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 Політика України, Суспільство
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Все про:Донбас (13240) добровольці (337) Формула Штайнмаєра (90)

 Там, де Зеленський розведе війська, ми заведемо тисячі осіб, - заступник командира УДА Гергерт

Заступник командира Української добровольчої армії Андрій Гергерт заявив, що його бійці не мають наміру залишати позиції, попри анонсоване розведення військ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це він розповів в ефірі PRIME:Муждабаєв на телеканалі ATR.

"Як головнокомандувач президент, звичайно, може віддавати наказ про відведення, про демілітаризовану зону. А ми заявляємо: ми з війни не підемо. Там, де він відведе війська, ми зайдемо, заведемо тисячі осіб", - повідомив Гергерт.

За його словами, в добровольчій армії оголошено мобілізацію, щоб в разі небезпеки "не віддати Путіну жодного метра української землі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ закликало до нового розведення військ на Донбасі, попри обстріл із боку терористів

Гергерт також заявив, що добровольці мають намір зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити ситуацію на фронті. Однак поки домовитися про зустріч їм так і не вдалося.

Нагадаємо, 1 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що домовленість про початок розведення військ в Петрівському і Золотому досягнута.

Пізніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що заплановане раніше розведення сил і засобів у Золотому і Петрівському (Луганська обл.) у понеділок, 7 жовтня, не почалося, оскільки кілька днів тому ці населені пункти зазнали обстрілу.

Кремль заявив, що не може гарантувати виконання найманцями РФ умов розведення сторін на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152727
 
   
 Топ коментарі
 
ЗЕблюдки, можете сказать ПОЧЕМУ УКРАИНА ДОЛЖНА УБИРАТЬ ВОЙСКА СО СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ ? Там, где Зеленский разведет войска, мы заведем тысячи человек, - замкомандира УДА Гергерт - Цензор.НЕТ 2443
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Ой, а шо случилось? Ты ж зеленое было как жопа саранчи?))))
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А какие могут быть вопросы к МО? МО -- только обеспечивающая контора. Все вопросы к Генштабу. Там, де Зеленський розведе війська, ми заведемо тисячі осіб, - заступник командира УДА Гергерт - Цензор.НЕТ 4733
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Зебил первое время жрал шаурму,бегал по фонтанах,радовался и веселился, теперь сидит бедняга не знает что и делать, понял что никто эго не уважает и делать то что он говорит не будет
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Под Золотым, превращены в фарш морпехи Кацапии

Разведданные за 07.10. 2019:
Резкое усиление боевой активности противника, особенно в зонах планируемого разведения войск.
За прошедший день всего зафиксировано 21 артиллерийско-минометный обстрел. По зоне разведения в районе Золотого -14 обстрелов. Потери украинских войск: 6 раненых, один из них - тяжело.

Вчера целый день лупили по нашим позициям под Золотым.
Целый день наши молчали ибо у нас "развод".
Но в какой то момент, кто-то плюнул и по оккупанту врезала батарея 2С1 "Гвоздик".
В эфире оккупанта стоял вой до небес.
Наши накрыли позиции, и судя по всему - артзапас.

В результате нанесения ответного артиллерийского удара ВСУ в районе Золотого, полностью уничтожена мобильная выдвижная позиция минометной батареи 82-мм 2Б9М "Василек", 382-о отдельного батальона морской пехоты ВС РФ.
Потери противника: 8 убитых, 12 раненых.
По не подтвержденным пока данным, во время обстрела погиб командир подразделения ВС Кацапии.
Остатки подразделения были срочно отведены в глубь территории вне досягаемости артогня.

Но судя по тому, какая начинает поступать информация, РФ не собирается никуда никого отводить.
Более того, подходят новые подразделения, идет поток боеприпасов, к линии разграничения подтягивают войска второго эшелона. К утру станет ясно - это просто перемещение или усиление.

Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!

