EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
  6545  35
Все про:депутат (978) контрабанда (1007) Дубінський (11)

 26 депутатів "Слуги народу" зустрілися в готелі з контрабандистами Трегубенком і Павлюком, - депутат СН Дубінський

26 депутатів від партії "Слуга народу" провели зустріч із Сергієм Трегубенком та Іллею Павлюком, яких у ЗМІ пов'язують з кураторством митних потоків і контрабанди.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

"3 жовтня 2019 року в готелі "Україна" відбулася зустріч 26 депутатів партії "Слуга народу" з двома дуже цікавими панами.

- Трегубенко Сергій,
- Павлюк Ілля.

Яких у ЗМІ пов'язують з кураторством митних потоків і контрабанди", - розповів нардеп.

Читайте також: Екснардепу Святашу вручили підозру в заволодінні 1,1 млрд "Укрсиббанку"

"У мене запитання насамперед до керівництва партії, а також до учасників - що вони там робили, і які питання обговорювали? Щоб було зрозуміло, про кого йдеться, і чому це питання вкрай важливе для суспільства і національної безпеки, - найближчим часом опублікую дані про численні кримінальні провадження щодо пана Трегубенка", - додав Дубінський.

26 депутатів Слуги народу зустрілися в готелі з контрабандистами Трегубенком і Павлюком, - депутат СН Дубінський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152732
 
   
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Так ти ж, гнида, зробила це разом? Че возмущаешся?
 показати весь коментар
 
 
Всех к ответу, если в чём-то замешаны. Продолжаем следить за новой властью, чтобы потом не было мучительно больно...
 показати весь коментар
 
 
Хе-хе. А Дубинскому чего, не обломилось?
 показати весь коментар
 
 
однокурсник торгує побутовою технікою.
Казав за останні місяці пропозиції по "доставці" сірої техніки почали надходить навіть від тих хто при овочу зав`язав...
 показати весь коментар
 
 
В советское время 1-ые секретари обкомов КПСС ходили на дни рождения и похороны к преступным авторитетам. Вот и сейчас наступают такие времена.
 показати весь коментар
 
 
Ушли депутаты со встречи с гречкой и колбасой. Хлебосольными оказались Трегубенко Сергей и Павлюк Илья.
 показати весь коментар
 
 
Зебилы, как вам поворот? Чего заткнулись? 26 депутатов "Слуги народа" встретились в гостинице с контрабандистами Трегубенко и Павлюком, - депутат СН Дубинский - Цензор.НЕТ 5696
 показати весь коментар
 
 
никаких договорняков! зебики уже не зеленые, а желтые от мочи...
 показати весь коментар
 
 
жду окуительных историй от зебиков почему это перемога
 показати весь коментар
 
 
я так понимаю, его на встречу не позвали почему-то. обидно стало?
 показати весь коментар
 
 
И ни одного высера ЗЕблевотных троллей. Эти опущенные сидят и выжидают какую бы ни будь новость о прошлой власти, что бы наложить кучи, своего вонючего дерьма
 показати весь коментар
 
 
Дубинский - шлюха портнова и коломойского. По мировоззрению он быдловатный сепар. Родители - ярые сепары из Донецка, украинофобы
 показати весь коментар
 
 
ОК. Виходить, що зустріч 26-ти "ЗЄ" з бандитами (разбойнІкамІ !!!) -- це просто випадковість?
 показати весь коментар
 
 
Крысы в бочке. И те и другие Зедепутаты пришли в Раду наживаться. Просто Дубинский строит ватный русский мир, где будут грабить такие вот богданы, портновы и клюевы под присмотром и крышей кремля, а те другие 26 просто решили подзаработать без политической подоплёки 26 депутатів "Слуги народу" зустрілися в готелі з контрабандистами Трегубенком і Павлюком, - депутат СН Дубінський - Цензор.НЕТ 1421
 показати весь коментар
 
 
Огласите пожайлуста весь список этих бакинских комисаров родина должна знать своих героев в лицо, чтоб плюнуть.
 показати весь коментар
 
 
и только - а к стенке почему нет - в качестве революционной меры наказания - почему бы и нет))))
 показати весь коментар
 
и сколько стоил билет на консетр єтих конрабассистов ?
 показати весь коментар
 
 
Контрабас идет по плану,потоки взяток перенаправлены в зеленое болото !
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору