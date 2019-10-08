 Уряд витратить 3,4 млрд грн на перепис населення в 2020 році, - Мінфін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

"Водночас, крім перепису Україна продовжить здійснювати інші не менш важливі спостереження – на них уряд планує витратити у 2020 р. 10,6 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в 2020 продовжиться регулярне обстеження умов життя домогосподарств.

Для того, щоб мотивувати домогосподарства до участі у цьому обстеженні, кожне із них отримує щоквартальну плату за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя – ці видатки у 2020 р. додатково коштуватимуть бюджету 7,3 млн грн (для порівняння, у 2019 р. ця сума становила 5,5 млн грн).

За всю історію України перепис населення проводився лише один раз - в 2001 році.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів України спробує до кінця 2019 року провести частковий перепис населення.