И.Лютый
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Респект Лютому за новину! Героям слава!
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Кто это?Почему я должен верить ему?
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Про що й була мова ...
Вони луплять безкарно і просто розстрілюють наших.
А тут вже в когось не витримали нерви - то вгатили у відповідь.
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а почему вы тогда не пойдёте в атаку и не освободите страну? уряяяя! никто не предложил альтернативного плана решения вопроса, но все критики.
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нет. я не партизан. а ты, наверное, партизан?
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"Однако пока договориться о встрече им так и не удалось" - Мендель не пускает.
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Ну все,апять зрада
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НАБИРАЕТ ГОЛОСА ПЕТИЦИЯ О ПЕРЕНОСЕ ОФИСА ЗЕЛЕНСКОГО В ЗОЛОТОЕ!!!
Штаб зеленского должен быть перенесен в Золотое, пусть президент Украины , главнокомандущий войсками и гарант законности, откроет свой штаб на передовой и своим личным примером покажет как работают его законы,гарантии, и его указы.
ПУСТЬ СБЕРЕЖЕТ ТЕБЯ ,ЗЕЛЯ ,ОТ ПУЛИ ВРАЖЕСКОЙ ФОРМУЛА ШТАНМАЕЙРА.
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Народ ,кто "за" вот ссылка на петицию. За день больше трех тысяч голосов.
https://petition.president.gov.ua/petition/75702
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золоті слова..... про Золоте! +++++!!!!!!! Люто!
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диды сконцентрировали у границы захваченных им территорий - столько всего(ударного) что у остального мира вместе возможно было меньше этого чем у совка. шмара, высравшая эту картинку - полусовковое говно и нефиг сюда тащить "аналогии" кретинов
чтоб совки все подохли со "сравнениями" такими
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Зараз набіжать С14, ПС та ін. представники СС Галичина, проти яких наші діти воювали.
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Все эти заявления из области предположений, что-то я не помню, чтобы кто-то говорил что сепары занимают серую зону и многие СМИ говорили, что этим занимались ВСУ - разве не так?
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Это ты серая зона! А Украинская армия по своей земле предвигается!
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Съезди в Золотое, все там разузнай, вернись в Германию и на цензоре все нам расскажи
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согласно Минским договоренностям - ВСУ еще долго идти до серой зоны.
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Какие сепары? То донбасские повстанцы, ты не заговаривайся...
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Если Президент предал страну и отдает преступные приказы, то их никто выполнять не должен!
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Вперед в ВОЕНКОМАТ! И командуй там как положено! Закончи войну в МОСКВЕ!!!
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...раз ахрессор оккупировал Крым и Донбасс наберитесь мужества и объявите войну и пусть весь мир узнает о вашей Хероической борьбе!
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сейчас диванные бронетанковые войска перейдут на личности.
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Да чего там заводить, сразу на Москву назло зелени.
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Тебя, пацакского дурачка, забыли спросить
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А почему УДА отдала ОРДЛО? Почему не отвоевала Крым и даже не пытается? Что за херня - в одном месте готовы воевать за 1м2, а в других местах спокойно смотрят на квадратные километры под чужой властью? Тысячи героев УДА только на майдан может собрать, а в Золотое вряд ли.
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если ты язык пишешь не из ВОПа ...то ...лучше не писать такое
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А не поймет зеленое дерьмо - на Банковую. Выносить зебила и его шарагу зебобиков...
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Ser Johns - з ольгіно, провокатор високої кваліфікації
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Если вату обвернуть бумагой с подписью клана "кучма-порох 2000" вата становится затычкой-прокладкой и изнутри не видит кроме бумаги с подписью ничего!Такyю прокладку противно даже в руки взять кому-то постороннему-не то что объединяться с ней-тем более, когда она уже использована и марает всех вокруг.Так и в Украине 8% пес и 13% жоп.-одни-московские воши,другие-украинские гниды.
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Значит люди будут умирать. Это будет на их совести.
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Загибель людей була й завжди буде на совісті окупантів - пytLерастів та пytLера.
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Это на твоей совести, кацап, выбирающий пуйло
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Молодці хлопці.
Не виконуйте злочинні накази зеЛЯді!!!
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Нациананисты запускают процессы дальнейшего распада государства.
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Дурне що ти пишеш.... надання сепаратистам та окупанту "особливого статусу" це шлях до розвалу держави, це узаконення сепаратизму!!!
