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 Те що Портнов анонсував взяття Пашинського під варту вказує на політичну вмотивованість справи, - "Європейська Солідарність"

"Анонсування" рішення Печерського суду щодо взяття під варту колишнього народного депутата Сергія Пашинського від поплічника Януковича Андрія Портнова прямо вказує на його політичну вмотивованість. Це свідчить, що воно не має нічого спільного з європейськими підходами до правосуддя, а є, натомість, спробою впровадити "російський стиль" в українській політиці.

Партія "Європейська Солідарність" засуджує політично вмотивоване рішення влади та вимагає від неї професійної патріотичної позиції у захисті національних інтересів, а не дешевих шоу, які нищать шанси України на європейське майбутнє. Про це йдеться в заяві партії

Партія "Європейська Солідарність" вважає, що влада стала на помилковий шлях, прикриваючи провали у зовнішній політиці "серіалом з посадками", попередньо анонсованих і зрежисованих поплічниками Януковича.

Тримання під вартою за побутову справу колишнього народного депутата України Сергія Пашинського, який не переховувався від правосуддя і не намагався впливати на перебіг слідства, є очевидно надмірним заходом. Рішення суду не має належної мотивації та прямо суперечить Конституції України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Єдиною мотивацією, влади, яка інспірувала арешт Пашинського є демонстрація сумнівних "успіхів" у боротьбі з колишньою владою, які мають на меті зменшити суспільний інтерес до очевидного провалу у зовнішній політиці України, який сьогодні викликає справедливе обурення громадян України", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арешт Пашинського - це повернення політичних переслідувань часів Януковича, - "Народний фронт"

Те що Портнов анонсував взяття Пашинського під варту вказує на політичну вмотивованість справи, - Європейська Солідарність 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152725
 
 
 Топ коментарі
 
всю европейскую солидарность, в переводе мародерскую свынячью шайку в камеру к пашинскому, грымчаку
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Ще б не підгорало - Портнов вчора заявив, що сивочолий гетьман наступний на посадку до СІЗО".
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Они прогрессируют, с Бирюковым были озвучены политическое преследование, с Пашинским месть Портнова, а тут политическая мотивированность. Выяснилось что песики способны к обучению.
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Доля в зебілів така - сидіти в спамі.
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Надо сделать анонс меню поминального обеда по Портнову пригодится..и никакой политики .....все мы смертные и все ТАМ будем....
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сначала сделайте поминки по пашинскому
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Мы зробили це разом.Скинули зрадника нах..
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Где скинули? К сожалению пока зрадника (ЗЕ) никто ещё не скинул
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всю европейскую солидарность, в переводе мародерскую свынячью шайку в камеру к пашинскому, грымчаку
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если посадить их вместе Петя удавит Пашинского за пайку макарон
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а грымчак петю
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Отпускать под "личные обязательства" терориста убившего 300 людей и сажать за драку четырехлетней давности чувака который никуда не бежал...
Атличную страну строит зебильня...
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Увы, так бывает - один упырь в сто раз опаснее для общества, чем прожжённый террорист
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так бывает только в козломордии и прочих авторитарных бантустанах
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это не чувак, это один из высокопоставленных мародеров, которого нужно начать раскручивать
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А ось і свиноферма проснулась
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О, и комменты все сплошь от петиков, и сплошь картинки. Прекрасно видно кто бот.
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а у зеленых всегда одно и тоже зеленый понос понос и понос.. вам самим не провонялось.. дебилье шавки хавальики закрыли и не выделывайтесь а то вас потом всех "амнистируют посмертно" ....
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вот и умоется пашинский и грымчак зеленым поносом, потом и свынюкина очередь придет
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Давай, капсуй))капсуй тебе говорю, ну как ты умеешь)))
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😎😍😘😄😅😆😁🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤬🤬🤬🤬🤬🤬☢☢☢☢☢☢🟠🟡🟢🟠🟡🟢🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻👎👎👎👎👎👎👎 тебе ответка.....
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так ничож не понятно,шо оно этим хотело сказать.уникум
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Если европейское будущее не предусматривает посадки упырей - я против
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Первый пошел! А когда сажали Савченко по хрен знает какому дебильному обвинению, то это политически мотивированным решением власти не считали, лицемеры сраные!
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так у мародера сепаров отпускали, а патриотов сажали. Чего только стоит
-Снайпера "Омеги" Хмеля, подозреваемого в убийстве на Майдане Александра Храпаченко, отпустили из-под стражи

-Экс-командир так называемой «черной роты» спецподразделения «Беркут» Дмитрия Садовника, суд отпустил
и тд..
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Когда же пэтюня уже достигнет дна?
С каждым высером, все глубже уходит. По ходу дурка за пэтей уже плачит
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Давай адрес, к тебе санитаров нужно отправить
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Я знаю, ты потенциальный пациент дурки
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он и так там санитаром на пол ставки,ночью горшки моет,днем пациент
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А я думал,что заключения под стражу Пашинского указывает на то,что он придурок и стрелял по безоружному ))
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Зебилы,ну хоть на новостях про пашинского немного оторветесь,а то гоняют нынче по цензору вас ссаными тряпками все кому не лень.
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Зеленый Дурак ускоряется к своему фиаско
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Россия обманула Международный трибунал по поводу возврата 3 захваченных украинских военных кораблей!
ГДЕ САНКЦИИ? АЛО? ГДЕ?
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Так Порошенко кричал, что суды НЕЗАВИСИМЫ. С них и спрашивайте, это ЕГО детище.
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При Порошенко суды не отпускали террористов, а при Щели - отпускают. И начали сажать невиновных.
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Так ты признаешь, что суды были подконтрольны ПЭТРУХЕ и теперь такими остались? Создал ПЭТРУХА продажные суды, скажите ему спасибо.
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Наступний парася)))) барига готуйся..
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Когда пересажают эту всю солидарную пошлятину, возьмутся за их детёй и померших родствеников, их адвокатов, и в конце до порохоботов...вы уже должны бояться, иголки под ногти это больно работайте усердно спите крепко!
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В спаме будешь кукарекать, чухонь маланская
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Та янукович тоже так думал! И оказался в ростове!
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Когда Юра Луценко анонсировал посадки, то это политической мотивированностью не было ни разу.
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а з портнова познімав всі обвинувачення . Луценку , читай - Рошенку ДЯКУЙТЕ !
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Свинарник насолоджується б лагами своєї судової реформи,реформи прокуратури і мусарні. Кожен одержить стільки на скільки на реформував. "Анонсирование" Портновым заключения под стражу Пашинского указывает на политическую мотивированность дела, - "Европейская Солидарность" - Цензор.НЕТ 7680
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стрелять в людей - политическая мотивированность ?
ну пеця жжошь ккак всегда...
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Зачем там свидетели? Там прямым текстом из рта Пашинского прозвучал весь состав преступления.
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Да это свидетели от пашинского. Они видели как Химикус отобрал оружие у пашинского и прострелил себе ногу, мстя пете.
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Не знаю, что такое бытовое дело т.к. в свинчуковской терминологии не понима, но вчера все прослушал. Крыть нечем. Дело о нападении на безоружных лиц с хулиганских мотивов с использованием огнестрела. Ни один суд мира не отпустил бы. Прогноз лет 10, может 8 в старых бабанах попилит гранит.
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Адвокаты химикуса подали жалобу в ЕСПЧ, начато расследование, так что зрада-зрадная по политическим мотивам.
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О чем жалобу?
В Украине убито 13 тысяч человек миллион беженцев и никто не виноват.
ЕСПЧ.
Смех да и только с вас?
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Порохоидиотики проплаченные банят, НЕ ПОМОЖЕТ. Ну, хоть вам от Барыги кое какая помощь.
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порохоботы объясните, зачем? Зачем едучи на новом хорошем авто с хорошей оптикой останавливаться и указывать, что делать двум здоровым жлобам, како е б пдд те не рарушили? Потом еще стрелять. Послушайте ж нашего уголовника. Это он сам сказал.
