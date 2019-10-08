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Все про:бюджет (668) Мінфін (375) перепис населення (25)

 Уряд витратить 3,4 млрд грн на перепис населення в 2020 році, - Мінфін

У проєкті бюджету на 2020 рік закладено 3,4 млрд грн на проведення загальнонаціонального перепису населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

"Водночас, крім перепису Україна продовжить здійснювати інші не менш важливі спостереження – на них уряд планує витратити у 2020 р. 10,6 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в 2020 продовжиться регулярне обстеження умов життя домогосподарств.

Для того, щоб мотивувати домогосподарства до участі у цьому обстеженні, кожне із них отримує щоквартальну плату за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя – ці видатки у 2020 р. додатково коштуватимуть бюджету 7,3 млн грн (для порівняння, у 2019 р. ця сума становила 5,5 млн грн).

За всю історію України перепис населення проводився лише один раз - в 2001 році.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів України спробує до кінця 2019 року провести частковий перепис населення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152730
 
 
 Топ коментарі
 
"Правительство потратит 3,4 млрд грн" - це основне
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мда, сумма такая интересная и, главное, явно "лишняя" в бюджете с огромной дырой и нехваткой средств на соц.обязательства.
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Интересует вопрос методики -а как вы собрались провести перепись когда пол-Украины на заработках где-попало, одни в Европе, другие в России, третьи в Израиле, т.д? Перепись можно было в совке упешно и объективно более-менее провести. А сейчас вы только очередную очень дорогую пыль в глаза пустите народу. Что, некуда бабки государственные девать? Все время друзьям и вам, дуракам, говорю: у вас не мало доходов в бюджет, вы просто их просираете, извините за правду. Маленький пример: в школе Черниговского района поменяли счетчик на газораспределительном пункте за 200 000грн(!!!!!!?????)Да, он передает данные о потреблении газа чуть ли не в онлайн режиме. Но теперь школа если превысила дневной (!) лимит -платит за газ в два раза дороже! Кому был нужен такой счетчик?Черниговгазу? Так пусть он за свои бабки ставит его. А так ушли государственные. Вдумайтесь в цифру!!! И 3,4млрд уйдут в никуда! Ушлепки зеленые..
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Россия солгала Международному трибуналу о возврате 3 украинских военных кораблей!
ГДЕ САНКЦИИ! ЗЕРКАЛЬ ОРАЛА ЧТО БУДЕТ АРМАГЕДОН В СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛНЕНИЯ!
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Так моряков по обмену вернули а не по решению трибунала, новости что ли не читаешь? На трибунал этот просто поплевали
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Цензор, где статья про Укрбуд? 404 высвечивает) Нельзя ж так палиться.
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Тут нічого не поробиш - Євросовок поставив задачу зеленим.
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"Правительство потратит 3,4 млрд грн" - це основне
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Всех порохоботов считать отдельно с выдачей им паспортов цвета блдь радуги.
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А зебилам вроде тебя вьідавать справку об умственной неполноценности
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А бараны любят когда их считают всего то за 3 ярда.😁 Диджитализация
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Интересно сколько бы при пэтюне такой разводняк затянул бы?
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Обосраные штаны Зебилов и не более.
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а чего так много? можно посмотреть предварительный подсчет???
что-то кто-то губу раскатал...
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мда, сумма такая интересная и, главное, явно "лишняя" в бюджете с огромной дырой и нехваткой средств на соц.обязательства.
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Интересует вопрос методики -а как вы собрались провести перепись когда пол-Украины на заработках где-попало, одни в Европе, другие в России, третьи в Израиле, т.д? Перепись можно было в совке упешно и объективно более-менее провести. А сейчас вы только очередную очень дорогую пыль в глаза пустите народу. Что, некуда бабки государственные девать? Все время друзьям и вам, дуракам, говорю: у вас не мало доходов в бюджет, вы просто их просираете, извините за правду. Маленький пример: в школе Черниговского района поменяли счетчик на газораспределительном пункте за 200 000грн(!!!!!!?????)Да, он передает данные о потреблении газа чуть ли не в онлайн режиме. Но теперь школа если превысила дневной (!) лимит -платит за газ в два раза дороже! Кому был нужен такой счетчик?Черниговгазу? Так пусть он за свои бабки ставит его. А так ушли государственные. Вдумайтесь в цифру!!! И 3,4млрд уйдут в никуда! Ушлепки зеленые..
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Тут какой-то Василишин говорит, что Гончарук ******* и говорит, что его с детства интересовали мальчики, а не девочки.
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