделения сторон. Там почти ежедневно гибнут люди. Обличители «партии войны» уверяли своих избирателей, что для этого нам надо просто перестать стрелять. Они попробовали и уже не повторяют этой чуши. Перестрелки, гибель военнослужащих и мирных жителей - эффективный шантаж, психологический террор Путина в отношении украинского общества, чтобы заставить его согласиться на признание результатов агрессии и политическое самоубийство «воссоединения» с военным плацдармом агрессора, замаскированным под «народную милицию».
Шантаж уже сработал - привёл на вершину теневой власти в стране предателей и капитулянтов. Значит, он будет использоваться Путиным и впредь. Настоящая, а не мифическая партия войны
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