 Уряд витратить 3,4 млрд грн на перепис населення в 2020 році, - Мінфін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
"Водночас, крім перепису Україна продовжить здійснювати інші не менш важливі спостереження – на них уряд планує витратити у 2020 р. 10,6 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в 2020 продовжиться регулярне обстеження умов життя домогосподарств.
Для того, щоб мотивувати домогосподарства до участі у цьому обстеженні, кожне із них отримує щоквартальну плату за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя – ці видатки у 2020 р. додатково коштуватимуть бюджету 7,3 млн грн (для порівняння, у 2019 р. ця сума становила 5,5 млн грн).
За всю історію України перепис населення проводився лише один раз - в 2001 році.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів України спробує до кінця 2019 року провести частковий перепис населення.
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что-то кто-то губу раскатал...