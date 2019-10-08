EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Суспільство
  2249  23
Все про:теракт (698) закон Савченко (30)

 Зрадника-поліцейського, який збирався підірвати магазин, буде звільнено після 4 років СІЗО

Колишнього оперуповноваженого карного розшуку Дніпрорудненського міського відділення поліції в Запорізькій області засудили до 8 років і 3 місяців позбавлення волі без конфіскації майна. Однак завдяки "закону Савченко" відбувати термін йому залишилося трохи більше двох місяців

Про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на вирок від 24 вересня, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що чоловіка визнали винним у сприянні терористичній організації, готуванні терористичного акту і незаконному зберіганні боєприпасів.

Він перебуває під вартою з 4 вересня 2015 року і цей строк йому порахують за "законом Савченко" як один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі. Таким чином, засудженому залишилося відбути трохи більше двох місяців тюремного покарання.

За матеріалами справи, наприкінці листопада 2014 року співробітник поліції вступив у позаслужбові відносини з місцевим жителем села Приморське, який є військовослужбовцем Збройних Сил України, і місцевим жителем та розпитував їх про місцезнаходження військової частини, живої сили, а також наявність важкого озброєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терористку засудили до 11 років за вибух у рок-пабі "Стіна" в Харкові

Крім того, обвинувачений начебто вступив у злочинну змову з представникам "ДНР" і мав влаштувати терористичний акт – підірвати магазин, який належить депутату Дніпрорудненської міської ради, що відомий активною громадянською позицією на підтримку законної влади та Збройних сил України та займається волонтерською діяльністю.

Працівник поліції отримав від невстановлених осіб дві бойові ручні оборонні осколкові гранати Ф-1. Одну гранату він сховав на горищі літньої кухні, а другу поклав в автомобіль, яким користувався. Однак план реалізувати не вдалося, оскільки зловмисника затримала СБУ.

Вдома у поліцейського знайшли листівки "Говорит Запорожская республика – "Запорожская Русь!", зображення супутникових знімків Запорізької АЕС, касовий чек на купівлю права проїзду у рейсовому автобусі Донецьк – Запоріжжя.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152733
 
 
 Топ коментарі
 
Не Савченки це закон, вона за нього не голосувала.
Голосувала каоліція бпп-нф-бют.
 показати весь коментар
 
А почему виноват закон савченко а не следственные органы которые затягивают следствие и держать людей в сизо без обвинения?!! Хотите наказывать преступников выдвигайте обвинения а не держите по 3-5 лет в сизо с непонятным статусом! ТУТ НЕ ЗАКОН ВИНОВАТ А РУКОЖОПЫ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ!!
 показати весь коментар
 
теперь он сможет взорвать магазин
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не Савченки це закон, вона за нього не голосувала.
Голосувала каоліція бпп-нф-бют.
 показати весь коментар
 
 
Ну так отмените эту маляву. Иначе весь этот гвалт сильно воняет мазахизмом
 показати весь коментар
 
Разговоры об этом законе который год и все без толку. Не могут депутаты его изменить или отменить. Силушки и ума не хватает!
 показати весь коментар
 
 
Скасований давно.
Просто діє щодо тих, хто вчинив злочини в період його дії.
 показати весь коментар
 
 
Закон как закон. а вот следствия по 5 лет вести не надо .
 показати весь коментар
 
Нахрена ДНР взрывать какой-то магазин в Одесской области. Дело явное шитое ради отчетности СБУ. Помните время когда каждый день ловили "сепаратистов" с 20 кг взрывчатки в кармане?
 показати весь коментар
 
А почему виноват закон савченко а не следственные органы которые затягивают следствие и держать людей в сизо без обвинения?!! Хотите наказывать преступников выдвигайте обвинения а не держите по 3-5 лет в сизо с непонятным статусом! ТУТ НЕ ЗАКОН ВИНОВАТ А РУКОЖОПЫ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ!!
 показати весь коментар
 
 
т.е. все 4 (!) года просидел в СИЗО дожидаясь окончания следствия и решения суда?
... то к кому предъява, к Савченок или к следакам, что не могли во время закончить следствие и передать в суд?
 показати весь коментар
 
 
ну он еще взорвет свой магазин - это сила демократии в государстве, которое не желает реформировать суды, прокуратуру, сбу и ужесточать УПК по отношению к террористам, коррупционерам (которые тоже враги) и педофилам...
 показати весь коментар
 
що ви домахались до цього закону, основне питання якого хера людина 4 роки сиділа в СІЗО ????
тобто вони не мали доказів а тримали людину ?
от ви критикуєте закон, а проблема не в законі, а в роботі наших правоохоронців і судів, не повинна людина бути в СІЗО такий довгий період і основна ідея закону була не звільняти злочинців а копати в дупу прокурорів і слідчих. є докази в колонію, не має випускайте.
скільки людей відсиділи в СІЗО роки а потім їх відпускали бо не виннна ... хто відасть ваші роки і зіпсуте здоровя ?
 показати весь коментар
 
 
Ви знаєте,в кожної нормальної людини час від часу виникає бажання підірвати магазин депутата...Тому від депутатів постійно треба чекати підкинутих гранат,які начебто "передали невстановлені особи",місцевих бомжів,які тут же розкажуть що в них випитували найсекретніші дані про військові частини,забуваючи,що зі супутника видно навіть зірки на погонах...Наочно конфлікт між депутатом і тим що відсидів,також наочно роль тут СБУ,яка за Пороха чудово навчилась створювати подібні ситуаціі...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору