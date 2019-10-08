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 Завтра в Києві відбудеться круглий стіл щодо реформування у сфері державного оборонного замовлення

9 жовтня о14:00 в будівлі комітетів ВР (Київ, вул. Садова, 3а, зал №416) відбудеться круглий стіл щодо реформування "Укроборонпрому" на тему "Реформування системи планування і формування державного оборонного замовлення, здійснення процедур закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення".

Захід організовано Українським інститутом майбутнього разом з комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки і Незалежним антикорупційним комітетом з питань оборони, говориться в анонсі заходу, передає Цензор.НЕТ.

Під час круглого столу будуть представлені рекомендації Українського Інституту Майбутнього щодо реформування системи державного оборонного замовлення та розроблення нової редакції закону у цій сфері та ключові висновки дослідження "Реформа державного оборонного замовлення" Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО).

Після доповіді заплановано обговорення з експертами та учасниками заходу. За результатами дискусії будуть сформовані рекомендації для формування нової редакції Закону України "Про державне оборонне замовлення (Про оборонні закупівлі)".

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У круглому столі візьмуть участь члени Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представники ДК Укроборонпром, представники приватних підприємств ОПК, представники Міністерства економічного розвитку, торгівлі та с/г, Міністерства оборони України, державних замовників з держоборонзамовлення, Міністерства фінансів України, контролюючих органів (Держаудитслужба, Рахункова палата України), профільні експерти

Модератор заходу: Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння (ЦДАКР).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152721
 
 
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...будут представлены рекомендации Украинского Института Будущего Завтра в Киеве пройдет круглый стол по реформированию в сфере государственного оборонного заказа - Цензор.НЕТ 4724
Засновники інституту:

... Антон Геращенко, депутат Верховної Ради, радник міністра внутрішніх справ
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Там главными заводилами должны быть,,Схемы" .Чтобы у путлера - из первых рук.
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