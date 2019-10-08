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 "МОЗ досяг ДНА!": завтра під стінами Кабміну відбудеться акція з вимогою розблокувати закупівлю ліків для важкохворих

Завтра під стінами Кабміну на вулиці Михайла Грушевського в Києві з 10:00 до 11:30 відбудеться акція "МОЗ досяг ДНА!".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в анонсі заходу, опублікованому спільнотою "100% життя" - Мережа ЛЖВ "в Facebook.

"Пацієнти вимагають розблокувати закупівлю ліків у МОЗ! Ситуація стає критичною - деяких ліків пацієнти потребують негайно, проте вже місяць не можуть їх отримати, бо Міністерство охорони здоров'я блокує закупівлі. Пацієнти звертаються до Кабміну з проханням допомогти їм вижити!" - йдеться в анонсі.

Організатори акції "100% життя" - Мережа ЛЖВ" і "Пацієнті України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Те, що відбувається в Міністерстві охорони здоров'я, відбувається в багатьох інших держорганах", - співробітниця МОЗ Литовченко заявила про звільнення в міністерствах

Нагадаємо, раніше, в благодійному фонді "Пацієнти України" заявили про блокування поставок ліків і медвиробів в Україну на суму 1,6 млрд грн.

"Пацієнти України" стривожені зривом закупівельного процесу, який фактично відбувається в стінах Міністерства охорони здоров'я України з моменту призначення нового керівництва. Переривання доступу пацієнтів до ліків загрожує їхньому життю і здоров'ю ... У цілому в рамках співпраці з міжнародними спеціалізованими організаціями заблоковані поставки ліків і медичних виробів на загальну суму 1,6 мільярда грн", - говорилося в зверненні.

Крім того повідомлялося, що зараз в Міністерстві охорони здоров'я заблоковано підписання низки документів для здійснення закупівель лікарських засобів і медичних виробів.

"У МОЗ не узгоджені кошториси міжнародних організацій для здійснення закупівель за кошти бюджету 2019 року, що унеможливлює перерахування коштів постачальникам. Кошториси не підписані за такими напрямками закупівель, як серцево-судинні захворювання, доросла і дитяча онкологія, цукровий діабет, орфанні метаболічні захворювання, нанізм, хвороба Гоше, мукополісахаридоз, розсіяний склероз, перитонеальний діаліз, летальність, донорство крові, антиретровірусна терапія, трансплантація, імунопрофілактика", - йдеться на сайті організації.

Також читайте: "Спроба реваншу фармацевтичної мафії": Супрун повідомила, що в Міністерстві охорони здоров'я проведуть аудит тільки за роки її роботи

МОЗ досяг ДНА!: завтра під стінами Кабміну відбудеться акція з вимогою розблокувати закупівлю ліків для важкохворих 01
МОЗ досяг ДНА!: завтра під стінами Кабміну відбудеться акція з вимогою розблокувати закупівлю ліків для важкохворих 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152736
 
   
 Топ коментарі
 
Ой, как неожиданно! Вместо американской тети с рюкзачком назад к методам Раисы Богатываревой! Спасибо зебилы, счастья вам!
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Порошенко в тяжелейших условиях смог сохранить управляемость страной и взаимодействие всех органов власти потому, что он брал в первую очередь специалистов, а не хороших мальчиков и девочек.
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Ой, как неожиданно! Вместо американской тети с рюкзачком назад к методам Раисы Богатываревой! Спасибо зебилы, счастья вам!
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Узбагойтесь. Игорь Валерьич за всем не успевають.
Скоро посадят на потоки нужных ребят и все наладится
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В общем это опять будет дно... сын богатыревой со своими аптеками опять в фаворе, а вы, зебильо, после того Чернобыля, не думайте что или вас, или ваших родственников, или друзей сия чаша минет -химия теперь по 15тыщ, не считая реабилитацию после нее-бешенные деньги, плюс и обезболивющие... Слава Богу, что мой самый главный человек в жизни до этого не дожил и умер во сне без боли... Мы бы уже не смогли найти такие деньги
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Порошенко в тяжелейших условиях смог сохранить управляемость страной и взаимодействие всех органов власти потому, что он брал в первую очередь специалистов, а не хороших мальчиков и девочек.
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А зачем ЗЕбилам лекарства? Они сватов посмотрят и все болячки как рукой снимет
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не мешайте людям восстанавливать разрушенное злой и мстительной Супрун, она замахнулась на святое - оттянула серьезных пацанов от корыта, нах тем пацанам какие-то пациенты, потерпят, не впервой, тут серьезные бабки надо делить, а у них, видите-ли дно...
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Що не день, то якась херня. Зебіли, ви то зробили, разом!
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