К@цup не гадай що Українці дурні та не розуміють.
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Альтернатива воевать до последнего украинца?
Ты пишешь с окопа?
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Альтернатива захищатися до останнього окупанта!
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У оккупантов человеческие ресурсы в 3 раза больше, а военные еще на порядок.
Так что украинцы все же закончатся быстрее.
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Это по версии пацаков. Для них любой украинец - националист. И это правильно и хорошо. Хай боятся!
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Главнокомандующий, отдающий приказ о капитуляции ,как правило знает, зачем ему пистолет...
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Зелений Головнокомандувач не вміє ним користуватись
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это понятно только уда это никто гражданские люди а если стволы значит такие же террористы..какой то замкнутый круг как атака правосектора с пулеметами в 15 году...а обычный человек не дай бог шиколадку украсть с атб уже саботажник контра..
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Да ты ссышь, свинособачник) значит чуйка у тебя работает еще, а то я думала, что зебилы с кацапами думают, шо они бессмерные...
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валера, ты кацап.
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Никому. И они не входят в состав Нацгвардии.
Это сферическое НВФ в вакууме.
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Просто кишенькові армії олігархів. Ще довго з ними доведеться бавитись. Різниці між ними і сєпарами не бачу. Така сама небезпечна, озброєна агресивна меншість з ПТСР, яка погрожує більшості українців.
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Никому по сути. Государство их не содержит. Может, у них есть командир, которого они сами избирают.
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тупий випендрьож
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А кто вам, зерыгобилью, сказал, что повесят только зевову, и вы продолжите говнить?
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Зелебоба готов натравить псов собА(ва)кова на добробаты?
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какое вооружение есть у добровольческой армии кроме стрелкотни? волонтерам пора задуматься о карьере международных торговцев оружием...
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Ви б їх краще на банкову завели, більше толку б було.
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Все эти хороводы не на один месяц. Здесь задача отвлечь внимание и провести приватизацию земли. Как обычно люди гибнут за металл.
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ну если не будет там миротворцев ОУН, то пусть будут миротворцы УДА.
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Ждём пока Зелибобики отдадут приват Коломойскому.
Отправляем их в Сен-Тропе.
Переворачиваем позорную страницу.
Двигаемся дальше.
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а может когда посадят гонтареву,юцика,падубия,парашена и т.д..С КОНФИСКАЦИЕЙ НАГРАБЛЕНОГО...ещё и ахметова с колисниченками и т.д..и вот тогда двигаемся дальше?
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К чему этот треп ?
Что ждали 5 лет ?
Берите свои тысячи и заводите в окупированный донбасс и Крым, или то мелочи по сравнению с Золотым ?
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мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек", - сообщил Гергерт...
-ну ось і показав кому ото вигідно...ні метра землі не відамо???так он за пять років війни порошенко з ахметовим та косюком збільшили свої банки землі на півмільйона гектарів...то за кого ви воювать надалі хочте,за бариг!?
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На кремль УДА надо сбросить парашутами.Там они пользы больше принесут.
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Просто кишенькові терористичні армії олігархів. Ще довго з ними доведеться бавитись. Різниці між ними і сєпарами не бачу. Така сама небезпечна, озброєна агресивна меншість з ПТСР, яка погрожує більшості українців. Схоже, що ці войнушки, не на один десяток років. Хоч би швидше саджали ватажків збройних угрупувань типу пороха, корчинського і т.п. інакше про повернення кваліфікованих працівників не буде точно. Виїде навіть більше. Залишаться тільки порошенківські кріпаки і люди з ПТСР. Україна потроху перетвориться на Зімбабве. Журба.
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Если он так крут, то пусть побеждает, кто ему не даёт?
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ну вот и правильно все на фронт и прихватите особо ярых дякул.
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И чем же они собираются воевать и харчеваться?
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А які позиції займають підрозділи цієї армії і де були під час піписання переможних Мінських угод. якими, власне, й визначенго "зону разгранічєнія" та умови запровадження на частині території України гібридного миру? Там, де Зеленський розведе війська, ми заведемо тисячі осіб, - заступник командира УДА Гергерт - Цензор.НЕТ 4502
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