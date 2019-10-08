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Все про:ВМС (432) ГПУ (3250) корвет (5) Військова прокуратура (589) Чумак (58)

 Чумак відкрив кримінальне провадження через можливі зловживання на будівництві корветів для ВМС ЗСУ, - ГПУ

Головний військовий прокурор України Віктор Чумак відкрив кримінальне провадження за фактами можливого зловживання посадовими особами Міністерства оборони в ході виконання державної програми створення і закупівлі корабля класу "корвет" для потреб Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України.

"За підсумками аудиту використання бюджетних коштів Міністерством оборони за державним оборонним замовленням, 7 жовтня 2019 року Головний військовий прокурор розпочав кримінальне провадження за фактами можливого зловживання службовими особами оборонного відомства, що призвело до втрати 84,5 млн грн бюджетних коштів, під час виконання Державної програми створення та закупівлі корабля класу "корвет"", - повідомила пресслужба Генеральної прокуратури у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Попередньо факти зловживання оцінено як такі, які містять ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Досудове розслідування доручено Національному антикорупційному бюро України (НАБУ).

У Генпрокуратурі зазначили, що вони здійснюють аудит пріоритетних відкритих та закритих кримінальних проваджень, які мають особливе значення з огляду на суспільний інтерес. За результатами цих перевірок приймаються процесуальні рішення, в тому числі щодо об’єднання розпорошених кримінальних проваджень, скасування закриття кримінальних проваджень і при потребі вони направляються слідчим органам за підслідністю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура буде ключовою в новій правоохоронній системі, - заступник генпрокурора Трепак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152740
 
   
 Топ коментарі
 
Чума открыла уголовное производство ... по фактам возможного злоупотребления ... учитывая общественный интерес))))))))

наконец то ЗЕбилам бальзам на яйца.
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красти не дають - "палітичне переслідування 11¡¡!"
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ДНО??!!! НЕТ СНИЗУ ЗЕМОНИКА ..ЕЛОЗИТ ПО РУЯЛЮ... пилять пердимоноколь... это перестает быть томным....
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Чума открыла уголовное производство ... по фактам возможного злоупотребления ... учитывая общественный интерес))))))))

наконец то ЗЕбилам бальзам на яйца.
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красти не дають - "палітичне переслідування 11¡¡!"
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Ты читать умеешь?
"имеют особое значение, учитывая общественный интерес
Источник:https://censor.net.ua/n3152740"
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так , моє замовлення , я зацікавлений , все вірно робить пан Чумак .
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"красти" -это настоящее время. а если по прошедшему, можно вернуться в 2000 год, там и будут те миллиарды Кало,мойского, Пинчука, Фирташа, Тимошенко и т.д.о которых мечтают ЗЕбилоиды. тут только цирк для черни.
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Фірташа не чіпай , бо ще на свого ідола вийдеш 😁. А те ,що вкрала Тимошенко - Євнухович досі шукає , шукай і ти .Кало Ахмєтов себе непогано почував за пєтіної влади , а мойського не знаю .
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порохобот! ты забыл про петины миллиарды и миллиарды его подельников!
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война войной , а украсть - это святое , этот обычай отменить никак нельзя ...
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ДНО??!!! НЕТ СНИЗУ ЗЕМОНИКА ..ЕЛОЗИТ ПО РУЯЛЮ... пилять пердимоноколь... это перестает быть томным....
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Украли деньги на то что хотели построить. Это же новое слово в коррупции.
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Це початок тієї мотузки, яка приведе до порошенка.
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дебіл, це початок покарання усіх хто піднімав обороноздатність карїни. будуть армію скорочувати і різати нижче рівня 2014-го року, щоб коли ***** почне продовбувати сухопутний коридор у крим не було навіть що з консервації зняти!
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Порошенко підняв армію? В нас 5 років війна з кацапнею, де "Оплоти", де ППО, де літаки, де патронні заводи, чому Південьмаш" працює 1 день в тиждень? Відремонтували танки 1963 року - це досягнення. Спалили 4 склади зі зброєю (яку в нас не виготовляють і які ********** в разі бойових дій закінчаться дуже швидко) щоб приховати інформацію про те скільки тієї зброї продали в лугандон вже після початку війни. Твій петрусь з компанією гроші в офшори виводив коли люди скидались на армію, чим підірвав нашу армію і авторитет країни, після чого нам практично перестали допомагати США, Канада, Австралія і т.д.
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Это политический заказ, КОРРУПЦИИ при ПОРОШЕНКО не было.
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Молодец! Мочи Мародёров. Общество поддержит, особенно КОНФИСКАЦИИ!
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Так там були "факти" чи "можливе зловживання"? Извольте пожалуйста изъясняться яснее.
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а зебілам хіба потрібна правда? Вони же на брехні живуть!
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як ви думаєте пєтя сам молиться на ікону самого себе із своїм кодлом , чи вас також змушує ?
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Продолжается наезд на младшего партнера "Уважаемого" с целью отжатия "активов". Вот только все напрасно - все, что было можно, уже прошло процедуру банкротства с явными признаками умышленного, а отдельные "активы" ликвидированы...
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Ще одне замовлення ***** (передане через Портнова) виконується...
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ДЯКУЙТЕ луценку , воно ж із вашого портнова , однопартійця "сивочолого гетьмана" звинувачення зняв ! Ви зробили це разом !
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Тому Портнов до інагурації Зебоби в роиссє переховувався? Прикольно.
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Взагалі то Портнов - юрист високої кваліфікації, і слідів своїх злочинів не залишив. А Ю.Луценко... та навіть Горбатюк, як би ми до нього не ставились за затягування слідства по Майдану - навіть Горбатюк не здатен закрити засудженого суспільством (морально засудженого, а не юридично) Портнова за інші правопорушення, ніж інкримінуємі йому. Як оце вчора сталось з Пашинським.
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Зебіли тупі,ви разом зробили так,що портнов при зелі з вигнанця,яким був при Пороху,став куратором від путлера правоохоронної системи України.
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В сети в очередной раз появились фото условий проживания военнослужащих на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области.
«Ширлан. Шестой год войны. Ждут Бирюкова и Петю, хотят спросить, где те казармы, или деньги где, выделенных на строительство», - написал сначала Колесник.
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Шо, Петя и Артек обещал отреформировать по стандартам НАТО к концу 2018? Ну, и как успехи?
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Не с той стороны фоткают(сарказм , если что) . КАкие заморозки на днях, и снова в палатке спать будут и дрожать .
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затрусились у ****** потроха яйця. ворюга, свиня, бидляк.
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Соевые , начинайте истерику -
- Это политический заказ!!
Подбираются к порошенко, окружают его свинотейшествр!!
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