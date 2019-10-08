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 Політика України
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Все про:законопроект (792) податкова (233)

 Законопроєкт 1210 несе втрати для місцевих бюджетів і може стати глобальним програшем України, - депутат від "Батьківщини" Ніколаєнко

Держрегуляторна служба визначила понад 10 пунктів законопроєкту як загрозливі для малого і великого бізнесу.

Законопроєкт 1210 несе втрати для місцевих бюджетів і може стати глобальним програшем України. Таку оцінку законопроекту 1210 у частині змін оподаткування видобутку руди дав член депутатської фракції політичної партії ВО "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко під час останнього пленарного засідання, повідомляє 5 канал.

"Це може взагалі зробити видобуток збитковим. На короткий термін можна виграти якихось пару мільярдів до бюджету, але глобально програти в робочих місцях та інших надходженнях до місцевих бюджетів", - зазначив парламентар.

Розгляд зазначеного законопроєкту відклали. На думку політиків, це може означати шанс відкликати проєкт закону, з огляду на його скандальність. Про прогалини та недоліки в ньому не раз заявляли представники ЄБА, Американської торговельної палати, міжнародні та українські експерти і виробники.

Робота над законопроєктом 1210 має продовжитись у профільних комітетах та робочих групах, вважають депутати. На одному з таких голова профільного комітету Данило Гетьманцев запевнив бізнес, що всі компроміси з виробниками та профільними асоціаціями обов’язково буде знайдено. У свою чергу, Держрегуляторна служба визначила більше десяти пунктів законопроєкту як загрозливі як для малого, так і для великого бізнесу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152729
 
 
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Все кто голосовал за еврея Коломойского и его прос Монику Зеленски должен платит налоги на благо пенсиям евреям в Израиле. Мои вам поздравления, лохи .
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антисиммтизмусом пахнет))) пусть заказывают у на мацу, в Украине много муки.
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Україна вже програла посадивши на табуретку блазня.
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зєля звісно крупний поц і ворог України. А чим Петро Олексійович кращі? А чим бабця Юля краща, що взяли у свої ряди екс-керівника Янучарської Кіровоградської ОДА початку 2014 року? А потім Ніколаєнко раптом стає заступником Донецької ОДА часів Пастора і Кроліка. Тепер він вже Юлін разом з неолігархом Татрутою.
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НЕТ НЕТ НЕТ!!! Супер чудовий проект! Зєбуіни повинні отримати те за що голосували по першому розряду! Бо інакше до них ніколи не дійде!
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"... депутат від "Батьківщини" ..."
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Як там Юля казала: ...він молодий і нужнА сплАтіцца вокруґ блаЗЄсково...
Дивно, що зменшення місцевих бюджетів для Юлі -- програш, а капітуляція -- просто невелика помилка мАлАдоВо прєЗЄдєнта.
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Це коли? Коли портнова провела до ВР? Чи оліника?
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5 канал- порошенко- ахметов уменьшение прибыли . ЮВТ вообще в этот созыв собрала всех понемногу от разных олигархов, чтобы в хоть напоследок попасть в нардепы. Следующая станция для нее - Вылезай.
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