 Чумак відкрив кримінальне провадження через можливі зловживання на будівництві корветів для ВМС ЗСУ, - ГПУ

"За підсумками аудиту використання бюджетних коштів Міністерством оборони за державним оборонним замовленням, 7 жовтня 2019 року Головний військовий прокурор розпочав кримінальне провадження за фактами можливого зловживання службовими особами оборонного відомства, що призвело до втрати 84,5 млн грн бюджетних коштів, під час виконання Державної програми створення та закупівлі корабля класу "корвет"", - повідомила пресслужба Генеральної прокуратури у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Попередньо факти зловживання оцінено як такі, які містять ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Досудове розслідування доручено Національному антикорупційному бюро України (НАБУ).

У Генпрокуратурі зазначили, що вони здійснюють аудит пріоритетних відкритих та закритих кримінальних проваджень, які мають особливе значення з огляду на суспільний інтерес. За результатами цих перевірок приймаються процесуальні рішення, в тому числі щодо об’єднання розпорошених кримінальних проваджень, скасування закриття кримінальних проваджень і при потребі вони направляються слідчим органам за підслідністю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура буде ключовою в новій правоохоронній системі, - заступник генпрокурора Трепак