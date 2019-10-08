 Законопроєкт 1210 несе втрати для місцевих бюджетів і може стати глобальним програшем України, - депутат від "Батьківщини" Ніколаєнко

Законопроєкт 1210 несе втрати для місцевих бюджетів і може стати глобальним програшем України. Таку оцінку законопроекту 1210 у частині змін оподаткування видобутку руди дав член депутатської фракції політичної партії ВО "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко під час останнього пленарного засідання, повідомляє 5 канал.

"Це може взагалі зробити видобуток збитковим. На короткий термін можна виграти якихось пару мільярдів до бюджету, але глобально програти в робочих місцях та інших надходженнях до місцевих бюджетів", - зазначив парламентар.

Розгляд зазначеного законопроєкту відклали. На думку політиків, це може означати шанс відкликати проєкт закону, з огляду на його скандальність. Про прогалини та недоліки в ньому не раз заявляли представники ЄБА, Американської торговельної палати, міжнародні та українські експерти і виробники.

Робота над законопроєктом 1210 має продовжитись у профільних комітетах та робочих групах, вважають депутати. На одному з таких голова профільного комітету Данило Гетьманцев запевнив бізнес, що всі компроміси з виробниками та профільними асоціаціями обов’язково буде знайдено. У свою чергу, Держрегуляторна служба визначила більше десяти пунктів законопроєкту як загрозливі як для малого, так і для великого бізнесу.