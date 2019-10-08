 Там, де Зеленський розведе війська, ми заведемо тисячі осіб, - заступник командира УДА Гергерт

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це він розповів в ефірі PRIME:Муждабаєв на телеканалі ATR.
"Як головнокомандувач президент, звичайно, може віддавати наказ про відведення, про демілітаризовану зону. А ми заявляємо: ми з війни не підемо. Там, де він відведе війська, ми зайдемо, заведемо тисячі осіб", - повідомив Гергерт.
За його словами, в добровольчій армії оголошено мобілізацію, щоб в разі небезпеки "не віддати Путіну жодного метра української землі".
Гергерт також заявив, що добровольці мають намір зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити ситуацію на фронті. Однак поки домовитися про зустріч їм так і не вдалося.
Нагадаємо, 1 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що домовленість про початок розведення військ в Петрівському і Золотому досягнута.
Пізніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що заплановане раніше розведення сил і засобів у Золотому і Петрівському (Луганська обл.) у понеділок, 7 жовтня, не почалося, оскільки кілька днів тому ці населені пункти зазнали обстрілу.
Кремль заявив, що не може гарантувати виконання найманцями РФ умов розведення сторін на Донбасі.
Разведданные за 07.10. 2019:
Резкое усиление боевой активности противника, особенно в зонах планируемого разведения войск.
За прошедший день всего зафиксировано 21 артиллерийско-минометный обстрел. По зоне разведения в районе Золотого -14 обстрелов. Потери украинских войск: 6 раненых, один из них - тяжело.
Вчера целый день лупили по нашим позициям под Золотым.
Целый день наши молчали ибо у нас "развод".
Но в какой то момент, кто-то плюнул и по оккупанту врезала батарея 2С1 "Гвоздик".
В эфире оккупанта стоял вой до небес.
Наши накрыли позиции, и судя по всему - артзапас.
В результате нанесения ответного артиллерийского удара ВСУ в районе Золотого, полностью уничтожена мобильная выдвижная позиция минометной батареи 82-мм 2Б9М "Василек", 382-о отдельного батальона морской пехоты ВС РФ.
Потери противника: 8 убитых, 12 раненых.
По не подтвержденным пока данным, во время обстрела погиб командир подразделения ВС Кацапии.
Остатки подразделения были срочно отведены в глубь территории вне досягаемости артогня.
Но судя по тому, какая начинает поступать информация, РФ не собирается никуда никого отводить.
Более того, подходят новые подразделения, идет поток боеприпасов, к линии разграничения подтягивают войска второго эшелона. К утру станет ясно - это просто перемещение или усиление.
Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!
И.Лютый
Вони луплять безкарно і просто розстрілюють наших.
А тут вже в когось не витримали нерви - то вгатили у відповідь.
Штаб зеленского должен быть перенесен в Золотое, пусть президент Украины , главнокомандущий войсками и гарант законности, откроет свой штаб на передовой и своим личным примером покажет как работают его законы,гарантии, и его указы.
ПУСТЬ СБЕРЕЖЕТ ТЕБЯ ,ЗЕЛЯ ,ОТ ПУЛИ ВРАЖЕСКОЙ ФОРМУЛА ШТАНМАЕЙРА.
https://petition.president.gov.ua/petition/75702
чтоб совки все подохли со "сравнениями" такими
Не виконуйте злочинні накази зеЛЯді!!!
К@цup не гадай що Українці дурні та не розуміють.
Ты пишешь с окопа?
Так что украинцы все же закончатся быстрее.
Это сферическое НВФ в вакууме.
Отправляем их в Сен-Тропе.
Переворачиваем позорную страницу.
Двигаемся дальше.
Что ждали 5 лет ?
Берите свои тысячи и заводите в окупированный донбасс и Крым, или то мелочи по сравнению с Золотым ?
-ну ось і показав кому ото вигідно...ні метра землі не відамо???так он за пять років війни порошенко з ахметовим та косюком збільшили свої банки землі на півмільйона гектарів...то за кого ви воювать надалі хочте,за бариг!?