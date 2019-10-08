 Те що Портнов анонсував взяття Пашинського під варту вказує на політичну вмотивованість справи, - "Європейська Солідарність"

Партія "Європейська Солідарність" засуджує політично вмотивоване рішення влади та вимагає від неї професійної патріотичної позиції у захисті національних інтересів, а не дешевих шоу, які нищать шанси України на європейське майбутнє. Про це йдеться в заяві партії

Партія "Європейська Солідарність" вважає, що влада стала на помилковий шлях, прикриваючи провали у зовнішній політиці "серіалом з посадками", попередньо анонсованих і зрежисованих поплічниками Януковича.

Тримання під вартою за побутову справу колишнього народного депутата України Сергія Пашинського, який не переховувався від правосуддя і не намагався впливати на перебіг слідства, є очевидно надмірним заходом. Рішення суду не має належної мотивації та прямо суперечить Конституції України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Єдиною мотивацією, влади, яка інспірувала арешт Пашинського є демонстрація сумнівних "успіхів" у боротьбі з колишньою владою, які мають на меті зменшити суспільний інтерес до очевидного провалу у зовнішній політиці України, який сьогодні викликає справедливе обурення громадян України", - йдеться в заяві.

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