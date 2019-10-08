 Зрадника-поліцейського, який збирався підірвати магазин, буде звільнено після 4 років СІЗО

Про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на вирок від 24 вересня, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що чоловіка визнали винним у сприянні терористичній організації, готуванні терористичного акту і незаконному зберіганні боєприпасів.
Він перебуває під вартою з 4 вересня 2015 року і цей строк йому порахують за "законом Савченко" як один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі. Таким чином, засудженому залишилося відбути трохи більше двох місяців тюремного покарання.
За матеріалами справи, наприкінці листопада 2014 року співробітник поліції вступив у позаслужбові відносини з місцевим жителем села Приморське, який є військовослужбовцем Збройних Сил України, і місцевим жителем та розпитував їх про місцезнаходження військової частини, живої сили, а також наявність важкого озброєння.
Крім того, обвинувачений начебто вступив у злочинну змову з представникам "ДНР" і мав влаштувати терористичний акт – підірвати магазин, який належить депутату Дніпрорудненської міської ради, що відомий активною громадянською позицією на підтримку законної влади та Збройних сил України та займається волонтерською діяльністю.
Працівник поліції отримав від невстановлених осіб дві бойові ручні оборонні осколкові гранати Ф-1. Одну гранату він сховав на горищі літньої кухні, а другу поклав в автомобіль, яким користувався. Однак план реалізувати не вдалося, оскільки зловмисника затримала СБУ.
Вдома у поліцейського знайшли листівки "Говорит Запорожская республика – "Запорожская Русь!", зображення супутникових знімків Запорізької АЕС, касовий чек на купівлю права проїзду у рейсовому автобусі Донецьк – Запоріжжя.
Голосувала каоліція бпп-нф-бют.
Просто діє щодо тих, хто вчинив злочини в період його дії.
... то к кому предъява, к Савченок или к следакам, что не могли во время закончить следствие и передать в суд?
тобто вони не мали доказів а тримали людину ?
от ви критикуєте закон, а проблема не в законі, а в роботі наших правоохоронців і судів, не повинна людина бути в СІЗО такий довгий період і основна ідея закону була не звільняти злочинців а копати в дупу прокурорів і слідчих. є докази в колонію, не має випускайте.
скільки людей відсиділи в СІЗО роки а потім їх відпускали бо не виннна ... хто відасть ваші роки і зіпсуте здоровя ?
Пашинского - в тюрьму!!!