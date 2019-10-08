 Зрадника-поліцейського, який збирався підірвати магазин, буде звільнено після 4 років СІЗО

Про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на вирок від 24 вересня, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що чоловіка визнали винним у сприянні терористичній організації, готуванні терористичного акту і незаконному зберіганні боєприпасів.

Він перебуває під вартою з 4 вересня 2015 року і цей строк йому порахують за "законом Савченко" як один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі. Таким чином, засудженому залишилося відбути трохи більше двох місяців тюремного покарання.

За матеріалами справи, наприкінці листопада 2014 року співробітник поліції вступив у позаслужбові відносини з місцевим жителем села Приморське, який є військовослужбовцем Збройних Сил України, і місцевим жителем та розпитував їх про місцезнаходження військової частини, живої сили, а також наявність важкого озброєння.

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Крім того, обвинувачений начебто вступив у злочинну змову з представникам "ДНР" і мав влаштувати терористичний акт – підірвати магазин, який належить депутату Дніпрорудненської міської ради, що відомий активною громадянською позицією на підтримку законної влади та Збройних сил України та займається волонтерською діяльністю.

Працівник поліції отримав від невстановлених осіб дві бойові ручні оборонні осколкові гранати Ф-1. Одну гранату він сховав на горищі літньої кухні, а другу поклав в автомобіль, яким користувався. Однак план реалізувати не вдалося, оскільки зловмисника затримала СБУ.

Вдома у поліцейського знайшли листівки "Говорит Запорожская республика – "Запорожская Русь!", зображення супутникових знімків Запорізької АЕС, касовий чек на купівлю права проїзду у рейсовому автобусі Донецьк – Запоріжжя.