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Зазелупці вас довбойобов почитай так Порох и альфа і омега усіх злодіянь в державі .
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є таке слово - " відповідальність " , в словнику значення дізнаєшся .
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А є ще таблиця ***** множення , і *** початок №1 ..тієї відповідальності не з Пороха починається ти чадо обєктивності а опускаючись до портнова і нижче ....Нова влада мете по старому через 5 років їх за яйця візьмуть а то й і раніше.
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Пашинский сам спровоцирова….а мог бы помочь, подвести, дать денег на эвакуатор, выставить знак....вариантов куча, но мы депутат....
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исходя из логики потрошенковой солидарности , если я пришёл в магазин купить конфет и прошёл мимо рошен , моё решение тоже политически мотивировано ...клоуны
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Вчера смотрел, охреневал. Пашинский лично признался в нападении с пистолетом на мужиков чинивших рухлядь. Шансов теперь от дела отмазатся мизер. Он точно сядет, как сел бы любой стране мира.
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был бы я адвокатом отмазал бы за две секунды не сел бы гад, но был нанят федур минимум за лям это существо с мозгами амебы......смотрите вчнрашний суд
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Чорт пашинський буде сидіти разом з Пітушенком за "молоти",за загинувших бійців при стрільбах і не тільки.
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Давай Зєля нарід вимагає голів на палях олігархів та їх холопів,а нарід підтримає.
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Зеля то хоть за погибших бойцов не будет сидеть?
Вдруг он цензор читает испугается и откажется от презтдентства?
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За кожну "трубу" пашинського заплочено 1 000 000 гривень з бюджету!Влітку 2016 року аналогічний "Молот" розірвався на полігоні Широкий лан. Один військовий загинув і ще 10 були поранені. У 2016 році щонайменше було два таких випадки, від розриву загнуло п'ятеро військових. Ще два випадки у 2017 - тоді загинули загалом шестеро людей, і ще троє вже цього року. Більше читайте тут: https://tsn.ua/video/video-novini/zhurnalisti-narahuvali-schonaymenshe-5-vipadkiv-rozrivu-minometiv-na-peredoviy.html
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падельника закрыли, вот и вонь со всех сторон.
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Во как бе-пе-пе или как их щас ес вывернули наружу свою гнилую сущность.По их получается,что господа патриции могут безнаказанно с пистолей палить в своих плебеев,как само собой разумеющееся.И все это по их мнению называется "бытовухой"?Бытовуха это если бы Пашинский в семье своей кого нибудь подстрелил,или собутыльника по пьяни.А здесь незнакомый человек на улице,в родственных связях с Пашинским не замечен.Или Потрох Химикуса уже в родственники к Пашинскому определил?А может в собутыльники?Полный трешь от шоколадной мрази.По моему при крепостном праве хозяева дворяне не позволяли себе холопов из огнестрельного оружия отстреливать.Батогами пороли,а что бы палить из пистолетов,ружей не помню такого.
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Содержание под стражей по бытовому делу Источник: https://censor.net.ua/n3152725

Во как.Пашинский пальнул из пистоля в незнакомого ему человека-это у них "бытовое дело",т.е. само собой разумеющееся.С кем не бывает?А если бы наоборот,Химикус пальнул в Пашинского?Представляю какая вонь бы поднялась,какие обвинения?Приписали бы Химикусу минимум терроризм и покушение на жизнь государевого деятеля Пашинского.****** конченные.
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И правильно! Не садите вы - садят вас.
У Пашинского с петрушкой 5 лет было что бы развести по зонам всю эту бютовско-регианальную шоблу... хоть кого посадили?!
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Было бы смешно, если бы они приветствовали взятие под стражу своих членов.
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