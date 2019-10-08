 Комерсанти привласнили 2 млн грн під час поставки рентгенівської діагностичної системи на Черкащині, - СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У межах розпочатого кримінального провадження слідчі СБУ задокументували протиправний механізм заволодіння державними грошима менеджментом приватного товариства. Зловмисники реалізували оборудку у ході здійснення процедури закупівлі обладнання, яку проводив відділ охорони здоров’я Смілянської міської ради для потреб лікарні міста.

Оперативники спецслужби встановили, що керівники фірми, всупереч нормам чинного законодавства, свідомо здійснили поставку медичного обладнання за завищеною вартістю. Переплачені з бюджетних коштів два мільйони гривень ділки у подальшому привласнили.

Під час проведення санкціонованих слідчих дій правоохоронці отримали доказові матеріали, які підтверджують проведення оборудки.

Керівнику та колишньому співробітнику товариства оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

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