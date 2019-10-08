 Те що Портнов анонсував взяття Пашинського під варту вказує на політичну вмотивованість справи, - "Європейська Солідарність"

Партія "Європейська Солідарність" засуджує політично вмотивоване рішення влади та вимагає від неї професійної патріотичної позиції у захисті національних інтересів, а не дешевих шоу, які нищать шанси України на європейське майбутнє. Про це йдеться в заяві партії
Партія "Європейська Солідарність" вважає, що влада стала на помилковий шлях, прикриваючи провали у зовнішній політиці "серіалом з посадками", попередньо анонсованих і зрежисованих поплічниками Януковича.
Тримання під вартою за побутову справу колишнього народного депутата України Сергія Пашинського, який не переховувався від правосуддя і не намагався впливати на перебіг слідства, є очевидно надмірним заходом. Рішення суду не має належної мотивації та прямо суперечить Конституції України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Єдиною мотивацією, влади, яка інспірувала арешт Пашинського є демонстрація сумнівних "успіхів" у боротьбі з колишньою владою, які мають на меті зменшити суспільний інтерес до очевидного провалу у зовнішній політиці України, який сьогодні викликає справедливе обурення громадян України", - йдеться в заяві.
Атличную страну строит зебильня...
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-Экс-командир так называемой «черной роты» спецподразделения «Беркут» Дмитрия Садовника, суд отпустил
и тд..
С каждым высером, все глубже уходит. По ходу дурка за пэтей уже плачит
ГДЕ САНКЦИИ? АЛО? ГДЕ?
ну пеця жжошь ккак всегда...
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В Украине убито 13 тысяч человек миллион беженцев и никто не виноват.
ЕСПЧ.
Смех да и только с вас?
Вдруг он цензор читает испугается и откажется от презтдентства?
https://www.radiosvoboda.org/a/news-dubno-perepohovannia-zhertvy/30205471.html?fbclid=IwAR270LCHeqqW7J-xmUxcJLKv0W1DMfIvKaslILQ644voV5wlmc5Q2-SyiXc
Во как.Пашинский пальнул из пистоля в незнакомого ему человека-это у них "бытовое дело",т.е. само собой разумеющееся.С кем не бывает?А если бы наоборот,Химикус пальнул в Пашинского?Представляю какая вонь бы поднялась,какие обвинения?Приписали бы Химикусу минимум терроризм и покушение на жизнь государевого деятеля Пашинского.****** конченные.
У Пашинского с петрушкой 5 лет было что бы развести по зонам всю эту бютовско-регианальную шоблу... хоть кого посадили?!